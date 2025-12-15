Аргентине правда грозит бан на ЧМ-2026? Всё о коррупционном скандале в стране

Подобный случай в истории уже был. Но, вероятнее всего, Месси не стоит волноваться.

10 дней назад Аргентина узнала своих соперников по групповому этапу ЧМ-2026. Ими стали Алжир, Австрия и Иордания. Объективно, не самый тяжёлый жребий: можно хорошенько подготовиться к плей-офф. Однако 14 декабря у некоторых появились сомнения, поедет ли сборная на турнир в принципе. Крупное местное медиа La Nacional опубликовало большой материал о расследовании в отношении крупных футбольных чиновников. Журналисты считают: если будет доказана их вина в коррупционных схемах, ФИФА может вмешаться и отстранить национальную команду от участия в турнире.

А что происходит?

В Аргентине существует аналог российской счётной палаты — ARCA. Это агентство по сбору доходов и таможенному контролю, которое учредил президент Хавьер Милей. Оно подчиняется непосредственно ему и уполномочено проводить расследования, которые касаются использования государственных денег. Не так давно ARCA выдвинула обвинение в отношении аргентинской федерации футбола и её президента Клаудио Тапии за предполагаемое незаконное присвоение $ 7 млн и неуплату налогов. Агентство уже попросило возбудить уголовное дело — полиция сейчас проводит проверку.

Клаудио Тапия Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Издание El Espanol сообщает, что обыски были проведены в доме, которым неофициально владеет Тапия. На 10 гектарах земли находятся особняк, ранее принадлежавший Карлосу Тевесу, вертолётная площадка, коневодческая ферма и 45 старинных автомобилей. По бумагам дом оформлен на пенсионерку и частного предпринимателя. Но полиция считает владельцев фиктивными.

Вообще, потенциальное новое дело — продолжение большого расследования, в рамках которого полиция провела обыски в здании AFA и в 18 клубах страны по подозрению в участии в незаконных финансовых операциях. Расследование связано с компанией Sur Finanzas, принадлежащей Ариэлю Вальехо — близкому другу президента Тапии. Следователи полагают, что Sur Finanzas могла предоставлять клубам займы и получать выплаты через телевизионные или маркетинговые права. Также она финансово помогала федерации и сборной. Причём эксклюзивно, на безальтернативной основе.

Журналисты со ссылкой на источники утверждают, что Вальехо выдал Тапии кредитную карту, которой тот периодически пользовался, потратив сотни тысяч долларов. При этом официальных обвинений президенту пока не выдвинуто. Сам же он, по данным журналистов, спокоен. И убеждает своих сторонников, что держит ситуацию под контролем.

Так ФИФА правда может отстранить Аргентину?

Теоретически — да. Если начнётся судебное разбирательство, а Тапию признают виновным и отстранят от должности, то ФИФА может заявить о вмешательстве государства в дела независимой федерации. Санкции, со слов коллег из La Nacional, могут быть разными — вплоть до отстранения сборной от участия в финальной стадии ЧМ-2026. На практике же такой сюжет едва ли реализуем. Вероятно, даже если президента федерации поменяют, то ФИФА просто примет это решение. И продолжит работу. Исключать из турнира действующих чемпионов мира никто не будет.

Сборная Аргентины Фото: Marcos Brindicci/Getty Images

Да и прецедентов, когда сборные банили из-за махинаций внутри федераций, не было. Особенно если речь идёт о таких крупных турнирах, как чемпионат мира. Самая популярная причина для отстранения — военный конфликт. Так возможности побороться за выход на ЧМ-2022 лишилась Россия. В 1994-м во время балканского кризиса на чемпионат мира не допустили Югославию.

Наиболее релевантный пример — Кувейт. В 2015-м ФИФА исключила страну из-за вмешательства государства в дела национальной федерации. Членство было восстановлено только спустя два с половиной года.