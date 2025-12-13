Нервный матч Сафонова за «ПСЖ»! Пропустил дважды, но виноват явно не россиянин. Видео

Парижане забили больше «Метца». И как минимум на день вернули лидерство в Лиге 1.

Шевалье оправился от травмы, что сулило Сафонову новое погружение на скамейку — даже после двух сухих матчей. Уж очень сильно Луис Энрике доверял французу. А вот и нет! Люка в игре с «Метцем» оказался в запасе, а россиянин — в основе. Нового «сухаря» всё же не случилось. Более того, Матвей пропустил дважды. Тем не менее «ПСЖ» всё равно победил. Пусть и с трудом.

К 16-й минуте никто не пробил не только в сторону ворот Сафонова, но, внезапно, и его коллеги из «Метца» Фишера. Разумеется, «ПСЖ» прибрал территорию и владел мячом практически 80% времени. Но этим ещё нужно было воспользоваться.

Зато каким красивым получилось первое спасение — Рамуш (впервые с 22 ноября в старте) на ближней штанге замкнул головой подачу Витиньи, а Фишеру не оставалось ничего больше, кроме как подставить под летящий мяч пах. С трибун неслось восторженное «Фишер, Фишер, Фишер»! А он в это время страдал. И всё же быстро оклемался.

На 31-й минуте давление парижан наконец-то принесло гол. Как раз Рамушу. Ли Кан Ин разыграл с Джанту угловой и подал, а португалец только этого и ждал. Вскоре сработала и связка U18 — Мбайе прострелил с левого фланга, а Джанту в подкате занёс мяч в ворота.

Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Что же «Метц»? За практически весь первый тайм — ничего. А на 42-й минуте у обороны парижан случилось затмение — она позволила устроить расстрел. Отскок от Пачо привёл к попытке Диалло. Сам же эквадорец её и заблокировал, тем не менее на удар среагировал и Матвей. Поэтому Деменге мощно добивал уже в пустой створ под перекладину. Россиянин уже не мог ничего поделать. Его вины здесь нет.

В дебюте второго тайма Ли Кан Ин и Рамуш были близки к восстановлению разницы — Фишер им не позволил. Впрочем, позже «Метц» временами даже перехватывал инициативу. Например, оборона «ПСЖ» позволила Диалло пробить с лёта прямо из центра штрафной после закидушки Цитаишвили — повезло, что неточно.

Ещё Куао опасно стрелял издали в ближний угол — Сафонов в эффектном прыжке отвёл угрозу. Аутсайдер почувствовал себя лидером, однако пропустил контратаку. Вышедший на замену Дуэ на 63-й минуте реализовал футбольный буллит.

Фишер постоянно летал по углам и не давал соперникам устроить разгром. Плюс ему помогла перекладину вслед за пушкой Мбайе. Полевые игроки помогли вратарю и вернули интригу! На 81-й минуте Цитаишвили легчайше ушёл от Заира-Эмери, обыгрался с Эном и от души прошил дальний угол. Абсолютно неберущийся мяч.

«Метц» даже устроил финальный штурм. И не преуспел в нём. Сафонов получил от портала Sofascore низкую оценку – 6,1. Просто потому что противники конвертировали в два гола 0,57 xG и провели лучший матч в сезоне. Теперь у Энрике есть формальный повод вернуть в старт Шевалье, хотя Матвей не ошибался. «ПСЖ» тем временем как минимум на сутки вернул лидерство в чемпионате.