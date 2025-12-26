Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Самые дорогие трансферы 2025 года в футболе: переходы Александера Исака, Флориана Вирца, Уго Экитике, Беньямина Шешко

Закупки «Ливерпуля» и «МЮ» — самые дорогие трансферы 2025 года
Иван Бровар
Александер Исак
Собрали все главные переходы.

Европейский футбол каждый год удивляет новыми трансферами. Неудивительно, что 2025-й не стал исключением. Особенно постарались клубы АПЛ. В топ-10 самых дорогих покупок сразу восемь – в активе английских команд.

Активнее всех на трансферном рынке проявил себя «Ливерпуль». Мерсисайдцы не жалели средств для укрепления состава и установили несколько интересных достижений: совершили третье по стоимости приобретение в истории футбола (оно же – самое внушительное в Премьер-лиге. Кроме того, «красные» установили рекорд по сумме сделок в одно окно, потратив летом € 483 млн.

Однако не «Ливерпулем» единым. «Манчестер Юнайтед» тоже мощно поработал, а в десятку затесался даже представитель турецкой Суперлиги.

Какие трансферы оказались самыми дорогими в уходящем году – смотрите в нашей подборке.

Реклама
О рекламодателе
18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanymahvnE
Выиграй яблочный смартфон 17
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android