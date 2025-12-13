Топ-события воскресенья: Головин в Лиге 1, матчи «Реала» и «Баварии», биатлон и хоккей

Горячее 14 декабря: «Россия 25» на КПК, Овечкин и Панарин в НХЛ, лыжные гонки, Единая лига, «Сити» в АПЛ и «Ювентус» — в Серии А!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 14 декабря в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:30: «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК Виннипег Джетс Виннипег Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли Овечкин голевое молчание?

После яркого отрезка капитан «Вашингтона» вновь немного притормозил. Александр забил 14 голов в 31 матче сезона, однако последние три встречи нападающий уходил со льда без заброшенных шайб. Конечно, в игре с «Каролиной» Овечкин отдал ассист, благодаря чему набрал 1800-е очко в НХЛ с учётом плей-офф, но, пожалуй, это не совсем то, чего ждут все поклонники «столичных» и хоккея в целом. Да и сам Восьмёрка вряд ли намерен тормозить.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: вернут ли Панарин и Шестёркин свою команду в зону плей-офф?

После неудачного старта сезона «Рейнджерс» периодически показывают положительные вспышки. «Нью-Йорк» подобрался к зоне плей-офф на расстояние всего одного очка. Хотя поражения в последних трёх матчах застопорили прогресс команды. Тем не менее впереди Панарина и Шестёркина ждёт битва с прямым конкурентом за топ-8. «Монреаль» занимает девятое место в конференции и уступает идущему «Питтсбургу» лишь по дополнительным показателям. Это будет встреча за четыре очка.

🎿 9:00: Лыжные гонки, Кубок России, этап 3, свободный стиль, гонка преследования, 10 км, женщины и 15 км, мужчины

Интрига: сможет ли Пеклецова совершить невозможное?

В Чусовом гонками преследования завершится третий этап Кубка России, который проходит в формате мини-тура. У женщин лидером в гонку уйдёт Вероника Степанова, за ней через 44 секунды стартует Алина Пеклецова, королева дистанционных гонок нынешнего сезона. Сумеет ли Алина совершить чудо и достать Веронику? У мужчин Сергей Ардашев убежит на 57 секунд впереди Александра Большунова. Отставание огромное, но вдруг Сан Саныч сможет достать соперника?

🎯 10:00: Биатлон, Кубок России, этап 2, масс-старт, 12,5 км, женщины и 15 км, мужчины

Интрига: удержат ли лидерство Шевченко и Поварницын?

Александр Поварницын и Наталия Шевченко являются лидерами Кубка России по итогам первого этапа в Ханты-Мансийске и части гонок в Тюмени. Им предстоит защищать звание сильнейших в масс-старте. Если Наталия может просто попасть на подиум и при этом сохранить первую строчку рейтинга, то Александру необходимо только побеждать, ведь разрыв в тотале у мужчин совсем небольшой. И всё же Поварницын и Шевченко пребывают в хорошей форме и золото так просто в воскресный день не отдадут!

🎿 11:50: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 3, свободный стиль, 10 км, мужчины и женщины

Интрига: смогут ли Коростелёв и Непряева отыграться за неудачный спринт?

Не такого дебюта ждали российские болельщики от Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Кубке мира. Однако на коньковой десятке всё должно быть намного лучше. О медалях речь не идёт, но это и не места в шестом десятке. Разделка в плане готовности наших ребят будет более показательной, чем спринт.

🎯 14:00: Биатлон, Кубок мира, этап 2, эстафета, мужчины и гонка преследования, женщины

Интрига: отберут ли у Магнуссон жёлтую майку лидера?

В женском биатлоне появился новый лидер — Анна Магнуссон, которая здорово начала олимпийский сезон. Она на 39 очков опережает Лу Жанмонно в общем зачёте. Сейчас перед шведкой стоит вопрос сохранения своей позиции. Задача для Анны — сверхсложная, ибо устоять под натиском мощной француженки в пасьюте почти нереально. Справится ли она?

Фанаты биатлона также будут следить за мужской эстафетой, где за в борьбе за золото сойдутся норвежцы и французы. В Эстерсунде сильнее оказалась Норвегия, но это им вовсе не гарантирует преимущество в разборках в Австрии.

🏒 14:00: «Россия 25» — Казахстан, Кубок Первого канала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала Кубок Первого канала . Кубок Первого канала 14 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК Россия 25 Не начался Казахстан Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выиграет ли сборная «Россия 25» Кубок Первого канала?

Наша команда в первом матче не без труда сломила сопротивление сборной Беларуси и вплотную приблизилась к трофею. Теперь впереди «Россию 25» ждёт обескровленная сборная Казахстана. Ранее Беларусь уверенно одолела казахов, так что судьба Кубка Первого канала – в руках у подопечных Романа Ротенберга.

🏐 15:00: «Уралочка-НТМК» — «Ленинградка», Суперлига (ж), 14-й тур

Интрига: возьмёт ли «Уралочка-НТМК» реванш?

Матч «Уралочки-НТМК» с «Ленинградкой» — это одна из тех игр, где результат всегда непредсказуем, а интрига сохраняется буквально до финального свистка судьи. Так было в прошлом сезоне, так произошло уже и во встрече первого круга в Санкт-Петербурге, где исход матча решили подачи Ксении Меньщиковой. Тогда команда Александра Кашина чудом избежала поражения на своей площадке. Чем ответят уральские волейболистки у себя дома: возьмут реванш или снова упустят победу?

🏀 15:00: «Бетсити Парма» — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 14 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК Бетсити Парма Пермский край Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кубанцы нанесут второе поражение пермякам на домашнем паркете?

«Бетсити Парма» в этом сезоне очень громко заявила о себе, победив ЦСКА и УНИКС. К слову, пока ещё никому в этом чемпионате не удавалось одолеть этих двоих соперников в Единой лиге. При этом пермяки на домашнем паркете проиграли лишь раз, уступив «Уралмашу». «Локомотив-Кубань» в отменной форме и находился в 0,6 секунды, чтобы обыграть ЦСКА, но армейцы сотворили чудо. Скорее всего, кубанцы стали ещё голоднее. Удастся ли «Парме» выстоять?

⚽️ 17:00: «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 16-й тур

Интрига: «Тоттенхэм» взлетит в таблице АПЛ?

«Тоттенхэм» занимает лишь 11-е место в таблице чемпионата Англии. Но если команда Томаса Франка обыграет в гостях «Ноттингем Форест», то поднимется на несколько позиций — сразу до пятой строчки! Да, соперники снова могут обойти лондонцев после своих матчей. Однако для борьбы за еврокубки «Тоттенхэму» нужны стабильные победы. Хотя «Ноттингем» набрал неплохую форму под руководством Шона Дайча, и увезти три очка с «Сити Граунд» — сложная задача.

⚽️ 17:00: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити», АПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: встреча двух клубов из топ-4 АПЛ

«Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ. А «Кристал Пэлас» — четвёртый! После победы в Кубке Англии (в финале обыграли как раз «Сити») лондонцы закрепляют успех в чемпионате. Команда Оливера Гласнера превратилась в ещё одну серьёзную силу лиги. Поэтому «Манчестер Сити» предстоит выдать идеальный матч в Лондоне, чтобы одолеть «Кристал Пэлас».

⚽️ 19:30: «Бавария» — «Майнц», Бундеслига, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Бавария» принимает худшую команду Бундеслиги

«Бавария» за 13 туров Бундеслиги одержала 12 побед и всего раз сыграла вничью. Мюнхенцы несутся к очередному золоту. Впереди — домашний матч с «Майнцем». Команда занимает последнее, 18-е место в таблице. В хороший день «Бавария» никак не должна терять очки с аутсайдером. Впрочем, на днях в «Майнц» пришёл новый тренер — Урс Фишер. Может, он знает рецепт успеха во встречах с «Баварией»?

⚽️ 20:00: «Дженоа» — «Интер» Милан, Серия А, 15-й тур

Интрига: «Интер» заберётся на первое место?

«Интер» занимает третье место в Серии А. Отставание от «Наполи» и «Милана» — одно очко. Поэтому в случае победы над «Дженоа» команда Кристиана Киву заберётся на промежуточное первое место. И будет надеяться на осечки конкурентов. Генуэзцы же бьются за выживание (17-е место), очки команде Даниэля Де Росси нужны не меньше, чем «Интеру». Ждём яркий матч?

Один из лидеров собрался покинуть Милан: Думфрис может покинуть «Интер» в следующем году — Романо

⚽️ 22:45: «Болонья» — «Ювентус», Серия А, 15-й тур

Интрига: кризис «Юве» продолжится?

«Ювентус» после прихода Лучано Спаллетти пока не нашёл себя. Туринцы идут лишь седьмыми в чемпионате Италии. А «Болонья» — пятая. Обе команды находятся рядом с зоной Лиги чемпионов, хотя амбиции у тех же туринцев явно шире. Однако проблемы с игрой и результатами пока не дают бороться за титул. И не факт, что успешная серия начнётся во встрече с «Болоньей» в гостях. Хотя в пользу «Юве» статистика: они не уступали сопернику аж с 2011 года.

Но результаты пока что неудовлетворительные: Джорджо Кьеллини — о Лучано Спаллетти в «Ювентусе»: в него есть большая вера

⚽️ 22:45: «Марсель» — «Монако», Лига 1, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команда Головина гостит у одного из лидеров

«Монако» уже вряд ли поборется за золото Лиги 1. Задача-максимум — попадание в Лигу чемпионов. Но сейчас команда Себастьена Поконьоли отстаёт от топ-4 уже на шесть очков. Чтобы ещё сильнее не упасть, нужно обыгрывать в гостях «Марсель». Провансальцы идут третьими в таблице и бьются за золото с «Лансом», «ПСЖ» и «Лиллем». Хотя в последних двух турах «Марсель» потерял очки, с «Монако» команда Роберто Де Дзерби выйдет играть только на победу.

Погба пока ничего не показал в «Монако», зато вне поля намного активнее: Истории Поль Погба стал инвестором команды по верблюжьим скачкам

⚽️ 23:00: «Алавес» — «Реал» Мадрид, Примера, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» будет биться за Алонсо?

Испанские журналисты сообщают, что «Реал» поставил Хаби Алонсо задачу — выиграть три матча подряд. Иначе боссы уволят главного тренера мадридцев. Первая игра — встреча 16-го тура Примеры с «Алавесом». В последних семи очных матчах «Реал» неизменно побеждал. А тут у команды есть дополнительная мотивация биться за Алонсо (если они планируют дальше работать с ним). Оступаться нельзя.

🏒 23:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Юта Мамонт», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Юта Мамонт Солт-Лейк-Сити Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Питтсбург» удержаться в зоне плей-офф?

«Пингвины» проиграли три последних матча и откатились на границу топ-8. «Питтсбург» всё ещё восьмой, однако ещё две команды набрали столько же очков и уступают лишь по дополнительным показателям. Команде Евгения Малкина и Сидни Кросби нужна победа любой ценой. Но она нужна и «Юте», которая активно борется за плей-офф. «Мамонт» идут девятыми на Западе, однако имеют столько же очков, сколько и «Сан-Хосе», располагающийся на восьмой строчке. Так что в этой встрече каждому нужны очки.