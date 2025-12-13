Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 14 декабря 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: Головин в Лиге 1, матчи «Реала» и «Баварии», биатлон и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 14 декабря 2025 года
Горячее 14 декабря: «Россия 25» на КПК, Овечкин и Панарин в НХЛ, лыжные гонки, Единая лига, «Сити» в АПЛ и «Ювентус» — в Серии А!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 14 декабря в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:30: «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли Овечкин голевое молчание?

После яркого отрезка капитан «Вашингтона» вновь немного притормозил. Александр забил 14 голов в 31 матче сезона, однако последние три встречи нападающий уходил со льда без заброшенных шайб. Конечно, в игре с «Каролиной» Овечкин отдал ассист, благодаря чему набрал 1800-е очко в НХЛ с учётом плей-офф, но, пожалуй, это не совсем то, чего ждут все поклонники «столичных» и хоккея в целом. Да и сам Восьмёрка вряд ли намерен тормозить.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Овечкин — на грани величайшего рекорда:
Овечкин побьёт великий рекорд Гретцки в этом сезоне! Когда эпохальное событие произойдёт?
Овечкин побьёт великий рекорд Гретцки в этом сезоне! Когда эпохальное событие произойдёт?

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернут ли Панарин и Шестёркин свою команду в зону плей-офф?

После неудачного старта сезона «Рейнджерс» периодически показывают положительные вспышки. «Нью-Йорк» подобрался к зоне плей-офф на расстояние всего одного очка. Хотя поражения в последних трёх матчах застопорили прогресс команды. Тем не менее впереди Панарина и Шестёркина ждёт битва с прямым конкурентом за топ-8. «Монреаль» занимает девятое место в конференции и уступает идущему «Питтсбургу» лишь по дополнительным показателям. Это будет встреча за четыре очка.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Хотя команду Панарина продолжает штормить:
«Рейнджерс» продолжают худший домашний старт за 60 лет! И жалуются на судейство
«Рейнджерс» продолжают худший домашний старт за 60 лет! И жалуются на судейство

🎿 9:00: Лыжные гонки, Кубок России, этап 3, свободный стиль, гонка преследования, 10 км, женщины и 15 км, мужчины

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Женщины. Гонка преследования. Свободный стиль. 10 км
14 декабря 2025, воскресенье. 09:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Мужчины. Гонка преследования. Свободный стиль. 15 км
14 декабря 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Пеклецова совершить невозможное?

В Чусовом гонками преследования завершится третий этап Кубка России, который проходит в формате мини-тура. У женщин лидером в гонку уйдёт Вероника Степанова, за ней через 44 секунды стартует Алина Пеклецова, королева дистанционных гонок нынешнего сезона. Сумеет ли Алина совершить чудо и достать Веронику? У мужчин Сергей Ардашев убежит на 57 секунд впереди Александра Большунова. Отставание огромное, но вдруг Сан Саныч сможет достать соперника?

Статистика Кубка России по лыжным гонкам
Что творит Пеклецова на Кубке России!
Пеклецова обыграла Степанову в крутой зарубе. Неужели у неё нет шансов на Олимпиаду?
Пеклецова обыграла Степанову в крутой зарубе. Неужели у неё нет шансов на Олимпиаду?

🎯 10:00: Биатлон, Кубок России, этап 2, масс-старт, 12,5 км, женщины и 15 км, мужчины

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Женщины. 12.5 км Масс-старт
14 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Мужчины. 15 км Масс-старт
14 декабря 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось

Интрига: удержат ли лидерство Шевченко и Поварницын?

Александр Поварницын и Наталия Шевченко являются лидерами Кубка России по итогам первого этапа в Ханты-Мансийске и части гонок в Тюмени. Им предстоит защищать звание сильнейших в масс-старте. Если Наталия может просто попасть на подиум и при этом сохранить первую строчку рейтинга, то Александру необходимо только побеждать, ведь разрыв в тотале у мужчин совсем небольшой. И всё же Поварницын и Шевченко пребывают в хорошей форме и золото так просто в воскресный день не отдадут!

Статистика Кубка России по биатлону
Главные фавориты нового сезона Кубка России:
В российском женском биатлоне бешеная конкуренция. Кто способен забрать главные трофеи? В российском женском биатлоне бешеная конкуренция. Кто способен забрать главные трофеи?
Топ-6 звёзд российского мужского биатлона. За кем следить, чтобы не было скучно? Топ-6 звёзд российского мужского биатлона. За кем следить, чтобы не было скучно?

🎿 11:50: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 3, свободный стиль, 10 км, мужчины и женщины

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 11:50 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Не началось

Интрига: смогут ли Коростелёв и Непряева отыграться за неудачный спринт?

Не такого дебюта ждали российские болельщики от Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Кубке мира. Однако на коньковой десятке всё должно быть намного лучше. О медалях речь не идёт, но это и не места в шестом десятке. Разделка в плане готовности наших ребят будет более показательной, чем спринт.

Статистика Кубка мира по лыжным гонкам
Почему Непряева и Коростелёв провалились в спринте на Кубке мира:
Ледяной душ. Почему лучший лыжник России стал 52-м в первой гонке на Кубке мира?
Ледяной душ. Почему лучший лыжник России стал 52-м в первой гонке на Кубке мира?

🎯 14:00: Биатлон, Кубок мира, этап 2, эстафета, мужчины и гонка преследования, женщины

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
14 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Не началось
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 10 км Гонка преследования
14 декабря 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Не началось

Интрига: отберут ли у Магнуссон жёлтую майку лидера?

В женском биатлоне появился новый лидер — Анна Магнуссон, которая здорово начала олимпийский сезон. Она на 39 очков опережает Лу Жанмонно в общем зачёте. Сейчас перед шведкой стоит вопрос сохранения своей позиции. Задача для Анны — сверхсложная, ибо устоять под натиском мощной француженки в пасьюте почти нереально. Справится ли она?

Фанаты биатлона также будут следить за мужской эстафетой, где за в борьбе за золото сойдутся норвежцы и французы. В Эстерсунде сильнее оказалась Норвегия, но это им вовсе не гарантирует преимущество в разборках в Австрии.

Статистика Кубка мира по биатлону
Франция провалила женскую эстафету:
Швеция одержала безоговорочную победу в женской эстафете на КМ! А что не так с Францией?
Швеция одержала безоговорочную победу в женской эстафете на КМ! А что не так с Францией?

🏒 14:00: «Россия 25» — Казахстан, Кубок Первого канала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Россия 25
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выиграет ли сборная «Россия 25» Кубок Первого канала?

Наша команда в первом матче не без труда сломила сопротивление сборной Беларуси и вплотную приблизилась к трофею. Теперь впереди «Россию 25» ждёт обескровленная сборная Казахстана. Ранее Беларусь уверенно одолела казахов, так что судьба Кубка Первого канала – в руках у подопечных Романа Ротенберга.

Статистика Кубка Первого канала
О том, как «Россия 25» обыграла Беларусь:
«Россия 25» выиграла главный матч Кубка Первого канала! Трофей будет у команды Ротенберга?
«Россия 25» выиграла главный матч Кубка Первого канала! Трофей будет у команды Ротенберга?

🏐 15:00: «Уралочка-НТМК» — «Ленинградка», Суперлига (ж), 14-й тур

Суперлига — предварительный этап (ж) . 14-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Не начался
Ленинградка
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли «Уралочка-НТМК» реванш?

Матч «Уралочки-НТМК» с «Ленинградкой» — это одна из тех игр, где результат всегда непредсказуем, а интрига сохраняется буквально до финального свистка судьи. Так было в прошлом сезоне, так произошло уже и во встрече первого круга в Санкт-Петербурге, где исход матча решили подачи Ксении Меньщиковой. Тогда команда Александра Кашина чудом избежала поражения на своей площадке. Чем ответят уральские волейболистки у себя дома: возьмут реванш или снова упустят победу?

Статистика женской Суперлиги
Женская Суперлига пересекла экватор регулярки:
Первый круг остался за Казанью! Главные события 13-го тура женской Суперлиги
Первый круг остался за Казанью! Главные события 13-го тура женской Суперлиги

🏀 15:00: «Бетсити Парма» — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кубанцы нанесут второе поражение пермякам на домашнем паркете?

«Бетсити Парма» в этом сезоне очень громко заявила о себе, победив ЦСКА и УНИКС. К слову, пока ещё никому в этом чемпионате не удавалось одолеть этих двоих соперников в Единой лиге. При этом пермяки на домашнем паркете проиграли лишь раз, уступив «Уралмашу». «Локомотив-Кубань» в отменной форме и находился в 0,6 секунды, чтобы обыграть ЦСКА, но армейцы сотворили чудо. Скорее всего, кубанцы стали ещё голоднее. Удастся ли «Парме» выстоять?

Статистика Единой лиги
Продолжение исторической концовки с ЦСКА:
«Локо» оспорит концовку матча с ЦСКА. В клубе уверены: француз опоздал. Ваше мнение?
Опрос
«Локо» оспорит концовку матча с ЦСКА. В клубе уверены: француз опоздал. Ваше мнение?

⚽️ 17:00: «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 16-й тур

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Тоттенхэм» взлетит в таблице АПЛ?

«Тоттенхэм» занимает лишь 11-е место в таблице чемпионата Англии. Но если команда Томаса Франка обыграет в гостях «Ноттингем Форест», то поднимется на несколько позиций — сразу до пятой строчки! Да, соперники снова могут обойти лондонцев после своих матчей. Однако для борьбы за еврокубки «Тоттенхэму» нужны стабильные победы. Хотя «Ноттингем» набрал неплохую форму под руководством Шона Дайча, и увезти три очка с «Сити Граунд» — сложная задача.

Статистика АПЛ
Молодцы!
«Тоттенхэм» установил клубный рекорд Лиги чемпионов всех времён

⚽️ 17:00: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити», АПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча двух клубов из топ-4 АПЛ

«Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ. А «Кристал Пэлас» — четвёртый! После победы в Кубке Англии (в финале обыграли как раз «Сити») лондонцы закрепляют успех в чемпионате. Команда Оливера Гласнера превратилась в ещё одну серьёзную силу лиги. Поэтому «Манчестер Сити» предстоит выдать идеальный матч в Лондоне, чтобы одолеть «Кристал Пэлас».

Статистика АПЛ
Помните, как лидер «Сити» устроил бунт в начале 2010-х?
Главные конфликты звёзд с клубами до Салаха. Бунтовал даже Месси!
Главные конфликты звёзд с клубами до Салаха. Бунтовал даже Месси!

⚽️ 19:30: «Бавария» — «Майнц», Бундеслига, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Германия — Бундеслига . 14-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Майнц
Майнц
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Бавария» принимает худшую команду Бундеслиги

«Бавария» за 13 туров Бундеслиги одержала 12 побед и всего раз сыграла вничью. Мюнхенцы несутся к очередному золоту. Впереди — домашний матч с «Майнцем». Команда занимает последнее, 18-е место в таблице. В хороший день «Бавария» никак не должна терять очки с аутсайдером. Впрочем, на днях в «Майнц» пришёл новый тренер — Урс Фишер. Может, он знает рецепт успеха во встречах с «Баварией»?

Статистика Бундеслиги
17-летний Карл разрывает, Карл!
Игрок «Баварии» стал самым молодым футболистом в истории ЛЧ с голами в трёх матчах подряд
Истории
Игрок «Баварии» стал самым молодым футболистом в истории ЛЧ с голами в трёх матчах подряд

⚽️ 20:00: «Дженоа» — «Интер» Милан, Серия А, 15-й тур

Италия — Серия А . 15-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Дженоа
Генуя
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Интер» заберётся на первое место?

«Интер» занимает третье место в Серии А. Отставание от «Наполи» и «Милана» — одно очко. Поэтому в случае победы над «Дженоа» команда Кристиана Киву заберётся на промежуточное первое место. И будет надеяться на осечки конкурентов. Генуэзцы же бьются за выживание (17-е место), очки команде Даниэля Де Росси нужны не меньше, чем «Интеру». Ждём яркий матч?

Статистика Серии А
Один из лидеров собрался покинуть Милан:
Думфрис может покинуть «Интер» в следующем году — Романо

⚽️ 22:45: «Болонья» — «Ювентус», Серия А, 15-й тур

Италия — Серия А . 15-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Болонья
Болонья
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кризис «Юве» продолжится?

«Ювентус» после прихода Лучано Спаллетти пока не нашёл себя. Туринцы идут лишь седьмыми в чемпионате Италии. А «Болонья» — пятая. Обе команды находятся рядом с зоной Лиги чемпионов, хотя амбиции у тех же туринцев явно шире. Однако проблемы с игрой и результатами пока не дают бороться за титул. И не факт, что успешная серия начнётся во встрече с «Болоньей» в гостях. Хотя в пользу «Юве» статистика: они не уступали сопернику аж с 2011 года.

Статистика Серии А
Но результаты пока что неудовлетворительные:
Джорджо Кьеллини — о Лучано Спаллетти в «Ювентусе»: в него есть большая вера

⚽️ 22:45: «Марсель» — «Монако», Лига 1, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Головина гостит у одного из лидеров

«Монако» уже вряд ли поборется за золото Лиги 1. Задача-максимум — попадание в Лигу чемпионов. Но сейчас команда Себастьена Поконьоли отстаёт от топ-4 уже на шесть очков. Чтобы ещё сильнее не упасть, нужно обыгрывать в гостях «Марсель». Провансальцы идут третьими в таблице и бьются за золото с «Лансом», «ПСЖ» и «Лиллем». Хотя в последних двух турах «Марсель» потерял очки, с «Монако» команда Роберто Де Дзерби выйдет играть только на победу.

Статистика Лиги 1
Погба пока ничего не показал в «Монако», зато вне поля намного активнее:
Поль Погба стал инвестором команды по верблюжьим скачкам
Истории
Поль Погба стал инвестором команды по верблюжьим скачкам

⚽️ 23:00: «Алавес» — «Реал» Мадрид, Примера, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» будет биться за Алонсо?

Испанские журналисты сообщают, что «Реал» поставил Хаби Алонсо задачу — выиграть три матча подряд. Иначе боссы уволят главного тренера мадридцев. Первая игра — встреча 16-го тура Примеры с «Алавесом». В последних семи очных матчах «Реал» неизменно побеждал. А тут у команды есть дополнительная мотивация биться за Алонсо (если они планируют дальше работать с ним). Оступаться нельзя.

Статистика Примеры
Перес прислушался к нам:
Руки прочь от Хаби Алонсо! У «Реала» есть проблемы, но не «Сити» «решать» судьбу тренера
Руки прочь от Хаби Алонсо! У «Реала» есть проблемы, но не «Сити» «решать» судьбу тренера

🏒 23:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Юта Мамонт», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Питтсбург» удержаться в зоне плей-офф?

«Пингвины» проиграли три последних матча и откатились на границу топ-8. «Питтсбург» всё ещё восьмой, однако ещё две команды набрали столько же очков и уступают лишь по дополнительным показателям. Команде Евгения Малкина и Сидни Кросби нужна победа любой ценой. Но она нужна и «Юте», которая активно борется за плей-офф. «Мамонт» идут девятыми на Западе, однако имеют столько же очков, сколько и «Сан-Хосе», располагающийся на восьмой строчке. Так что в этой встрече каждому нужны очки.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Почему «Питтсбург» обменял своего вратаря?
Большой обмен в НХЛ! У команды Макдэвида теперь новый вратарь
Большой обмен в НХЛ! У команды Макдэвида теперь новый вратарь
