Таблица РПЛ, если бы забивали только россияне. Поищем «Спартак» вместе

Вы уже могли видеть материал с таблицей 2025 года, где подсветились результаты с февраля по декабрь. И там чемпионом тоже стал «Краснодар». Команда действительно провела сверхмощный период и продолжает если не двигаться вперёд, то как минимум избегает стагнации. Но познакомим мы вас не только с этими данными.

На секунду представим, что мечта министра спорта и некоторых чиновников осуществилась – легионеры не играют существенной роли. Хотя пока такое представить сложно. Тогда уйдём в ещё больший сюрреализм: легионеры есть, однако их голы не считаются. Они принимают участие в матчах, могут конструировать атаки, но не забивать. Возможно? У нас возможно всё. Как минимум в воображении.

Ниже расскажем, какой была бы таблица Мир РПЛ, если бы засчитывались только голы россиян. А также, какой она была бы, если бы считались только мячи иностранцев.

«Локо» — чемпион, «Краснодар» — в середине, а «Спартак» — на дне

Если бы считались только национальные голы, то на первом месте логичным образом шёл бы «Локомотив». Причём с огромным отрывом – плюс девять очков. Это реально полное доминирование – 16 побед, одна ничья и одно поражение. И только два гола из 39 забили иностранцы. Таких цифр не было даже у «Зенита» в том самом сезоне-2022/2023, когда к 18-му туру разность забитых и пропущенных мячей составляла 50:7. На втором месте, что сейчас удивит некоторых, шли бы как раз петербуржцы. С нулём поражений. И с удивительной разностью: 18:2. То есть им забивают, по сути, одни легионеры. А что самое удивительное – у команды было бы больше очков, чем сейчас – 40 против 39.

На третьем месте оказался бы ЦСКА, а на четвёртом – «Динамо». Да, бывшая команда Валерия Карпина собрала бы аж восемь ничьих, однако всего при трёх поражениях. И что в случае с актуальной таблицей, что с этой чемпионская гонка была бы для неё завершена. 20 очков отыгрываются только при каких-то фантастических раскладах.

«Балтика» была бы в топ-5, а следом за ней – «Крылья Советов». Давайте поищем нынешнего лидера – «Краснодар». Команда Мурада Мусаева – только на девятом месте. Удивляет даже не количество ничьих, а разность забитых и пропущенных мячей – 5:7. Видимо, россияне не играли бы особой роли во встречах с участием действующих чемпионов.

«Рубин» бы и вовсе забил только один гол. Но это позволяет находиться в зоне стыковых матчей. Самая интересная история – у «Спартака». Чтобы добраться до красно-белых, нужно опуститься в самый низ таблицы. Почётное 16-е место. Восемь очков, одна победа и 18 пропущенных мячей. Вот, видимо, кто больше других пострадал бы от выше выдуманного ужесточения лимита.

По россиянам понятно. А что, если бы засчитывались голы только иностранцев?

Фантазируем над обратной ситуацией. Представьте: российские футболисты настолько прокачались, что принято другое судьбоносное решение – если они так хороши, то зачем засчитывать их мячи? Пусть улучшают свои навыки игрой на команду и максимум участвуют лишь голевыми передачами. Какую картину мы увидели бы в этом случае?

Джон Кордоба/Эсекьель Барко/Брайан Хиль Фото: «Чемпионат»/ФК «Балтика»

Чуть более близкую к реальной. Однако не во всём. «Краснодар» шёл бы на первой строчке. Но преимущество не было бы особо убедительным. Всего плюс два от ближайшего преследователя. А им стал бы «Спартак». По сути, эти две команды могли быть главными претендентами на чемпионство. Остальные слишком далеко.

Интересно, кто на третьем месте? А там – «Балтика», которая ни разу не проиграла бы в нынешнем сезоне. И осталась бы с убедительной разностью забитых и пропущенных мячей – 14:4. «Зенит» – только на четвёртом месте, рядом с «Рубином». А вот «Пари НН» убедительно был бы в топ-8. Да, поражений больше, чем побед, а от зоны стыковых матчей всего три очка, но клуб наверняка остался бы доволен. ЦСКА шёл бы на девятом месте.

Однако куда интереснее, кто внизу. В зоне стыковых встреч – «Ростов» и махачкалинское «Динамо». И оба клуба – с явными шансами спастись. На 15-м месте – «Сочи», а вот без шансов на что-то позитивное – «Локомотив». Команда за первую часть сезона забила бы только дважды. И набрала бы восемь очков. На что можно рассчитывать при таком раскладе? На Первую лигу.