На Алонсо было тяжело смотреть. Но «Реал» продлил ему жизнь в тяжелейшем матче!

Если верить инсайдам, этот матч с «Алавесом» был едва ли не определяющим для главного тренера «Реала». Непонятно, так ли это, но если да, то спасать Хаби Алонсо должна была команда с Вальдепеньясом в основе. 19-летний воспитанник дебютировал во взрослом футболе. И при этом не на родной позиции — чаще играет в центре защиты, а тут пришлось выйти на левом фланге обороны из-за травмы Менди и дисквалификации Франа Гарсии.

Изначально были большие сомнения, сможет ли и Мбаппе сыграть в этом туре. Однако он вышел с первых минут. И, само собой, именно Килиан раз за разом завершал атаки гостей. На восьмой минуте попал в перекладину, а затем ударил как надо. С линии штрафной приложился практически в угол — без шансов для вратаря и защитников, которые пытались его накрыть.

Килиан Мбаппе Фото: Cesar Ortiz Gonzalez/Getty Images

Для Мбаппе это уже 56-й мяч в календарном году за клуб. Француз близок к рекорду по голам в составе «Реала» — Роналду в 2013-м наколотил 59 мячей (подробнее тут). У Мбаппе осталось две встречи до Нового года — с «Талаверой» в Кубке и с «Севильей» — в чемпионате. Правда, ещё непонятно, сыграет ли нападающий в этих матчах.

«Алавес» со своей стороны старался навязать контригру, но моментов было мало, а ударов в створ — вообще лишь один за первый тайм. Но какой! Редкий случай, когда у Куртуа получился сейв головой. Можно, конечно, сказать, что Ибаньес просто пробил в голову бельгийцу, однако тот, в свою очередь, вышел из ворот и сократил угол обстрела.

Гол Карлоса Висенте Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

А вот следующий удар в створ у «Алавеса» оказался голом. Висенте только-только появился на поле вместо Гонсалвеша и сразу же вышел один на один с вратарём. Даже удивительно, насколько лёгким получился заброс за спину Рюдигеру. Странно, что у Бланко оказался настолько открытый мяч, чтобы сделать ассист. Изначально гол отменил боковой арбитр, усмотрев офсайд. Однако включился VAR и настоял на том, что мяч нужно засчитать. В этот момент камера показала Хаби Алонсо, который выглядел задумчивым и в целом смотрелся грустно.

Правда, хозяевам не пришлось долго радоваться. Спустя семь минут Винисиус продемонстрировал дриблинг, ушёл от защитника и прострелил в центр штрафной, а там замкнул Родриго — первое результативное действие для бразильца в Ла Лиге с января!

Радость Родриго Гоэса Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Этот гол оказался победным для мадридцев и позволил хотя бы чуть-чуть выдохнуть главному тренеру «Реала». В конце матча гости были близки к тому, чтобы заработать пенальти. Арбитр всё-таки посчитал, что было больше дорисовывания Винисиуса, чем грубой игры Тенаглия. Впрочем, «Реалу» и так хватило для победы. Всё ещё минус четыре от «Барсы».