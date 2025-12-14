Чемпионский фарт «Арсенала»? Пропустили на 90-й от аутсайдера, но вырвали победу на 90+4-й

Лидер АПЛ «Арсенал» неожиданно плохо сыграл со слабейшей командой лиги «Вулверхэмптоном», но победил благодаря двум автоголам соперника. Чемпионский фарт Микеля Артеты?

Казалось бы, какая может быть интрига в матче первой команды АПЛ с последней… Тем более «Вулверхэмптон» шёл на серии из восьми поражений и взял только два очка за 15 туров. Возможно, игроки «Арсенала» тоже думали, что соперник сам развалится, поэтому команда Артеты начала встречу не на максимальных скоростях. Но «волки» достаточно хорошо оборонялись и числом, и умением. Плотно закрыли центр своей схемой 5-3-2, так что у «канониров» было больше пространства на флангах, прежде всего для подключений крайних защитников.

Первый удар по воротам Джонстона фаворит нанёс на седьмой минуте, когда Тимбер атаковал с воздуха после кросса Саки. Забить быстрый гол не получилось. А в следующий раз хозяева сумели пробить только через 10 минут. Сака продолжал крутить позвонки своим оппонентам на правом краю и на сей раз доставил мяч на Райса. Эти моменты «Арсенал» создавал с игры. А вот с фирменными стандартами лондонцев «Вулверхэмптон» справлялся. Более того, на исходе получаса игры гости организовали убийственную контратаку после аута команды Артеты. Форвард Хван Хи Чан улетел почти один на один со своей половины поля и, чувствуя, что его догоняют, поспешил зарядить по воротам, едва вбежав в штрафную. Голкипер Райя совершил не самый трудный в карьере сейв.

В результате первый тайм стал для «Арсенала» потерянным временем. До перерыва «канониры» не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника! А всего при 74% владения пробили шесть раз и наиграли только на 0,43 по xG. Даже при таком футболе стандарт всё-таки мог принести команде Артеты гол, когда прошёл навес с углового на дальнюю штангу потерянного игроками «Вулверхэмптона» Мартинелли. Бразилец, стремясь замкнуть подачу, умудрился пустить мяч головой вдоль ворот.

После перерыва ход игры фактически не поменялся. «Арсенал» добавил в интенсивности, однако «Вулверхэмптон» разрушал всё, что пытались создавать «канониры», хорошо закрывал створ. Понятное дело, происходившее на поле раздражало Артету. Он быстро стал готовить тройную замену – на исходе часа встречи ушли Субименди, Эзе и Мартинелли, а вместо них появились Эдегор, Мерино и Троссард. «Волки» же едва не остались вдесятером, когда Хван Хи Чан открытыми шипами въехал в ногу Льюиса-Скелли. Корейцу невероятно повезло, что судья Джонс не удалил его, а дал лишь жёлтую карточку.

Только в середине второго тайма болельщики «Арсенала» дождались первого удара в створ от своей команды. Свежий Троссард тонким пасом вывел на убойную позицию Райса, тем не менее Джонстон потащил. А ещё через пару минут вратарь «Вулверхэмптона» превратился из героя в антигероя. Ошибся, сотворил курьёзнейший автогол. И как забил «Арсенал»? Конечно же, со стандарта! Сака закрутил с углового, а Джонстон на выходе не дотянулся до мяча, который ударился о штангу, срикошетил в руку самого голкипера и от неё – в сетку. Такое нечасто увидишь.

Радость «Арсенала» после курьёзного гола Фото: Catherine Ivill — AMA/Getty Images

В концовке хозяева нервно защищали минимальное преимущество. «Арсенал» было просто не узнать. И на 90-й минуте гости отыгрались. Двухметровый летний новичок Арокодаре удачно подставил голову – забил свой первый гол в АПЛ.

В последний раз последняя команда АПЛ побеждала лидера полтора десятка лет назад – в феврале 2011-го. Любопытно, что это был «Вулверхэмптон», переигравший дома «Манчестер Юнайтед». У нынешней команды был шанс повторить ту историю. Но – не судьба.

В компенсированное время «Арсенал» пошёл дожимать «волков» и всё-таки забил на 90+4-й минуте. Вернее, и в этом случае «канонирам» помог соперник. После кросса Саки с правого фланга Москера срезал мяч головой в собственные ворота. Невероятная драма для «Вулверхэмптона»! Аутсайдер точно не заслужил такого финала.