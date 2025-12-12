А ещё Канчельскис в Англии, будущее «Твери» и Новый год «Спартака» в Турции.

Один из старейших клубов – всё, новый тренер «Урала», «Енисей» без Тихонова. Главное в ФНЛ

Зимняя пауза только началась, а футбольный мир уже закис без матчей нижнекамского «Нефтехимика» и сольных проходов Резиуана Мирзова из «Арсенала». Но это не значит, что ФНЛ ушла в полный анабиоз. Наоборот, российская «подземка» гудит. Тренерские перестановки, трансферы, Канчельскис в Англии и многое другое – в традиционном дайджесте «Чемпионата».

Василий Березуцкий возглавил «Урал»

В ноябре 2023-го Василий Березуцкий дал интервью Нобелю Арустамяну и заявил, что тренерскую карьеру в России не рассматривает, а к многолетним спортивным вызовам не готов.

«Идти шаг за шагом как тренер, подниматься через лиги, 10-летний курс — это для меня долго. Жизнь одна. Тратить 10 лет, чтобы с каких-то низов двигаться выше и выше, и не факт, что дойдёшь до чего-то хорошего. Если бы кто-то сказал, что будешь классным специалистом и возглавишь «Барселону», то это одно — можно работать, тратить эти 10 лет. Другое — когда ты пробуешь и двигаешься наверх», – откровенничал Василий в разговоре с Нобелем.

Спустя два месяца после выхода интервью Березуцкий присоединился к Леониду Слуцкому в Китае в качестве ассистента. В конце 2024-го Василий впервые стал главным тренером – возглавил азербайджанский «Сабах». Теперь Березуцкий вернулся в Россию – «Урал» выбрал его вместо уволенного Мирослава Ромащенко.

Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич – сейчас вся культовая тройка защитников ЦСКА ушла в тренерскую работу. Но дороги совсем разные. Игнашевич с 25 лет вёл тренерские конспекты, изучал лучшие практики. В 39 лет «закрыл» сборную Испании в 1/8 финала ЧМ-2018, а уже через месяц возглавил молодёжную команду ЦСКА. Тут же принял «Торпедо» и едва не вернул автозаводцев в РПЛ. Затем вывел «Балтику» в Премьер-Лигу. Сейчас, правда, без профильного контракта.

Братья же долгое время искали себя в ставшем родным ЦСКА на разных позициях – от работы в тренерском штабе до помощников гендиректора клуба Романа Бабаева. Василий помогал тренерам, с которыми ранее провёл бок о бок больше 10 лет в качестве футболиста. Любой фанат видеоигр назвал бы это «казуальщиной», но Василия зря недооценивают.

Победа в Кубке Азербайджана с «Сабахом» – подвиг. В финале обыграли «Карабах», который сейчас бьётся за стыки в Лиге чемпионов. Назначение в «Урал» кажется комфортным только по турнирной таблице, однако уровень ожиданий у руководства и екатеринбургских болельщиков запредельный. Важно понимать, что от Березуцкого требуют зрелищного и убедительного выхода в РПЛ.

Тренд сезона в Лиге Pari – максимализм лидеров. «Факел» расстался с Игорем Шалимовым, хотя команда шла на первых местах в чемпионате. «Урал» отказался от Мирослава Ромащенко, который закончил осеннюю часть на второй строчке.

«Енисей» убрал Тихонова

9 декабря «Енисей» сообщил об увольнении Андрея Тихонова. С новым главным тренером красноярцы пока не определились.

Решение прокомментировал министр спорта Красноярского края Денис Петровский: «Решение принято руководством клуба совместно с главным тренером с учётом результатов в первой части сезона. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Отмечу, что клуб и тренер расстались вежливо и корректно. Мы же благодарим Андрея Валерьевича за то, что он в очередной раз поработал с нашей главной командой. Да, получилось не так удачно, как в первый заход. Но это футбол, такое бывает».

Тихонов работал в Красноярске с января 2024-го. По итогам сезона-2024/2025 «Енисей» занял восьмое место. В нынешнем розыгрыше Первой лиги команда идёт на 13-м месте с 23 очками после 21 тура. Впервые Тихонов возглавил «Енисей» в сезоне-2016/2017 — тогда от исторического выхода в РПЛ команду отделили лишь стыковые матчи.

Среди кандидатов на пост главного тренера красноярцев называют Александра Тарханова, Евгения Калешина и Сергея Ташуева.

В Саратове отстояли главного тренера

«Сокол» принял решение по будущему Младена Кашчелана. Начинающий тренер из Черногории продолжит готовить саратовскую команду к весенней части Первой лиги. По данным журналиста Сергея Ильёва, за тренера вступился директор клуба Алексей Потапов. Информацию подтвердил спортивный директор «Сокола» Сергей Оголёв.

Положение «Сокола» удручает – 16 очков после 21 тура Первой лиги, предпоследнее место и пять очков отставания от 15-й строчки. Кажется, «Сокол» спасут только мощные зимние трансферы. Первый уже случился – в Саратов вернулся полузащитник Дмитрий Сасин (играл в «Роторе» ). Теперь планируется точечное усиление в линии атаки. Клуб расстанется с арендованными защитником Дамиром Шайхутдиновым (10 матчей) и нападающим Сергеем Грибовым (один гол в 13 играх).

Канчельскис приехал в Англию

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» вывел «Динамо-Брянск» в «Серебро» Второй лиги и отправился в хорошо знакомую Англию. В планах у Канчельскиса была стажировка в «Эвертоне» у Дэвида Мойеса. Уже после этого Андрей Антанасович побывал в гостях у главной команды своей футбольной молодости – «Манчестер Юнайтед».

В Каррингтоне Канчельскиса встретили как легенду – подарили ему памятную футболку из 1993-го.

За «МЮ» Канчельскис сыграл 161 матч – забил 36 голов и оформил 16 ассистов.

Коновалов уезжает к Евсееву

Клубы Первой лиги потихоньку вливаются в трансферную суету. Громкую сделку провернул «Черноморец». Бывший хавбек «Рубина», тульского «Арсенала», «Ахмата» и «Урала» Игорь Коновалов присоединится к команде зимой.

На счету 29-летнего полузащитника – более 100 матчей в РПЛ. Первую часть сезона-2025/2026 Коновалов провёл в брестском «Динамо».

Клуб из Подмосковья прекратит существование

Один из старейших футбольных клубов страны «Коломна» прекратит существование. Об этом рассказал спортивный юрист Антон Смирнов.

«Коломна» завершила сезон на последнем, 15-м месте в первой группе Дивизиона «Б» LEON-Второй лиги, набрав всего 23 очка в 28 матчах. Дальнейшую судьбу клуба из Подмосковья определит лига, но отсутствие бюджета и должной поддержки муниципалитета не очень совместимо с дальнейшим существованием.

В 2025-м в Коломне реконструировали стадион «Авангард», что повысило интерес к футболу – на матчи четвёртой по значимости лиги страны собиралось по две-три тысячи зрителей. Кажется, с появлением «Коломны» в «небесной лиге» уже можно создавать отдельный подмосковный дивизион во главе с «Химками».

Клубу РПЛ не нужен дубль

«Сочи» может отказаться от дублирующего состава спустя всего год после его создания. «Двойка» появилась в январе 2025-го, а 22 марта сыграла первый официальный матч с махачкалинским «Динамо-2» в Дивизионе «Б» Второй лиги.

По данным Legalbet, обсуждение потенциального расформирования «Сочи-2» активно ведётся в руководстве. По итогам сезона «Сочи-2» занял третье место в своей подгруппе Второй лиги «Б», набрав 46 очков. Лучшим бомбардиром стал Амур Балкизов, забивший восемь мячей.

«Тверь» будет жить?

В ноябре телеграм-канал Sport Baza сообщил, что следующий сезон Второй лиги пройдёт без ряда футбольных команд. В числе кандидатов на исчезновение оказалась «Тверь». Инсайд опроверг президент клуба Дмитрий Герасимов: «Компания Encore Fitness остаётся ключевым спонсором «Твери» и оказывает максимальную поддержку единственному в регионе профессиональному клубу. «Тверь» уже подписала с лигой договор на аттестацию для участия в соревнованиях следующего сезона».

Некоторые клубы из низших лиг России оказались в зоне риска из-за поднятия нижней планки бюджета на 50% — с 20 до 30 млн рублей. Теперь пройти аттестацию стало сложнее.

«Спартак» встретит Новый год в Турции

Есть у «Спартака» из Костромы одна традиция – организовывать силовые сборы в горах Турции во время межсезонья. Веломарафоны – хедлайнер подготовки к весенней части Первой лиги. В этот раз клуб сдвинул даты, и сбор пройдёт с 15 декабря по 5 января. Часть футболистов и тренерского штаба отметит Новый год в Турции. Клуб компенсирует 50% затрат на билеты жёнам и родственникам спортсменов. А если кто-то из игроков захочет домой – «Спартак» отпустит. Но туда футболисты полетят за свой счёт. Пока что красно-белые наслаждаются небольшой передышкой:

У клуба большие амбиции. Неожиданный претендент на выход в РПЛ планирует получить лицензию РФС-1, позволяющую играть в стыковых матчах.