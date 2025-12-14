Скидки
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Статьи

Кристал Пэлас — Манчестер Сити — 0:3, обзор матча 16-го тура АПЛ, голы: Холанд, Фоден, статистика, 14 декабря 2025

Аномальный матч «Сити». Счёт тяжело объяснить, а у Холанда снова инопланетная статистика
Григорий Телингатер
Отчёт «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 0:3
«Кристал Пэлас» создавал моменты, но проиграл в три мяча.

Что вы знаете о несправедливости? Вот «Кристал Пэлас» многое мог бы рассказать. Лондонцы выдали классный первый тайм с «Манчестер Сити». Сначала Йереми Пино вышел один на один, но пробил в перекладину. Затем уже Сарр выскочил на встречу с вратарём, однако чуть-чуть не попал в створ (хотя, возможно, там был офсайд). Да и в целом «Пэлас» смотрелся солиднее, а у гостей практически не было опасных моментов.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 41'     0:2 Фоден – 69'     0:3 Холанд – 89'    

И всё же, когда команды ушли с поля на перерыв, «Сити» вёл в счёте. Всё потому, что Холанд! На этот раз он получил навес от Нунеса и точно пробил головой. Защитник «Пэлас» Ричардс упустил норвежца, для которого это уже 101-й гол в АПЛ, а «Пэлас» остаётся одной из любимых его команд.

Гол Эрлинга Холанда

Гол Эрлинга Холанда

Фото: Jordan Pettitt/Getty Images

Самое смешное, что второй тайм начался снова с отличного момента хозяев. У «Сити» Нико Гонсалес завозился с мячом и упустил его рядом со своей штрафной. Уортон набрал шикарную форму в последнее время, но на этот раз зарядил в штангу. Снова «Сити» повезло.

Что происходит после того, как «Пэлас» упускает очередные моменты? Правильно, забивает «Сити». На 68-й минуте Фоден решился на дальний удар низом – и не прогадал. На глазах у тренера сборной Англии (Тухель смотрел матч с трибуны) мяч зашёл практически в угол. Кстати, голевая передача осталась за Шерки — уже шестая в этом сезоне. Француз догнал по этому показателю лидировавшего Бруну Фернандеша из «МЮ».

Радость Филипа Фодена

Радость Филипа Фодена

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Нужно ли говорить, что и после этого «Пэлас» выглядел напористее? Больше бил по воротам, однако отличился опять Холанд. Савиньо вышел на замену, убежал один на один и заработал пенальти. Норвежец забил с точки 17-й мяч в этом сезоне АПЛ. Несмотря на это, «Пэлас» набрал больше по xG (2,08 против 1,19), но три очка отправились в Манчестер.

Благодаря этой победе «Сити» набрал 34 очка и снова лишь на два отстаёт от «Арсенала». Что касается «Пэлас», он остаётся на пятом месте в таблице (скорее всего, оно тоже позволит попасть в Лигу чемпионов — подробнее тут). Правда, уже в понедельник «МЮ» может обойти команду Гласнера, если выиграет дома у «Борнмута».

