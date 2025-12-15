«На сегодня команда выдаёт максимум». Как Рахимов сохранился в «Рубине»

Это была непростая неделя для Рашида Рахимова. В декабре «Рубин» проиграл дважды. А с 12-го тура у команды в принципе одна победа – дома над «Ахматом». Плюс две ничьих и четыре поражения. Парадоксально, но даже такая нестабильность позволяет держаться на уже привычном для Казани седьмом месте. Однако едва ли кто-то доволен и внутри команды, и вне её. От «Рубина» ждали большего, в том числе после переподписания Мирлинда Даку и приглашения Далера Кузяева.

Первые сигналы о проблемах пошли после поражения от «Ростова». По информации нашего журналиста Андрея Панкова, у тренера и руководства не всё гладко в отношениях. Пост появился сразу после матча, и вряд ли Рашид мог на него отреагировать. Но у него, естественно, спрашивали о будущем — вне контекста инсайдов. Он не говорил ничего конкретного, зато ссылался на президента РФ Владимира Путина.

Рашид Рахимов главный тренер «Рубина» «Пока ничего не знаю. Мне нечего сказать ни по Даку, ни по себе. Есть сегодняшний день. А думать об этом мне не нужно. Нужно думать о том, как и где поправить ошибки. Негатив всегда будет, но и позитив есть. Вчера увидел видео, как говорил Владимир Владимирович Путин: «Когда выиграешь — всё хорошо. А поражения делают тебя сильнее!» Он концентрируется, выдаёт сильные качества. И так проявляется характер. Здесь не должно быть паники и всяких дёрганий. В жизни без поражений не бывает».

Однако постом Андрея Панкова история не ограничилась. Всю неделю разные медиа сообщали о возможной отставке тренера: и Legalbet, и «Татар-информ», и другие местные издания. Посыл был такой: тренера хотят уволить, но никто не хочет брать на себя ответственность за это решение. Все ждали заседания попечительского совета клуба. А оно, видимо, прошло в понедельник. Журналист Артур Еникеев сообщил, что тренер продолжит работу минимум до конца сезона. За увольнение выступал только один представитель совета, остальные высказались против. Более того, поднялся вопрос о возможном продлении контракта с Рахимовым. И это может случиться уже зимой.

В принципе, Рахимову не привыкать работать в подобной обстановке. Только за время в «Рубине» (а оно началось в апреле 2023 года) тренер несколько раз мог покинуть клуб — опять же, если верить медиа. Очевидно, он устраивает не всех, кто близок к принятию решений. Но аппаратного веса хватает, чтобы раз за разом сохранять позиции. А в его пользу, так или иначе, говорят результаты. В первый сезон после возвращения в РПЛ — восьмое место. Во второй — седьмое. В третий очень хотели побороться за топ-6. Однако Рахимов сам признавался, что слишком долго ждал новых подписаний, а получил их поздно и не в достаточном количестве. Другой пример — «Балтика», которая, несильно обновив состав после Первой лиги, идёт выше.

Ещё один маркер того, что Рахимов чувствует себя уверенно, — его визит на «Матч ТВ», случившийся несколько дней назад. Там он спокойно подводил итоги первой части сезона и рассуждал о планах на будущее. Ни слова о возможном уходе сказано не было. Зато тренер подчеркнул, что «Рубин» выдаёт максимум.

Рашид Рахимов главный тренер «Рубина» «Команда будет отдыхать до 14 января, а 15-го стартует сбор в Турции. Планируем провести восемь матчей. Но есть момент: с 22 февраля будут расписаны 11 тренировок в домашних условиях. Итоги первой части? Если брать в общем, этот результат нормальный. Да, хочется выше, однако надо смотреть на наши возможности. Нужно быть реалистом. Сегодня команда выдаёт максимум. Если брать игры в первой половине сезона, то бывали и нехорошие матчи. Но в разных чемпионатах много неровной игры. В Италии тот же «Наполи» проигрывает. Пока всё нормально. В трёх-четырёх встречах мы выглядели не так, как должны были».

Похоже, такое объяснение устраивает тех, кто принимает решения. Но если зимой Рахимов получит дополнительных игроков, а результаты не улучшатся, то спрос с тренера будет уже другим. И вряд ли что-то позволит ему удержаться.