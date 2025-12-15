Как проводят сезон арендованные топ-клубов РПЛ. Экс-игроки «Спартака» и «Зенита» — хороши

В зимнее окно одна из опций для укрепления состава или как минимум для расширения скамейки топ-клубов Мир РПЛ – возвращение арендованных игроков. Иногда благодаря арендам футболисты настолько мощно перезагружают карьеру, что возвращаются в свои прежние команды другими людьми. Такое, конечно, случается редко. Но всё же бывает. Рассказываем, как провели первую часть сезона игроки «Краснодара», «Зенита», «Локомотива», ЦСКА, «Спартака» и московского «Динамо», отданные во «временное пользование» другим клубам.

«Краснодар»

Игроки в аренде: Олакунле Олусегун («Пари НН»), Константин Дорофеев («Атырау»), Руслан Чобанов («Динамо» Минск), Дмитрий Кучугура («Нефтехимик»).

Олакунле Олусегун в «Пари НН» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В летнее окно «Краснодар» вынужден был отдать в аренду Олусегуна, чтобы вписаться в лимит на легионеров. В «Пари НН» у нигерийца есть главное – стабильная игровая практика. Вингер провёл 16 матчей, в основе вышел 14 раз. Набрал 2+1 по «гол+пас». Вроде бы скромные цифры, а более результативен, чем Олакунле, у нижегородцев только Хуан Босельи. В общем, если Олусегун и не вернётся в «Краснодар», то хотя бы в цене не упадёт.

Двух игроков молодёжной сборной России клуб Сергея Галицкого отправил за границу: Чобанова в Беларусь и Дорофеева – в Казахстан. Оба выступали в чемпионатах, которые проводятся по системе «весна-осень». Чобанов стал вице-чемпионом с минским «Динамо», которое подписало центрхава в июле. Но играл мало: трижды вышел в стартовом составе, два раза – на замену, а ещё восемь встреч посмотрел со скамейки. У Дорофеева было больше практики в «Туране» (там он находился до лета) и «Атырау». Нападающий поучаствовал в 23 матчах и забил шесть мячей.

А вот атакующий полузащитник молодёжной сборной России Кучугура в июле отправился в Первую лигу. Но «Нефтехимику» помог мало, так как пропустил два месяца из-за травмы. У Дмитрия шесть выходов на замены и 0 результативных действий.

«Зенит»

Игроки в аренде: Роберт Ренан («Васко да Гама», Бразилия), Сергей Волков, Дмитрий Васильев (оба – «Сочи»), Ду Кейрос («Оренбург»), Ильзат Ахметов («Крылья Советов»), Даниил Одоевский («Ростов»), Матвей Бардачёв («Урал»).

Роберт Ренан в «Васко да Гама» Фото: Wagner Meier/Getty Images

У «Зенита» главная фигура в этом списке – Ренан. Когда-то за бразильцем следил «Реал», а теперь сам петербургский клуб смотрит за тем, чтобы Роберт стабильно играл и хотя бы по чуть-чуть рос в цене. Центральному защитнику уже 22, пора сделать шаг вперёд. До лета Ренан играл в Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб», а в августе вернулся на родину. Парня арендовал «Васко да Гама». У Роберта 15 матчей в Серии А, все – в основе. Но команда не феерила, финишировала лишь на 14-м месте. С трудом сохранила место в элите. Похвастаться экс-зенитовцу особо нечем.

Другой бразилец Ду Кейрос прижился в «Оренбурге», где оказался в августе. Звёзд с неба центрхав не хватает, однако в своей новой команде он далеко не худший. У Ду Кейроса три голевые передачи в 16 матчах за «Оренбург» в разных турнирах, причём все – в двух встречах с «Зенитом» в РПЛ и Кубке России. Вот что с людьми сверхмотивация делает.

Экс-защитник сборной Волков перезагружается после травмы в «Сочи». Там же – молодой опорник Васильев. Команда выступает паршиво, но эти двое хотя бы стабильно играют. У Волкова 12 матчей (в основе – 11) и 0+1, у Васильева – 15 (в основе – 12) и 2+1. Дмитрий запомнился чудесным голом «Спартаку». Но чтобы вернуться в «Зенит», оба должны прибавлять вместе с «Сочи».

Ахметов достаточно хорошо вписался в состав «Крыльев Советов». Выгрыз место в стартовом составе, заработал 1+3 в 14 встречах. Ещё и в кубковом турнире пару голевых пасов отдал. А вот голкипер Одоевский прилип к скамейке в «Ростове». Играет только в Кубке России – шесть матчей, семь пропущенных мячей и ни одного «сухаря».

Центральный защитник молодёжной сборной России Бардачёв ушёл пониже – в Первую лигу. И точно не ошибся. Борется с «Уралом» за путёвку в РПЛ, получает стабильную практику. 19-летний юноша забил четыре мяча в 17 встречах, будучи штатным разрушителем. Красавчик!

«Локомотив»

Игроки в аренде: Вадим Раков («Крылья Советов»), Артём Корнеев («Сочи»), Илья Кузьмичёв («Родина»), Арсений Агеев (БАТЭ), Дмитрий Радиковский («Витебск»), Вадим Арутюнян, Александр Французов (оба – «Арсенал» Дзержинск).

Артём Корнеев (№18) в «Сочи» Фото: РИА Новости

«Локомотив» тоже здорово развивает молодёжь, причём некоторых игроков – при помощи партнёрства с Беларусью. Но больше всего внимания привлекает, конечно же, Раков. Форвард настолько ярко начал нынешний сезон в «Крыльях Советов», что заставил, вероятно, пожалеть о своём уходе многих болельщиков железнодорожников. Забил четыре мяча в первых трёх турах РПЛ. Затем Вадима подбили травмы, он тяжело возвращал набранную форму. В результате до зимней паузы набрал 5+2 в 10 матчах.

В РПЛ остался и ещё один талант «Локомотива» – вингер Корнеев, перешедший в «Сочи». Однако ему аренда пока не пошла на пользу. У Артёма только три выхода на замены в РПЛ, да и в Кубке России он никак себя не проявил.

Центральный защитник Кузьмичёв – в Первой лиге. Иван с переменным успехом борется за игровое время в «Родине». Из восьми встреч – лишь две в стартовом составе. Едва ли он помощник «Локо» в перспективе.

Остальные выступают в Беларуси. Игроки местной молодёжки, правый защитник Агеев и форвард Французов на виду соответственно в БАТЭ (2+5 в 15 матчах) и «Арсенале» (6+4 в 24 встречах). Центрхав Арутюнян – ценная фигура для того же «Арсенала» (2+1 в 29 матчах). Нападающий Радиковский забил шесть мячей и отдал три голевые передачи за «Витебск». Неплохо. Другое дело, что и уровень местной лиги невысок.

ЦСКА

Игроки в аренде: Илья Агапов («Акрон»), Максим Мухин («Сочи»), Адольфо Гайч («Крылья Советов»), Амир Риванди («Ярун»).

Максим Мухин в «Сочи» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Арендованные игроки ЦСКА потерялись в новых командах РПЛ. Универсальный защитник Агапов должен был стать усилением для «Акрона», однако в нынешнем чемпионате сыграл только однажды. Остальные встречи провёл на скамейке запасных.

Полузащитник Мухин уезжал в «Сочи», чтобы забыть о травме и снова заиграть на уровне кандидата в сборную России. Хорошо начал, забил московскому «Динамо». Но потом, как правило, выходил на замены (10 матчей в РПЛ, в стартовом составе – три), а в октябре получил очередное повреждение и последние два месяца лечился.

На нападающего Гайча очень надеялись в Самаре как на усиление атаки. Тем не менее в «Крыльях Советов» у аргентинца примерно такая же карьера, какая была в ЦСКА. Адольфо – «скамеечник», он только трижды вышел на замены в РПЛ и не совершил результативных действий.

Ещё армейцам до сих пор принадлежит иранский защитник Риванди. Футбольная судьба забросила Амира во второй по уровню дивизион чемпионата Хорватии. За малоизвестную команду «Ярун», борющуюся за выживание, он сыграл осенью 10 матчей и отдал одну голевую передачу.

«Спартак»

Игроки в аренде: Никита Чернов («Крылья Советов»), Данил Пруцев («Локомотив»), Антон Зиньковский («Сочи»).

Данил Пруцев в «Локомотиве» Фото: РИА Новости

Три российских игрока оказались не нужны теперь уже бывшему главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу и ушли в летнее окно в другие клубы РПЛ. Чернов стал основным в «Крыльях Советов». Правда, не сразу. У центрального защитника восемь матчей за самарскую команду, а с октября он регулярно появлялся в стартовом составе.

«Есть ли мысль вернуться в «Спартак» зимой, если будет новый тренер? С такими результатами, которые у «Крыльев» сейчас, хочется максимально помочь команде, которая мне небезразлична. Весь фокус – на «Крыльях», туда не смотрю пока вообще», – говорит Чернов.

Зиньковский снова доказывает, что может быть большим игроком в маленькой команде. Вингер – лидер по результативности у аутсайдера РПЛ «Сочи». Антон забил три гола и отдал одну голевую передачу в 17 матчах.

«Хочу вернуться в «Спартак», – признался Зиньковский в интервью для «Матч ТВ». – Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Много факторов, почему ушёл в аренду. Но я не показал тот максимум, который хотели от меня увидеть в «Спартаке». Были разные моменты, не всё удалось воплотить».

Пруцев очень прилично заиграл в «Локомотиве», заставив задаваться вопросом на тему того, зачем его вообще отпустили. Чтобы встроить в состав экс-спартаковца, Михаил Галактионов даже подкорректировал схему и ставил квартет центрхавов. Пруцев заработал 1+3 в 12 встречах за «Локомотив» в РПЛ.

«Динамо» Москва

Игроки в аренде: Лука Гагнидзе («Гранада»), Егор Смелов («Пари НН»), Иван Лепский («Крылья Советов»), Станислав Бессмертный («Урал»), Егор Назаренко, Денис Боков (оба – «Спартак» Кострома).

Лука Гагнидзе в «Гранаде» Фото: Andres Lopez Sheridan/ZUMA/ТАСС

У московского «Динамо» один легионер уехал летом в Европу – полузащитник Гогнидзе. Грузин чем-то приглянулся «Гранаде» из второго испанского дивизиона. Видимо, в этом клубе сами не смогли сформулировать, чем именно, так как Луку пока ни разу не включили в основу в чемпионате. У экс-динамовца девять выходов на замены и один голевой пас. Ещё дважды он ассистировал в матче Кубка Испании с соперником из глубокого подземелья.

Целая группа талантов «Динамо», игроков молодёжной сборной России разлетелась по клубам РПЛ и Первой лиги. Центральный защитник Лепский играет за «Крылья Советов» много: 14 матчей в РПЛ и ещё пять – в кубковом турнире, где он забил «Сочи». Растёт через ошибки. Хавбек Смелов трижды появился в стартовом составе «Пари НН» в РПЛ и ещё четыре раза вышел на замену. Желания у 20-летнего парня много, а вот результативных действий пока нет.

Фланговый защитник Бессмертный пытается вытащить в элиту «Урал». Станислав сыграл 15 встреч, в основе – 11. Практики у экс-динамовца достаточно, впрочем, перед зимней паузой он присел на скамейку.

Полузащитник Назаренко и форвард Боков выступают за команду-сенсацию Первой лиги – костромской «Спартак», чей футбол напоминает классический британский стиль. 20-летний Назаренко сыграл побольше: 14 матчей в основе, три выхода на замены. Егор набрал 2+3. А у его ровесника Бокова только девять встреч, он пять раз попал в стартовый состав. Голов за «Спартак» Денис пока не забивал.