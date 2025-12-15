«200 тыс. км налетал за год!» Первый президентский опыт призёра Евро-2008 Сычёва

В первый день зимы заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр Евро-2008 и дважды самый популярный футболист России по опросам ВЦИОМ Дмитрий Сычёв завершил работу на посту президента омского «Иртыша». В интервью «Чемпионату» он подвёл итоги первого в жизни управленческого опыта, рассказал о самочувствии друга Евгения Алдонина и анонсировал возвращение популярного подкаста.

«Приходилось быть и за юриста, и за бухгалтера, и за спортивного директора, и за маркетолога»

— Как бы вы подытожили почти два года президентства в «Иртыше»?

— Я получил клуб в печальном состоянии по всем аспектам. За это время были приложены титанические усилия – как физические, так и моральные, чтобы показать, что у «Иртыша» есть не только прошлое, но и настоящее с будущим. В основном приходилось разгребать старые завалы. Работать на развитие в такой ситуации сложно. Строительство стадиона, деятельность академии — это всё вопросы долгосрочного планирования. Я считаю, нам удалось заложить фундамент, на котором это всё будет возводиться. Не менее важно, что мы изменили лицо омского футбола, показали, что в этом городе тоже умеют правильно работать с маркетинговой, медийной точек зрения. «Иртыш» перестал ассоциироваться исключительно с негативными моментами.

— А что насчёт спортивных итогов?

— Команда вышла в дивизион «Золото» Второй лиги. Для города это очень серьёзный результат, потому что на протяжении долгого времени по спортивному принципу «Иртыш» никуда не выходил. И в моём резюме как функционера и управленца это значимое достижение. Но для дальнейшего движения вперёд и вверх нужны ресурсы, в том числе финансовые, а с ними сейчас очень непросто. Так или иначе, оставляю клуб в хорошем состоянии. Вся команда, которую я привлёк, остаётся. Футбольный коллектив и главный тренер у нас качественные. Владимир Щербак — местный специалист, и я уверен, что он может ещё долго приносить пользу «Иртышу» и двигать омский футбол вперёд — при условии эффективного взаимодействия клуба со спортивными властями города.

Хотел бы выразить благодарность губернатору Омской области Виталию Павловичу Хоценко, который буквально сохранил для города профессиональный футбол и помог «Иртышу» в такое непростое время. Что скрывать, негатива за эти два года тоже было достаточно. Но в любом случае я приобрёл огромный, колоссальный руководящий опыт, который пригодится мне в будущем.

— Чему пришлось учиться в новом качестве?

— Грубо говоря, мы всего касались руками — работали на полях. С кадрами во Второй лиге, будем откровенны, сложновато. Мне приходилось быть и за юриста, и за бухгалтера, и за спортивного директора, и за маркетолога. Во всех процессах я принимал участие — даже мерч для клуба оплачивал из своего кармана. Футбол — достаточно дорогая история для регионов. Часть денег на клуб идёт из областного бюджета — соответственно, и задачи ставятся достаточно серьёзные. Буду откровенен: можно было добиться большего. Были и ошибки, однако работали на совесть, честно. Не до конца у меня сложились отношения со спортивными чиновниками Омска.

— Что вы имеете в виду?

— Не всегда мы действовали как единое целое. Наверное, это нормально — у каждого своё видение ситуации. Тем не менее мы показали, что Омск не только хоккейный, но и футбольный город. Однако долгосрочный результат возможен, только если будет крепко стоять вся вертикаль футбола: профессиональная команда — молодёжная — академия. В клубе должны играть не только приезжие ребята, но и местные. Я всеми этими аспектами занимался. Сам проводил мастер-классы для детей в рамках проекта РФС «Футбол в школе». Честно — потратил очень много эмоций, сил и здоровья. Объём работы был огромный — даже не знаю, как всё это вывез. За один 2025 год я налетал больше 200 000 км! Вспоминается один из слоганов объединения Дани Чалова «Ничего обычного»: «Усталость — это иллюзия». Однако всё было не зря. Надеюсь, моё дело продолжится в клубе. А я со своей стороны готов и дальше участвовать в жизни омского футбола и продолжать популяризировать мой родной город и край на федеральном уровне.

«Тренеров у нас много — очередь огромная стоит. А грамотных менеджеров — очень мало»

— У вас был свой президентский кабинет в «Иртыше»?

— Знаменитый коттедж на стадионе «Красная звезда» — это и есть офис клуба. Иной раз проводил там по 10-12 часов в день. Понятно, не сидел безвылазно в кабинете — ходил на тренировки, общался с ребятами, главным тренером, руководством стадиона. Вникал во все процессы. Иногда даже не хватало ни сил, ни времени, чтобы самому позаниматься в зале.

— Футболисты знали о славном игровом бэкграунде шефа?

— Школьники могут не знать, а профессиональные игроки всё знают — кто играл в сборной, какие награды завоёвывал. Они понимают, на кого нужно равняться и сколько работать. Мы это им чётко и доступно доносили.

— Каким вы нашли «подземелье» российского футбола?

— Хотел бы сделать комплимент руководству ФНЛ в лице Наиля Измайлова и Александра Атаманенко за реформу турнира. Все хотят развития, роста, и сегодня Вторая лига представляет собой очень интересный чемпионат. Она тоже тянется за современными технологиями. И я бы хотел дать совет профессиональным футболистам, которые закончили или заканчивают карьеру: подумайте о том, чтобы пойти не на тренерское обучение, а на управленческое. Тренеров у нас много — очередь огромная стоит. А грамотных менеджеров — очень мало. Это действительно ценные кадры.

— Что скажете о состязательном уровне лиги?

— Конечно, во времена моих выступлений во Второй лиге — в 1999-2000 годах — уровень футбола в дивизионе был выше. В командах играло много опытных игроков, и был настоящий мужской футбол. Люди, которые спускались из высшей, первой лиг, не доигрывали, а бились. Соответственно, качество футбола было высокое. Сейчас же в клубах преобладает молодёжь. На нынешнем этапе это очень важно.

— Почему?

— Я убеждён, что перспективные ребята должна получать практику именно в мужском футболе, а не в молодёжном первенстве. Только ощутив этот накал борьбы, жёсткость и динамику, они безболезненно перейдут наверх. Это очень большая школа. Здесь я вижу залог роста нашего футбола.

— Как во Второй лиге с инфраструктурой, полями?

— Непросто. Будем откровенны: инфраструктуры не хватает. Качество стадионов и полей, за редким исключением, оставляет желать лучшего. Хотя всё индивидуально. Мы, например, играем в манеже. У нас идеальное поле — потому что я сам этот газон искал, покупал и стелил. Весь процесс прошёл от и до — от выбора и заключения договоров до укладки. У нас в Сибири погода непростая: с сентября по май — зима. В таких условиях манежи — выход из положения. «Иртыш» играет в хороших условиях всегда, и это позитивно сказывается на качестве. Но манежи есть не у всех. А то, что без инфраструктуры рост футбола замедляется, очевидно.

Манеж «Иртыша» Фото: Пресс-служба «Иртыша»

— Омские ресурсы писали: «Иртыш» внезапно вышел в «золотой» дивизион». Действительно неожиданно?

— Не совсем. Мы уверенно начали и почти весь сезон шли в тройке. Были определённые шероховатости, однако их преодолели. Нужно отдать должное ребятам и штабу за то, что в непростые моменты терпели и были объединены общей целью. Тем более логистика во Второй лиге тяжёлая. Были выезды во Владивосток, в Краснодар. Это очень непросто.

— Какие были самые сложные выезды?

— Игра с «Кубанью». Аэропорт в Краснодаре ещё был закрыт. Мы летели в Сочи, переезжали на вокзал и дальше ехали «Ласточкой». Сутки добирались. Какая игра может быть после этого? 0:0 сыграли. Это не оправдания — просто констатация факта. Футболисты получают за свой труд деньги, поэтому жаловаться не приходится. А футбол у нас любят везде — от Владивостока до Калининграда.

— Какие в среднем зарплаты по лиге?

— С моей стороны некорректно раскрывать финансовую составляющую. Могу сказать, что «Иртыш» по уровню зарплат занимал примерно предпоследнее место в «Серебре».

— Подрабатывать игрокам не приходится, чтобы семьи содержать?

— Ну нет. Во Второй лиге достойные зарплаты. Если бы ещё всё вовремя выплачивалось — было бы совсем хорошо.

— В «Иртыше» задерживали?

— При мне задержек не было. Я сталкивался с такими вбросами. Без этого у нас никуда.

— «Золото» ФНЛ — это, если говорить объективно, потолок для футбольного Омска?

— Объективно – да. Будем честны – мы прыгнули даже выше головы. В «Золоте» клубы лучше укомплектованы, чем в «Серебре», достаточно качественных футболистов. Чтобы удержаться там, «Иртышу» нужно качественное и количественное укрепление. Надеюсь, оно последует, и клуб выполнит главную задачу на следующий год — удержаться в лиге. В 2026-м грядёт большая дата — 80 лет омскому футболу. У него очень большая история — надеюсь, и в будущем всё будет хорошо.

«Футболу реально конкурировать с хоккеем в Омске»

— Вообще, реально в таком городе футболу конкурировать по популярности с хоккеем?

— Абсолютно реально. Это вопрос поддержки, спонсоров. В городе и области футболом занимается около 7000 детей. Это очень большая цифра. Но для их дальнейшего развития нужно создавать инфраструктуру, условия. А у нас очень много талантливых детей уезжает из города в 12-13 лет. Соответственно, мы теряем лучшие кадры, которые могли бы пополнять «Иртыш». Это большая проблема. Но я также понимаю родителей, которые ко мне приходили и говорили: «Здесь условий нет — мы поехали в Москву, Краснодар или Санкт-Петербург». Будучи президентом «Иртыша», я сделал акцент на молодёжной команде, и за два года она дала нам трёх ребят под основу. Надеюсь, они в следующем сезоне себя покажут.

— Рядом с успешным звёздным «Авангардом» «Иртыш» не чувствует себя бедным родственником?

— Конечно, чувствует. Но мы всё понимаем и радуемся успехам «Авангарда». Тому, что у них есть такие ресурсы и возможности. Но вместе с тем тихонько надеемся, что на «Иртыш» тоже обратят внимание. Потому что футбол — очень важная социальная составляющая. Если в главной команде области будут играть местные воспитанники, то и подрастающее поколение будет видеть себя в ней и связывать свою жизнь с футболом. Соответственно, массового оттока омичей в другие регионы не будет. А это одна из важнейших задач, поставленных перед клубом губернатором. Я эту миссию тоже выполнял. Для меня как для омича это очень важно.

«От идеи сыграть за «Иртыш» в Кубке России не отказываюсь»

— Сентябрьское заявление о возможности продолжить игровую карьеру — что это было: пиар-ход, шутка или серьёзное намерение?

— Нет-нет, это не пустые слова и не пиар-ход. Мы серьёзно обсуждали с губернатором эту историю. Более того, я не отказываюсь от этой идеи. Посмотрим, как сложится будущее. Но на Кубок я хотел бы сыграть. Если всё сойдётся, почему бы и нет?

— Сыграть за родной город в профи — это своего рода незакрытый гештальт для вас?

— Можно и так сказать. И в плане медийки получилась бы идеальная картинка. Надеюсь, ещё реализуем. Мы остаёмся в хороших отношениях с губернатором, и я буду всячески помогать популяризации футбола в родном регионе — теперь как амбассадор Омска в Москве (улыбается).

— Во Второй лиге реализовать эту идею было нереально из-за отсутствия контракта игрока?

— Именно. А на Кубок можно заявить кого угодно и вне трансферного окна. Это легко осуществимо. В 2025 году мы просто не успели это сделать — «Иртыш» к тому времени уже вылетел из турнира. Заявление касалось уже следующего сезона. Возможно, ещё сложится.

Дмитрий Сычёв: 20 лет назад и сейчас Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— В тренерстве себя категорически не видите?

— Точно нет. Во-первых, не вижу себя тренером, а во-вторых, мне ближе спортивный блок, управленческая история.

— Какие у вас функции в Российском экспортном центре?

— Я стал амбассадором РЭЦ после международного экономического форума во Владивостоке в 2024 году. Есть такая программа «Сделано в России», направленная на поддержку отечественных производителей. Оказывается, наши товары, сделанные качественно, с душой, и сегодня востребованы на мировых рынках. Моя миссия заключается в том, чтобы через спорт продвигать этот бренд.

«В декабре подкаст вернётся»

— Почему вы совсем забросили совместный подкаст с Денисом Казанским — он же пользовался популярностью?

— У меня же график был просто адский, нон-стоп. Физически было невозможно ещё и на подкаст найти время. Бывало, за три дня дважды летал Москва — Омск. Иной раз прилетаешь в шесть утра и из аэропорта едешь в офис — представляете, в каком состоянии работаешь? Естественно, это не добавляло ни здоровья, ни сил, ни эмоций. У Дениса Казанского тоже было много работы. Мы всё порывались продолжить: ну когда уже? Открою маленькую тайну: будем продолжать. Постараемся уже в декабре вернуться с несколькими выпусками. И людям, и нам самим этот подкаст очень нравился своей душевностью. Хотим эту историю возобновить. Благо потенциальных гостей из мира спорта очень много.

— Какой выпуск особенно дорог?

— Да практически каждый выпуск дорог и уникален, потому что люди искренне, с душой к нам приходят. У зрителей, возможно, есть свой фаворит, а я какой-то один даже не назову. Сёмин, Романцев, Кержаков, Каспарайтис, Овечкин, Акинфеев, Даня Марков, Тумилович, Жирков: что ни герой — фантастика! И ещё остаётся много достойных людей, которых мы с Денисом пока не дождались.

— Самая завораживающая история — Денисов и акулы?

— Я был в курсе этого увлечения Гарика, но подробности оказались действительно удивительными. А так у всех гостей были свои истории. Возможно, самые интересные для публики — у Гены Тумиловича и Дани Маркова.

Дмитрий Лоськов в гостях у Дмитрия Сычёва и Дениса Казанского Фото: из личного архива Дмитрия Сычёва

— Допускаете возвращение в каком-либо качестве в главный клуб своей жизни — «Локо»?

— Я не исключаю никаких вариантов продолжения карьеры. А как оно будет — узнаем после Нового года. Пока хочется просто немного выдохнуть, подумать о себе и своём здоровье. Дальше будем думать — с новыми силами, эмоциями и огромным багажом Второй лиги.

— Приветствуете назначение в «Локомотив» Сергея Ивановича Овчинникова?

— Конечно. Это потрясающий ход руководства и суперистория с точки зрения традиций, преемственности поколений. Дети в клубе должны смотреть на людей, которые ковали успехи «Локомотива».

«Женя Алдонин держится молодцом. Машина!»

— Насколько я знаю, вы активно участвуете в деятельности Фонда Алдонина. Значит, и о недуге Евгения знали?

— Да, мы с Женей близко общаемся, и я обо всём знал с самого начала. Поддерживаю его, насколько это возможно. Буквально вчера разговаривали. Он держится молодцом. Удивительная стойкость. Это самый волевой и сильный человек из мира футбола, которого я знаю. Машина! Я уверен, что он справится, и мы ещё не раз сыграем и в футбол, и в падел. А ещё мне Женя обещал сыграть в хоккей. Детей он уже поставил на коньки, а сам пока встать не успел. Он мне обещал и должен выполнить это обещание. Мы его всем нашим футбольным миром с нетерпением ждём — здоровым, сильным и жизнерадостным.

20 лет назад. Дмитрий Сычёв на свадьбе Евгения Алдонина и Юлии Началовой Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— В хоккей часто играете?

— Сейчас — часто. Саша Мостовой, Юра Жирков, Рома Широков, Паша Погребняк, Андрей Аршавин — у нас интересная бригада.

— Кто круче всех играет?

— А вы как думаете (смеётся)? Естественно, у нас во все виды спорта лучше всех играет один человек.

— Мостовой?

— Ну конечно! Мостовой вне конкуренции в футболе, хоккее и паделе. А мы — уже где-то за ним.

— Аршавин в порядке?

— На синей линии очень уверенно стоит и часто выходит один на один. Только нам приходится обороняться вчетвером без него. Андрей эффективнее в атаке, поэтому оставляем его впереди.

— Техничный?

— С мячом, конечно, получше, но и с клюшкой тоже неплох.

Дмитрий Сычёв и Александр Овечкин Фото: из личного архива Дмитрия Сычёва

— Когда в последний раз становились на сёрф?

— Больше двух лет назад, ещё до «Иртыша». С тех пор у меня отпуска не было.