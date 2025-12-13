Салах круто вернулся — сразу обновил рекорд АПЛ! Но без этого ассиста его бы «сожрали»

Матч «Ливерпуль» – «Брайтон» открывал 16-й тур АПЛ. И снова все предматчевые обсуждения касались Салаха – лучшего игрока прошлого сезона, который после скандального интервью не поехал в Милан на встречу Лиги чемпионов с «Интером». Теперь же египтянин попал в заявку на игру, но остался на скамейке запасных. На его позиции вновь вышел Собослаи.

Перед встречей (да и во время матча) в трансляции регулярно показывали Салаха крупным планом. Хотя не сказать, что без него «Ливерпуль» выглядел плохо. Уже на 46-й секунд отличился Экитике, пробивший под перекладину – получился самый быстрый гол этого сезона АПЛ. Для новичка «Ливерпуля» это уже шестой мяч в чемпионате Англии.

А в середине тайма случилось то, чего все так ждали. На 26-й минуте появился Салах. Всё из-за травмы правого защитника Гомеса. На данный момент у «Ливерпуля» ещё не готовы играть Фримпонг и Брэдли, которых не было на скамейке. Собослаи пришлось опускаться в защиту, а на место правого вингера вышел египтянин. Сначала он отдал точную передачу, затем потерял мяч, однако всё самое интересное было уже после перерыва. Гости хорошо начали второй тайм, и у них было несколько шикарных моментов. В том числе вот такой:

Удар Гомеса мимо Фото: Кадр из трансляции

На 51-й минуте Виффер прострелил с правого фланга, на дальней штанге обязан был замыкать Гомес, однако с нескольких метров пробил в штангу. В этой ситуации Алисон был уже отыгран, а Конате в целом смотрелся неплохо, но именно тут не успевал накрыть. Через пять минут уже Груда ударил из штрафной, и мяч прошёл буквально в сантиметрах от дальней штанги.

«Ливерпуль» будто понял, насколько шатко его преимущество, и пошёл забивать ещё. В какой-то момент у хозяев даже получилась атака «три в два», однако Экитике пробил выше ворот. А затем случился угловой, с которого Уго оформил дубль. Никто из защитников не мешал нападающему пробить головой на дальней штанге. Причём голевую передачу с углового отдал именно Салах. Сразу после гола он поднял указательный палец, словно прося отметить, за кем был ассист. Перед этим египтянин заблокировал удар Собослаи, так что если бы не этот угловой, то Салаха опять много критиковали бы после матча. А теперь можно говорить о его новом рекорде – 277 результативных действий в АПЛ за один клуб.

После этого результат был фактически сделан. У «Брайтона» было ещё несколько опасных атак, но у гостей мяч не шёл в створ. В конце встречи можно что отметить разве что промах Салаха из отличной позиции и выход на замену полузащитника «Брайтона» Милнера, которому вот-вот исполнится 40 лет. Само собой, фанаты «Ливерпуля» встретили овациями своего бывшего футболиста.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» обошёл «Брайтон» в таблице и теперь по набранным очкам сравнялся с «Кристал Пэлас», который идёт на пятом месте. Правда, лондонцам ещё предстоит сыграть в этом туре с «Манчестер Сити».