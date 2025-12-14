«Ливерпуль» нашёл нового защитника, «Сити» — атакующего игрока. Трансферные слухи недели

Зимнее трансферное окно в Европе по традиции откроется в январе, но новостей хватает и сейчас. Собрали для вас главные слухи последних дней.

Топ-клубы Европы ведут борьбу за Гехи

Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи привлёк внимание нескольких топ-клубов. Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассчитывает на личную беседу с футболистом. Сначала менеджер встретится с агентом игрока, а затем — с самим футболистом. По словам журналиста, Эберлю очень нравится игра защитника. В услугах 25-летнего Гехи также заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Ливерпуль». Очень солидная компания! В этом сезоне Марк отыграл 14 матчей в АПЛ и забил два мяча.

Бензема покинет «Аль-Иттихад» через несколько месяцев?

Не исключено, что Карим Бензема проводит последний сезон в Саудовской Аравии. Нынешний контракт француза с «Аль-Иттихадом» истекает летом 2026 года. Если верить журналисту Николе Скире, то Бензема готов покинуть клуб по окончании договора. Ранее появилась информация, что Карим не получал предложения от саудовской команды о продлении контракта. Бензема уже 37 лет. В нынешнем сезоне французский нападающий провёл шесть встреч в чемпионате Саудовской Аравии и забил четыре мяча. В прошлом сезоне он наколотил 21 гол в 29 матчах, а его команда завоевала чемпионский титул.

Карим Бензема Фото: Getty Images

«Реал» не продлит контракт с Алабой

Давид Алаба покинет «Реал» по окончании нынешнего сезона. Информация от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо. По его данным, стороны окончательно решили расстаться. «Реал» не планирует продлевать контракт, и 1 июля 2026 года Давид станет свободным агентом. Австрийский защитник был не против остаться в Мадриде, однако у «Реала» другие планы. Давид ожидает предложения от европейских клубов, но пока в его кандидатуре заинтересованы только команды из Саудовской Аравии. В этом сезоне 33-летний Алаба провёл три встречи в чемпионате Испании.

Защитник дортмундской «Боруссии» хотел бы перейти в «Реал» или «Баварию»

«Боруссия» предложила защитнику Нико Шлоттербеку новый контракт. Нынешний договор истекает летом 2027 года, а немецкий клуб хочет сохранить игрока до 2030-го. В контракте прописаны улучшенные для игрока условия. Если Шлоттербек примет предложение, то станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды. Сам Нико хотел бы перейти в «Баварию» или «Реал». Такие данные приводит Sky Sport Germany. Помимо этого, на футболиста претендует «Барселона», однако сейчас она занята поиском нападающего. Предложение «Боруссии» может изменить планы Ника. Девять матчей, один гол, один результативный пас, две жёлтые карточки — статистика 26-летнего футболиста в нынешнем сезоне Бундеслиги.

Нико Шлоттербек Фото: Maja Hitij/Getty Images

Салах окажется в одной команде с Роналду?

Конфликт Мохамеда Салаха с главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом — главная новость последних дней в европейском футболе. Демарш египтянина привёл к тому, что его исключили из заявки на встречу Лиги чемпионов с «Интером» (1:0). The Telegraph сообщает, что сразу пять клубов из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» — активно интересуются африканским футболистом. Правда, позднее Мо включили в заявку на матч АПЛ. Помогла беседа с тренером. Салах играет за мерсисайдцев с 2017 года. В этом сезоне 33-летний Салах провёл 13 встреч в чемпионате Англии, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Ранее Мохамед вместе с «Ливерпулем» дважды побеждал в АПЛ, один раз — в Лиге чемпионов, а также выигрывал внутренние турниры, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

«Ливерпуль» нашёл замену Конате

«Ливерпуль» обратил внимание на 20-летнего защитника «Ренна» Жереми Жаке. Об этом информирует журналист Саша Тавольери. Он утверждает, что мерсисайдцы видят в молодом французе будущую замену Ибраиме Конате. Этот футболист, скорее всего, покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. Именно тогда истечёт контракт защитника с мерсисайдцами. Жаке считают одним из самых перспективных защитников Европы. Он играет за взрослую команду «Ренна» с 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 15 матчей и заработал пять жёлтых карточек.

Жереми Жаке Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Олисе покинет «Баварию» ради клуба АПЛ

Майкл Олисе отлично начал нынешний сезон. Француз забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач в 13 встречах Бундеслиги. Такая игра атакующего футболиста «Баварии» заинтересовала клубы АПЛ. По информации Kicker, они готовят конкретные предложения, чтобы оформить трансфер ближайшим летом. Помимо этого, в услугах Олисе заинтересованы «ПСЖ» и один неназванный клуб Ла Лиги. Майкл проводит в «Баварии» второй сезон (в прошлом забил 12 голов в Бундеслиге). До этого он играл в Англии за «Кристал Пэлас».

Нападающий «Манчестер Юнайтед» отправится в Италию?

Джошуа Зиркзее не закрепился в составе «МЮ». В этом сезоне нидерландец провёл восемь матчей в АПЛ (346 минут) и забил всего один мяч. Так себе статистика. Sky Sport Italia утверждает, что «Рома» заинтересована в приобретении 24-летнего игрока. Итальянский клуб рассматривает вариант аренды с опцией выкупа, которая может стать обязательной при выполнении определённых условий. Впрочем, сам Зиркзее пока не планирует уходить из «МЮ». Его цель — закрепиться в составе английского клуба. С другой стороны, нельзя исключать, что стороны вернутся к этому вопросу ближайшим летом.

Джошуа Зиркзее Фото: Nathan Stirk/Getty Images

«Манчестер Сити» хочет заполучить таланта из «Монако»

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с покупкой атакующего футболиста «Монако» Магнеса Аклиуша. Об этом информирует L'Equipe. На игрока также претендуют «Байер», «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Правда, «Монако» рассчитывает получить € 70 млн, и такая высокая сумма отталкивает потенциальных покупателей. Аклиушу 23 года. В этом сезоне француз провёл 14 встреч в Лиге 1, забил три мяча и отдал две результативные передачи. В течение всей профессиональной карьеры он играет в составе монегасков.