Яркое 13 декабря: «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль» в АПЛ, хоккейный Кубок Первого канала, Егор Дёмин в НБА, биатлон и титульный бой Немкова!

Топ-события субботы: российские лыжники на Кубке мира, матчи «Барсы», «ПСЖ» и ЧМ по боксу

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 13 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 4:30: «Даллас Маверикс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 13 декабря 2025, суббота. 04:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Дёмин против первого номера драфта Флэгга

В NCAA Дёмину и Флэггу сойтись не удалось, хотя это было бы очень интересное противостояние. Теперь уже первый выбор драфта из США и восьмой из России готовы встретиться в НБА. «Даллас» после возвращения Дэвиса всё лучше, но и «Бруклин» с Портером во главе неплохо себя проявляет. Кому удастся победить?

🎯 9:00: Биатлон, Кубок России, этап 2, спринт, 7.5 км, женщины, и 10 км, мужчины

Интрига: сможет ли Серохвостов одержать первую победу на Кубке России?

На этапе в Тюмени в борьбу возвращается Даниил Серохвостов, который пропустил старты в декабре из-за болезни. В этом сезоне биатлонист шикарно выступил на МЛКБ, взяв два золота, а потом дважды попал в «цветы» на Кубке России. В спринте у Даниила есть отличные шансы проявить себя, тем более, в отличие от остальных соперников, он не участвовал в индивидуальной гонке. Вопрос лишь в том, насколько по нему ударила болезнь.

🎿 12:25: Лыжные гонки, Кубок России, этап 3, свободный стиль, спринты, женщины и мужчины

Интрига: сможет ли Большунов бросить вызов Ардашеву и Терентьеву?

В Чусовом коньковыми спринтами продолжится третий этап Кубка России — 2025/2026. Этот этап проходит в формате мини-тура, за него можно получить самые большие очки в общий зачёт. В мужской сетке будет интересно посмотреть на то, готов ли Александр Большунов бросить вызов в спринте мастерам этой дисциплины Александру Терентьеву и Сергею Ардашеву. Хотя и помимо них много сильных лыжников, которые в коньковых спринтах не признают авторитетов. У женщин интересно, пробьётся ли в топ-30 великолепная Алина Пеклецова, которая в нынешнем сезоне выиграла все гонки с раздельного старта.

🏒 14:00: «Россия 25» — Беларусь, Кубок Первого канала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала Кубок Первого канала . Кубок Первого канала 13 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК Россия 25 Не начался Беларусь Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как сыграет команда Романа Ротенберга в главном матче КПК?

12 декабря в Новосибирске стартовал Кубок Первого канала. В первом матче турнира сборная Беларуси ожидаемо нанесла поражение Казахстану (4:1). В субботу, 13 декабря, состоится фактически главный и ключевой матч всего соревнования: «Россия 25» сыграет с Беларусью. В случае любого поражения команда Романа Ротенберга моментально потеряет шансы и на победу во всём турнире, ведь в этом случае Беларусь гарантирует себе титул. Чем завершится матч россиян и белорусов?

🏀 14:00: УНИКС — «Уралмаш», Basket Cup

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B 13 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК УНИКС Казань Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: казанцы останутся на первом месте?

УНИКС начал групповой этап Basket Cup с убедительной победы над «Зенитом». «Уралмаш» же обыграл «Игокеа» и уступил сине-бело-голубым. Казанцы не только очень ярко себя проявляют в Единой лиге ВТБ, но и в новом турнире с международными клубами. Удастся ли подопечным Перасовича удержаться на первом месте в группе B?

🎦🎯 14:00: Биатлон, Кубок мира, этап 2, гонка преследования, мужчины, 12,5 км

📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: удержит ли Ботн лидерство в тотале Кубка мира?

На старте Кубка мира лидером общего зачёта неожиданно стал Йохан-Олав Ботн. Правда, удержать свою позицию норвежец, который ни разу не оказывался вне топ-4, будет сложно. Всё дело в том, что наконец-то проснулись признанные лидеры мирового биатлона. Ещё под конец этапа в Эстерсунде на подиум заехали Кентен Фийон Майе и Себастиан Самэульссон, а в Хохфильцене в топ-3 попали Эрик Перро и Томмазо Джакомель. Чтобы остаться лидером тотала, Ботну нужно шикарно провести пасьют, но результаты слишком плотны, а топы — слишком голодны.

🎿 15:45: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 3, свободный стиль, спринт, женщины и мужчины

Интрига: смогут ли Коростелёв и Непряева пробиться на Олимпиаду?

В Давосе состоится долгожданное возвращение российских лыжников на Кубок мира. Уже в квалификации конькового спринта Дарья Непряева и Савелий Коростелёв могут обеспечить себе олимпийские квоты на Игры-2026. Если они попадут в топ-30, то задача решена, но даже если вдруг случится какой-то форс-мажор, то достаточно не проиграть лидерам слишком много. Всё же российские лыжники намного сильнее, чем ноунеймы из экзотических для этого вида спорта стран, которые так же бьются за квоты в Италию.

🏆🥊 16:00: Чемпионат мира по боксу, финалы

Интрига: сколько золотых медалей выиграет Россия?

13 декабря в Дубае, ОАЭ, пройдут финальные поединки на чемпионате мира по боксу IBA. Российская сборная показывает лучшее выступление в истории — в 12 из 13 весовых категорий российские боксёры вышли в финал. В последний день соревнований золотые медали в Россию попытаются привезти Эдмонд Худоян, Баир Батлаев, Вячеслав Рогозин, Всеволод Шумков, Илья Попов, Евгений Кооль, Сергей Колденков, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров. Команда замахнулась на исторический успех.

⚽️ 16:00: «Атлетико» Мадрид — «Валенсия», Примера, 16-й тур

Интрига: прервёт ли «Атлетико» мини-серию поражений?

Мадридский клуб неудачно провёл два предыдущих матча в чемпионате Испании. Команда Диего Симеоне проиграла «Барселоне» (1:3) и «Атлетику» (0:1). Пока что «Атлетико» располагается за пределами первой тройки — на четвёртой строчке в таблице. «Валенсия» находится неподалеку от зоны вылета. При этом команда не проигрывает в чемпионате на протяжении четырёх туров — одна победа и три ничьих. «Атлетико» три раза подряд обыграл соперника в очных встречах и не пропустил в них ни одного мяча.

Экс-игрок «Атлетико» окончательно переедет в США «Интер Майами» выкупил контракт Родриго Де Пауля у мадридского «Атлетико»

🎯 16:15: Биатлон, Кубок мира, этап 2, эстафета, женщины, 4х6 км

Интрига: одержит ли Франция вторую победу в сезоне?

На старте этого сезона сборная Франции выглядит не слишком уверенно. Пока добраться до медалей удалось лишь Лу Жанмонно и Камиль Бене. Тем не менее в эстафете на этапе в Эстерсунде команде удалось забрать золото. Получится ли это сделать сейчас — большой вопрос. Особенно если учитывать, что в сборную вернулась Жулия Симон, которую судили за мошенничество.

⚽️ 18:00: «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион», АПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: улучшит ли «Ливерпуль» ситуацию в АПЛ?

Нынешнее положение «Ливерпуля» в АПЛ никак не устраивает болельщиков — команда занимает 10-е место в таблице. «Ливерпуль» ни разу не победил в двух предыдущих встречах, зато на этой неделе мерсисайдцы справились на выезде с «Интером» (1:0) в матче Лиги чемпионов. «Брайтон» пока располагается в таблице на восьмой строчке. У команды такое же количество очков, что и у «Ливерпуля», однако она опережает его по дополнительным показателям. «Ливерпуль» два раза подряд обыграл соперника на своём поле с одинаковым счётом 2:1.

⚽️ 18:00: «Челси» — «Эвертон», АПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Челси» серию без побед в АПЛ?

«Челси» не побеждает в чемпионате Англии на протяжении трёх матчей — две ничьих и одно поражение. В прошлом туре команда Энцо Марески не забила ни одного мяча в ворота «Борнмута» (0:0). На этой неделе лондонский клуб уступил «Аталанте» (1:2) в Лиге чемпионов. Пока «Челси» занимает пятое место в таблице, а «Эвертон» находится на седьмой строчке. Он отстаёт от соперника всего лишь на одно очко. «Эвертон» одержал четыре победы в пяти предыдущих встречах. В двух прошлых матчах они не пропустили ни одного мяча.

Ещё одно признание: Фото Энцо Мареска признан лучшим тренером ноября в АПЛ

⚽️ 20:30: «Барселона» — «Осасуна», Примера, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: каталонский клуб укрепит лидерство в Примере?

«Барселона» одержала шесть побед подряд в чемпионате Испании и благодаря этому возглавила таблицу. Пока что её отрыв от «Реала» составляет четыре очка. «Осасуна» располагается на 15-м месте в таблице. В прошлом туре она обыграла «Леванте» (2:0), но перед этим не побеждала в турнире на протяжении шести матчей. «Барселона» четыре раза обыграла соперника в пяти прошлых очных встречах. Три из них прошли в столице Каталонии, и «Осасуна» не забила в них ни одного мяча.

Ямаль — в списке самых дорогих игроков Ла Лиги: Мбаппе и Ямаль — самые дорогие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

⚽️ 21:00: «Метц» — «ПСЖ», Лига 1, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: проведёт ли Сафонов третий матч подряд?

Матвей Сафонов провёл два подряд матча в составе «ПСЖ». В обеих встречах россиянин отыграл «на ноль». Теперь вопрос в том, выйдет ли Сафонов на поле в стартовом составе на игру чемпионата Франции с «Метцем». ПСЖ занимает второе место в таблице Лиги 1, однако отставание от «Ланса» составляет всего лишь одно очко. «Метц» замыкает таблицу Лиги 1. Команда набрала всего лишь 11 очков по итогам 15 туров. Столичный клуб пять раз обыграл соперника в пяти предыдущих очных встречах.

🏆👊 22:45*: Вадим Немков — Ренан Феррейра, PFL, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: станет ли Немков чемпионом PFL в тяжёлом весе?

13 декабря в Лионе, Франция, пройдёт турнир PFL Champions Series. Главным событием вечера станет титульный поединок в тяжёлом весе между Вадимом Немковым и Ренаном Феррейрой.

Немков — бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе. В 2023 году россиянин перешёл в тяжёлый вес, но с тех пор провёл лишь два поединка. В обоих случаях Немков финишировал соперника — сначала Бруно Каппелоццу, а затем Тимоти Джонсона. Сейчас Вадим получил шанс сразиться за чемпионский титул. Соперник Немкова в 2023 году выиграл Гран-при PFL в тяжёлом весе, затем Феррейра нокаутировал Райана Бейдера на турнире PFL vs Bellator, а затем досрочно проиграл Фрэнсису Нганну в поединке за титул. Новый шанс на пояс для Ренана и возможность для Немкова снова громко заявить о себе.

⚽️ 23:00: «Арсенал» — «Вулверхэмптон», АПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли лидер АПЛ с худшей командой турнира?

«Арсенал» по-прежнему возглавляет таблицу АПЛ, однако отрыв от ближайшего преследователя сократился до двух очков. В прошлом туре команда Микеля Артеты уступила на выезде «Астон Вилле» (1:2). Правда, спустя четыре дня «Арсенал» разгромил «Брюгге» (3:0) в Лиге чемпионов, так что команда готовится к предстоящему матчу в хорошем настроении. «Вулверхэмптон» замыкает таблицу. Команда набрала всего лишь два очка по итогам 15 туров. «Арсенал» одержал пять побед в пяти предыдущих матчах с соперником.

🏒 23:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: чья победная серия прервётся, а чья продолжится?

К предстоящей встрече две американские команды подходят с идентичными двухматчевыми победными сериями. Причём подопечные Джона Купера смогли добыть две виктории кряду, несмотря на отсутствие в их составе травмированного Андрея Василевского. В последнем матче роскошно себя проявил Никита Кучеров, оформивший ассистентский покер. Сумеет ли россиянин выдать яркий матч против Ильи Сорокина и его команды?