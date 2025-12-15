Сенсация у «Баварии», поворот гонки в Италии, безумная победа Эмери. Главное в еврофутболе

Каждую неделю перед выходными мы предлагаем вам выбрать наиболее интересный матч в еврофутболе. Последний материал особенно показателен — плюсовой рейтинг набрала лишь афиша «Болонья» — «Ювентус». Это многое говорит о качестве вывесок — так уж совпало по календарю, что топ-клубы друг с другом не пересекались. Но это вовсе не значит, что не произошло ничего интересного.

Англия: нервяки «Арсенала» в матче с худшей командой лиги, удачное возвращение Салаха

Практически для всех фаворитов тур сложился весьма удачно. Правда, «Арсеналу» пришлось как следует помучиться, причём на родном «Эмирейтс» в матче с абсолютно худшей командой АПЛ. «Вулверхэмптон» набрал два очка за 15 туров, а тут вдруг приехал в гости к лидеру и превратил дырявую оборону в стену. «Вулвз» держались до 70-й минуты, да и пропустили крайне курьёзно: Сака подал с углового, и мяч от дальней штанги отскочил в плечо Джонстона – и в ворота. Причём стандарт назначили ошибочно: сам же Букайо во время забега находился в офсайде. На 90-й минуте Арокодаре кивком головы сравнял счёт! Всё, сенсация? Нет, вскоре случился новый «самострел»: его оформил Москера в борьбе с Жезусом. Великий фарт.

У «Ливерпуля», напротив, в разборке с «Брайтоном» всё прошло без особых нервов. Уже на первой минуте Экитике сделал скидку головой Гомеса голевой. Автор ассиста из-за травмы покинул поле в середине первого тайма, а заменил его опальный Салах. Тот самый, после отсидки на скамейке прибивший клуб в скандальном интервью. Как раз египтянин во второй половине встречи результативно подал на того же Экитике, и теперь у Мохамеда 280 голевых действий в АПЛ. Больше только у Руни (311) и Ширера (324). Всё, топор войны зарыт?

«Челси» добился такого же перевеса в матче с «Эвертоном». Причём уже по итогам первого тайма. Спасибо Палмеру и Гюсто. Коул идеально пробил с острого угла – Мало отдал ему шикарный разрезающий пас, а потом защитник сам завершил контратаку. Это первая победа лондонцев за пять матчей. Энцо Мареска непросто пережил такой спад: «Последние 48 часов были худшими с тех пор, как я пришёл в клуб, потому что многие люди не поддерживали ни меня, ни команду», — слова тренера для ESPN. Валера, ой, то есть Энцо, верим!

Энцо Мареска Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Ник Вольтемаде идеально пробил головой с отскоком от перекладины и принёс победу… «Сандерленду». Противостояние лютых антагонистов завершилось красивейшим автоголом немецкого нападающего, который хотел нейтрализовать навес Мукиэле. И немного про атмосферу. Во-первых, «Сандерленд» вместо логотипа «Ньюкасла» разместил на табло нейтральную надпись «гости». Во-вторых, победители всем составом сфоткались около чужих ворот в ответ на аналогичную акцию «сорок» двухлетней давности.

А вот «Тоттенхэм» уступил «Ноттингем Форест» вчистую. Хадсон-Одои настрелял дубль к 50-й минуте, потом «шпор» добил Сангаре. С паса Хадсона-Одои, конечно. У команды Томаса Франка всего один удар в створ при 0,37 xG. У Шона Дайча семь побед за 12 матчей во всех турнирах. Глядишь, начни «лесники» сезон с ним, шли бы в еврокубковой зоне. «Тоттенхэм» вот оттуда вывалился. Как и из топ-10.

«Астон Вилла» «горела» 1:2 к 24-й минуте. Как выяснилось, просто дала фору. Активный прессинг в самом дебюте привёл к перехвату Фернандеша у Консы прямо перед воротами. Всё-таки футбол Унаи Эмери не про выносы под давлением. Вскоре Мавропанос под прессингом Уоткинса срезал в собственные ворота. Боуэн вновь вывел вперёд «Вест Хэм», подправив удар Поттса. Камбэк пошёл на 50-й минуте, когда Роджерса при навесе Тилеманса оставили совсем одного в штрафной. Он же и приговорил лондонцев сумасшедшим дальним ударом. Шесть побед кряду – это ли не чемпионский темп?

Ещё «Манчестер Сити» разнёс «Кристал Пэлас». Внимание, загадка, у какой команды было 1,19 xG, а у какой — 2,08? Просто «Пэлас» поразил вирус нереализации, а у Пепа Гвардиолы есть Холанд. Норвежское супероружие стрельнуло головой в могучем прыжке после закидушки Нунеса и с пенальти. Ещё один мяч — на счету Фодена. Вот так вот «Сити» держит двухочковое отставание от «Арсенала», выжидая его осечки.

Про «Манчестер Юнайтед» — ни слова, им играть с «Борнмутом» сегодня, 15 декабря. Другие результаты:

«Бёрнли» — «Фулхэм» — 2:3. Гол Сонне на 86-й минуте возродил интригу, но продолжения не последовало.

«Брентфорд» — «Лидс» — 1:1. Команда Даниэля Фарке отыгралась на 82-й минуте и за последние три тура собрала пять очков.

Испания: «Барселона» не пропустила (шок!), «Реал» без половины состава…

«Атлетико» оправился от двух кряду поражений в Ла Лиге и разобрался с «Валенсией». По отменённым голам счёт 1:1, по реальным — 2:1. Поймав отскок, примерно с 11 метров забил Коке — Бельтран ответил хлёстким ударом из-за штрафной. А вот реакции на мяч Гризманна уже не последовало: первым касанием он в воздухе классно укротил мяч после заброса Пубиля, вторым — пульнул его в ворота. Антуан в очередной раз вышел на замену — в основе у него всего пять матчей в Ла Лиге. Забивал он и вовсе исключительно в статусе джокера — теперь уже пять раз.

Антуан Гризманн Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Удивительное дело: «Барселона» провела сухой матч. Начиная с 6-го тура такое случилось лишь во второй раз. А в Лиге чемпионов каталонцы пропускали во всех шести встречах. Правда, «Осасуне» долго не получалось и забить. Пока режим супермена не включил Рафинья: на 70-й минуте — дальнобойной «пушкой», на 86-й — воспользовался неудачной срезкой Катене и занёс с метра на дальней штанге. Лучшим игроком матча при этом признали… Ямаля. Что ж, бразильцу не привыкать.

Не победив «Алавес», Хаби Алонсо, судя по многочисленным инсайдам в испанской прессе, лишился бы работы. Ему точно не добавляло оптимизма обилие травм. Что ж, зато вернулся в строй Мбаппе. Он-то и открыл счёт – реализовал контрвыпад, сочно пробив в дальнюю девятку. В обороне у мадридцев играли Вальдепеньяс, Рюдигер, Асенсио и поймавший спад Вальверде. Разумеется, «Реал» пропустил. Защитники проспали закидушку Бланко, а Висенте уравнял шансы. Шла 69-я минута. Спасителем Мадрида выступила старая добрая связка Винисиуса и Родриго. Первый отдал, второй — забил.

Здесь тур пока также сыгран не весь. Другие результаты:

«Реал Сосьедад» — «Жирона» — 1:2. Дубль Цыганкова с 76-й по 84-ю минуту матча всё перевернул. И выкинул каталонцев из зоны вылета. Захарян отыграл 26 минут.

«Мальорка» — «Эльче» — 3:1. Мурики снова забил — и с девятью голами укрепился в топ-3 бомбардиров Ла Лиги.

«Хетафе» — «Эспаньол» — 0:1. Официально каталонская неделя в Ла Лиге.

«Севилья» — «Овьедо» — 4:0. Да, всего вторая победа севильцев в последних восьми турах. Зато какая!

«Сельта» — «Атлетик» — 2:0. Баски посреди недели сдержали «ПСЖ» (0:0). А вот парни из Виго оказались им не по зубам.

Италия: конкуренты щедры к «Интеру»

«Милан» два тура кряду принимает «двушку». Но если в матче с «Торино» случился камбэк (3:2), то «Сассуоло» такой роскоши миланцам не позволил. Коне забил первым, просочившись между Павловичем с Габбией и перекинув Меньяна. И тут включился Бартезаги. Во-первых, замкнул прострел Лофтус-Чика. Во-вторых, прошил ближний угол с передачи Нкунку. Это его первые голы в Серии А! Терпел и сразу дал дуплетом! Событие для него омрачил Льоренте, разыгравший стенку с Коне. Есть первые «поддавки» для «Интера».

Игроки «Милана» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Вторые устроил «Наполи» на выезде к «Удинезе». Хозяева забили три безответных гола! Да, два отменили, огорчив Дэвиса и Дзаньоло. Однако хватило и легитимной попытки Эккеленкампа закрутить в дальнюю девятку. Ещё Пётровски помешала перекладина — и реакция Милинковича-Савича, который туда перевёл мяч. Лукка мог спасти хотя бы ничью, но угодил в штангу. У неаполитанцев четыре поражения в Серии А. Все — гостевые.

Что же сам «Интер»? Спокойно забил дважды к 38-й минуте и удержал фору. Биссек хитро пробил в ближнюю шестёрку, пока Леали ждал подачу и потерял ворота. А Мартинес растолкал корпусом двоих соперников и вколотил в дальний угол. Оливейра отметился голом престижа во втором тайме, и на этом всё. «Наша цель заключалась в том, чтобы не дать им забить, однако они всё равно смогли это сделать. Звучит нелепо, но мы хорошо сыграли», — слова Де Росси для Sky Sport Italia красноречивы.

В битве за промежуточное пятое место «Ювентус» оказался сильнее «Болоньи». Без Мурильо забивать никто не хотел, поэтому пришлось подождать его выхода до 61-й минуты. 64-я — добрый вечер. Лучано Спаллетти явно что-то знал. Ассистировал, конечно, Йылдыз. Это для него уже девятое результативное действие в сезоне Серии А – 5+4. На 69-й Хеггем схватил красную, аннулировав шансы партнёров на спасение.

Кенан Йылдыз Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Сегодня ждём матч «Рома» – «Комо». А пока изучаем другие результаты:

«Лечче» — «Пиза» — 1:0. Хозяева показали характер, выцарапав победу на 72-й минуте. Их желание видно хотя бы по 19 ударам, 17 фолам и 12 угловым.

«Торино» — «Кремонезе» — 1:0. Влашич забил третий гол в четырёх последних турах. Но если раньше они очков не приносили, то теперь есть победа.

«Парма» — «Лацио» — 0:1. Удивительное дело – римляне получили две красные, однако даже вдевятером вырвали три очка. Решающий удар — на счету Нослина.

«Аталанта» — «Кальяри» — 2:1. Есть дубль Скамакки — есть результат. Таков принцип.

«Фиорентина» — «Верона» — 1:2. Дубль на счету и Орбана — с победным голом на 90+3-й минуте. «Фиалки» в Серии А по-прежнему без побед.

Германия: «Бавария» спасла ничью (да!). И всё равно увеличила отрыв!

Есть у «Баварии» традиция — каждый год терять очки в матчах с «Майнцем». Так случилось в 2021-м (1:2), в 2022-м (1:3), в 2023-м (1:3) и в 2024-м (1:2). А теперь и в 2025-м, несмотря на то что «Майнц» сейчас — безоговорочный аутсайдер Бундеслиги. Причём мюнхенцы вполне могли и проиграть. Хотя первым забил Карл, из вратарской замкнув прострел Гнабри. Хоп – и Потульский использовал первый же шанс, вонзив головой после подачи со стандарта от Бёвинга. Хоп – и Белл закинул за спину Станишичу. А Ли Джэ Сон был к этому готов. «Бавария» насоздавала минимум на пять голов, однако сравняла счёт только на 87-й минуте с пенальти. Кейн его и заработал, и реализовал.

Тут бы «Лейпцигу» воспользоваться потерей «Баварии» и приблизиться к ней в таблице, чтобы хоть как-то обозначить интригу. Да он ещё раньше проиграл в гостях «Униону». Бёрк финтом убрал с пути Люкеба и с левой технично закинул мяч в дальний угол. Гомис вышел на 58-й минуте и на 60-й сравнял счёт. А что толку, если дальше «Лейпциг» пригвоздили Анса и Скарке? И это после трёх сухих матчей. Всего третья победа «Униона» с конца сентября. Зато какая!

Дортмундская «Боруссия» тоже не обошлась без потерь. Причём вела 1:0 в матче с «Фрайбургом» за счёт гола Бенсебаини. А в начале второго тайма произошёл цирковой номер: Кобель отдал чужому при розыгрыше от ворот, и Беллингему пришлось фолить. Красная карточка, до свидания. В большинстве «Фрайбург» взял своё усилиями Хёлера. Причём перед этим Судзуки сотряс перекладину. У «Баварии» задел в девять очков — звучит как приговор.

Игроки дортмундской «Боруссии» Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

Другие результаты:

«Айнтрахт» — «Аугсбург» — 1:0. Гости забили дважды — но не в рамках правил. В отличие от Доана.

«Хоффенхайм» — «Гамбург» — 4:1. Разница могла быть менее жёсткой, однако Филипп забил с игры, а с пенальти не смог.

«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Вольфсбург» — 1:3. Все голы залетели к 34-й минуте. На счету Виммера дубль.

«Санкт-Паули» — «Хайденхайм» — 2:1. Хозяева забили один гол в меньшинстве. Это и принесло им победу.

«Байер» — «Кёльн» — 2:0. Первый леверкузенский «сухарь» за четыре тура.

«Вердер» — «Штутгарт» — 0:4. Да, у бременцев удалили Кулибали. Но и перед этим они пропустили дважды.

Франция: Сафонов пустил «двушку» от аутсайдера, Головин проиграл важный матч

Шевалье выздоровел, но Сафонов всё равно сыграл против «Метца». Что уж, заслужил «сухарями» в матчах с «Ренном» (5:0) и «Атлетиком» (0:0). Только вот аутсайдер Лиги 1 оказался проворнее и отличился дважды. Вины Матвея в пропущенных голах нет — оба мяча залетели из-за невнимательности обороны. В любом случае «ПСЖ» перебил планку соперника: голы в активе Рамуша, Нджанту и Дуэ.

Так парижане временно забрались на первую строчку. Пока «Ланс» не смял проблемную «Ниццу» дублем Эдуара (2:0).

Одсонн Эдуар Фото: rclens.fr

Главная французская афиша тура тем временем обилия голов не принесла. «Монако» — удивительная команда: пять поражений в шести турах и одна победа — зато в матче с «ПСЖ». Вот и «Марселю» Головин и компания уступили. На 80-й минуте гол Балогуна подвергся отмене, и тут же Гринвуд с передачи Хёйбьерга забил по правилам. Хотя главный скандал случился в начале второго тайма, когда также отменили мяч «Монако» — в этот раз из-за спорного офсайда. Александр наблюдал за победным голом хозяев со скамейки, покинув поле на 73-й минуте.

Другие результаты:

«Анже» — «Нант» — 4:1. Гости не побеждали с 24 октября и застряли на дне на пару с «Метцем».

«Ренн» — «Брест» — 3:1. Хозяев разозлил быстрый гол Бальде — и понеслось.

«Париж» — «Тулуза» — 0:3. Не все Парижи умеют забивать. При этом Сидибе не реализовал пенальти, так бы счёт мог быть и крупнее.

«Лион» — «Гавр» — 1:0. Сумаре тоже не использовал подход к 11-метровому. Шульц наказал его за расточительность голом.

«Страсбург» — «Лорьян» — 0:0. Без нулей тоже не обошлось.

«Осер» — «Лилль» — 3:4. За голы отвечала эта пара. И за удаления — их случилось по два у каждой команды.

И немного Нидерландов

«Аякс», похоже, выздоравливает. Сначала разделался в Баку с сенсационным «Карабахом», дважды уступая в счёте и набрав первые очки на общем этапе ЛЧ. А затем настала очередь «Фейеноорда». Команда Робина ван Перси не уходила с поля без забитого гола все предыдущие 15 туров. И вот серия прервалась. Два мяча у амстердамцев организовали Классен и Мокио.

«Аякс» всё равно отстаёт от «Фейеноорда» на пять очков, а от монструозного ПСВ — вообще на 14. Тем не менее великий клуб потихоньку выбирается из кризиса.