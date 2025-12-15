Все футболисты РПЛ на Кубке Африки. Есть ли у кого-то из этой семёрки шансы на победу?

Европейские клубы страдают от Кубка Африки и теряют звёзд. Представителям МИР РПЛ повезло — турнир проходит с 21 декабря по 15 января, как раз во время паузы в чемпионате России. А кто туда поедет от него и каковы их шансы зацепить трофей? Давайте прикинем.

Натан Гассама («Балтика»), Мали (54-е место в рейтинге ФИФА)

Натан Гассама в «Балтике» Фото: РИА Новости

У малийцев довольно крепкий состав. Что уж говорить, если в нём есть защитник «Балтики» — с отрывом самой надежной команды РПЛ — это уже знак качества. Натан, к слову, за сборную пока не играл, так что ждём дебюта — и сразу на Кубке Африки.

Полузащита Мали наполнена звёздами. Ив Биссума не выходил за «Тоттенхэм» с августа из-за травмы, но на КАН поедет. Ещё в составе есть Мохамед Камара, который выступал за «Ред Булл Зальцбург» и «Монако», а сейчас наслаждается жизнью в катарском «Аль-Садде». Плюс Амаду Айдара («РБ Лейпциг») и Мамаду Сангаре из сенсационного лидера Лиги 1 «Ланса». Правый фланг нападения у Мали закрывает технарь из «Фенербахче» Доржелес Нене — этот парень в состоянии сделать разницу.

Группа с Марокко, Замбией и Коморами вполне проходимая. Марокканцы, понятно, фавориты. Причём ещё и хозяева турнира. Но вот замбийцы и тем более коморцы по составу гораздо слабее малийцев. Правда, Мадагаскар — тоже. Тем не менее он, как и Гана, опередил Мали в отборе на ЧМ-2026. Впрочем, в плей-офф КАН можно выйти даже с третьего места в группе — в четырёх квартетах из шести.

Мануэл Келиану («Ахмат»): Ангола (89-е место в рейтинге ФИФА)

Мануэл Келиану в «Ахмате» и сборной Анголы Фото: РИА Новости/Getty Images

22-летний опорник с февраля 2024-го провёл за сборную всего один матч. Тем не менее его продуктивные полгода в РПЛ не остались незамеченными в национальной команде. Например, гол в ворота «Пари НН» и ассист в игре с «Акроном».

По громкости имён Ангола — совсем не Мали. Заметных на европейском уровне футболистов у неё практически нет. Разве что защитники Клинтон Мата («Лион») и Давид Карму («Овьедо») плюс двое нападающих из Серии А — М'бала Нзола («Пиза») и Зиту Лувумбу («Кальяри»). Также поклонники российского чемпионата могут вспомнить ранее выступавшего в «Пари НН» вингера Милсона из «Црвены Звезды». Из забавного — игроки с фамилиями (или прозвищами) Фортуна, Шоу и Маэстро. Прямо-таки три богатыря.

Египет, ЮАР и Зимбабве — соперники ангольцев на групповом этапе. Первые две страны пробились на ЧМ с первых мест в группе, тогда как Ангола стала четвёртой вслед за Ливией, Камеруном и Кабо-Верде. Ну а зимбабвийцы заняли шестое место и едут на КАН в статусе андердогов.

Надер Гандри («Ахмат») и Хазем Мастури («Динамо» Мх): Тунис (40-е место в рейтинге ФИФА)

Надер Гандри и Хазем Мастури Фото: Getty Images

Тунис — серьёзная сила в Африке. Об этом говорят хотя бы его 28 очков из 30 возможных в отборочном цикле ЧМ-2026. Гандри не играл за сборную с марта, а вот Мастури — её полноценный актив. В ноябре махачкалинский динамовец даже забил Бразилии в товарищеской встрече и принёс тунисцам ничью (1:1).

Помните центрального защитника Монтассара Тальби по временам в «Рубине»? Он тоже в деле – вызван из «Лорьяна». Как и левый защитник «Ниццы» Али Абди, опорник «Айнтрахта» Эллиес Скири, вингеры «Аугсбурга» Элиас Саад с Исмаэлем Гарби, их коллега по амплуа из «Селтика» Себастьян Тунекти и, конечно, главная звезда Туниса — Ханнибал Межбри из «Бёрнли».

В группе тунисцы зарубятся с мощной Нигерией, которая уступила в стыках ДР Конго, не прорвалась на чемпионат мира и поэтому будет вдвойне заряжена на Кубок Африки. Другие оппоненты Туниса — тоже не подарок, Уганда с Танзанией. Угандийцы стали вторыми в группе квалификации ЧМ и не попали в стыки, не добрав четыре очка. А танзанийцы финишировали третьими. Просто Мастури и Гандри точно не будет.

Тео Бонгонда («Спартак»): ДР Конго (56-е место в рейтинге ФИФА)

Тео Бонгонда в «Спартаке» и сборной ДР Конго Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Правый вингер за первую часть сезона РПЛ отбегал всего 28 минут, трижды выйдя на замену. Во многом виновата травма ахилла. Тем не менее за сборную у него этой осенью тоже три матча — только на 179 минут. И победный гол Судану. ДР Конго в отборе на ЧМ-2026 уступила лишь звёздному Сенегалу, а потом в стыках переборола Камерун и Нигерию. Вот настолько она сильна. Осталось весной разобраться с победителем пары Ямайка — Новая Каледония, и путёвка на турнир окажется в кармане.

Перечислять всех топовых конголезцев можно долго, поэтому отметим самых-самых: защитники Аксель Туанзебе («Бёрнли»), Шансель Мбемба («Лилль») и Аарон Ван-Биссака («Вест Хэм»), полузащитники Нгалайель Мукау («Лилль»), Ноа Садики («Сандерленд») и Эдо Кайембе («Уотфорд»), нападающий Седрик Бакамбу («Бетис»). А вот Йоан Висса лечится в «Ньюкасле» и не вызван.

На КАН ДР Конго вновь сойдётся с Сенегалом — вот и возможность отомстить. Ещё к ним в компанию попали Бенин и Ботсвана. Бенинцы только по доппоказателям отдали в квалификации ЧМ-2026 вторую строчку Нигерии. А вот ботсванцы в другой группе заняли пятое место и звёзд с неба не хватают.

Жерзино Ньямси («Локомотив») и Кристофер Ву («Спартак»): Камерун (57-е место в рейтинге ФИФА)

Жерзино Ньямси и Кристофер Ву Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Да, динамовца Муми Нгамалё в списке нет — из РПЛ камерунцы позвали исключительно центральных защитников. Причём Ньямси, как и Гассама в сборной Мали, — дебютант! Просто он сменил спортивное гражданство с французского на камерунское. Ву же примерял форму национальной команды 22 раза. В том числе в отборе на ЧМ-2026, где камерунцы уступили в группе Кабо-Верде (они вместе с Кевином Ленини из «Краснодара» на КАН не едут), а в стыках — ДР Конго.

Камерун — один из самых мощных на Кубке Африки: с опорником «Брайтона» Карлосом Балеба, вингером «МЮ» Брайаном Мбемо и нападающим «Леванте» из топ-10 бомбардиров Ла Лиги Карлом Этта Эйонгом. Вместе с тем турнир пропустят Андре Замбо Ангисса («Наполи»), Андре Онана («Трабзонспор»), а также Эрик Шупо-Мотинг («Нью-Йорк Ред Буллз») и Венсан Абубакар («Нефтчи»). И только первый — из-за травмы.

В сборной Камеруна творится странное. Президент футбольной федерации страны Самюэль Это′О из-за конфликта выгнал тренера Марка Бриса, тем не менее тот всё ещё официально возглавляет сборную. И отказался покидать её. Даже опубликовал собственную заявку — с Онана, Шупо-Мотингом и Абубакаром. Последнему не хватает 11 голов, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды, которым сейчас является… Это′О. В СМИ писали, что именно из-за этого Венсан и оказался вне списка.

Как в такой атмосфере идти за трофеем? Трудно. Но Камерун попытается. В группе с ним Кот-д’Ивуар, Габон и Мозамбик. Первые две сборные бодались в одной группе и оспаривали лидерство: с перевесом в одно очко его забрали ивуарийцы. А габонцы проиграли в стыках Нигерии. Мозамбик же был третьим в другой группе, уступив по доппоказателям Уганде. Слабых здесь нет.