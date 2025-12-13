Главные конфликты звёзд с клубами до Салаха. Бунтовал даже Месси!

И, конечно, вы помните батл Роналду с «МЮ». Но были и другие случаи.

Самая громкая история конца 2025 года — конфликт в «Ливерпуле». Мохамед Салах раскритиковал главного тренера Арне Слота и заявил, что его «бросили под автобус». Египтянин также косвенно обвинил руководство «Ливерпуля» в невыполнении обещаний, которые ему дали при переподписании контракта прошедшим летом.

Мохамед Салах нападающий «Ливерпуля» «Я очень-очень разочарован. Я столько сделал для клуба. Все это видели на протяжении многих лет. Особенно в прошлом сезоне. Не знаю, почему остаюсь на скамейке. Очевидно, кто-то хочет, чтобы на мне оставалась вся вина. Клуб летом дал мне немало обещаний, однако я уже три матча на скамейке. Не могу сказать, что они держат слово. У меня были хорошие отношения с тренером, но внезапно у меня не оказалось никаких отношений с ним. Не знаю почему. Выглядит так, будто кто-то не хочет меня видеть в команде».



Однако демарш Салаха — далеко не первый среди звёзд. Такие истории не так уж и редко случаются в топ-клубах. Вспоминаем подобные примеры из недавнего прошлого.

Килиан Мбаппе vs «ПСЖ»

Килиан Мбаппе Фото: Alex Caparros/Getty Images

В 2023 году Мбаппе отстранили от тренировок с основой «ПСЖ» и не отпускали в «Реал», рассчитывая заработать на его продаже в Саудовскую Аравию. Однако сам Килиан не был на это согласен. А затем три месяца парижане не платили форварду зарплату. В итоге стороны пришли к совместному решению, и Мбаппе провёл сезон-2023/2024 во Франции. Но решил не активировать опцию продления контракта с «ПСЖ», а ушёл в статусе свободного агента в «Реал».

Клуб и игрок расстались в негативных отношениях. А уже в ноябре 2025-го Мбаппе и «ПСЖ» подали обоюдные иски в суд. По данным RMC Sport, Килиан требует с клуба € 240 млн — это компенсация за несправедливое отстранение, задолженность по зарплате и часть подписного бонуса. «ПСЖ» в ответ — возместить с игрока € 180 млн за срыв сделки с «Аль-Хилялем» летом 2023-го.

Неймар vs «ПСЖ»

У «ПСЖ» и Неймара не было яркой истории конфликта. Скорее, это были вялотекущие претензии. Бразилец часто травмировался в ответственные моменты сезона и летал восстанавливаться на родину. Аккурат ко дню рождения сестры. Болельщики «ПСЖ» критиковали поведение звезды, а Неймар в ответ считал их отношение неприемлемым. Напряжение передавалось и в сам клуб, из-за чего руководство всё больше склонялось к расставанию с форвардом.

Ещё и после прихода Лионеля Месси у бразильца испортились отношения с Килианом Мбаппе. По версии Неймара, француз начал «ревновать» его к звёздному новичку. Отношения между ними ухудшились. В итоге в августе 2023-го Неймар уехал в саудовский «Аль-Хиляль».

Криштиану Роналду vs «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду Фото: Alex Livesey/Getty Images

Истории Роналду и Салаха много сравнивают. Оба — главные звёзды своих команд, которые из-за игровой формы оказались на скамейке. Однако и Криштиану, и Мохамед — футболисты с большим эго. В истории с португальцем также было скандальное интервью. В беседе с журналистом Пирсом Морганом форвард разнёс главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и состояние клуба в целом.

Криштиану Роналду экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» «Я чувствую, что «Манчестер Юнайтед» меня предал. Почему я даю это интервью? Люди должны знать правду. Да, я чувствовал себя преданным — и не только в этом году, но и в прошлом. Я был разочарован отсутствием новых технологий в восстановлении, джакузи и других процедур, современных тренажёров и продвинутой системы питания. С тех пор как сэр Алекс ушёл, я не увидел никакой эволюции. Прогресс просто нулевой. К сожалению, я увидел всё то, что запомнил ещё в возрасте 20-23 лет. Они пригласили в спортивный департамент Ральфа Рангника, который и тренером никогда не был. Как такое может происходить в клубе подобного уровня? Думаю, это сюрприз не только для меня, но и для всего мира».

А вот что португалец говорил о тренере: «Я понимаю, почему не выходил с первых минут в начале сезона, ведь не проходил предсезонку. Но время шло, а ситуация не менялась. Произошли определённые вещи, о которых люди не знают. И я не стану скрывать, что тренер относится ко мне без особого сопереживания. Он не относится ко мне с уважением, которого я заслуживаю.

Не говорите мне, что топ-игроки, парни, которые хотят достичь всего, ключевые футболисты будут играть три минуты. После всех их слов, что меня уважают, это неприемлемо. Но я извинился за свой поступок перед партнёрами и выложил пост в соцсетях. Написал, что жалею о решении покинуть стадион (отказался выйти на замену в концовке матча с «Тоттенхэмом» и уехал со стадиона. – Прим. «Чемпионата»). Однако я не жалею, что отказался выходить на поле. Тренер не уважал меня, и именно поэтому у нас такие отношения. При этом он продолжал говорить прессе, что общается со мной».

После этого интервью Роналду неудачно съездил с Португалией на ЧМ-2022, а затем перебрался из «МЮ» в саудовский «Аль-Наср».

Поль Погба vs «Манчестер Юнайтед»

Погба вернулся в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году. Тогда клуб тренировал Жозе Моуринью. Конечно, союз двух сильных личностей не мог сложиться идеально. Хотя в первом сезоне проблем не было заметно: Поль остался лидером «МЮ» и привёл клуб к победе в Лиге Европы, забив в финале «Аяксу».

Но уже на старте следующего года начались неприятности. После матча с «Вулверхэмптоном» (1:1) Погба дал флеш-интервью, в котором призвал партнёров «играть с бо́льшим желанием и больше атаковать». На следующий день Моуринью лишил Поля статуса вице-капитана. СМИ сообщали, что Жозе был «в ярости» от слов француза.

Жозе Моуринью бывший тренер «Манчестер Юнайтед» «Клуб всегда больше, чем кто-либо, и я должен это защищать».



А позже Жозе разозлил пост Погба после матча «МЮ» с «Дерби Каунти». Поль остался вне состава, манкунианцы проиграли, после чего француз выложил фото, на котором сидит на трибунах и смеётся с Андреасом Перейрой и Люком Шоу. Моуринью посчитал это насмешкой над поражением команды и высказал это Погба прямо на тренировке, выгнав его с занятия. Но конфликт сам собой разрешился в декабре: Жозе уволили из «МЮ». Погба же выступал за клуб до 2022 года. Однако стабильностью он не отличался. Всё усложняли травмы: за шесть сезонов он пропустил 89 матчей.

При этом зарплата Поля в клубе составляла более € 300 тыс. в неделю. А во время обсуждения нового соглашения «МЮ» предложил полузащитнику ещё более крутые условия. Однако Погба вместе с агентом Мино Райолой не посчитали сделку хорошей — им хотелось ещё больше. Фрагмент их диалога попал в документальный фильм про футболиста.

«Они очень хотят, чтобы ты остался. Как по мне, предложение этого не отражает. Я им сказал: «Если хотите, чтобы он остался, предложение должно быть не таким». Я дам им понять, что если они правда хотят, чтобы ты остался, и хотят построить проект вокруг тебя, то на этот раз им придётся вести себя по-другому и выложить деньги на стол», — сказал Райола. «Они блефуют. Как можно говорить игроку, что ты очень хочешь, чтобы он остался, и предложить ничто? Никогда такого не встречал», — отметил Погба.

Летом 2022 года Поль вернулся в «Ювентус». Неудачно.

Златан Ибрагимович vs «Барселона»

Златан Ибрагимович Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Ибрагимович оказался в «Барселоне» в 2009 году в результате обмена на на Самуэля Это’О — каталонцы сверху доплатили «Интеру». Златан ехал в Испанию за победой в Примере и Лиге чемпионов. А получил команду Хосепа Гвардиолы, где «альфой» был Лионель Месси. Хотя Ибрагимович всегда считал именно себя номером один.

Из-за этого швед не сработался с тренером «Барселоны». Гвардиола игнорировал футболиста, не считая нужным вести с ним постоянные диалоги. Со второй половины сезона-2009/2010 Пеп всё больше ограничивал свободу Ибрагимовича на поле, оттягивал его из центра атаки и снижал игровое время. В ответ Златан начал активно высказывать недовольство в прессе. «Меня купили как «Феррари», а водят как «Фиат», — писал позднее Златан в автобиографии.

Уже летом 2010 года швед перебрался в «Милан». Гвардиола же вздохнул с облегчением и сделал «Барсу» ещё более «мессицентричной». Впрочем, это позволило каталонцам выиграть Лигу чемпионов уже в 2011-м.

Лионель Месси vs «Барселона»

«Бюрофакс» — одно из главных слов в футболе в 2020 году. Весь мир тогда узнал, что это принятый в Испании вид документооборота. Именно через него Лионель Месси подал официальный запрос на трансфер из «Барсы». Но почему аргентинец решился на уход из родной команды?

На тот момент Месси хотел для себя нового вызова. А ситуация в «Барселоне» складывалась плачевно. Состав стремительно старел, клуб не мог выиграть Лигу чемпионов, финальным ударом стал разнос от «Баварии» в четвертьфинале ЛЧ в августе 2020-го (2:8).

Лионель Месси экс-нападающий «Барселоны» «Я сказал клубу, включая президента, что хочу уйти. Я говорил ему это весь год. Был уверен, что пришло время уйти в сторону. Считал, клубу нужно больше молодых игроков, новых футболистов. И думал, что моё время в «Барселоне» истекло. Мне было очень жаль, потому что я всегда говорил, что хочу завершить карьеру здесь. Это был очень тяжёлый год. Всё стало очень сложно для меня, настал момент задуматься о поиске новых вызовов. Это произошло не из-за результата в Лиге чемпионов в матче с «Баварией», нет. Об этом решении я думал долгое время».



Но в итоге Месси остался в клубе. Всё из-за пункта в соглашении Лео с клубом. По нему аргентинец после сезона мог разорвать контракт без выплаты компенсации в € 700 млн. Однако эта опция истекла в июне 2020 года, ещё перед решением форварда. Юристы Месси и прилетевший в Каталонию отец игрока Хорхе не смогли убедить президента «Барсы» Хосепа Бартомеу отпустить его.

Лео остался на сезон в родном клубе. Хотя после истории со срывом трансфера дал интервью, в котором раскритиковал руководство каталонцев. Но выразил любовь «Барселоне». И летом 2021 года он уже был не против подписать новый контракт. Тем более в клубе сменился президент: вместо Бартомеу вернулся Жоан Лапорта. Однако у «Барсы» попросту не оказалось финансовых ресурсов, чтобы осуществить сделку и при этом вписаться в ограничения Ла Лиги. И 8 августа 2021 года состоялась историческая пресс-конференция, на которой Лео объявил об уходе из клуба.

Лионель Месси экс-нападающий «Барселоны» «Не верю, что это происходит. Год, когда случилась вся эта история с бюрофаксом, остался в прошлом. Но я не хотел уходить в этом году. Здесь мой дом. Я наслаждался жизнью в Барселоне. Это было чудесно. Я был убеждён, что остаюсь в «Барсе». Однако оказалось, что это невозможно из-за правил Ла Лиги. Когда я узнал об этом, то почувствовал себя так, словно на меня вылили ведро ледяной воды. До сих пор стараюсь свыкнуться с этой мыслью».



Луис Суарес vs «Барселона»

Луис Суарес Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Классического конфликта между Суаресом и «Барселоной» не было. Всё получилось достаточно быстро: в 2020-м клуб возглавил Рональд Куман, получивший мандат на очищение состава. И одним из первых под выход попал как раз Суарес. Разговор между тренером и игроком произошёл по телефону. «Ты больше не входишь в планы клуба», — сообщил Куман уругвайцу. Без диалога, без благодарности и уважения к заслугам. Очень сухо.

Суарес не стал подогревать конфликт в прессе. Он покинул «Барсу» без скандалов и перебрался в «Атлетико». И в первый же сезон выиграл с мадридцами чемпионат Испании, забив 21 мяч (четвёртый результат в лиге). А после победы в 38-м туре над «Вальядолидом» Суарес расплакался прямо на поле. Идеальная месть Куману удалась.

Ромелу Лукаку vs «Челси»

«Однажды я вернусь в «Интер». Но не для завершения карьеры, а на пике формы — чтобы мы могли брать трофеи и побеждать. Думаю, мой уход произошёл неправильно. То, как я ушёл из «Интера», как я общался с фанатами — меня это беспокоит. Сейчас неподходящее время говорить об этом. И когда я уходил, было неподходящее время. И всё же сказать надо, потому что я всегда подчёркивал: «Интер» — в моём сердце. Я вернусь, чтобы играть там, я очень на это надеюсь».

Эти слова в начале 2022 года сказал на тот момент действующий игрок «Челси» Ромелу Лукаку. Интервью бельгийца Sky Sport Italia в миг стало бомбой в Англии. Форвард чувствовал себя ненужным в Лондоне и саботировал возвращение в «Интер».

Ромелу Лукаку экс-нападающий «Челси» «Я недоволен нынешней ситуацией [в моей карьере], это нормально. Думаю, Томас Тухель решил использовать другую игровую систему. Я просто не должен сдаваться, а должен продолжать работать и оставаться профессионалом».



Томас Тухель в ответ выразил удивление словами игрока: «Это интервью нам не понравилось, потому что оно создало ненужный шум. Мы не хотим раздувать эту ситуацию и делать её значительнее, чем она есть на самом деле. Очень легко вырвать слова из контекста, создать заголовок. Я не чувствую, что он несчастлив, поэтому я удивлён. Не думаю, что кто-то здесь считает, будто Ромелу недоволен. Именно это удивило нас в его словах. Ждём диалога с Лукаку».

Удивительно, но после этих слова Ромелу остался в «Челси». Хотя напряжение между ним, Тухелем и болельщиками оставалось большим. Бельгиец до конца сезона-2021/2022 забил всего семь мячей в 24 матчах. А летом отправился в долгожданную аренду в «Интер». Правда, камбэк в Милан получился не самым успешным. И уже следующим летом Лукаку арендовала «Рома». Только в августе 2024-го «Челси» удалось продать форварда в «Наполи».

Пьер-Эмерик Обамеянг vs «Арсенал»

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Конфликт между Пьер-Эмериком Обамеянгом и главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой возник из-за серьёзных дисциплинарных нарушений габонца в декабре 2021 года. Впрочем, проблемы начались ещё задолго до этого. В 2020-м Обамеянг подписал новый трёхлетний контракт на улучшенных условиях. Форвард тащил «Арсенал» и был одним из немногих, к кому не возникало вопросов.

Однако после этого у Пьер-Эмерика произошёл спад. Очень не вовремя возникли проблемы со здоровьем у его матери. И в ноябре 2021 года футболисту нужно было срочно оказаться рядом с мамой. Артета разрешил Обамеянгу поездку, хотя до этого нападающий уже неоднократно опаздывал на тренировки и не соблюдал тайминги возвращения из сборной.

Что было дальше? Верно, Пьер-Эмерик не прибыл вовремя и на этот раз. Обамеянг нарушил договорённость с Артетой, после чего тренер лишил игрока капитанской повязки и отстранил от основы. А уже в феврале 2022 года клуб расторг контракт с габонцем по обоюдному соглашению сторон. Тут «Арсеналу» помогла как раз искавшая форварда «Барселона». Именно туда и отправился Пьер-Эмерик.

Месут Озил vs «Арсенал»

Озил — «жертва» ухода из «Арсенала» Арсена Венгера. При французе полузащитник сиял и выдавал сумасшедшие хайлайты с ассистами и обостряющими пасами. Но после прихода Унаи Эмери в 2018 году главными стали тактическая дисциплина, прессинг и необходимость много работать без мяча. Творческому Месуту такие условия не подходили.

В итоге Озил стал изгоем. И это продолжалось как при Эмери, так и при сменившем его после Артете. Немец вроде как числился в «Арсенале», но на поле появлялся по праздникам. Параллельно Месут вляпался в неприятную историю в 2019 году, когда публично высказался о ситуации с уйгурами в Китае. «Арсенал» дистанцировался от слов футболиста, а Озил стал токсичным активом.

Конфликт между лондонцами и футболистом продолжился во время карантина в 2020-м. Тогда «Арсенал» попросил игроков пойти на понижение зарплаты, чтобы сотрудники не остались без работы. Озил потребовал гарантий, что никто не будет уволен. Боссы их не предоставили, поэтому Месут отказался отдавать часть зарплаты. Игрок подвергся травле, а клуб спустя время распрощался с 55 сотрудниками. После чего Месут принял решение полностью выплачивать зарплату талисману клуба — «Гуннерзавру».

«Арсенал» и Озил договорились о расторжении контракта летом 2021 года. Культовый для 2010-х игрок лондонцев остался в истории как изгой и футболист-проблема. Печально.

Гарет Бэйл vs «Реал»

Гарет Бэйл Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один сюжет, в котором не было остроты. Бэйл не выходил к прессе и не разносил тренеров, не бунтовал из-за игрового времени. Гарет просто стал футболистом-призраком для «Мадрида». Если вы смотрели футбол в конце 2010-х — начале 2020-х, то не могли не слышать о мемах про гольф. Валлиец страстно увлёкся этим видом спорта. И, кажется, проводил за ним намного больше времени, чем на футбольном поле.

Возглавлявший тогда «Реал» Зинедин Зидан мариновал Бэйла на скамейке. Француз не видел, что игрок на 100% отдаётся футболу. Гарета потеря места в старте вряд ли устраивала, но и биться за возвращение в основу он не хотел.

Зинедин Зидан бывший тренер «Реала» «Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдёт — так будет лучше для всех. Работаем над его трансфером в новую команду. У меня нет ничего личного против Гарета, но приходит время, когда что-то нужно менять».

Даже после этих слов, произнесённых летом 2019-го, Бэйл остался в «Реале». Но в последующий сезон провёл всего 20 матчей во всех турнирах. Затем — не самая успешная годовая аренда в «Тоттенхэм», (не)триумфальный камбэк в «Реал» и переезд в «Лос-Анджелес». И в конце 2022-го — после чемпионата мира — Бэйл завязал с футболом.

В 2019 году Уэльс оформил выход на Евро-2020. Тогда Гарет сфотографировался с флагом страны, на котором была подпись: «Уэльс. Гольф. Мадрид. Именно в таком порядке». Тогда эта история сильно разозлила фанатов «Реала». Но этот баннер на 100% отражает конец мадридского этапа карьеры для валлийца. Бэйл выиграл с клубом три Примеры и пять раз взял Лигу чемпионов. Однако конфликт с «Реалом» оставил неприятное послевкусие от союза игрока с мадридцами.

Карлос Тевес vs «Манчестер Сити»

Тевес был футболистом с непростым характером. Поэтому их ссора с Роберто Манчини в 2011 году не удивила. «Манчестер Сити» проводил встречу Лиги чемпионов с «Баварией», а Карлос остался в запасе. Во втором тайме тренер решил выпустить аргентинца. Однако тот отказал Манчини на глазах у всех. «Тевес отказался выходить на замену. Я не могу этого принять. При мне он больше не сыграет за «Манчестер Сити», — сказал после матча итальянец. Карлитос в ответ парировал: «Я не чувствовал себя готовым войти в игру. Я профессионал и лучший бомбардир клуба в прошлом сезоне. Так что всё дело в Манчини».

Это был уже не первый конфликт Тевеса и Манчини. В 2010 году «Сити» неудачно играл с «Ньюкаслом», в перерыве Карлос давал одноклубникам установки до прихода тренера. Итальянец разозлился на это и в итоге сцепился с игроком.

После инцидента в Мюнхене Манчини сделал заявление, отстранив аргентинца на две недели и инициировав расследование. Оно затянулось на месяц, «Сити» в итоге принял сторону Манчини. Тевес нарушил контракт по пяти пунктам: с Карлоса удержали месячную зарплату и запретили приближаться к клубной базе.

Однако к февралю 2012-го стороны остыли. Сначала высказался Манчини: «Всё зависит от Карлоса. Если он извинится перед командой, всё вернется на свои места. Не хочу, чтобы всё закончилось плохо, поэтому сделал первый шаг к примирению. Я готов простить его».

Тевес ответил: «Думаю, Манчини просто неправильно поступил. Если у нас возникает проблема, мы можем решить её без привлечения публики. Манчини — победитель, я — победитель. Мы оба не любим проигрывать. Если он и правда готовить вернуть меня в состав, я наберу форму — всё будет нормально. Однако он также говорил, что я никогда не буду играть под его руководством. Так что я не знаю, что будет, но сделаю всё, чтобы набрать форму и играть».

Тевес вернулся в команду и к концу марта набрал форму. Хорошая игра Карлоса стала одним из факторов, благодаря которому «Манчестер Сити» выдал камбэк в АПЛ и стал чемпионом впервые за 44 года! Болельщики, игрок, тренер и клуб забыли о конфликте. Тевес и Манчини проработали вместе ещё сезон, одновременно покинув «Сити» летом 2013-го.

Антуан Гризманн vs «Атлетико»

Антуан Гризманн Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Гризманн собирался перейти из «Атлетико» в «Барселону» ещё летом 2018 года. Но в последний момент передумал и объявил, что продолжит выступать за мадридцев. Причём сделал это в документальном фильме, который сняла студия, принадлежавшая тогдашнему защитнику «Барселоны» Жерару Пике. Антуан в итоге продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года.

Но сезон-2018/2019 сложился неудачно как для Гризманна, так и для «Барсы». Поэтому стороны вернулись к обсуждению сделки. И в середине мая 2019-го француз выступил с новым заявлением, где объявил о решении покинуть «Атлетико». Не было сомнений, что Антуан отправится в «Барселону», хотя сам он не конкретизировал, куда уходит.

Каталонцы ждали начала июля, когда в силу вступило бы прописанное в контракте форварда снижение отступных с € 200 млн до € 120 млн. Однако между «Атлетико» и «Барсой» в итоге разгорелся скандал. Мадридцы отказывались снижать цену и разбивать платежи. А затем обвинили каталонцев в неуважении, поскольку те вступили в переговоры с Гризманном ещё в марте. Гендиректор «Барсы» Оскар Грау просил об отсрочке платежа в € 120 млн — «Атлетико» ответил отрицательно.

Антуан не остался в стороне. Он также вступил в конфликт с клубом: «Мы заключили с «Атлетико» соглашение, но затем ситуация изменилась. Это нужно принять. Жаль, что «Атлетико» ведёт себя таким образом. Я специально сообщил им о моём решении заранее, чтобы не застать их врасплох и дать возможность подготовиться».

Гризманн перебрался в «Барселону», однако сделка оказалась провальной. В Каталонии француз и близко не показывал той игры, что в «Атлетико». Уже в 2021-м он вернулся в Мадрид. Сначала злые на Антуана болельщики не хотели принимать его. Но своей игрой Гризманн заслужил прощение: он до сих пор выступает за «Атлетико» и стал лучшим бомбардиром в его истории.

Виктор Осимхен vs «Наполи»

В сентябре 2023 года на странице «Наполи» в соцсетях появился ролик, высмеивающий Осимхена. В нём Виктор под странные звуки якобы выпрашивает пенальти в матче с «Болоньей». Нападающий якобы говорит: «Я не мальчик, я не девочка, я кокос». А получив пенальти, нигериец в итоге промахивается с «точки». В той встрече Осимхена заменили, он бурно отреагировал на это.

После инцидента с заявлением выступил Роберто Календа, агент игрока: «То, что произошло на странице «Наполи» в социальных сетях, неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сначала было обнародовано, а затем с опозданием удалено. Мы оставляем за собой право инициировать судебное разбирательство и любую полезную инициативу для защиты Виктора», — сказал Календа.

«Наполи» выступил с заявлением, в котором настаивал, что никогда не намеревался оскорбить или высмеять Осимхена. Форвард также опубликовал примирительное заявление. Ситуацию удалось быстро потушить.

Но уже следующим летом отношения между «Наполи» и Осимхеном испортились окончательно. Форвард саботировал трансфер: им интересовались «ПСЖ», «Арсенал» и «Челси». Однако в Париже игрока забраковал тренер Луис Энрике, а лондонские топы отказались от заоблачных условий со стороны представителей Виктора.

На финише трансферного окна за игроком пришёл саудовский «Аль-Ахли». Осимхен согласился на переход, однако «Наполи» внезапно запросил на € 5 млн больше предложенной суммы. Разъярённый срывом трансфера Осимхен заявил, что больше не будет играть за команду. «Наполи» в ответ исключил Виктора из заявки, отдал его девятый номер Ромелу Лукаку, а затем отправил нигерийца в аренду в «Галатасарай». Который летом 2025-го окончательно выкупил нападающего.