Анже — Нант. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 13 декабря 2025 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: российские лыжники на Кубке мира, матчи «Барсы», «ПСЖ» и ЧМ по боксу
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 13 декабря 2025 года
Комментарии
Яркое 13 декабря: «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль» в АПЛ, хоккейный Кубок Первого канала, Егор Дёмин в НБА, биатлон и титульный бой Немкова!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 13 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 4:30: «Даллас Маверикс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дёмин против первого номера драфта Флэгга

В NCAA Дёмину и Флэггу сойтись не удалось, хотя это было бы очень интересное противостояние. Теперь уже первый выбор драфта из США и восьмой из России готовы встретиться в НБА. «Даллас» после возвращения Дэвиса всё лучше, но и «Бруклин» с Портером во главе неплохо себя проявляет. Кому удастся победить?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Подробнее о противостоянии россиянина и американца
Завтра Егор Дёмин сыграет с главным талантом драфта-2025. Что ждать от дуэли с Флэггом?
Завтра Егор Дёмин сыграет с главным талантом драфта-2025. Что ждать от дуэли с Флэггом?

🎯 9:00: Биатлон, Кубок России, этап 2, спринт, 7.5 км, женщины, и 10 км, мужчины

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Женщины. Спринт 7.5 км
13 декабря 2025, суббота. 09:00 МСК
Не началось
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Мужчины. Спринт 10 км
13 декабря 2025, суббота. 11:30 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Серохвостов одержать первую победу на Кубке России?

На этапе в Тюмени в борьбу возвращается Даниил Серохвостов, который пропустил старты в декабре из-за болезни. В этом сезоне биатлонист шикарно выступил на МЛКБ, взяв два золота, а потом дважды попал в «цветы» на Кубке России. В спринте у Даниила есть отличные шансы проявить себя, тем более, в отличие от остальных соперников, он не участвовал в индивидуальной гонке. Вопрос лишь в том, насколько по нему ударила болезнь.

Статистика Кубка России по биатлону
Как Серохвостов проявил себя на МЛКБ?
Серохвостов — самый богатый биатлонист России: именно он забрал главные призы Кубка МЛКБ!
Серохвостов — самый богатый биатлонист России: именно он забрал главные призы Кубка МЛКБ!

🎿 12:25: Лыжные гонки, Кубок России, этап 3, свободный стиль, спринты, женщины и мужчины

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
13 декабря 2025, суббота. 12:28 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
13 декабря 2025, суббота. 12:38 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Большунов бросить вызов Ардашеву и Терентьеву?

В Чусовом коньковыми спринтами продолжится третий этап Кубка России — 2025/2026. Этот этап проходит в формате мини-тура, за него можно получить самые большие очки в общий зачёт. В мужской сетке будет интересно посмотреть на то, готов ли Александр Большунов бросить вызов в спринте мастерам этой дисциплины Александру Терентьеву и Сергею Ардашеву. Хотя и помимо них много сильных лыжников, которые в коньковых спринтах не признают авторитетов. У женщин интересно, пробьётся ли в топ-30 великолепная Алина Пеклецова, которая в нынешнем сезоне выиграла все гонки с раздельного старта.

Статистика Кубка России по лыжным гонкам
Пеклецова феерит в Кубке России
Пеклецова обыграла Степанову в крутой зарубе. Неужели у неё нет шансов на Олимпиаду?
Пеклецова обыграла Степанову в крутой зарубе. Неужели у неё нет шансов на Олимпиаду?

🏒 14:00: «Россия 25» — Беларусь, Кубок Первого канала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
13 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как сыграет команда Романа Ротенберга в главном матче КПК?

12 декабря в Новосибирске стартовал Кубок Первого канала. В первом матче турнира сборная Беларуси ожидаемо нанесла поражение Казахстану (4:1). В субботу, 13 декабря, состоится фактически главный и ключевой матч всего соревнования: «Россия 25» сыграет с Беларусью. В случае любого поражения команда Романа Ротенберга моментально потеряет шансы и на победу во всём турнире, ведь в этом случае Беларусь гарантирует себе титул. Чем завершится матч россиян и белорусов?

Статистика Кубка Первого канала
Что сказал Роман Ротенберг перед стартом турнира?
«И Джонс, и Сигал очень любят хоккей и Россию». Ротенберг – на Кубке Первого канала
«И Джонс, и Сигал очень любят хоккей и Россию». Ротенберг – на Кубке Первого канала

🏀 14:00: УНИКС — «Уралмаш», Basket Cup

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
13 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: казанцы останутся на первом месте?

УНИКС начал групповой этап Basket Cup с убедительной победы над «Зенитом». «Уралмаш» же обыграл «Игокеа» и уступил сине-бело-голубым. Казанцы не только очень ярко себя проявляют в Единой лиге ВТБ, но и в новом турнире с международными клубами. Удастся ли подопечным Перасовича удержаться на первом месте в группе B?

Турнирная таблица Basket Cup
Интересное из Единой лиги
«Локо» оспорит концовку матча с ЦСКА. В клубе уверены: француз опоздал. Ваше мнение?
Опрос
«Локо» оспорит концовку матча с ЦСКА. В клубе уверены: француз опоздал. Ваше мнение?

🎦🎯 14:00: Биатлон, Кубок мира, этап 2, гонка преследования, мужчины, 12,5 км

📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
13 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Не началось

Интрига: удержит ли Ботн лидерство в тотале Кубка мира?

На старте Кубка мира лидером общего зачёта неожиданно стал Йохан-Олав Ботн. Правда, удержать свою позицию норвежец, который ни разу не оказывался вне топ-4, будет сложно. Всё дело в том, что наконец-то проснулись признанные лидеры мирового биатлона. Ещё под конец этапа в Эстерсунде на подиум заехали Кентен Фийон Майе и Себастиан Самэульссон, а в Хохфильцене в топ-3 попали Эрик Перро и Томмазо Джакомель. Чтобы остаться лидером тотала, Ботну нужно шикарно провести пасьют, но результаты слишком плотны, а топы — слишком голодны.

Статистика Кубка мира по биатлону
Почему норвежские резервисты так удивляют на старте сезона?
Почему норвежские резервисты творят сенсации на старте Кубка мира. Есть простое объяснение
Почему норвежские резервисты творят сенсации на старте Кубка мира. Есть простое объяснение

🎿 15:45: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 3, свободный стиль, спринт, женщины и мужчины

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
13 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
13 декабря 2025, суббота. 16:25 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
13 декабря 2025, суббота. 19:35 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
13 декабря 2025, суббота. 19:45 МСК
Не началось

Интрига: смогут ли Коростелёв и Непряева пробиться на Олимпиаду?

В Давосе состоится долгожданное возвращение российских лыжников на Кубок мира. Уже в квалификации конькового спринта Дарья Непряева и Савелий Коростелёв могут обеспечить себе олимпийские квоты на Игры-2026. Если они попадут в топ-30, то задача решена, но даже если вдруг случится какой-то форс-мажор, то достаточно не проиграть лидерам слишком много. Всё же российские лыжники намного сильнее, чем ноунеймы из экзотических для этого вида спорта стран, которые так же бьются за квоты в Италию.

Статистика Кубка мира по лыжным гонкам
Каковы шансы наших?
Российские лыжники возвращаются на Кубок мира. Почему не надо ждать побед и медалей?
Российские лыжники возвращаются на Кубок мира. Почему не надо ждать побед и медалей?

🏆🥊 16:00: Чемпионат мира по боксу, финалы

Интрига: сколько золотых медалей выиграет Россия?

13 декабря в Дубае, ОАЭ, пройдут финальные поединки на чемпионате мира по боксу IBA. Российская сборная показывает лучшее выступление в истории — в 12 из 13 весовых категорий российские боксёры вышли в финал. В последний день соревнований золотые медали в Россию попытаются привезти Эдмонд Худоян, Баир Батлаев, Вячеслав Рогозин, Всеволод Шумков, Илья Попов, Евгений Кооль, Сергей Колденков, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров. Команда замахнулась на исторический успех.

Российские боксёры блестяще справились в полуфиналах
Впереди планеты всей! Россияне катком прошлись по полуфиналу ЧМ по боксу
Впереди планеты всей! Россияне катком прошлись по полуфиналу ЧМ по боксу

⚽️ 16:00: «Атлетико» Мадрид — «Валенсия», Примера, 16-й тур

Испания — Примера . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 16:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Атлетико» мини-серию поражений?

Мадридский клуб неудачно провёл два предыдущих матча в чемпионате Испании. Команда Диего Симеоне проиграла «Барселоне» (1:3) и «Атлетику» (0:1). Пока что «Атлетико» располагается за пределами первой тройки — на четвёртой строчке в таблице. «Валенсия» находится неподалеку от зоны вылета. При этом команда не проигрывает в чемпионате на протяжении четырёх туров — одна победа и три ничьих. «Атлетико» три раза подряд обыграл соперника в очных встречах и не пропустил в них ни одного мяча.

Турнирная таблица Примеры
Экс-игрок «Атлетико» окончательно переедет в США
«Интер Майами» выкупил контракт Родриго Де Пауля у мадридского «Атлетико»

🎯 16:15: Биатлон, Кубок мира, этап 2, эстафета, женщины, 4х6 км

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
13 декабря 2025, суббота. 16:15 МСК
Не началось

Интрига: одержит ли Франция вторую победу в сезоне?

На старте этого сезона сборная Франции выглядит не слишком уверенно. Пока добраться до медалей удалось лишь Лу Жанмонно и Камиль Бене. Тем не менее в эстафете на этапе в Эстерсунде команде удалось забрать золото. Получится ли это сделать сейчас — большой вопрос. Особенно если учитывать, что в сборную вернулась Жулия Симон, которую судили за мошенничество.

Статистика Кубка мира по биатлону
Какой была первая победа «трёхцветных»?
Жанмонно дожала всех! Франция выиграла смешанную эстафету на Кубке мира по биатлону
Жанмонно дожала всех! Франция выиграла смешанную эстафету на Кубке мира по биатлону

⚽️ 18:00: «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион», АПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: улучшит ли «Ливерпуль» ситуацию в АПЛ?

Нынешнее положение «Ливерпуля» в АПЛ никак не устраивает болельщиков — команда занимает 10-е место в таблице. «Ливерпуль» ни разу не победил в двух предыдущих встречах, зато на этой неделе мерсисайдцы справились на выезде с «Интером» (1:0) в матче Лиги чемпионов. «Брайтон» пока располагается в таблице на восьмой строчке. У команды такое же количество очков, что и у «Ливерпуля», однако она опережает его по дополнительным показателям. «Ливерпуль» два раза подряд обыграл соперника на своём поле с одинаковым счётом 2:1.

Турнирная таблица АПЛ
Чем завершится эта сага?
«Итог нашего разговора определит завтрашний день». Арне Слот — о Мохамеде Салахе

⚽️ 18:00: «Челси» — «Эвертон», АПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Челси» серию без побед в АПЛ?

«Челси» не побеждает в чемпионате Англии на протяжении трёх матчей — две ничьих и одно поражение. В прошлом туре команда Энцо Марески не забила ни одного мяча в ворота «Борнмута» (0:0). На этой неделе лондонский клуб уступил «Аталанте» (1:2) в Лиге чемпионов. Пока «Челси» занимает пятое место в таблице, а «Эвертон» находится на седьмой строчке. Он отстаёт от соперника всего лишь на одно очко. «Эвертон» одержал четыре победы в пяти предыдущих встречах. В двух прошлых матчах они не пропустили ни одного мяча.

Турнирная таблица АПЛ
Ещё одно признание:
Фото
Энцо Мареска признан лучшим тренером ноября в АПЛ

⚽️ 20:30: «Барселона» — «Осасуна», Примера, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: каталонский клуб укрепит лидерство в Примере?

«Барселона» одержала шесть побед подряд в чемпионате Испании и благодаря этому возглавила таблицу. Пока что её отрыв от «Реала» составляет четыре очка. «Осасуна» располагается на 15-м месте в таблице. В прошлом туре она обыграла «Леванте» (2:0), но перед этим не побеждала в турнире на протяжении шести матчей. «Барселона» четыре раза обыграла соперника в пяти прошлых очных встречах. Три из них прошли в столице Каталонии, и «Осасуна» не забила в них ни одного мяча.

Турнирная таблица Примеры
Ямаль — в списке самых дорогих игроков Ла Лиги:
Мбаппе и Ямаль — самые дорогие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

⚽️ 21:00: «Метц» — «ПСЖ», Лига 1, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проведёт ли Сафонов третий матч подряд?

Матвей Сафонов провёл два подряд матча в составе «ПСЖ». В обеих встречах россиянин отыграл «на ноль». Теперь вопрос в том, выйдет ли Сафонов на поле в стартовом составе на игру чемпионата Франции с «Метцем». ПСЖ занимает второе место в таблице Лиги 1, однако отставание от «Ланса» составляет всего лишь одно очко. «Метц» замыкает таблицу Лиги 1. Команда набрала всего лишь 11 очков по итогам 15 туров. Столичный клуб пять раз обыграл соперника в пяти предыдущих очных встречах.

Турнирная таблица Лиги 1
«ПСЖ» не обыграл «Атлетик»:
Второй «сухой» матч Сафонова — теперь в ЛЧ! Но «ПСЖ» подвела атака. Видео
Второй «сухой» матч Сафонова — теперь в ЛЧ! Но «ПСЖ» подвела атака. Видео

🏆👊 22:45*: Вадим Немков — Ренан Феррейра, PFL, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, Лион, Франция
Вадим Немков — Ренан Феррейра
13 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Вадим Немков
Не началось
Ренан Феррейра

Интрига: станет ли Немков чемпионом PFL в тяжёлом весе?
13 декабря в Лионе, Франция, пройдёт турнир PFL Champions Series. Главным событием вечера станет титульный поединок в тяжёлом весе между Вадимом Немковым и Ренаном Феррейрой.

Немков — бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе. В 2023 году россиянин перешёл в тяжёлый вес, но с тех пор провёл лишь два поединка. В обоих случаях Немков финишировал соперника — сначала Бруно Каппелоццу, а затем Тимоти Джонсона. Сейчас Вадим получил шанс сразиться за чемпионский титул. Соперник Немкова в 2023 году выиграл Гран-при PFL в тяжёлом весе, затем Феррейра нокаутировал Райана Бейдера на турнире PFL vs Bellator, а затем досрочно проиграл Фрэнсису Нганну в поединке за титул. Новый шанс на пояс для Ренана и возможность для Немкова снова громко заявить о себе.

Интервью с Вадимом Немковым
Конфликт с PFL и величие Махачева в UFC. Разговор с Вадимом Немковым
Эксклюзив
Конфликт с PFL и величие Махачева в UFC. Разговор с Вадимом Немковым

⚽️ 23:00: «Арсенал» — «Вулверхэмптон», АПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли лидер АПЛ с худшей командой турнира?

«Арсенал» по-прежнему возглавляет таблицу АПЛ, однако отрыв от ближайшего преследователя сократился до двух очков. В прошлом туре команда Микеля Артеты уступила на выезде «Астон Вилле» (1:2). Правда, спустя четыре дня «Арсенал» разгромил «Брюгге» (3:0) в Лиге чемпионов, так что команда готовится к предстоящему матчу в хорошем настроении. «Вулверхэмптон» замыкает таблицу. Команда набрала всего лишь два очка по итогам 15 туров. «Арсенал» одержал пять побед в пяти предыдущих матчах с соперником.

Турнирная таблица АПЛ
Главные матчи уикенда:
Шанс «Реала» на спасение Алонсо, топ-соперник Головина, гонка в АПЛ. Главные матчи уикенда
Рейтинг
Шанс «Реала» на спасение Алонсо, топ-соперник Головина, гонка в АПЛ. Главные матчи уикенда

🏒 23:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 23:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чья победная серия прервётся, а чья продолжится?

К предстоящей встрече две американские команды подходят с идентичными двухматчевыми победными сериями. Причём подопечные Джона Купера смогли добыть две виктории кряду, несмотря на отсутствие в их составе травмированного Андрея Василевского. В последнем матче роскошно себя проявил Никита Кучеров, оформивший ассистентский покер. Сумеет ли россиянин выдать яркий матч против Ильи Сорокина и его команды?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Исторический матч Кучерова в НХЛ: Никита прошёл Могильного в рейтинге лучших бомбардиров
Что ни матч, то историческое достижение! Кучеров обошёл Могильного по очкам в НХЛ
Что ни матч, то историческое достижение! Кучеров обошёл Могильного по очкам в НХЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

