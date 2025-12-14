Побьёт ли Мбаппе рекорд Роналду по голам за год? У Килиана непростая задача

Последние недели складываются для «Реала» очень непросто. Постоянные разговоры о возможном уходе Хаби Алонсо, информация о внутренних конфликтах, большое количество травм. Добавим к этому всего две победы в восьми предыдущих матчах во всех турнирах, и получается совсем тоскливая история. На этом фоне даже как-то меркнет великолепная игра Килиана Мбаппе.

Мбаппе осталось четыре гола до рекорда Роналду. Но их нужно забить в двух матчах

Чтобы оценить важность Мбаппе для «Реала», достаточно взглянуть на цифры. Килиан забил 16 из 32 голов команды в Ла Лиге — 50%. В Лиге чемпионов этот показатель ещё выше — 69%. Издание The Athletic пишет, что достижения Мбаппе заслуживают уважения, если учитывать тактические изменения под руководством нового тренера.

В прошлом сезоне «Реал» Карло Анчелотти был построен на максимальном использовании сильных сторон своих звёзд, а не на грамотной тактической основе. Мбаппе и Винисиус Жуниор представляли огромную угрозу, когда «Реал» играл в быстром темпе. Впрочем, недостаток работы без мяча давал о себе знать во встречах с командами высокого уровня. Итог — «Реал» завершил сезон без единого трофея.

Под руководством Алонсо темп игры «Реала» стал гораздо более размеренным, с длительными периодами владения мячом. Мбаппе выступает на позиции центрального нападающего лучше, чем когда-либо. Он усерднее работает без мяча. Его главное преимущество — скорость, которая позволяет обыгрывать защитников и убегать им за спину. Когда возможности для скоростной игры были ограничены из-за низких оборонительных построений соперников, «Реал» испытывал большие трудности.

Килиан Мбаппе Фото: Getty Iamges

В таких ситуациях помогало другое оружие. Мбаппе нанёс 31% ударов из-за пределов штрафной площади. Это четвёртый показатель среди центральных нападающих в ведущих пяти европейских лигах, которые провели на поле не менее 900 минут. Килиан оформил четыре гола с дальней дистанции в чемпионате.

В Ла Лиге Мбаппе в среднем совершает 54,6 касания мяча за 90 минут. Это немного выше его показателя в прошлом сезоне (53,9). Значительная часть приходится на атакующую треть поля, однако в штрафной площади Килиан совершает всего 8,5 касания. Это самый низкий показатель француза за последние пять сезонов в лиге. Если посмотреть на карту активности Мбаппе в последних матчах «Реала», то он проводит немало времени на флангах, вдали от штрафной площади.

В 2025 году Мбаппе забил уже 55 голов. Это лучший результат среди всех футболистов из пятёрки ведущих чемпионатов. Клубный рекорд «Реала» принадлежит Криштиану Роналду. В 2013 году португалец наколотил 59 голов. Любопытно, что в первой пятёрке лучших результатов мадридского клуба четыре принадлежат португальцу. В 2012 году он забил 58 голов, в 2014-м — 56, в 2015-м — 54.

В начале декабря Мбаппе сделал дубль во встрече Ла Лиги с «Атлетиком» (3:0). Именно тогда он оформил 55-й гол за календарный год. У француза оставалось ещё четыре матча, чтобы превзойти достижение Роналду. Правда, Килиан ничего не забил во встрече с «Сельтой» (0:2), а потом не принимал участия в игре Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2). До конца года «Реалу» осталось провести два матча в чемпионате Испании (Алавес» и «Севилья»). Падёт ли рекорд Роналду?

Криштиану Роналду Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

У Килиана есть хорошие шансы стать новым рекордсменом Лиги чемпионов

16 голов в 16 матчах — статистика Мбаппе в нынешнем сезоне Ла Лиги. Отличные цифры! Но если Килиан хочет установить клубный рекорд, то ему необходимо прибавлять. В сезоне-2014/2015 всё тот же Роналду оформил 48 голов. Таким образом, Мбаппе нужно отличиться 33 раза в 22 оставшихся играх турнира. Реально ли это? Это возможно, если учитывать нынешнюю форму Мбаппе, однако ради такого результата потребуются невероятные усилия.

Кстати, 48 голов — это не самый высокий результат в истории Примеры. В сезоне-2011/2012 нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром турнира с полусотней голов. Пока есть сомнения, что Мбаппе дотянет и до результата Роналду, и до рекорда Месси (реально ли вообще его побить?), но кто знает, что покажет француз в 2026 году.

Рекорд Лиги чемпионов по голам за один сезон — куда более реальная цель для Мбаппе. Пока достижение принадлежит Роналду. В сезоне-2013/2014 португалец наколотил 17 голов. С того момента многие пытались побить рекорд Роналду, но никому это так и не удалось. Ближе других к заветной цели были Роберт Левандовски и Карим Бензема — каждый из них в итоге оформил по 15 голов за «Баварию» и «Реал» соответственно.

Мбаппе шикарно начал нынешнюю кампанию в ЛЧ. Сейчас у француза девять результативных ударов. С учётом того, что розыгрыш Лиги чемпионов при новом формате стал длиннее (дополнительные два матча в общем этапе и возможные две игры в стыках), у француза есть шанс обойти Роналду и вписать своё имя в историю. Важно подчеркнуть, что пока Мбаппе забивает чаще, чем Роналду в рекордном сезоне. На один гол в ЛЧ французу нужно 48,8 минуты, а Криштиану требовалось 58,4 минуты.