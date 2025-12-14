«Величайший тренер в их истории». Кто превращает «Кристал Пэлас» в новый топ-клуб АПЛ

Оливер Гласнер взял с лондонцами два первых трофея за 125 лет. А теперь рвётся в Лигу чемпионов.

«Кристал Пэлас» за небольшой период превратился из бесперспективного середняка АПЛ в мощную силу. В 2025-м команда выиграла первые большие трофеи в истории – Кубок (одержали победу в финале над «Манчестер Сити») и Суперкубок Англии (разобрались с «Ливерпулем»). А к концу года лондонцы располагаются в зоне Лиги чемпионов (по потерянным очкам)! Главный творец успеха – тренер Оливер Гласнер. Рассказываем подробнее про карьеру австрийца.

Гласнер-игрок — легенда клуба из Австрии. А закончил с футболом из-за кровоизлияния в мозг

Игровая карьера Гласнера получилась не самой выдающейся. Однако на локальном уровне он стал настоящей легендой. Защитник выступал за «Рид» с начала с 1992 по 2003 год: вместе с клубом вышел в элитный дивизион, а в 1998-м взял Кубок Австрии. Но в 2003-м команда вылетела во вторую лигу, а Оливер перебрался в ЛАСК. Но там задержался всего на сезон и вернулся в «Рид».

Удивительный момент: в 2008 году Гласнер вошёл в топ-5 в голосовании за лучшего футболиста Австрии. При этом не проведя ни одного матча за национальную команду! Однако в местной лиге и, в частности, в «Риде» Оливер считался большим авторитетом.

В сезоне-2010/2011 команда выиграла Кубок Австрии. Для города с населением в 12 тыс. человек это был исторический успех, поскольку «Рид» завоевал место в квалификации Лиги Европы. В августе австрийцы неожиданно прошли датский «Брондбю», однако ответный матч прошёл без Гласнера. На тренировке перед игрой защитник почувствовал себя плохо. Позже в этот же день Оливер почувствовал себя хуже в отеле, его срочно доставили в больницу Копенгагена для экстренной операции.

У австрийца случилось кровоизлияние в мозг. Это произошло из-за столкновения головами с игроком «Рапида» Марио Зоннляйтнером несколькими днями ранее. Гласнер тогда получил рваную рану и сотрясение мозга. Но серьёзные последствия наступили чуть позже. «Это была первая травма, после которой я не испытывал жгучего желания вернуться. Врачи посоветовали мне больше никогда не играть. Нет смысла рисковать всем ради того, чтобы играть в футбол ещё полгода. Это был бы большой риск для моей семьи и меня самого», – рассказывал Гласнер позже в интервью Die Presse.

Оливер Гласнер Фото: Mathias Kniepeiss/Getty Images

23 августа 2011 года (за пять дней до 37-летия) Оливер завершил карьеру, проведя 571 матч за «Рид».

Тренерскую карьеру Гласнера запустил Рангник

Ещё во время игровой карьеры Гласнер думал о будущем. В 2006 году он окончил Хагенский заочный университет, получив степень магистра в области делового администрирования. Образование отчасти помогло сразу же найти работу после истории с травмой. Управляющий директор «Ред Булл Зальцбург» и почётный президент «Рида» Петер Фогль позвал Гласнера в качестве своего помощника и спортивного координатора.

Однако чуть позже (в 2012 году) Оливер по просьбе Ральфа Рангника присоединился к тренерскому штабу Роджера Шмидта в «Ред Булл Зальцбург». Позднее Гласнер отметил, что постоянное общение с «архитектором» футбольных проектов «Ред Булл» серьёзно отразилось на нём.

Оливер Гласнер главный тренер «Кристал Пэлас» «Я многому научился у Ральфа Рангника в Зальцбурге. Его идея, что игра начинается с момента потери мяча, глубоко повлияла на меня. Мы должны быть готовы вернуть мяч за секунды, а не ждать, пока соперник развернёт атаку».



В 2014 году Шмидта позвали в «Байер». Но Гласнер вместо Леверкузена вернулся в «Рид». Однако больших успехов с командой в сезоне-2014/2015 достичь не удалось. «Рид» финишировал только шестым и в итоге расстался с тренером. Гласнер перебрался во второй дивизион Австрии в клуб ЛАСК. Задача – подняться в элиту. Но удалось только со второй попытки.

И тут же ЛАСК занял четвёртое место, квалифицировался в еврокубки и заработал репутацию команды, использующей инновационную схему 3-4-2-1 (хорошо служит Гласнеру до сих пор). «Он развивает средних игроков. Вам не нужны лучшие в мире. Практически каждый футболист улучшил свои показатели», – цитирует The Times вице-президента ЛАСКа Зигмунда Грубера.

Оливер Гласнер Фото: Roland Krivec/DeFodi Images via Getty Images

«Вольфсбург» — первый иностранный проект Оливера. Несмотря на выход в ЛЧ, австриец покинул клуб (не зря)

В сезоне-2018/2019 ЛАСК занял второе место в австрийской Бундеслиге и попал в квалификацию Лиги чемпионов. Этот результат стал лучшим для клуба с 1965 года (тогда взяли титул). Перспективного тренера тут же забрали в Германию: Гласнер оказался в «Вольфсбурге».

В новом клубе Оливер продемонстрировал тактическую гибкость, переключаясь между схемами с тремя и четырьмя защитниками. Именно при нём расцвёл нападающий Ваут Вегорст, забивший 45 мячей в 84 встречах под руководством австрийца.

Оливер Гласнер в «Вольфсбурге» Фото: Marius Becker/Pool via Getty Images

Гласнер в целом предоставлял своим игрокам много свободы. Например, когда команда останавливалась в отеле перед матчами, он не позволял персоналу стучать в двери, чтобы разбудить игроков по утрам. Он доверял футболистам, считая, что они сами знают, когда нужно вставать и быть в нужном месте. «Самое важное – искренность. У игроков очень тонкое чутьё, и они сразу почувствуют, если я пытаюсь выдать себя за кого-то другого», – объяснял Гласнер.

В первый сезон «Вольфсбург» финишировал седьмым, а чемпионат-2020/2021 завершил на четвёртом месте и отобрался в Лигу чемпионов. Однако летом 2021-го стороны решили расстаться. «Вольфсбург» был для него скучным клубом», – отмечалось в материале Absolut Fussball.

«Айнтрахт» — поворотный момент в карьере Гласнера. Выиграли ЛЕ в первый же сезон!

Следующий шаг в карьере Гласнера сделал его знаменитым уже на огромную футбольную аудиторию. Летом 2021 года австрийца забрал «Айнтрахт» из Франкфурта. Начало работы получилось провальным: клуб одержал всего одну победу в 10 турах Бундеслиги. Иронично, что «Айнтрахт» обыграл в гостях «Баварию» (2:1). И эта победа над мюнхенцами стала для Франкфурта первой за более чем 20 лет!

В середине сезона «Айнтрахт» стал уже напоминать команду Гласнера. Об этом говорится в материале Absolut Fussball: «Потребовалось некоторое время, пока он нашёл подходящую систему. Затем у них получилось идеальное сочетание. Для Гласнера очень характерно полагаться на ключевых игроков – он почти не меняет их состав».

В чемпионате Германии «Айнтрахт» занял итоговое 11-е место. В конце сезона команда снова выдала серию из восьми встреч без побед. Однако этому есть очевидное объяснение – фокус на Лиге Европы. Франкфурт на контрасте с Бундеслигой выдавал крутые перформансы в еврокубках. За 13 матчей в Лиге Европы «Айнтрахт» не потерпел ни одного поражения! Сначала уверенно прошли группу, а затем обыграли в сериях плей-офф «Бетис», «Барселону» (!) и «Вест Хэм».

После победы над каталонцами возглавлявший тогда клуб Хави похвалил команду Гласнера: «Айнтрахт» очень неплохо использовал свои сильные стороны; они были жёсткими, физически сильными и очень хороши в своей штрафной. Они играют на контратаках и прессингуют так, как я видел лишь у немногих команд за свою карьеру. Мы плохо оборонялись и не смогли их остановить. Поздравляю «Айнтрахт», они заслужили выход в следующий раунд».

«Айнтрахт» в итоге взял второй раз в истории Лигу Европы (до этого в 1980-м брали Кубок УЕФА).

Оливер Гласнер экс-тренер «Айнтрахта» «Наш подход ясен. Мы хотим создавать проблемы для обороны соперника. Наша стратегия заключается в том, чтобы идти вперёд и постоянно держать его в напряжении; это должно включать в себя создание проблем для обороны противника».



В финале команда Гласнера в серии пенальти разобралась с шотландским «Рейнджерс» (1:1, 5:4 пен.). Австрийский тренер совершил мини-чудо, в первый же сезон приведя франкфуртцев к европейскому трофею.

«Невероятно! Это был наш 13-й матч в Европе, и мы ни разу не проиграли. У меня нет слов, чтобы описать, что парни совершили сегодня и делали на протяжении всего сезона. Игрокам я сказал, что у нас было фантастическое путешествие, которое должно завершиться не сегодня в Севилье, а завтра, когда мы окажемся с трофеем дома», – сказал после матча счастливый тренер.

Оливер Гласнер с трофеем Лиги Европы Фото: Alex Grimm/Getty Images

В следующем сезоне «Айнтрахт» неплохо выступил уже в Лиге чемпионов. Немцы вышли в плей-офф со второго места из группы с «Тоттенхэмом», «Спортингом» и «Марселем», но в 1/8 финала уступили мощному на тот момент «Наполи». В чемпионате финишировали лишь седьмыми и пролетели мимо еврокубков. Не получилось выиграть и Кубок Германии: в финале уступили «РБ Лейпциг» (0:2).

Не самый плохой сезон для «Айнтрахта». Однако летом 2023 года Гласнер покинул клуб, несмотря на большую поддержку со стороны болельщиков. Причина – разногласия со спортивным директором Маркусом Крёше по поводу инвестиций в состав. Хотя своей работой Оливер на 100% заслуживал усиления.

Впрочем, и без этого австриец вывел нескольких игроков на новый уровень. Главный актив «Айнтрахта» в эпоху Гласнера – форвард Рандаль Коло Муани. Он провёл в Германии только сезон-2022/2023, однако благодаря ему заслужил трансфер в «ПСЖ», а Франкфурт получил € 95 млн. Также ярко себя проявили Филип Костич (в 2022-м перешёл в «Ювентус»), Даити Камада (в 2023-м оказался в «Лацио»), Эван Н’Дика (в этом же году подписал контракт с «Ромой»). Не менее важен и ренессанс Марио Гётце: он даже поехал со сборной Германии на ЧМ-2022.

Оливер Гласнер с Коло Муани Фото: Сhristof Koepsel/Getty Images

Гласнер подобрал «Кристал Пэлас» на 15-м месте АПЛ. И взял два первых трофея в истории клуба

После «Айнтрахта» Оливер отдыхал полгода. И дождался предложения из АПЛ. «Кристал Пэлас» решился на расставание с Роем Ходжсоном и позвал Гласнера к себе. В феврале 2024 года австриец подхватил клуб на 15-м месте в чемпионате. Первые пару месяцев «Кристал Пэлас» привыкал к новому тренеру, а затем выдал мощный финиш. Лондонцы одержали шесть побед в семи турах (и один раз сыграли вничью), заняв итоговое 10-е место.

За этот промежуток «Кристал Пэлас» одолел в гостях «Ливерпуль» (1:0, прервали серию команды Клоппа из 29 матчей без поражений на «Энфилде»). А 6 мая разнёс дома «Манчестер Юнайтед» – 4:0 (крупнейшая победа над манкунианцами в истории). Кстати, вместе с Гласнером в штаб «Кристал Пэлас» вошёл Эмануэль Погатец. Да-да, тот самый защитник, в 2005 году выступавший за «Спартак».

Оливер Гласнер в «Кристал Пэлас» Фото: Julian Finney/Getty Images

Летом 2024 года «Кристал Пэлас» потерял лидера: Майкл Олисе ушёл в «Баварию». Также лондонцы расстались с Йоакимом Андерсеном (отдали в «Фулхэм»). Однако на «вход» Гласнер получил несколько классных игроков: защитников Максанса Лакруа и Шади Риада, вингера Исмаила Сарра и форварда Эдди Нкетиа. А на правах свободного агента в «Кристал Пэлас» оказался хороший знакомый австрийцу по «Айнтрахту» Даити Камада.

В чемпионате Англии лондонцы заняли только 12-е место. Однако установили клубный рекорд по очкам (53) в АПЛ. Но главным сюжетом для «Кристал Пэлас» стал Кубок Англии. Клуб основан в 1905 году и за это время не взял ни одного крупного трофея. Однако в сезоне-2024/2025 всё изменилось. Лондонцы добрались до финала Кубка, пройдя «Стокпорт Каунти», «Донкастер Роверс», «Миллуолл», «Фулхэм» и «Астон Виллу».

В финале команду Оливера Гласнера ждал босс – «Манчестер Сити». Однако «Кристал Пэлас» не испугался гранда и одержал победу с минимальным счётом! Единственный мяч на 16-й минуте забил Эберечи Эзе. Эта игра стала одной из последних для вингера перед уходом в «Арсенале». Сделал огромный подарок на прощание в виде первого трофея клуба в истории.

Оливер Гласнер главный тренер «Кристал Пэлас» «Не могу поверить, что нам пришлось так много защищаться. Дух и единение на поле были потрясающими. Всё дело в терпении, мы проанализировали, что они очень хороши, если дать им пространство. Нам пришлось быть терпеливыми, позволить им делать передачи, защищаться и ждать момента для атаки».



Из-за победы в Кубке Англии «Кристал Пэлас» получил место в Лиге Европы. Однако команды не смогла сыграть в турнире из-за регламента УЕФА. Согласно ему, два клуба с общим владельцем не могут участвовать в одном еврокубке. У американского бизнесмена Джона Текстора есть 43% акций «Кристал Пэлас» и контрольный пакет (был на тот момент) «Лиона». Французы также попали в Лигу Европы.

Случился конфуз: из-за правил УЕФА место в ЛЕ получил лишь один клуб. «Лион» закончил чемпионат на более высокой строчке, нежели «Кристал Пэлас» (шестое и 12-е соответственно), из-за чего и сохранился в Лиге Европы. А англичане отправились покорять Лигу конференций.

Оливер Гласнер с Кубком Англии Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Если бы Текстор чуть больше верил в победу «Кристал Пэлас» в Кубке Англии, то до 1 марта 2025 года мог решить вопросы с владением перед УЕФА. И тогда в Лиге Европы сыграли бы оба клуба.

Однако вряд ли болельщики лондонцев до сих пор грустят из-за этой истории. В августе «Кристал Пэлас» подарил им ещё один повод для радости. В финале Суперкубка Англии команда Гласнера одолела чемпиона АПЛ – «Ливерпуль» (2:2, 3:2 пен.). По ходу встречи лондонцы дважды отыгрались в счёте, а в серии пенальти голкипер Дин Хендерсон снова показал свой талант по отражению ударов с «точки».

Оливер Гласнер главный тренер «Кристал Пэлас» «Мне нравится это чувство. Надо отдать должное игрокам за победу — отыгрались и смогли решить исход матча в серии пенальти. Мы были на одном уровне с «Ливерпулем», это большое достижение. Горжусь командой. Мы знаем, на что способны и как можем создавать моменты. За последние 18 месяцев многое изменилось, и игроки действительно начинают верить в то, что мы делаем. Я знал, что мы сможем забить как минимум два гола. Сказал игрокам сохранять спокойствие, я горд тем, как они играли. Им просто не повезло со вторым голом. Знал, что если мы будем придерживаться плана, то получим свои моменты, и мы знаем — если реализуем их, то выиграем».



Но параллельно Гласнер конфликтовал с руководством. «Кристал Пэлас» отпустил в «Арсенал» за € 69 млн Эзе, а из крупных покупок взял только вингера Йереми Пино из «Вильярреала» (€ 30 млн) и 19-летнего полузащитника «Тулузы» Джейди Канво (€ 23 млн). Гласнер открыто высказывался, что недоволен трансферной политикой владельцев.

Конечно, чтобы претендовать на что-то большее, «Кристал Пэлас» нужны качественные игроки. А в конце окна клуб ещё и чуть не потерял капитана Марка Гехи. «Ливерпуль» планировал забрать защитника, однако Гласнер в последний момент поставил ультиматум: если клуб отпустит игрока, то и тренер подаст в отставку. В итоге Гехи дорабатывает последний год по контракту в «Кристал Пэлас».

Как показывает сезон, Гласнер и без большой трансферной кампании способен биться за высокие места. «Кристал Пэлас» после 15 матчей занимает пятое место (четвёртые – по потерянным очкам), отставая на семь очков от лидирующего «Арсенала». Бороться за золото клуб вряд ли будет, но зацепиться даже за место в Лиге чемпионов способен.

Суперкомпьютер Opta считает, что лондонцы наберут 61 очко в сезоне и финишируют шестыми. Шансы на попадание в Лигу чемпионов составляют 27,93%, в Лигу Европы – 13,87%. Однако разница с идущими чуть выше по версии Opta «Ливерпулем» и «Челси» мала (62,02 и 61,5). Поэтому при удачном раскладе «Кристал Пэлас» вполне способен зацепиться за Лигу чемпионов (тем более Англия наверняка получит пятое место в турнире).

Кто сейчас тащит «Кристал Пэлас»?

Несмотря на потери Олисе и Эзе, лондонцы не стали слабее. У «Кристал Пэлас» есть система. Поэтому Гласнер способен заменить один из элементов без серьёзных потерь. Да и состав у команды приличный. Голкипер – Дин Хендерсон, пропустивший всего 12 мячей в 15 турах (второе место после Давида Райи из «Арсенала»).

В защите есть быстрый Максанс Лакруа, мощный Крис Ричардс и капитан Марк Гехи. По флангам носятся Тайрик Митчелл и Даниэль Муньос, в центре выжигают Даити Камада и Адам Уортон (интересуются «Реал» и топ-клубы АПЛ). А в атаке выделяется Жан-Филипп Матета (дорос даже до сборной Франции).

Игроки «Кристал Пэлас» Фото: Sebastian Frej/Getty Images

Представляете, какой мог быть «Кристал Пэлас», если бы остались Эзе и Олисе? Однако Гласнер выращивает новых топов. Но и руководство должно понимать, что для борьбы за Лигу чемпионов нужно привлекать звёзд в состав.

Как играет команда Гласнера?

Гласнер — тренер из системы «Ред Булл», но он — универсальный специалист, способный тактически адаптироваться как к своей команде, так и к сильным и слабым сторонам соперника. Основная схема Гласнера на протяжении всей карьеры — 3-4-2-1, где три центральных защитника поддерживаются двумя опорными полузащитниками. Он использует латералей для обеспечения ширины атаки, но они не проявляют чрезмерной агрессивности, чтобы иметь возможность всегда вернуться в оборону при необходимости.

«Кристал Пэлас» не играет совсем прямолинейно, стремясь быстро продвигать мяч вперёд за счет комбинаций, а не дриблинга. В сезоне-2024/2025 лондонцы занимали последнее место по количеству попыток обводки и находились в тройке худших по количеству попыток коротких и средних передач. В то же время по количеству попыток длинных пасов они были восьмыми в АПЛ, хотя и занимали предпоследнее место по проценту успешных передач. Это объясняется тем, что «Кристал Пэлас» использовал длинные передачи как возможность для прессинга, создавая хаос даже при неудачных попытках завершить первоначальную передачу из глубины поля.

Без мяча команда часто переходит на схему 5-2-3 или 5-4-1 в зависимости от глубины обороны. Используется прессинг в разных зонах, никогда не проявляется чрезмерная агрессия, но и не позволяется сопернику комфортно развивать атаки. Тройка нападающих загоняет оппонента в заранее определённые ловушки при любой возможности, а два опорных полузащитника по очереди выдвигаются вперёд, блокируя центральные точки входа.

В системе Гласнера всё дело – в выборе момента: нужно знать, когда начинать прессинг, а когда – отступать и перехватывать мяч (по заветам Рангника). Основное внимание обычно уделяется нападающим, которые вынуждают соперника владеть мячом на флангах, где крайние защитники могут оказывать давление, используя боковую линию в качестве дополнительного защитника. Это позволяет остальным оставаться на своих позициях и не терять строй. Центральные защитники могут отслеживать последующие действия соперника, а нападающие – оказывать давление на любой пас назад.

Одна из отличительных черт работы Гласнера – умение творчески использовать сильные стороны своих игроков как с мячом, так и без него. Например, он иногда отводил нападающего Матета вглубь поля для помощи в обороне, используя его мастерство верховой игры для поддержки линии защиты, когда соперник начинает активно использовать верховые передачи в штрафную.

Джейми Каррагер экс-защитник «Ливерпуля» «Мы наблюдаем за лучшим тренером и лучшей командой в истории «Кристал Пэлас». Эти болельщики и представить себе не могли, что произойдёт с их клубом, когда этот человек придёт. Когда Гласнер получает результат, который ему не нравится, он не стесняется открыто высказывать своё недовольство совету директоров или спортивному директору. Вероятно, им придётся смириться, потому что он — величайший тренер в их истории».



Гласнер может оказаться в топ-клубе АПЛ. Но мечтает о «Баварии»

Оливер – один из лакомых лотов на тренерском рынке. Журналист Алан Никсон уверен, что у австрийца есть клуб-фаворит – «Бавария». «Кристал Пэлас» хочет продлить контракт с тренером, но, скорее всего, в нём будет оговорка, которая позволит коучу перебраться в Мюнхен.

Периодически английские СМИ называют фамилию Гласнера применительно к проблемным топам. Mirror сообщал, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает пять кандидатур на случай увольнения Рубена Аморима. Гласнер – среди них.

По информации Caught Offside, «Ливерпуль» также рассматривает австрийца как замену Арне Слоту в случае его увольнения. Руководство мерсисайдцев считает, что Гласнер способен стабилизировать команду, сохранив при этом её конкурентоспособность.

Оливер Гласнер главный тренер «Кристал Пэлас» «Я работаю по 70-80 часов в неделю и живу вдали от семьи. Хочу, чтобы каждый [игрок] раскрыл свой максимальный потенциал, тогда буду доволен. Вижу свою роль в поддержке каждого, в том, чтобы подталкивать игроков к достижению их личного потенциала. Я такой, какой есть, и именно поэтому сижу здесь, а не в своём саду в Австрии. Хочу соответствовать амбициям болельщиков, игроков и оправдать их ожидания».



А пока Оливер меняет историю «Кристал Пэлас». Команда вместе с ним выиграла уже два трофея. Почему бы теперь не помечтать о Лиге чемпионов?