Аномальный матч «Сити». Счёт тяжело объяснить, а у Холанда снова инопланетная статистика

Что вы знаете о несправедливости? Вот «Кристал Пэлас» многое мог бы рассказать. Лондонцы выдали классный первый тайм с «Манчестер Сити». Сначала Йереми Пино вышел один на один, но пробил в перекладину. Затем уже Сарр выскочил на встречу с вратарём, однако чуть-чуть не попал в створ (хотя, возможно, там был офсайд). Да и в целом «Пэлас» смотрелся солиднее, а у гостей практически не было опасных моментов.

И всё же, когда команды ушли с поля на перерыв, «Сити» вёл в счёте. Всё потому, что Холанд! На этот раз он получил навес от Нунеса и точно пробил головой. Защитник «Пэлас» Ричардс упустил норвежца, для которого это уже 101-й гол в АПЛ, а «Пэлас» остаётся одной из любимых его команд.

Гол Эрлинга Холанда Фото: Jordan Pettitt/Getty Images

Самое смешное, что второй тайм начался снова с отличного момента хозяев. У «Сити» Нико Гонсалес завозился с мячом и упустил его рядом со своей штрафной. Уортон набрал шикарную форму в последнее время, но на этот раз зарядил в штангу. Снова «Сити» повезло.

Что происходит после того, как «Пэлас» упускает очередные моменты? Правильно, забивает «Сити». На 68-й минуте Фоден решился на дальний удар низом – и не прогадал. На глазах у тренера сборной Англии (Тухель смотрел матч с трибуны) мяч зашёл практически в угол. Кстати, голевая передача осталась за Шерки — уже шестая в этом сезоне. Француз догнал по этому показателю лидировавшего Бруну Фернандеша из «МЮ».

Радость Филипа Фодена Фото: Alex Pantling/Getty Images

Нужно ли говорить, что и после этого «Пэлас» выглядел напористее? Больше бил по воротам, однако отличился опять Холанд. Савиньо вышел на замену, убежал один на один и заработал пенальти. Норвежец забил с точки 17-й мяч в этом сезоне АПЛ. Несмотря на это, «Пэлас» набрал больше по xG (2,08 против 1,19), но три очка отправились в Манчестер.

Благодаря этой победе «Сити» набрал 34 очка и снова лишь на два отстаёт от «Арсенала». Что касается «Пэлас», он остаётся на пятом месте в таблице (скорее всего, оно тоже позволит попасть в Лигу чемпионов — подробнее тут). Правда, уже в понедельник «МЮ» может обойти команду Гласнера, если выиграет дома у «Борнмута».