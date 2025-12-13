«Зенит» ждёт кадровая революция? Отдавать игроков будут только в двух случаях

Этой зимой трансферных спекуляций о «Зените» ждать не стоит. Они появляются в момент, когда это действительно необходимо. На сей раз — всё без задержки: через пару дней после окончания 18-го тура, отправившего команды РПЛ на зимнюю паузу, болельщики сине-бело-голубых уже разогревались в обсуждениях того, кто покинет и кого подпишет клуб в зимнее трансферное окно.

Слухи и правда свалились чуть ли не все в один день. Когда «Зенит» уже якобы стал прощаться с Нино и Лусиано, по Педро разбирали предложения из-за рубежа, а им на смену уже готовились заводить новых футболистов. В подобной информации нет ничего удивительного. Вряд ли мы будем шокированы, если она окажется близкой к правде: петербургский клуб в последние годы старается осуществлять переходы ещё до начала сборов. Особенно если речь идёт о зиме. Так что если вдруг уже в конце декабря вы увидите на странице «Зенита» в соцсетях сообщение «Спишь?», то оно, скорее всего, не будет новогодним розыгрышем.

Кто может уйти: Нино ждут в Бразилии, Лусиано в Аргентине, а Педро — везде?

Помните, как многие восхищались словарным способностями бразильца после победы над «Рубином»? Дальше «Зенит» сыграл с «Акроном», а уже в понедельник бразильские медиа раскрутили тему, которая и так очевидна: защитник «Зенита» якобы очень хочет на родину. Это случилось через восемь дней после интервью Нино на русском языке.

Издание Globo сообщило, что «Флуминенсе» готов к переговорам с российским клубом о трансфере игрока. В Нино видят важную опцию на сезон-2026. Ведь защитник хорошо там знаком: за местную команду он выступал с 2019 по 2023 год. А в начале 2024-го переехал в Россию. Также уточнялось, что сам игрок хочет возвращения на родину. Дальше – вопрос переговоров. Через два дня Globo выкатил новый инсайд: Нино дал устное согласие на переход во «Флуминенсе», но переговоров пока нет. В клубе ждут окончания Кубка Бразилии и инаугурации нового президента. Потом они начнутся.

Важный тезис: «Зенит» может отпустить Нино. В клубе нет барьера на трансфер большинства игроков. Однако нужна ситуация, которая будет этому способствовать. Первое – рыночное предложение, которое полностью устроит. Ни о каких арендах речи идти не может. Второе – чётко выраженное желание самого футболиста. А его тоже пока нет. Если «Флуминенсе» принесёт два рубля при запросе в пять, трансфера не будет. А принесёт ли пять – вопрос. Напомним и слова Сергея Семака, ведь он говорил, что никто из игроков не просил отпустить их в другой клуб. Наши источники подтверждают это.

ЛУСИАНО И РОМАН ВЕГА В «ЗЕНИТЕ» Фото: РИА Новости/ФК «Зенит»

Однако есть и другие истории. 28 ноября аргентинское медиа Bolavip сообщило, что «Ривер Плейт» хочет арендовать Лусиано и Романа Вегу с опцией выкупа. А вскоре и Герман Ткаченко подтвердил оффер от «Ривера». 9 декабря «СЭ» сообщил, что «Зенит» отказался. Почему? Смотрим абзац выше: ни о каких арендах речи идти не может. Только полноценный трансфер. Возможно, он ещё состоится. Ведь Ткаченко упомянул про хорошее предложение из Мексики. Так что почему бы и нет?

Педро? Здесь пока на удивление тихо. В конце ноября появлялись малосерьёзные инсайды от бразильских журналистов о якобы интересе из «Крузейро». Но едва ли кто-то воспринимает их всерьёз, если учитывать, что мы плюс-минус знаем ценник на игрока: от € 30 млн. И даже такое предложение будет принято только в случае очень хорошего настроения. Потянут ли в Бразилии такое? При большом желании – да. Однако куда реалистичнее рисуется сюжет с возобновлением интереса из Саудовской Аравии. Но пока ничего конкретного.

Как ничего конкретного по Маттео Кассьерре, про уход которого тоже порой говорится. Жерсона отпустят только при космическом предложении. А отдавать Вендела нет смысла: он только-только получил новый контракт, а не за горами и российский паспорт.

А кто тогда может прийти?

Ещё один важный тезис: «Зенит» нацелен на трансферный баланс. Ведь мы много говорим, сколько клуб тратит, но забываем, что умеет и продавать. Поэтому сделки на вход если и будут, то в случае продажи кого бы то ни было. Если мы говорим о покупке иностранцев, то и расстаться тоже нужно с легионером. Это очевидно ввиду приближающегося нового лимита и заполненной заявки. Приоритет клуба, что очевидно, – оборона и центр нападения. Соответственно, выход может быть разве что таким: Нино уходит, и вместо него могут взять иностранца или россиянина. Уходит Лусиано, и вместо него берут центрфорварда – иностранца или россиянина. Россияне же пока уходить не собираются, но вместо них можно приобрести только соотечественников.

Однако за последние дни уже появилось немало фамилий. Несмотря на то что официально трансферное окно в России откроется только 23 января. Но это не мешает проводить сделки заранее. Четыре самых настойчивых слуха связаны как раз с усилением защиты и атаки. Жонатан Жезус – центрдеф из «Крузейро» – якобы рассматривается «Зенитом» в качестве замены Нино. 21 год, оценка по Transfermarkt € 2,5 млн. Петербургский клуб, по данным ESPN, предложил € 7+1 млн. Но информация пока не подтверждена.

Есть разговоры и о двух центрфорвардах: Кайо Жорже из «Крузейро» (€ 17 млн по Transfermarkt) и Ги Негао из «Коринтианса» (€ 5 млн). А ещё появлялись слухи по поводу атакующего полузащитника Джона Джона из «РБ Брагантино». Однако они развития пока не получили.

Может, потому что сам «Зенит» ждёт? Если ни по кому из действующих игроков не придёт стоящих предложений, то зима, в принципе, может пройти тихо. Не расторгать же контракты в одностороннем порядке. Так что в «Зените» готовится либо кадровая мини-революция, либо очень тихое трансферное окно. И не всё в этом вопросе зависит только от петербуржцев.