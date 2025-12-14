Топ-матчи понедельника: Дёмин в НБА, «Миннесота» против «Бостона», АПЛ и Серия A

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
- 🏒 1:00: «Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 2:00: «Бруклин Нетс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 2:00: «Миннесота Уайлд» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ
- ⚽️ 22:45: «Рома» — «Комо», Серия А, 15-й тур
- ⚽️ 23:00: «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут», АПЛ, 16-й тур
Время в материале указано по Москве.
🏒 1:00: «Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: будет ли ещё один овертайм?
Команды сыграют друг с другом второй матч за два дня – накануне «Каролина» одержала победу в гостях по буллитам, совершив камбэк с 0:2, а теперь станет принимать «Филадельфию» в Роли. В первой очной встрече сезона «ураганы» и «лётчики» тоже доигрались до овертайма. Будет ли в третий раз дополнительное время и проснётся ли Матвей Мичков, чья безрезультативная серия длится уже четыре встречи?
🏀 2:00: «Бруклин Нетс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: Егор исправит ситуацию?
В матче с «Далласом» Егор Дёмин провалился, набрав три очка, один подбор, одну передачу и два перехвата за 18 минут на паркете. «Бруклин» уступил, а тренер клуба Фернандес в открытую заявил, что 19-летнему игроку лучше прибавить, иначе его время будет распределено между другими. Наш талантливый россиянин докажет, что готов биться за место в составе?
🏒 2:00: «Миннесота Уайлд» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: как пройдёт дебют Хьюза за «Миннесоту»?
На днях состоялся самый бомбовый обмен этого сезона – один из лучших защитников лиги Куинн Хьюз перешёл в «Миннесоту». Это первый действительно мощный ход «дикарей» как минимум в эпоху Кирилла Капризова, если не вообще в истории. Хьюз должен дебютировать в матче с «Бостоном».
🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: сколько очков наберёт Макдэвид?
Коннор Макдэвид последние пять матчей проводит в ураганной манере, набрав 15 очков. Впереди уже маячит спина бомбардирского лидера этого сезона Натана Маккиннона, сейчас капитан «Эдмонтона» отстаёт от него на четыре очка. И уже во встрече с «Монреалем» вполне может его догнать.
⚽️ 22:45: «Рома» — «Комо», Серия А, 15-й тур
Интрига: Гасперини против Фабрегаса
Молодая тренерская школа против опытной. Четвёртая команда Серии А на данный момент против шестой. Соуле против Паса. Любопытных дуэлей здесь хватает, и это лишь их небольшая часть. Ещё могло быть «Мората против бывшего клуба», да нападающий получил травму. Оба клуба оказались повержены в прошлом туре и жаждут возможности исправиться. Римляне – ещё и в позапрошлом. Ждём бойню.
⚽️ 23:00: «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут», АПЛ, 16-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: это «Манчестер Юнайтед», веселье гарантировано
«Борнмут» забыл, что такое победа, и не берёт три очка с конца октября. Правда, при этом на прошлых выходных притормозил «Челси» (0:0). Возможно, пострадает ещё один топ-клуб? «Манчестер Юнайтед» способен удивить как в позитивном, так и в негативном ключе. Тем не менее в последних девяти турах уступил лишь раз. В большинстве – «Эвертону» (0:1), что ещё комичнее. Возможно, «Борнмуту» тоже пригодится удаление?