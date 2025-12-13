«Исторический год». Самый близкий для России участник Лиги чемпионов

Футбольная Россия следит за «Кайратом» и поддерживает его» в Лиге чемпионов, но едва ли мы можем с точностью понять, как это достижение клуба повлияло на Казахстан и местный футбол. Уходящий 2025 год запомнится болельщикам «Кайрата» и всем жителям Страны Великой Степи, ведь последним её представителем в Лиге чемпионов была «Астана» целых 10 лет назад. О том, как изменился взгляд на футбол в Казахстане, «Чемпионату» рассказал главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин.

— 2025-й точно запомнится всему футбольному Казахстану – какие итоги подвели бы вы?

— Уходящий год можно назвать историческим для всего казахстанского футбола. В последний раз в Лиге чемпионов играла «Астана», это было 10 лет назад. А «Кайрат» оказался на этой стадии впервые. Это большое событие для клуба и Казахстана в целом.

Своими успехами мы заставили Казахстан заново полюбить футбол. Очень много людей повернулись к футболу, много детей стали фанатами и хотят теперь активно заниматься. А «Кайрат» стал более узнаваемым клубом не только в Казахстане, но и по крайней мере в постсоветских странах.

— Отношение руководства страны к футболу тоже поменялось?

— В Казахстане футбольный бум, сейчас многие чиновники хотят строить стадионы, а президент поручил бизнесменам взять клубы в частные руки. Наш успех поспособствовал этому, мы сделали хорошее дело.

— Учитывая эти факторы, каким видите обозримое будущее местного футбола?

— Этот год может стать отправной точкой в стремительном развитии футбола в Казахстане. Если оно будет продолжаться такими же темпами — а плюсом идёт расширение крупных турниров — думаю, у Казахстана будет хорошая возможность попасть на чемпионат мира или Европы в будущем. В прошлый раз чуть-чуть не хватило, чтобы отобраться на Евро — проиграли грекам. Но это тоже хороший результат. С таким вниманием к футболу можно добиться успеха. Важно, чтобы и другие клубы, не только «Кайрат», принимали участие в еврокубках. Тогда развитие будет идти быстрее.

— А что насчёт казахстанских футболистов в топ-лигах?

— На наш рынок теперь будут активно смотреть. В Узбекистане появился Хусанов из «Манчестер Сити», а наш Дастан Сатпаев скоро поедет в «Челси». Их главный скаут приезжал и говорил, что сейчас топ-клубы начнут активнее обращать внимание на азиатский рынок. Это дополнительные возможности для наших молодых футболистов. В то же время он сказал, что они смотрят на футболистов вдолгую, могут вести их по несколько лет.

— Вы оценили Сатпаева на самом высоком уровне – какие перспективы в Англии?

— Сатпаев готов к «Челси» — у него хорошие шансы показать себя там. Дастан продемонстрировал это в матчах с топ-командами в Лиге чемпионов. Он может бороться и показывать свою игру. А когда Сатпаев уже приедет в «Челси», он будет чаще находиться рядом с большими игроками, на каждой тренировке. И прогресс пойдёт в гору.

— В контексте личного повышения говорят и о вратаре Анарбекове.

— Темирлану стоит попробовать себя в более сильной лиге. Он показывает свои возможности в каждом матче, а если и там будет продолжать — пойдёт ещё больший прогресс. Для вратаря Анарбеков достаточно молод. Если будет возможность поехать, если кто-то обратит на него внимание и захочет пригласить — очень хорошо. Я не слышал, чтобы в «Кайрат» уже поступали конкретные предложения. Но СМИ пишут об интересе европейских клубов.

— За два тура до окончания общего этапа «Кайрат» – последний в таблице. Как такие результаты соотносятся с вашими ожиданиями?

— Чего кривить душой, мы на другом уровне относительно клубов, регулярно участвующих в Лиге чемпионов. Однако всё равно набираемся опыта. В матчах с «Олимпиакосом», «Пафосом», «Копенгагеном» нам его не хватило, но мы увидели, что с ними можно бороться. А с «Реалом» и «Интером», конечно, уже очень сложно.

«Кайрат» против «Реала» в Лиге чемпионов Фото: Илья Никульников, «Чемпионат»

— Но положительные моменты тоже есть?

— Конечно, Лига чемпионов дала нам многое. Футболисты себя показали, зарекомендовали и проверили на высоком уровне. Так и я — мне как тренеру это пойдёт в бэкграунд с хорошей стороны. Плюсов от участия в ЛЧ очень много. В конце концов, это хорошая финансовая подпитка. «Кайрат» — частный клуб, и игра в Лиге чемпионов — отличный способ заработать.