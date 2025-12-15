Скидки
Главная Футбол Статьи

Марсель — Монако — 1:0, обзор матча Лиги 1, гол: Гринвуд, статистика Головина, 14 декабря 2025 года, чемпионат Франции

Судейский скандал в матче «Монако»! Чёрная серия команды Головина продолжилась
Анатолий Романов
Отчёт «Марсель» — «Монако» — 1:0
Александр выдал хорошую игру. После его замены «Марсель» забил решающий гол.

«Марсель» против «Монако» – большая афиша для чемпионата Франции. В 16-м туре сыграли два участника Лиги чемпионов. Однако у монегасков в последнее время не здорово идут дела в Лиге 1. Перед визитом на «Велодром» – четыре поражения в пяти матчах. А единственная победа, как ни смешно, была одержана за этот период над «ПСЖ» (1:0). «Монако» при новом тренере Себастьене Поконьоли свалился на седьмое место и отставал от замыкавшего топ-3 «Марселя» на шесть очков.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Гринвуд – 82'    

Старт встречи задержали почти на четверть часа из-за перформанса фанатов хозяев – как всегда горячие поклонники провансальцев напустили «туману» своей пиротехникой. Пока судья Летексье ждал, когда на поле станет хоть что-то видно, Александр Головин и остальные участники игры старательно разминались, перепасовывались у центрального круга. Судя по началу матча, пауза навредила скорее «Монако». Команда Роберто Де Дзерби соорудила два голевых момента с участием нестареющего Обамеянга в течение пяти минут. Сначала форвард не дотянулся до мяча после мощного прохода и прострела на пустые ворота Гринвуда, а затем сумасшедший сейв сотворил голкипер монегасков Градецки – габонец бил в упор с линии вратарской.

После этого «Монако» сумел отодвинуть игру на половину «Марселя» за счёт впечатляющего прессинга. Гости разбирали хозяев один в один – провансальцам было трудно выходить из-под давления. На седьмой минуте первый удар монегасков нанёс Головин. Россиянин попробовал атаковать из-за штрафной, послал мяч рядом со штангой. Затем наш полузащитник, игравший слева и смещавшийся по ситуации в центр, раскрутил контрвыпад на пару с нападающим Балогуном. Александр влетел в штрафную, прицелился, попытался ударить на исполнение, но защитник заблокировал.

«Марсель» значительно больше владел мячом. Если хозяева преодолевали прессинг и оказывались в позиционном наступлении, то были опаснее. Команда Поконьоли стремилась развивать свои атаки быстрее. «Монако» разыгрался, продолжал создавать голевые моменты. Головин на рывке проник в штрафную Рульи по центру и получил пас от Аклиуша. Александр то ли мягко бил, то ли покатил на пустые, однако задумка не сработала – попал в соперника. Перед перерывом россиянин ассистировал Балогуну, а тот загубил верный шанс. В итоге за тайм Головин сделал пять касаний в чужой штрафной, нанёс четыре удара (больше любого другого игрока) и отдал два паса под удар.

«Марселю» точно требовался перерыв. В этот отрезок встречи хозяева выглядели растерянными – команда Поконьоли легко возвращала себе мяч и вскрывала защиту противника. Впрочем, и во втором тайме монегаскам хватило всего 14 секунд, чтобы наиграть на гол. Наиграть – но не забить. Минамино простил провансальцев. «Велодром» уже недовольно гудел, а не наслаждался своим шоу. На 52-й минуте мяч наконец влетел в сетку ворот Рульи – Камара зарядил с подбора. Вот только гол отменили из-за очень спорного офсайда. В момент паса «во вне» игры залез Балогун, но на мяч-то пошёл не он (форвард стоял и ждал), а Минамино, находившийся в правильном положении. Ощущение, что гостей обокрали в Марселе.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН (СЛЕВА)

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН (СЛЕВА)

Фото: Xavier Laine/Getty Images

Этот эпизод по-настоящему разбудил «Марсель» и подбил монегасков. Пока команда Поконьоли переваривала случившееся, О’Райли чудом не забил – угодил в закрывавшего створ Керера. Вратарь уже не спас бы. Пошёл открытый футбол с большим количеством атак в переходных фазах. И «Марсель» был очень близок к голу, и «Монако» – тоже. Хотя чувствовалось, что гости с их интенсивным стилем всё сильнее устают. Однако выручал Градецки, а однажды опаснейший выстрел Веа принял на себя Головин.

На 73-й минуте тренер «Монако» решил поменять россиянина. Причина могла быть только одна – желание освежить среднюю линию. Потому что по игре наш легионер точно не заслужил никаких претензий. Головин завершил матч с той же статистикой – четыре удара, два паса под удар. Из 23 передач Александра 20 дошли до адресатов. Он выиграл пять из восьми единоборств, совершил три отбора и один перехват. Допустил всего четыре потери – очень мало для футболиста его амплуа.

Александр Головин Подробнее

Такая встреча просто не могла закончиться со счётом 0:0! На 81-й минуте Балогун забил после атаки «Монако» по центру, однако на сей раз – из очевидного офсайда. А спустя минуту уже «Марсель» праздновал гол вместе со своими болельщиками. Команда Де Дзерби организовала атаку по левому флангу, откуда Хёйбьерг отпасовал в центр на Гринвуда – лучший бомбардир Лиги 1 неотразимо пробил в касание. Этот гол решил исход яркой битвы на «Велодроме». В концовке последний шанс спасти «Монако» упустил форвард Биерет, у которого ничего не клеится в новом сезоне. Пятое поражение монегасков в шести турах – обидное, незаслуженное.

Таблица чемпионата Франции. «Монако» отстал на девять очков от «Марселя»
