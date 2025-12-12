Камбэк недели с 1:3, триумф Тедеско и валидольные игры россиян. Главное из дня еврокубков

Матчи Лиги Европы и Лиги конференций завершили очередную увлекательную еврокубковую неделю. Интересных событий хватало, в том числе с участием российских игроков. Рассказ о них – в нашем обзоре.

Главные события в Лиге Европы

Огненный матч ПАОКа Чалова и Оздоева

Фёдор Чалов и Магомед Оздоев на сей раз попали в стартовый состав на матч Лиги Европы. На 11-й минуте дуэт россиян едва не создал быстрый гол ПАОКа, но нападающий не реализовал хороший момент после паса полузащитника. А вот «Лудогорец» по истечении получаса игры превратил в гол свой единственный удар в створ в первом тайме. Хозяевам удалась атака по центру, итальянский защитник ПАОКа Вольякко проиграл позицию, а затем гостям не повезло с отскоками от защитника и вратаря. Станич преуспел на добивании. Однако перед перерывом команда Рэзвана Луческу отыгралась. Иванушец «нарисовал» красивый проникающий пас, а Десподов пробил в касание. После чего – извинился. Раньше форвард выступал за «Лудогорец».

Зато после перерыва ПАОК забил быстрый гол. При участии Чалова! Фёдор заработал штрафной на левом фланге, а защитник Вердон получил жёлтую карточку за фол на россиянине. Но главное наказание было впереди. Десподов подал во вратарскую, голкипер с защитником зависли, и мяч отлетел от Вольякко в сетку ворот. Итальянец исправился, пусть и кривовато.

В середине второго тайма Луческу отправил отдыхать и Чалова, и Оздоева. Лучше не стало. «Лудогорец» тут же сравнял счёт, реализовав стандарт. После подачи со штрафного и паса вдоль ворот Вердон опередил всё того же Вольякко. Потом болгарская команда едва не совершила камбэк. На 77-й минуте Чочев забил третий гол головой. Казалось, победный. Однако в концовке ПАОК вытащил ничью. Долгая атака гостей с попаданием в перекладину и переходом в новую фазу завершилась тем, что защитник хозяев Недялков сделал скидку в своей штрафной чужому, и 18-летний форвард Миту пропихнул мяч в сетку.

Более того, ПАОК мог и выиграть – на девятой минуте компенсированного времени «Лудогорец» спас лучшим сейвом вечера немецкий голкипер Бонман! Итоговая статистика Чалова – один удар и два паса под удар, 25 касаний мяча (включая два в чужой штрафной), 79% точных передач. У Оздоева тоже один удар и 79% точных передач, один пас под удар и 33 касания (три в чужой штрафной).

«Бетис» устроил разгром со смешным промахом

«Бетис» развлёкся в Загребе – убрал местное «Динамо», словно соперника из низшего дивизиона. Всего за тайм севильцы сделали счёт 3:0. Причём помог им в этом испанский защитник хозяев Домингес, который срезал мяч в собственные ворота после прострела Рикельме. Вслед за этим динамовцы пропустили ещё дважды за семь минут. Сначала тот же Рикельме завершил комбинацию со стенкой на третьего. Затем начудили защитник хозяев Маккенна и вратарь Филипович. Шотландец отдал неудобный пас назад голкиперу, который зачем-то выбежал за пределы штрафной. Мяч отскочил к Антони – бразилец отправил его в пустые ворота.

«Динамо» только незадолго до конца матча впервые попало в створ ворот «Бетиса». А на 89-й минуте даже забило «гол престижа»: Галешич выиграл воздух на угловом. Затем невероятный промах совершил форвард севильцев Бакамбу, который зарядил выше пустых ворот с линии вратарской.

Вратарь «Лилля» опять взял пенальти. Но от поражения не спас

Голкипер «Лилля» Озер отразил пенальти уже в четвёртом матче нынешнего сезона. Игра на искусственном поле в Берне складывалась непросто для французов, на исходе получаса они получили 11-метровый в свои ворота и потеряли удалённого за фол «последней надежды» Буадди. К «точке» подошёл Бедья, но Озер отбил не только его удар, а ещё и добивание. Благодаря турку «Лилль» чудом отстоял нулевую ничью в первом тайме.

Голкипер «Лилля» Озер Фото: Xavier Laine/Getty Images

Однако вдесятером команда Бруно Женезио продержалась только час. «Янг Бойз» забил, раскатав оборону французов на их правом фланге. Мяч был доставлен во вратарскую, где вингер Малес здорово сыграл на опережение и «прошил» Озера. В компенсированное время уже и хозяева остались вдесятером, когда Зукру заработал два предупреждения за пару минут, тем не менее «Лиллю» не хватило времени, чтобы отыграться.

Красота от «Рейнджерс» – камбэк от «Ференцвароша»

В Будапеште удивительный гол сотворил «Рейнджерс». Шотландцы забили при счёте 0:0 после двух ударов через себя. Правда, первый получился каким-то неуклюжим, полубоком. Тем не менее случай почти уникальный. Такую красоту могли отменить из-за офсайда – VAR проверял эпизод. Но, в конце концов, нарисованные линии подтвердили, что вне игры не было. «Ференцварош» отыгрался в компенсированное время. Причём тоже забил яркий гол. С той лишь разницей, что прелесть его была в коллективных действиях. Хозяева разыграли классную многоходовую комбинацию с участием целой группы футболистов, а Этвёш нанёс неотразимый удар из штрафной.

Во втором тайме «Ференцварош» дожал «Рейнджерс». Волевую победу хозяевам добыл их бомбардир – форвард сборной Венгрии Варга. Барнабаш открылся под кросс с левого фланга и ушёл от защитника Фернандеса, который просто бросил его. Забил, конечно же, головой. Шотландцы после перерыва нанесли всего один удар в створ, так что потерпели вполне заслуженное поражение.

Эмери справился с «Базелем» в Швейцарии

Команда Унаи Эмери начала матч в Швейцарии с относительно быстрого гола. Причём очень курьёзного! После углового бирмингемцев вожак «Базеля» Шакири выносил мяч из штрафной, но попал в своего. А Гессан «подобедал». Ивуарийский форвард переправил мяч в сетку в падении. Но затем «Астон Вилла» задремала. «Базель» дважды забил до перерыва. Правда, первый гол хозяев отменили из-за офсайда, а вот не засчитывать второй не было никаких причин. Его сделал Шакири. Капитан мастерски исполнил штрафной – положил мяч в нужную точку перед вратарской. Голкипер не успел сыграть на выходе, его опередил защитник с классической австрийской фамилией Данилюк.

После перерыва «Астон Вилла» собралась и повела уже через восемь минут. Тилеманс забил классным ударом в касание из полукруга. Здорово сыграл и ассистировавший ему Буэндия, который открылся перед штрафной, поставил спину сопернику и вовремя покатил на бельгийца. Этот гол решил исход встречи.

«Рома» разнесла «Селтик» в Шотландии за тайм

Команда Джан Пьеро Гасперини сделала результат за тайм, не слишком напрягаясь на «Селтик Парк», где вообще-то у некоторых и ноги могут задрожать от давления трибун. Уже на 6-й минуте «Рома» забила после углового. Точнее, автогол сотворил защитник хозяев Скэйлз: перестарался в борьбе в воздухе и ударом головой от перекладины послал мяч в собственные ворота. Затем римляне провели образцово-показательную комбинацию с участием Соуле, Челика и автора гола Фергюсона. А перед перерывом ирландец оформил дубль: форварду дали принять передачу от Соуле, развернуться и поразить цель. Ко всем неприятностям «Селтика» добавился нереализованный Энгелсом пенальти за фол Эрмосо. Бельгиец попал в штангу.

Во второй тайме «Рома» спокойно работала на сохранение преимущества. И даже забила четвёртый гол после контратаки, начатой с того, что Пизилли выцарапал мяч в центре поля. Бэйли забил эффектно, обыграв защитника в штрафной, вот только зря старался – отменили из-за офсайда. «Селтик» смирился с поражением, и голкипер римлян Свилар выдал «сухарь».

Бернардески вытащил «Фиорентину» в Виго, а Аспас подставил «Сельту»

«Сельта» в первом тайме нанесла всего один удар в створ ворот «Болоньи» и наиграла лишь на 0,31 по xG, тем не менее команды ушли на перерыв при счёте 1:0. Гол хозяев соорудил швед Сведберг. Он зацепился за мяч на правом фланге, убрав своего опекуна, пролез к воротам и отыскал пасом Сарагосу. Экс-вингер «Баварии» забил в касание. У «Болоньи» в эти 45+ минут был шанс отыграться, когда Роу вылетел один на один после неудачного паса назад защитника «Сельты», но ворота стадиона в Виго оказались для англичанина недостаточно широкими.

Федерико Бернардески Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Команда Винченцо Итальяно сравняла счёт в середине второго тайма. С игры не получилось – забили с пенальти. Побега после длинной передачи избежал попадания в офсайд из-за глубокой позиции Ристича (экс-игрок «Краснодара» сломал линию) и был сбит в штрафной Родригесом. Старина Бернардески реализовал этот 11-метровый. Более того, ещё через девять минут Федерико сделал дубль, технично завершив контрвыпад «Болоньи». Гол «привёз» вышедший на замену Аспас – легенда «Сельты» обрезал плохим пасом на своей половине поля.

Испанцам не хватило ни класса, ни энергии, чтобы уйти от поражения. После перерыва они нанесли всего один, неточный удар.

«Порту» забил три в матче с «Мальмё». А выиграл – минимально

«Порту» не хочет останавливаться после прихода нового тренера Франческо Фариоли. Теперь «драконы» покусали шведов. Ещё до перерыва дубль оформил испанский бомбардир хозяев Агехова. На исходе получаса Саму забил со «второго этажа» благодаря нестандартным действиям Моры. Юный португальский гений опять показал фокус, положив мяч на голову нападающему ногой как рукой. Вскоре после этого «Порту» организовал красивую многоходовую атаку – Агехова открылся в створе на линии вратарской, дождался паса и даже успел развернуться перед тем, как нанести убийственный удар.

Во втором тайме «Мальмё» умудрился оживить интригу, ни разу не пробив в створ. «Порту» на 90+5-й минуте забил сам себе нелепейший автогол. Один защитник, выбивая мяч, попал в противника в штрафной, а второй (Моура) поразил собственные ворота.

Хет-трик Талиски в Норвегии – и крупная победа Тедеско

Доменико Тедеско крупно выиграл со своим «Фенербахче» в Норвегии. Победу над «Бранном» турецкой команде помогло одержать раннее удаление у соперника. На 18-й минуте Хелланн пропустил пас за спину и сбил убегавшего к воротам почти с центра поля Эн-Несири. Впрочем, к тому моменту «Фенербахче» уже вёл после того, как несостоявшийся спартаковец Актюркоглу порадовал экс-тренера «Спартака» реализацией выхода один на один. Затем хет-трик сделал Талиска. Первые два гола он забивал парой умелых касаний в чужой штрафной, а третий – ударом головой.

ФКСБ и «Фейеноорд» выдали матч дня! И камбэк недели

Сногсшибательное шоу в Румынии выдали вечером четверга ФКСБ, который хочется по старой привычке называть «Стяуа», и «Фейеноорд». Хозяева повели на 11-й минуте после углового. Но перед перерывом нидерландцы забили дважды: отыгрались тоже благодаря угловому, а потом Тимбер (брат защитника лондонского «Арсенала») замкнул головой дальнюю штангу. Когда же Сауэр в начале второго тайма забил третий гол «Фейеноорда» после проникающего паса, казалось, что интрига уничтожена.

ФКСБ — «Фейеноорд» Фото: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Но команда кипрского тренера Элиаса Хараламбуса сотворила потрясающий камбэк. Первый шаг к волевой победе ФКСБ сделал благодаря стремительной реакции – ответному голу Тома уже через три минуты. В горячей концовке Тьям сравнял счёт ударом головой после кросса справа, а вратарь румын Тырновату не дал забить «Фейеноорду» прекрасным сейвом. В компенсированное время всё закончилось тем, что нидерландцы потеряли мяч на собственной половине поля, Чизотти убежал к воротам, обыграл голкипера Велленройтера и покатил Тэнасе на пустые. Как же больно было смотреть в эти секунды на тренера «Фейеноорда» Робина ван Перси!

Главный матч в Лиге конференций

«Целе» Иосифова развалился в Хорватии

Что-то случилось с «Целе» после того, как затухли переговоры главного тренера команды Альберто Риеры со «Спартаком», и испанец продлил контракт. У словенцев третье поражение в последних пяти матчах при одной-единственной победе. Теперь «Целе» разгромлен «Риекой» в Хорватии. Все голы хозяева забили после перерыва, а у гостей при счёте 2:0 заработал удаление литовский защитник Тутушкинас. Российский легионер «Целе» Иосифов сыграл полный матч. Никита был близок к голу – нанёс три удара, но нашему атакующему полузащитнику не повезло.