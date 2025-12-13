«Барсу» душили на «Камп Ноу». Но нашёлся герой и вытащил её!

«Барселона» победила «Осасуну» в 16-м туре Примеры и ушла от «Реала» уже на семь очков. Чем ответит завтра «Мадрид»?

Ханс-Дитер Флик внёс косметические правки в стартовый состав после матча Лиги чемпионов в середине недели. Освежил только линию атаки: вместо Левандовского и Фермина сыграли Торрес и Рашфорд. Кроме того, впервые в этом сезоне Примеры в заявку попал голкипер тер Штеген, который на скамейке запасных занял место Щенсного (поляк выбыл из-за гастроэнтерита).

«Барселона» владела мячом 80% времени, но давила без суеты и спешки. «Осасуна» оборонялась максимально низким блоком по схеме 5-4-1 и рассчитывала на забросы на центрфорварда Будимира. По возможности к хорвату присоединялся быстроногий инсайд Муньос. Что-то похожее на катеначчо от итальянского тренера Алессио Лиши работало как надо. За стартовые 15 минут каталонцы ни разу не пробили по воротам Эрреры. Запомнился только заброс из глубины на Рашфорда, которого пустил за спину правый латераль Аргибиде. Англичанин свалился в штрафной «Осасуны». Хотел «11 метров». Контакт был, однако судья Вега напомнил Маркусу, что не из каждого контакта рождается пенальти. Рашфорд сам зацепился за ногу соперника.

«Барсе» было очень непросто взламывать оборону «Осасуны» из-за хорошей подстраховки у басков. Торрес, Рафинья и Педри активно открывались между линиями, Рашфорд и Ямаль обеспечивали ширину атакам на флангах. По истечении четверти часа Ферран наконец нанёс первый удар хозяев – благодаря кроссу от Ламина. Но и в этом эпизоде на ногах форварда сине-гранатовых висел оппонент. А через три минуты уже «Осасуна» вела по ударам. Будимиру дважды дали пробить – после аута и затем контрвыпада. В общем, взять голыми руками команду Лиши не получилось.

Пришлось чемпиону Испании включаться по-настоящему, играть на более высоких скоростях. В первом тайме «Барселона» нанесла 13 ударов по воротам, тем не менее не забила. Точнее, забила, но не засчитали. Курьёзнейший офсайд отменил гол Торреса! При розыгрыше углового Рафинья оказался во «вне игры», уходя от флажка и получая обратный пас. Особенно обидно Феррану, наверное, было из-за того, что сам он избежал попадания в офсайдную ловушку, так как пришедший помогать на стандарте Будимир сломал линию – не хватило навыков защитника.

Ламин Ямаль в атаке Фото: Alex Caparros/Getty Images

После перерыва «Барселона» зарабатывала на первых минутах стандарт за стандартом. Пугающий штрафной Рашфорда (потащил Эррера), серия угловых. Но самый опасный из них завершился… голевым моментом у «Осасуны». Муньос убежал почти один на один с центра поля и сумел пробить по воротам. Тем не менее Бальде, догоняя игрока «Осасуны», помешал ему попасть в цель. В этот отрезок встречи преимущество каталонцев по владению достигло сумасшедшего показателя – 90% на 10%. Лидером в составе басков по количеству касаний был голкипер.

Пока Флик размышлял над тем, как столкнуть в пропасть памплонский «автобус», его коллега Лиши делал замену за заменой. К середине второго тайма тренер «Осасуны» использовал все пять. «Барселона» никак не могла забить. Удар Рафиньи в эти минуты с центра поля выглядел жестом отчаяния, а не просто креативной задумкой. Однако на 70-й именно бразилец забил долгожданный гол! Педри разогнал атаку по центру и отыскал пасом Рафинью, а тот решил эпизод тремя касаниями. После его удара из полукруга мяч влетел под штангу ворот Эрреры.

Пропустив, «Осасуна» из последних сил пошла вперёд. Заработала штрафной и после длинного заброса забила. Однако гол команды Лиши отменили из-за фола на вратаре Гарсии, который столкнулся с соперником. Гости спорили, видимо, считали, что их игрока подтолкнул защитник «Барселоны». VAR подтвердил решение Веги. После этого получившие пространство сине-гранатовые провели атаку справа, Кунде прострелил, а Катена из «Осасуны» нелепым движением сделал голевой пас на стоявшего у дальней штанги Рафинью. Так бразилец оформил дубль. «Барса» одержала тяжёлую победу, хотя превзошла «Осасуну» по ударам в восемь раз (24:3, в створ – 7:2).