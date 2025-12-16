«Моя миссия сейчас — быть проводником». Как самый молодой тренер лиги работает в «Шиннике»

Ярославский «Шинник» ушёл на зимнюю паузу на 11-й строчке в Лиге Pari – в почти равном отдалении от зоны вылета (шесть очков) и зоны стыков (восемь очков). Редко бывает, когда команда из середины таблицы приковывает к себе внимание. Но «Шинник» – исключение.

Артёму Булойчику – 33 года. Весной 2025-го он сменил на посту главного тренера ярославцев легендарного Александра Побегалова. Команда осталась в «Лучшей лиге мира» и летом ушла на перепрошивку. Главные особенности нынешнего «Шинника» – стальная оборона (второе место по xGA после «Факела») и убойные стандарты.

Булойчик любит яркие сравнения – например, однажды назвал своих игроков «врачами, которые лечат болезни». Подробно разбирает игровые эпизоды на пресс-конференциях – в Первой лиге мало кто выходит на такой уровень откровенности.

Пообщались с самым молодым тренером Первой лиги об угловых лондонского «Арсенала», игровой карьере в Беларуси и работе в «Балтике» с Сергеем Игнашевичем.

Трудный старт «Шинника» и переход на 3-5-2

– Давайте перенесёмся в август 2025-го. «Шинник» начинает с четырёх матчей без побед. Что чувствовали в тот момент?

– У нас был кризис результата. Но вместе с этим не было игрового кризиса. Это подтверждалось цифрами и статистикой. Самое главное, что внутри команды возникло чёткое понимание – мы движемся в правильном направлении. С точки зрения футбола – у нас был очень хороший фундамент. Да, понимали, что надо брать очки. Но сумели пройти через тот сложный период как единое целое. Летом у нас поменялось 70% состава, для построения новой команды нам потребовалось время. Это абсолютно нормальная история, и я даже скажу, что этот этап мы прошли довольно быстро. Посмотрите на тот же «Ливерпуль» Слота – команде всегда требуется время… Так получилось, что этап формирования затронул и стартовый отрезок чемпионата. Заплатили очками. Но, повторюсь, по игре у нас всё было стабильно.

– Какой матч стал поворотной точкой? Когда поняли, что процесс пошёл?

– Игра с «Чайкой» в 5-м туре. Победили в гостях 2:1. В весенней части сезона-2024/2025 мы использовали схему 3-4-3. Её же оставили на старте нового чемпионата. И вот я помню выезд в Песчанокопское… День магии. Хотя с «Чайкой» всё началось не очень хорошо. Вот здесь мы как раз окунулись в игровой кризис в начале встречи. Пропустили быстрый гол уже на 10-й минуте. Нить игры рвалась в переходах. Мы поняли, что нужны перемены прямо здесь и сейчас. По ходу первого тайма перешли с 3-4-3 на 3-5-2. Ещё деталь – мы вернули в стартовый состав нашего капитана Дмитрия Самойлова. В итоге одержали волевую победу. Хотя по качеству это был ужасный матч в нашем исполнении. Но мы сплотились, забрали три очка. Так что гостевая игра с «Чайкой» получилась таким клеем для нас, можно сказать.

Артём Булойчик на бровке Фото: ФК «Шинник»

– Почему именно 3-5-2 – оптимальное сочетание для «Шинника»?

– Футболисты зачастую формируют стиль, схему. Для наших игроков это сейчас самая лучшая расстановка – мы нашли всем нужные позиции и амплуа. Стабилизировали состав. Очень важно, чтобы у каждого была своя эффективная роль. Кто-то вообще лидер раздевалки – допустим, футболист мало играет, но он нужен, чтобы мотивировать игроков, заряжать их, создавать необходимую атмосферу. Это как «химия» – все элементы должны быть на своём месте.

Если говорить про 3-5-2, то нам гораздо удобнее прессинговать с двумя футболистами впереди. К примеру, в этой схеме Артём Голубев играет выше в полузащите. Проводит самый результативный сезон в карьере. Много деталей.

Как сменил Побегалова и о внимании к своему возрасту

– Отмотаем ещё дальше. Начало 2025-го. Кто пригласил вас в «Шинник»?

– Мне позвонил директор клуба Галимджан Хайруллин. Была поставлена чёткая задача – оставить команду в Первой лиге. К тому времени у меня уже был опыт в «Балтике» в штабе Сергея Игнашевича. Там мы решали задачу кардинально иную – по выходу в РПЛ. Однако игра под задачу и просто игра в лиге – это два разных способа жизни внутри чемпионата. Первую лигу знал хорошо. Следил в том числе и за «Шинником» – в Ярославле работали знакомые тренеры. Футболистов тоже хорошо знал.

– Это первый ваш опыт работы главным тренером?

– Нет. Ранее в Беларуси на протяжении полутора сезонов возглавлял дубль «Витебска». При этом параллельно был помощником в главной команде. В «Шиннике» чётко понимал, чего ждать. Давно готовил себя к такой роли. Учился в тот момент на лицензию PRO. В чём отличия от работы помощником? Это совсем другое проживание игры. Часто повторяю, что ничего не знаю о теории. Я практик. Теоретическая база и методики подготовки дают опору, но в каждодневной работе на первый план выходит именно практика.

– Например?

– Возьмём «Шинник». За календарный год я пережил четыре этапа трансформации себя как тренера. В чём-то поменялись взгляды. Самое важное – это управление людьми. Причём речь не только о футболистах. Говорю сейчас и про персонал: массажисты, врачи, администраторы, начальник команды. Также нужно вести грамотную коммуникацию с руководством клуба, с руководством региона. Это тоже моя задача.

– Что случилось в конце прошлого сезона, когда «Шинник» проиграл шесть матчей из семи на финише?

– Бороться за выживание – гораздо сложнее, чем бороться за медали. Тут тебя может подорвать в любой момент. Ты как сапёр на минном поле. В «Шинник» пришёл новый тренерский штаб. Поменялась модель игры, появилась другая теоретическая и практическая база. При этом мы здорово начали весенний отрезок. Сыграли 0:0 с «Балтикой», одержали победу во встрече с «Сочи» (2:1). У нас в 30% матчей в заявке было всего 14 футболистов. Однако мы заранее решили задачу, за пять туров до конца, когда победили «Арсенал» (2:1). Если бы перед стартом весны нам сказали, что мы спасёмся за семь туров до финиша – это было бы лекарством.

Дальше уже просто, как любят говорить тренеры, не хватило концентрации. Мы долго её сохраняли, держали фокус. Однако после решения официальной задачи наступает режим «Сделано». Понимал реакцию болельщиков на поражения, мы тоже переживали. Но из этой ситуации были сделаны правильные выводы. Для выступлений в чемпионате нужна качественная обойма игроков. Летом мы трансформировали трансферную политику – искали по два качественных игрока на каждую позицию.

– Вы самый молодой тренер в Первой лиге, вам 33 года. Как относитесь к такому статусу?

– Ну, смотрите. С точки зрения возраста – возможно. Обычно коллеги старше. Но с точки зрения опыта – у меня более 200 матчей в качестве главного тренера и помощника главного тренера. Это фактически семь полноценных сезонов.

В том числе моя миссия сейчас – быть проводником для молодых специалистов. Показать, что молодым тренерам можно доверять. Есть некое клише – довольно аккуратное отношение к возрасту тренера. Но квалификация специалиста зависит не от того, сколько ему лет.

Артём Булойчик Фото: ФК «Шинник»

– А не создаёт минимальная разница в возрасте какие-то трудности в общении с игроками? Не было ли ситуаций по примеру Романа Широкова, который сказал Мурату Якину, что тот не тренер? У них разница в возрасте была всего семь лет.

– Я понимаю, о чём вы. Футболисты очень тонко чувствуют и понимают профессионализм и квалификацию тренера. Они сразу это сканируют. Игрок думает – сможет ли этот тренер сделать именно меня сильнее? Если мы говорим про таких больших футболистов, как Роман Широков – они же работали с разными специалистами. Поэтому могут сравнить. Наоборот, я всегда рад, когда в мою команду приходят такие люди. Вот сейчас в «Шиннике» есть, к примеру, Олег Ланин, Илья Стефанович, Виталий Лысцов. Во-первых, они влияют на результат. Во-вторых, многое видели в футболе. В-третьих, это же тоже вызов для тренера. Ведь под твоим руководством статусные игроки могут провести лучшую осень или весну в карьере. И они это запомнят.

Юлиан Нагельсман как-то говорил, что взаимодействие с игроками – это 30% тактики и 70% социальной компетентности. Одно дело – просто разбираться в футболе. Но в тренерской работе очень важно общение – где-то поговорить по-мужски или просто дать совет. Есть даже исследования, где доказано, что тщательно подобранные слова, сказанные на установке перед матчем, сильно влияют на спортсменов. Опытные игроки помогают тренерам. Я наслаждаюсь работой с мастеровитыми футболистами.

Делегирование полномочий и работа с трансферами

– Расскажите про свой тренерский штаб в «Шиннике».

– Это очень важный и правильный вопрос. Одна из ключевых задач тренера – умение делегировать задачи. Изначально ты задаешь направление – обозначаешь своё видение процесса. Что-то показываешь на собственном примере. Дальше уже идёт управление. Нужно держать руку на пульсе и сохранять фокус на глобальных деталях. Для этого нужна целая команда проверенных специалистов. В «Балтике» у нас был очень крутой штаб. Сергей Игнашевич выстроил общий процесс, и это работало. Что-то из своего периода в Калининграде переношу сейчас в «Шинник».

У меня четыре помощника. Первый – Михаил Соловей, он отвечает за оборону и физподготовку. Второй – Алексей Гусев, тренер из Беларуси, работает с атакующей группой и стандартами. Третий – Александр Малышев, легенда местного футбола, тренер вратарей. Для нас он ещё и проводник по Ярославлю. Четвёртый – Илья Гердт, он отвечает за тренажёрный зал и контролирует индивидуальное развитие игроков в плане физики. Мы уделяем много внимания физподготовке. Проводим специальные тесты. Отслеживаем показатели футболистов.

Артём Булойчик Фото: ФК «Шинник»

– Аналитики тоже есть?

– Да, есть тренер-аналитик. С нами дистанционно работает аналитик Александр Захаров, он трудился в «Крыльях Советов» и «Балтике». В идеале хотели бы расширить команду.

– Кого бы добавили?

– Необходимы ещё два тренера. Как минимум. Я вспоминаю финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» в Баку. У «Челси» на разминку вышли 11 игроков и 11 помощников Маурицио Сарри. Это, конечно, идеальный расклад. В любой футбольной команде есть пространство для апгрейда. «Шиннику» на постоянной основе нужен тренер-аналитик. А ещё необходим специалист с другим видением футбола.

– Зачем?

– Он мог бы дать полярное мнение. Я объясню. Со временем штаб начинает мыслить как главный тренер – и тут как раз нужен кто-то инакомыслящий. Альтернативная точка зрения всегда полезна. Но вообще, у нас отличный штаб. У всех есть уникальный опыт. Соловей работал в «Химках», тульском «Арсенале», «Анжи», «Балтике». Гусев тоже был в «Балтике». Гердт трудился в штабе Вадима Гаранина в «Черноморце», «Сочи» и «Енисее».

– Какие у вас взаимоотношения с Александром Побегаловым?

– Александр Михайлович – легенда. Настоящий мастер. Он очень много сделал для «Шинника» и для всего Ярославля. Мы с ним тесно контактировали, когда я только пришёл в клуб. Очень помог на старте. Сейчас он находится в клубе на должности спортивного координатора. Часто общаемся по вопросам селекции, обсуждаем футболистов. Александр Михайлович иногда посещает тренировки «Шинника», но сейчас у него есть свой достаточно большой фронт работы – отвечает в том числе за молодёжный вектор. Так что у нас хорошие рабочие контакты.

Александр Побегалов Фото: ФК «Шинник»

– Как оцените летнее трансферное окно «Шинника»?

– Как говорил выше, нам было важно расширить ростер команды. Первое направление – новые контракты с теми, кого хотели сохранить. Это костяк. Это опора команды. Второе – завершить все запланированные трансферы вовремя. Гораздо лучше, когда футболист проходит полную предсезонку с командой, а не приезжает на дедлайне. Третье – хотели оценить медицинские риски. Бывают хорошие футболисты, но из-за проблем с травмами они доступны раз в месяц. Или вообще не играют.

– Всё получилось?

– Я отвечу так. Сейчас будет зимнее трансферное окно. Хочу лишь точечно усилить две, в идеале – три позиции. Поэтому лучшая оценка летнего окна – сколько новичков надо зимой. Если мало – значит, летом поработали устойчиво. Если много – значит, что-то пошло не так и мы ошиблись.

– Но при этом «Шинник» ощутимо пострадал от травм. Даниил Мартовой во второй раз порвал «кресты». Мне кажется, серьёзная и обидная потеря.

– Безусловно. Это сильный футболист. И он ценный – отличается от многих игроков. Сейчас в российском футболе мало кто умеет вести мяч и обыгрывать один в один. Почему такие люди важны? Бывает, что не работают какие-то заготовки в позиционной атаке, и дриблёры в таких тяжёлых случаях решают за счёт смелости и индивидуальных действий. У Мартового большой потенциал. Мы все вместе переживаем эту ситуацию. Он и травму получил, когда шёл в обводку. Как вы и сказали, он уже рвал «кресты». И не утратил свой стиль. Не боится стыков, идёт в единоборства, зарабатывает фолы. Очень верю, что Мартовой снова наберёт отличную форму. В праймовом БАТЭ был такой форвард – Виталий Родионов, так он несколько раз рвал «кресты». И каждый раз возвращался, набирал отличную форму, был лучшим бомбардиром лиги. Поиграл в Германии.

Мартовой, к слову, даёт команде особую энергию. Было время, он переживал из-за недостатка игровой практики. Очень хотел играть. Постоянно выжигал траву на тренировках. Очень подвижный и смелый. Сейчас идёт процедура восстановления. Ждём, когда Даня вернётся на поле.

Травма и учёба на тренера во время карьеры игрока

– Вы же, кстати, хорошо понимаете Мартового. Какие у вас были травмы?

– У меня было три операции на колене. Одна из них – на крестообразных связках.

– Расскажите о своей игровой карьере. Как вообще пришли в футбол?

– Мой отец был профессиональным игроком. Он брал меня на тренировки, я ещё помню прокуренные раздевалки после матчей – так было в 1990-х. Смог стоял от душевой до входной двери. Сейчас, конечно, всё по-другому. Я жил в Бобруйске, потом переехал в училище олимпийского резерва на базе минского «Динамо». Там в молодых ребят сразу закладывали победный менталитет. Когда даже ничья воспринималась как поражение. В «Динамо» я провёл восемь лет. Команда моей жизни. Как воспитанник клуба слежу за ними.

Работал с хорошими тренерами – например, с Олегом Протасовым, Сергеем Гуренко и Олегом Василенко (с которым мы теперь соперники по чемпионату). «Динамо» – большая команда, где всегда чувствовалось позитивное давление. Не было права на осечку. Огромная армия болельщиков. Здесь был опыт игры в еврокубках – в сезоне-2010/2011 дошли до плей-офф квалификации Лиги Европы.

– А кому проиграли?

– «Брюгге». Тому самому «Брюгге», который сейчас шумит в Лиге чемпионов. Мне тогда было 18 лет. Опыт и впечатления на всю жизнь. Тот случай, когда стадион может выиграть матч для своей команды. Мы приехали в Бельгию. Ведём 1:0. С 70-й минуты «Брюгге» начинает очень сильно давить. Дальше – каждый стандарт, любой подход к нашей штрафной сопровождается эмоциями фанатов. 25-27 тысяч на трибунах. В итоге мы проиграли 1:2. Сейчас я как тренер понимаю, что на динамику игры влияют и болельщики. Могут быть для команды как психотерапевтом, так и источником невроза.

– Что было потом?

– Играл за сборные Беларуси разных возрастов, был капитаном. Моё амплуа – центральный полузащитник. Мог быть «восьмёркой» или «десяткой». Больше был нацелен на созидание.

После «Динамо» выступал за «Минск», там пересекался с Вадимом Скрипченко. С ним выиграли Кубок Беларуси. Ну и тоже дошли до плей-офф квалификации ЛЕ, однако опять уступили бельгийцам – на этот раз «Стандарду». А в 2013-м я порвал «кресты». И это стало началом конца. Потому что операцию сделали некорректно. Это уже выяснилось впоследствии. Там очень важны градусы, углы… В общем, вернулся на поле. Но уже не вышел на прежний уровень.

– Вы закончили в 28 лет?

– Да. При этом я уже готовился к тренерской карьере. Я получил тренерскую лицензию B. Желание тренировать было со мной всегда. Потом наткнулся на слова Уле-Гуннара Сульшера – он хотел тренировать ещё когда был игроком. У меня схожая ситуация. Поэтому закончил рано. Подумал: пусть новый отрезок начнётся как можно быстрее.

Артём Булойчик в ФК «Гомель» Фото: fcgomel.by

– В России есть, ну, точнее, был, «Луч» из Владивостока. Вы играли за «Луч» из Минска. Что за команда?

– О, это великая история. Мы как-то начали один сезон в белорусском аналоге Первой лиги со штрафом в 10 очков. И в итоге стали чемпионами с «+5» от второго места. Нашим тренером был Иван Биончик. Немного поиграли в Высшей лиге, закрепились там. А потом «Луч» объединили с могилёвским «Днепром», и получился футбольный клуб «Дняпро». Но это уже без меня.

– Каким получился финал карьеры?

– Последней остановкой стал «Гомель». Каждый день чувствовал дискомфорт и боль, в том числе на тренировках. Какое-то время терпел. После получения лицензии пришло понимание, что пора переходить к новой роли. Это было взвешенное и подготовленное решение.

– Назовите самых сильных игроков, с кем играли в одной команде.

– Антон Путило. Он потрясающе работал с мячом. Ещё назову Александра Мартыновича. И Сергея Кисляка. В России его хорошо знают по выступлениям за «Рубин» и «Краснодар». Есть и ещё один мощный человек, только мы с ним играли в неофициальных матчах.

– Кто?

– Сергей Игнашевич. Это высочайший уровень. С первого движения сразу понятно, что это за игрок. Сергей Николаевич – топ. Просто машина.

– А три самых сильных оппонента?

– Дуглас Коста. С «Шахтёром» мы играли на сборах. Иван Перишич – это как раз встречи с «Брюгге» в Лиге Европы. И ещё Андрей Шевченко.

– Против Шевченко – что за матч?

– Был такой турнир, где играли «Динамо» из разных стран – киевское, минское и московское. По-моему, его делали всего раз или два. Вот там бегали против киевского «Динамо». Кстати, ещё на уровне сборных пересекались со сверстниками, которые построили неплохую карьеру. У итальянцев был Федерико Македа. Очень выделялся.

Кстати, играли против молодёжной сборной России. И тогда очень запомнился Александр Кокорин. Сильно смотрелся.

Чем занимался в «Балтике» Игнашевича и сны о футболе

– «Витебск», где началась ваша тренерская карьера, мы уже вспомнили в самом начале интервью. Но между «Витебском» и «Шинником» была «Балтика». Каким получился этот период?

– В Калининграде был удивительный этап. Только хорошие впечатления. Очень важный отрезок с точки зрения профессионального роста. «Балтика» – это топ. Болельщики, клуб, город, стадион. Очень профессиональное руководство. Я даже вот сейчас вспоминаю – внутри сразу тепло. Меня пригласили в штаб Игнашевича. Был тренером по стандартам плюс добавлялись другие функции. Отдельно отмечу Сергея Николаевича – очень детальный и системный тренер. Праймовый уровень

– Как стандарты стали вашим профилем?

– «Балтика» искала специалиста именно по этому направлению. У меня к тому времени уже была определённая «копилка знаний». Думаю, что так у всех тренеров. Ты формируешь в голове некий багаж, и стандарты в том числе такая большая полка идей. Я посмотрел огромное количество материала по стандартам. Скачивал платные конференции, лекции. Отсматривал матчи. «Лацио», «Милан», сборная Англии, сборная Франции, «Ливерпуль» Клоппа… Анализировал динамику стандартов определённой команды по сезонам – ауты, угловые, штрафные. Зачем так много? Я обычно привожу такой пример. Вот если вы хотите вкусно заварить чай – вам нужно изучить все способы заварки чая.

Артём Булойчик в «Балтике» Фото: ФК «Балтика»

– Что самое главное в стандартах?

– Во-первых, вы должны знать свою команду. Видеть её насквозь. Как рентген. Есть игроки, которые великолепно действуют в обороне. Контролируют забегания за спину, играют на опережение. Но бывает, что они не знают, как действовать в атаке. В этих фазах зачем-то держат игроков соперника, когда надо самим отрываться и идти вперёд. Так что важны анализ, понимание сильных и слабых сторон футболистов.

Во-вторых, важно количество розыгрышей. Футбол – динамичная игра, игроки устают. А им ещё нужно как-то держать в голове заготовки. Перегружать футболистов информацией – плохой метод. Нужно чётко, но при этом детально проработать самые эффективные варианты.

Ну и третий, самый важный элемент – подачи. Это если мы говорим про угловые и штрафные. С аутами – отдельная тема. Есть свои закономерности. У меня есть личная методология по аутам. Как и по игре на вторых мячах после подбора. Но здесь подчеркну, что в стандартах такие же закономерности как и в действиях внутри игровых фаз.

– У кого сейчас лучшие стандарты в футболе?

– Очевидный ответ – лондонский «Арсенал». Но самое интересное, что этот вид подач, как у Деклана Райса и Букайо Саки, мы использовали ещё в «Балтике». И заполнение зон было схожим. Однако изначально данный манёвр на постоянной основе использовал «Лацио» времён Маурицио Сарри. Это догматик, очень системный тренер. «Арсенал» добавил несколько важных деталей, у них эффективность на потрясающем уровне. Что-то из розыгрышей Сарри мы адаптировали под «Балтику». Что-то пробовали в Первой лиге. Что-то в РПЛ. Считаю, в нынешнем футболе точно нужен отдельный тренер по стандартам. В любой команде.

– Кого ещё отметили бы?

– Томаса Франка. У него были крутые стандарты в «Брентфорде». Сейчас в «Тоттенхэме» это сохранилось. Также отмечу Унаи Эмери. Его «Астон Вилла» и «Вильярреал» эффективно играли на стандартах. В России в первую очередь назову «Краснодар» Мурада Мусаева – отличные подачи от Сперцяна. Плюс у них виды разбегов, заполнение зон – очень похоже на то, что мы делаем в «Шиннике». Ещё было сложно готовиться к «Ростову» Валерия Карпина. Сако, Комличенко, Осипенко, Голенков – внушительная группа. Здорово ставили блоки, выводили партнёров в «мёртвые» для чужой обороны точки. Ну и «Локомотив» нынешний хорош.

У «Зенита» много розыгрышей. К ним тяжело готовиться. Если у тебя есть система, как действуют игроки в обороне при стандартах – тогда есть решение. Но у «Зенита» просто огромная вариативность коротких розыгрышей. Также отмечу ЦСКА в интерпретации Марко Николича и ЦСКА времён Владимира Федотова. Дивеев, Роша – это гарантированное качество.

– У кого лучшие стандарты в Первой лиге?

– Думаю, что у нас. Ещё отмечу костромской «Спартак» и «Челябинск». И у «Волги» интересные розыгрыши.

– А у кого были самые нестандартные стандарты?

– Спартак Гогниев и его «Алания». Увы, времена удивительных фишек типа хороводов уходят в прошлое. Раньше были эксперименты, они запоминались. А сейчас уже все по понятным причинам выбирают систему и эффективность.

– В киберспорте есть такое понятие «экзекьют» – это заготовленная тактика, которую порой загоняют до такого автоматизма, что закономерности превращаются в математику. Применимо к футболу?

– Так вышло, что в моей голове действительно сформировалась математика по стандартам. Например, при аутах в обороне соперника появляются одни и те же «слепые» точки. При штрафных есть определённые зоны, откуда чаще всего забивают мячи. Мы показываем эти закономерности игрокам, тренируем розыгрыши. И это работает. У меня есть определённый перфекционизм – я изучаю все способы доставки мяча и ищу самый эффективный.

– Вам приходили когда-нибудь идеи стандартов во сне?

– Нет, такого не было. В моей библиотеке внушительная цифра разных вариантов розыгрыша определённого стандарта. Смотрите. Угловые – два-три варианта на каждый матч. Штрафные в зависимости от зон (фланг/полуфланг/центр) – что-то мы дублируем для большей продуктивности и доступности игрокам, это ещё три-четыре варианта на каждый матч.

Ауты во всех трёх игровых зонах – у нас было ещё больше вариантов, однако мы пришли к двум вариантам розыгрыша в каждой зоне на каждый матч. Сложно придумать что-то новое во сне. А так футбол снится, конечно. Но это не про решения на поле. Больше про ощущения. Особенно часто снится после сложных игр, когда сон фактически не наступает.

– Вы знаете, сколько «Шинник» забил в этом сезоне со стандартов?

– Конечно. 14 голов.

– Это 78% от общего количества мячей (18). Все знают про главное оружие «Шинника», но оно остаётся безумно эффективным. В чём секрет?

– Тренировочный процесс и анализ. Работа тренерского штаба. В частности Алексея Гусева. Наши игроки сохраняют фокус в тренировочном процессе. Маляров в выходной день приезжает на базу и делает подачи со стандартов. Стефанович каждую неделю тренирует определенный манёвр. Соперники знакомы с этим движением, но Илья доводит его до совершенства. Лысцов, Котин, Корнюшин, Бозов, Карпов – через запятую всю команду можно указывать. Потрясающее усердие моих игроков!

Матч «Шинника» Фото: ФК «Шинник»

Кумиры – Фергюсон, Симеоне и Аллегри. Почему?

– Какой футбол смотрите больше всего?

– Понятно, что Первую лигу. И стараюсь захватывать несколько матчей тура РПЛ. Важно понимать, что происходит в российском футболе. Что-то отсматриваю для своей работы. Например, разбирал «Спортинг» Рубена Аморима. Схема 3-4-3 и много близких мне моментов: зонная оборона, прессинг, развитие атак. Сейчас слежу за «Миланом» Макса Аллегри: они играют 3-5-2, хотя начинали сезон с четвёркой защитников. Интересно, как в эту схему Аллегри встраивает Рафаэля Леау. Фланговый игрок стал нападающим в двойке.

– Что-то перенесли в «Шинник»?

– Ну в том же «Милане» были моменты, когда на позицию «восьмёрки» Аллегри ставил кого-то из фланговых нападающих, чтобы добавить динамики. Вот мы иногда выпускаем так Порохова. Но это так, небольшой пример, этот момент ещё щупаем пока что, пробуем.

А так футбольный мир часто даёт подсказки. Допустим, мы готовимся к какому-нибудь сопернику. И на неделе идут матчи в Лиге чемпионов. Я смотрю, вижу определённый паттерн взаимодействия и понимаю – вот, это же наш ключ в конкретной игре. Наступает, скажем так, озарение.

– Чья работа ещё зацепила?

– Я слежу за «Атлетико» Диего Симеоне. Сейчас они играют по схеме 4-4-2, у них постоянные гибриды. Раньше Симеоне использовал 3-4-3 и 3-5-2 – тоже близкие нам конфигурации. Причём это тренер-конструктор, который работает в одном клубе уже очень долгое время. По сути, Симеоне – это и есть «Атлетико». И это пример специалиста, который не стоит на месте, проходит этапы профессиональной эволюции и так далее. Я раньше болел за «Манчестер Юнайтед» Фергюсона – сэр Алекс для меня вообще в другом измерении. Столько лет в такой большой команде! Для анализа это великолепная история.

Диего Симеоне и Алекс Фергюсон Фото: Getty Images

– Вы уже сказали про «Милан», и в Италии как раз многие команды играют с тремя центральными защитниками. Как вам «Интер»?

– Тоже слежу за ними. Если сравнивать с «Миланом», то здесь немного другая начинка. Плюс Аллегри появился только этим летом. А «Интер» уже давно выстроен по канонам Симоне Индзаги.

– Что по АПЛ?

– Очень нравился «Ливерпуль» Клоппа. Да и версия Арне Слота тоже хороша. Это как раз пример команды, которая отлично играла с четвёркой защитников. По поводу того, что сейчас происходит с «Ливерпулем» – знаю на своём опыте, что бывает после таких серьёзных кадровых обновлений. Понимаю, что делает Слот, как выстраивает контакт с новыми игроками. как он работает над сложившейся ситуацией. Например, он не просто так до последнего держал Мохамеда Салаха на поле. Ведь лучшие игроки знают, как играть важные и кризисные матчи.

– А есть тренерский идеал, к которому надо стремиться?

– Знаете, в футболе не существует идеала, нет конечной точки. Это самый рандомный вид спорта. Наверное, самый совершенный пример – тот же Алекс Фергюсон. Настоящий лидер. Принимал как сложные, так и простые решения, которые работали эффективно. А так… В футболе сейчас очень много копипаста.

Недавнее исследования по топ-лигам – около 30% команд играют 3-4-3. Все просто помешались на слове «структура», на расположении игроков в атаке 3+2 или 2+3. Будто это сработает само по себе, без наличия конкретных исполнителей. В футбол играют люди. Это живая энергия. Важно не забирать игру у футболистов.

Поэтому надо следовать своему пути. С опытом многое воспринимаешь иначе. Теперь, например, понимаю, что имел в виду Сергей Галицкий, который отговаривал Мусаева от стажировок в других командах. Важны контекст, соизмеримость задач и тональность команды. Ориентиры, конечно, нужны, но ключевое – твоя собственная конструкция.

Артём Булойчик Фото: ФК «Шинник»

– Как относитесь к Марсело Бьелсе?

– Он другой, не такой как все. Очень запоминающийся. Понимаю, почему его многие любят. Но скажу так… Романтизм и идеализация определённого стиля не совсем эффективный путь. Я больше сторонник прагматизма. Футбол создан для того, чтобы побеждать. У нас и на базе в «Шиннике» написано: «Мы тренируемся, чтобы побеждать». Конечно, если получается соединить романтизм и результат – супер. Но это редкость. Хотя влияние Бьелсы сложно отрицать. Когда-то многие копировали Арриго Сакки. Потом Бьелсу. Потом Пепа Гвардиолу. Сейчас кто-то копирует Роберто Де Дзерби. В любую эпоху были свои герои-новаторы. Однако, повторюсь, главное – быть ориентиром для самого себя.

Критика за оборонительный стиль

– В матчах «Шинника» в этом сезоне в среднем забивается 1,76 гола. Такой стиль – вынужденная история?

– Когда я был одним из кандидатов на пост главного тренера «Балтики», подготовил план-проект, основанный на четырёх «китах». Первый – анализ текущего состояния команды. Второй – медицинский потенциал игроков. Третий – физический потенциал. Четвёртый – статистика, основанная на ключевых метриках команд, которые пробивались в РПЛ за последние пять лет. Удары по воротам, допущенные удары в свои ворота, касания в чужой штрафной, прессинг, стандарты. У «Балтики» была задача выйти в РПЛ. У меня был план действий на 120 страниц. С отправной точкой из пункта А и что будет в пунктах B, C и так далее.

С цифрами мне помогал Антон Михашенок – это как раз пример «полярного мнения» в штабе. Я на определённых цифрах показывал, где есть закономерности для того, чтобы решить задачу по выходу в РПЛ. Простой пример с тем же прессингом – это очень сложная лига, много перелётов, бессонных ночей. Если давить агрессивно все 90 минут – можно «убить» команду. Тут достаточно средних значений по лиге. А вот касания в чужой штрафной – тут надо быть в топе, совершать не менее 30 таких действий за матч

– Ну и оборона на дистанции решает.

– Конечно! И тут как раз вспоминаем про тройку центральных защитников. Вот пример из анализа команд, которые поднимались в РПЛ за последние пять лет. «Химки», «Рубин», «Динамо» Махачкала, «Факел», «Балтика» (дважды) – все эти команды играли с тремя ЦЗ. Было всего несколько команд, которые вышли в РПЛ с четвёркой защитников. Это «Крылья» Игоря Осинькина и «Торпедо» Олега Кононова. «Сочи» менял схемы. Остальные команды использовали 3-4-3 либо 3-5-2.

В «Шиннике» я тоже показал план-проект, но адаптировал его под задачу сохранения прописки в Первой лиге. И мы весной на 20% увеличили среднее количество ударов по воротам, улучшили другие атакующие показатели. Летом долго думали, стоит ли переходить на четвёрку. Но было слишком мало времени для таких сложных перемен. Хотели сформировать качественную оборону и укрепиться в стабильности. Это крайне важный момент. И у нас редко были игровые «срывы».

Матч «Шинника» Фото: ФК «Шинник»

Одна из самых важных деталей в обороне – контроль «зон вбегания» между крайними и центральными защитниками. Тройка ЦЗ позволяет лучше контролировать ширину и «зоны вбегания» в защитной фазе. Впрочем, есть сложность – при атаках не всегда хватает игрока впереди. Сейчас мы видим, что крайние защитники занимают позиции крайних центральных в тройке – это частично смежные позиции. Однако, на мой взгляд, в тройке ЦЗ должно быть как минимум два профильных центрдефа. У нас они есть.

Ещё мы добавили в прессинге – долгое время шли в лидерах лиги по эффективности давления, однако потом осознанно оставили только два спусковых крючка при прессинге. В начале мы варьировались от четырёх-пяти триггеров. Это тоже ключевой инструмент для узнаваемости стиля.

– «Шинник» мало пропускает. Всего 19 голов – меньше только у «Родины», «Урала», «Ротора» и «Факела». Но и забитых мячей не очень много — 18. Как у «Чайки», которая замыкает таблицу. Почему так?

– А ещё мы сыграли девять матчей «на ноль». Больше только у «Факела», «Ротора», «Родины» и «Урала». Мои игроки кайфуют не только от атакующих, но и от оборонительных действий. Всегда надо понимать, какую задачу решает команда. Повторюсь, в этой части сезона был акцент на уверенную игру в обороне. У нас уже есть фундамент. Во второй части сезона сможем развиваться в атакующей игре. К примеру, где будет смена позиций. Будем работать над пониманием игры в каждой зоне вне зависимости от позиции игрока.

Мы внедрили это уже в конце сезона. Вот простой пример. В специализированных упражнениях у нас крайние центральные защитники меняются позициями с «восьмерками» и латералями. Это самые близкие связи в атаке, и для нас не будет проблемой, если будут такие ротации. Но вернемся к обороне. В любую эпоху существуют тренды. Вот за что сейчас дают «Золотой мяч»? В прошлом году его вручили Родри. В этом – Усману Дембеле. Не за голы, Дембеле даже не было в десятке лучших бомбардиров по сезону. Нет. Он был тем, кто возглавил прессинг «ПСЖ». Работал в обороне. Работал на команду.

То есть сейчас ценность оборонительных действий – это то, на что обращают внимание и не обесценивают. Раньше очень хорошо продавался атакующий футбол. А игра без мяча почему-то ушла на второй план. И мы забыли, например, что в России всегда были сильные защитники. Те, кто ждал схватки с нападающими. Игнашевич, Онопко, братья Березуцкие – те, кто получал удовольствие от выигранных единоборств.

Вот ещё пример, как сейчас в мире меняется восприятие игры. Тони Кроос – великий созидатель, однако его сложно назвать монстром разрушения чужих атак. Для этого в Мадриде был Каземиро. Но я помню матч «Реала» с «Ман Сити» в Лиге чемпионов. Кроос отобрал мяч внутри своей штрафной и вскинул кулак в таком победном жесте. Дал экспрессию себе, своей команде и трибунам.

– Оборону снова стали любить?

– Это логичный процесс. Просто в последние годы произошёл небольшой перекос. Защитников делают техничными – они хорошо начинают атаки, разбивают линии короткими и средними передачами. Но они не обороняются один в один, не защищаются в створе. Забыты базовые функции – ведение единоборств внизу и вверху, отборы. Хотя всегда нужны такие «министры обороны» как Серхио Рамос, кайфующие от защитных действий. В Первой лиге это крайне важно. Верховые единоборства, игра корпусом, перехваты. Как без этого? Когда я отсматриваю центральных защитников, то обращаю внимание на первый показатель в цифрах. Это процент выигранных верховых единоборств. Он иногда может быть не совсем объективным из-за методики подсчёта. Но есть средние показатели по лиге, средняя температура по палате. И есть буквально единичные примеры, когда центральный защитник, который выигрывает меньше 70% верховых единоборств, успешен в Первой лиге. В среднем должно быть 72-74% для хорошего уровня.

– При этом некоторые ваши соперники даже на пресс-конференциях критикуют футбол «Шинника». Что для вас важнее – результат или стиль?

– Я думаю, что когда соперники с критикой говорят о каком-то тренере, о его игроках – люди просто хотят быть похожими на тех, кого они критикуют. Может, им не хватает качеств, которые есть у критикуемого. Для меня важнее всего результат. У «Шинника» полностью узнаваемый стиль.

Важно понимать не абстрактность, а что-то конкретное – под стилем часто подразумевают управление игрой, атакой. Мы же контролируем игру в том числе через оборонительные действия. Мало кто замечает оборону. Либо это моветон, либо не так модно – не знаю. Но у нас крутые игроки, они понимают идеи тренерского штаба, они органичны в этом. У «Шинника» есть прессинг. Также есть средний и низкий блок, в котором мы тоже хороши.

– Против кого было тяжелее всего в этом сезоне?

– Против «Факела» дома (0:1). Я понимал, что нам нужно провести идеальный матч для набора очков против воронежцев. Ещё против «Арсенала» в Туле (1:1). Сложный матч получился с «Родиной» дома (1:1) – хотя вели 1:0 и пропустили только в концовке. Яркие команды, могут взламывать тройку ЦЗ благодаря сильным исполнителям в атаке. Но это не те матчи, где мы что-то доказывали. Доказывают обычно те, кто тянется и не соответствует. Мы же подтвердили свой уровень.

– А «Спартак» из Костромы?

– Атлетичные футболисты, подходящие под схожий игровой стиль. Мы с ними устроили отличную битву в Ярославле. Напряжённый сюжет, 2:2. Эмоциональный футбол, настоящая реклама для Первой лиги.

Прогресс Митрова и свой защитник-бомбардир в «Шиннике»

– У вас левым латералем бегает Кирилл Маляров, который правша. Ему удобно на этой позиции?

– А это как раз исключение из общих правил. Малярову реально удобнее играть слева. С координацией у него всё нормально, поэтому ему удаётся занимать позицию в обороне. В атаке Кирилл смещается в середину. Это современный тактический тренд – «ложные» крайние защитники и тому подобное. Многие команды обороняются в ширину, поэтому Маляров заполняет нужные зоны, ищет пространство и отдаёт передачи.

– Из-за травмы Олега Ланина какое-то время в опорной зоне «Шинника» играл Виталий Лысцов, профильный центральный защитник. Почему именно он?

– Очень мастеровитый игрок. Органично смотрелся в опорке – у него есть техника, он рассудительный футболист. Раздаёт длинные передачи. К сожалению, это умеют не все защитники в российском футболе. Ланин сейчас вернулся, но Лысцов нас очень классно подстраховал.

Виталий Лысцов Фото: ФК «Шинник»

– У Тимофея Митрова уже девять «сухих» матчей. В октябре ему вручили награду лучшему вратарю месяца в Первой лиге. При этом в прошлом сезоне у него не было стабильного места в старте. Он очень прибавил. Что поменялось?

– У Митрова поменялся статус. Стал железным №1. Лучше понимает роль в организации обороны, тренирует игру ногами. У него большой фокус на своём индивидуальном развитии. Мы его направляем, часто беседуем с Тимофеем. Он отлично реагирует, работает над собой.

– Очевидно, что «Шинник» летом искал нового форварда. У вас есть Альбек Гонгапшев, который постоянно мучит чужую оборону рывками, прессингом и борьбой. А ещё появился Стефанович. Что про него скажете?

– Нам очень был нужен такой форвард как Стеф. Прирождённый бомбардир. Много действует на инстинктах киллера. Находит слепые зоны внутри штрафной, читает эпизоды на опережении. Мы его направляем исходя из наших требований с точки зрения обороны и переходов после потери мяча. У нас принципы игры на спринтах внутри штрафной и в «карманах». Стефанович не выпадает из командного процесса – даёт много энергии как на тренировках, так и в игре. Это такой факел, который освещает дорогу.

– Меня очень впечатлил забег Руслана Куля с мячом в матче со «Спартаком». Он просто потащил мяч на скорости через всю половину поля. У вас есть система оценки физических показателей футболистов?

– Рывки из глубины – это козырь Руслана. По системе оценок… Как уже говорил, у нас есть тесты. Проверяем силу и скорость. Это два ключевых показателя. Наши тренировки направлены на их развитие. Радует, когда футболисты сами смотрят датчики, им интересно, насколько они прибавили. Некоторые игроки за это время прибавили в скорости на 3%. Это отличные цифры.

Ещё перед началом сезона мы раздаём игрокам статистический отчёт по профилю. То есть средние показатели по всей лиге для определённой позиции. К примеру, игрок на позиции «восьмёрки». Хотелось бы, чтобы он отдавал минимум 80-81% точных передач. При этом среднее по лиге – 75-77%. Значит, футболист должен стремиться к цифрам выше среднего. У нас около 20 критериев для каждого амплуа. В зависимости от показателей, корректируем тренировочный процесс. Как общий, так и индивидуальный. Много внимания уделяем питанию. Для нас важна каждая мелочь. Многие говорят, что разницу делают именно детали – мы принимаем это. Но ничто не заменит большие принципы. Они и делают итоговую разницу.

– И тут нужна ювелирная работа всего персонала?

– Об этом и речь. Потому что в футболе соревнуются не только игроки и тренеры. Нужны вообще все департаменты. Медицина, руководители и так далее. Даже медиаслужба выполняет свой важнейший фронт работ.

– Кстати, по средним метрикам. ФНЛ же выпустила приложение для футболистов, где реализован примерно такой же механизм.

– Да, только у них было пять-шесть показателей. У нас – около 20.

– У вас есть защитник-бомбардир. Даниил Корнюшин забил уже пять матчей в 19 матчах. Случайность или уникальные навыки?

– Даня из тех игроков, которых нужно направить. И потом вместе отслеживать изменения. Он обычно мгновенно реагирует, корректирует свою игру, и дополнительно ему не нужно что-то пояснять. Он многое чувствует и принимает правильные решения в том числе в чужой штрафной, потому что у него есть база. У него сформировались правильные привычки. Мы нашли ему оптимальную роль – правый центральный в тройке. Показывает отличный прогресс.

– Вы как-то сказали, что на авансцену футбола вышло поколение, которое не бьёт по воротам. Это как?

– Я сейчас заканчиваю обучение на категорию PRO. И вижу, как тренеры составляют конспекты, формируют упражнения и так далее. Ударам по воротам не всегда уделяется должное время. И я сам был игроком, который за неделю мог ни разу не пробить по воротам. Мы оттачивали командный прессинг, взаимодействия в атаке. Но ведь удары очень важны. Они напрямую коррелируются с результатом.

Сейчас есть тренд разыгрывать мяч, все делают упор в тренировочном процессе на этом. Однако с завершением атак у нападающих есть определённые проблемы. Такая же история, как с защитниками: их не учат обороняться, а форвардов не учат бить. В «Шиннике», конечно, находим время на отработку ударов.

– Ну вот Гонгапшев забил три мяча. Осталось всего два до индивидуального рекорда за сезон.

– Это, кстати, тот игрок, которого надо сдерживать в тренировках. Он сам находит дополнительное время, чтобы отработать удары по воротам. В этом у нас органичное взаимопонимание.

– Ещё вопрос по тренировкам. Как вы относитесь к мату в футболе?

– Понятно, что его в футболе немало. Мягко говоря. Но у нас, на самом деле, хорошая тренировочная культура. Ну то есть нет такого, когда футболисты проявляют эмоции через поток нецензурных слов. Кто бросается грязью – у того самого руки в грязи. Проблем с матом в «Шиннике» нет, все работают и уважают друг друга. Иногда, конечно, мат используется, но в позитивном ключе. Зарядить кого-то и так далее.

– Какое место для «Шинника» вы считаете своей задачей-минимум? Понятно, что есть стандартный ответ – мы хотим побеждать в каждом матче. Но если объективно?

– Мы все должны понимать одну простую вещь. Бюджеты команд, как правило, напрямую коррелируются с положением в турнирной таблице. У «Шинника» сейчас 12-13-е место по бюджету в Первой лиге. Леонид Слуцкий как-то говорил: если у клуба финансовый ресурс, условно, девятый в лиге, а команда заняла седьмое место – значит, тренер фактически идеально справился со своей работой. Мы с руководством клуба условились, что зимой будем ставить конкретную задачу по месту в таблице. Чтобы был такой критерий оценки.

– Как вам Ярославль? Чем занимаетесь в свободное время?

– К сожалению, я сейчас не очень хорошо знаком с городом. Очень много времени трачу на работу. У меня три любимые точки – мой дом, база «Шинника» и стадион. Когда есть время – читаю профессиональную литературу. Люблю художественную, но редко получается на неё выкроить хотя бы пару часов. Вот недавно прочитал «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери.

– Отличная книга. Которую полезно прочитать даже в сознательном возрасте.

– Да! Это детская книга для всех взрослых.

– Какой лучший отдых для Артёма Булойчика?

– Прогулка в наушниках и с капюшоном на голове. Плюс я вернулся к боксу в последнее время. Ходим на тренировки вместе с нашим доктором Гариком Агаханяном. Такая кнопка переключения с футбола.

– Какая музыка должна играть в ушах?

– Я слушаю рэп. Иногда включаю радио, чтобы поймать случайную музыку.

– Кем бы вы стали, если бы не ушли в футбол?

– Лётчиком.

– Чего не хватает Первой лиге?

– Во-первых, немного не хватает медийности. Во-вторых, в лиге много искусственных полей. Да и вообще, стадион с хорошим газоном – он же будет притягивать зрителей. «Балтика» как пример – всегда заполненные трибуны. Понятно, что новые стадионы и даже реконструкция уже существующих арен – затратное дело. Но если идеализировать, то вот на это бы ещё обратил внимание. А так Первая лига – это свой уникальный мир, здесь люди живут футболом, переживают за команды. Считаю, что важно рассказывать обо всём этом.