«Тут всё великолепно. Никаких Fan ID нет». Канчельскис – о поездке в «Эвертон» и «МЮ»

У Андрея Канчельскиса новый этап в карьере. Тренер брянского «Динамо» вывел команду во Вторую лигу «А» (дивизион «Серебро») и теперь проводит зимний перерыв в российском футболе с максимальной пользой – специалист уехал в Англию, где продуктивно провёл немало лет. Он принял приглашение «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона».

Для «МЮ» Канчельскис – «чрезвычайно влиятельный и захватывающий вингер»

Первым клубом, где оказался Канчельскис, стал «Манчестер Юнайтед». Тренер в городе уже около недели и даже побывал на матче АПЛ с «Вест Хэмом» (1:1). А на днях, после посещения базы команды в Каррингтоне, Андрею подарили ретроджерси – именно в таком он в своё время играл за «МЮ».

В соцсетях клуб назвал Канчельскиса «чрезвычайно влиятельным и захватывающим вингером». И это не преувеличение – за «Манчестер Юнайтед» россиянин провёл лучшие годы, это к тому же и главный клуб в карьере Андрея: 161 матч, 36 голов, 16 ассистов. А ещё шесть трофеев, включая два чемпионства, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок УЕФА. Однозначно легенда!

Также Канчельскис побывал на стажировке в «Эвертоне». Перед Манчестером Андрей заехал в Ливерпуль, где когда-то играл за местный клуб (21+8 в 60 встречах). Его давно звали на открытие нового стадиона, но приехал Канчельскис только сейчас, в российское межсезонье.

Андрей Канчельскис на базе «Манчестер Юнайтед» Фото: manutd.com

Андрей пообщался с «Чемпионатом» и поделился впечатлениями от возвращения в Манчестер и Ливерпуль.

Про обновлённую базу «Манчестер Юнайтед»

– Я был на базе не только «Манчестер Юнайтед», но и «Эвертона». Конечно, всё изменилось! У нас на старой базе было полтора поля — одно искусственное, обычное и для вратарей. А сейчас 15 полей, академия, манеж, бассейн и столовая для всех команд. Что можно сказать? Классно! Только играй в футбол, и всё. Времена меняются, это хорошо. Поля в идеальном состоянии — всё как на «Олд Траффорд», чтобы не было разницы. Есть и зал, всё для восстановления, бассейн. Нет одного — результатов, которые ожидают болельщики.

Про поездку в «Эвертон»

– Изначально договаривались с «Эвертоном». Посмотрел тренировочный процесс у них, сходили на футбол. У них новый шикарный стадион, который вмещает 55 тысяч. Потом посмотрели и матч «Манчестер Юнайтед». Пообщались с болельщиками, тренерами «Эвертона», а потом пригласил «МЮ». Но у них не всю тренировку посмотрели — тренер не хочет, чтобы мы тактическое занятие видели. Это его решение. Главное, чтобы этой тактикой удивили другие команды в следующих играх.

Про несостоявшуюся встречу с сэром Алексом Фергюсоном

– К сожалению, сэра Алекса не было — он в Америке. Сейчас преподаёт в университете. Если бы был, мы бы увиделись. Брайан Робсон передавал привет. Все из них при деле, так что не видел никого. Но легенд в «Эвертоне» повидал, пообщались. Однако надо ехать домой, приступать к работе — у нас чемпионат. Хорошее с полезным совместили, вспомнили молодость. Проведал могилу моего сына — он похоронен в Манчестере.

Про британский паспорт

– У меня двойное гражданство. Только перелёт длинный был через Турцию. А так проблем нет — купили билеты, получили приглашение. Я мог и так полететь, но так совпало всё. Повидались с друзьями, которые остались в Манчестере и Ливерпуле. Всё хорошо — посмотрели, всё интересно. Иметь такие базы по 15 полей просто шикарно! Каждый знает, чем заниматься и что ему делать. Было очень интересно.

Про выплаты от клубов, за которые ранее играл

– Клуб не платит стипендию. «Эвертон» одноразово выплачивает. Федерация футбола выплачивает одноразовую стипендию всем футболистам. У нас могут сказать только: «Спасибо, до свидания». Пенсионный фонд всегда в Англии существует. В клубе всегда советуют, говорят, что есть пенсионный фонд, деньги тебе возвращаются потом потихоньку. Когда ты туда вкладываешь деньги, потом ежемесячно приходят, куда скажешь. Почести какие? Уважение! Можешь на любой матч прийти, не нужны билет, Fan ID — пошёл и спокойно смотри. Это у нас изобретают велосипед, но что поделаешь? Такие у нас руководители — им виднее. Тут всё спокойно и великолепно — на «Олд Траффорд» 73 тысячи, на «Эвертоне» 55 тысяч вместимость. Люди ходят, болеют. Никаких Fan ID нет, футбол смотрят.