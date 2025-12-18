Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат России: кто может перейти в Спартак, Зенит, ЦСКА, Динамо, Локомотив или Краснодар из других клубов РПЛ – рейтинг игроков

Кому в РПЛ пора на повышение в топ-клуб. Главным поставщиком талантов будет «Балтика»?
Анатолий Романов
Рейтинг: кому из этих игроков пора в топ-клуб РПЛ?
Комментарии
Но и в других командах есть интересные игроки – всего в списке минимум 11 человек.

Завершилась первая часть сезона РПЛ, и главной темой для обсуждения становятся трансферы топ-клубов нашего чемпионата. Кого купят в зимнее окно традиционные фавориты – «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», московское «Динамо» и «Краснодар»? Одна из опций для усиления состава – подписание игроков из других российских команд. Правда, иногда это более дорогое удовольствие, чем приобретение новичка из Европы или Южной Америки. Но так или иначе достойные кандидаты точно есть.

А этим игрокам РПЛ можно поменять клуб по другой причине:
Самошников, новички ЦСКА и другие. 15 футболистов, которые «испарились» в первой части РПЛ
Самошников, новички ЦСКА и другие. 15 футболистов, которые «испарились» в первой части РПЛ

Мы отобрали для рейтинга 11 футболистов, которые, на наш взгляд, заслуживают переход в топ-клуб РПЛ. Примите участие в голосовании и помогите выбрать самый ценный лот на рынке. Пишите в комментариях, чей трансфер вы ждёте больше всего и почему.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали в этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кому из этих игроков пора в топ-клуб РПЛ?
Фото: РИА Новости
1 место

Мирлинд Даку, «Рубин»

Албанец ещё летом был близок к трансферу. У Даку в последний момент сорвался переход в «Зенит», кроме того, им интересовались в Италии. В итоге Мирлинд продлил контракт с «Рубином», получив очень солидный для Казани контракт. Но если поступит щедрое предложение, клуб, вполне возможно, отпустит нападающего. Кажется, Даку засиделся на одном месте и теряет мотивацию. Он в топ-3 бомбардиров РПЛ – забил девять мячей в 17 матчах, вот только после закрытия летнего окна в сентябре у форварда лишь один гол. Впрочем, в «Рубине» Даку всё равно лидер по ударам, второй по выигранным единоборствам, заработанным на себе фолам и обводкам, третий по пасам под удар.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
2 место

Хуан Боселли, «Пари НН»

У «Пари НН» есть своя звезда в атаке – 26-летний Боселли. В 16 матчах нынешнего чемпионата уругваец забил семь мячей. Ещё дважды попал в штангу или перекладину. Хуан – лучший в составе нижегородцев и по целому ряду других статистических показателей: по ударам (51, больше всех в РПЛ) и попаданиям в створ, точным передачам на чужой трети, обводкам и заработанным на себе фолам. Он второй по выигранным единоборствам и пасам под удар. Контракт Боселли с «Пари НН» завершается летом 2026 года, так что клубу стоит задуматься о трансфере уругвайца, чтобы не потерять его бесплатно. Продлить договор до сих пор не вышло.

Фото: РИА Новости
3 место

Максим Бориско, «Балтика»

«На мой взгляд, Бориско – лучший игрок чемпионата». Это мнение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. С ним можно не согласиться, но невозможно не признать, что голкипер калининградской команды добился сумасшедшего прогресса. Цифры не врут. Максим 12 из 18 матчей сыграл «на ноль». Пропустил всего семь мячей. А главное – Бориско – лидер РПЛ по доле отбитых ударов (87%). Он совершил 50 сейвов, благодаря которым «Балтика» взлетела в топ-5. У вратаря калининградцев наверняка будет немало предложений в зимнее окно.

Фото: РИА Новости
4 место

Владислав Саусь, «Балтика»

22-летний Саусь, проводящий свой первый сезон в РПЛ (если не брать в расчёт один матч за «Зенит» в 2023 году), стал настоящим открытием чемпионата. Атакующий прежде игрок прекрасно раскрылся на позиции правого латераля и хорош как в обороне, так и у чужих ворот. По данным Sofascore, Владислав – лучший в составе «Балтики» по количеству созданных голевых моментов, отборов и заблокированных передач соперников, входит в тройку по выигранным единоборствам, перехватам и точным пасам на чужой трети. В 17 матчах оформил 1+2, причём забил «Спартаку». Слухи с рынка уже связывают Сауся то с одним топ-клубом, то с другим.

Фото: РИА Новости
5 место

Дмитрий Пестяков, «Акрон»

Если брать молодых футболистов, то Пестряков, вероятно, самая ценная фигура из тех, кого пока не забронировали ведущие клубы России. 19-летний игрок «Акрона» забил пять мячей и сделал две голевые передачи в 17 матчах. Ещё в его пользу – универсализм. Иногда штатный вингер закрывает позицию флангового защитника и делает это неплохо. Дмитрий – второй в «Акроне» по обводкам, заблокированным пасам и попаданиям в створ, третий по передачам под удар и общему количеству ударов. Поскольку в двери стучится новый лимит, клуб из Тольятти должен заработать на продаже Пестрякова очень серьёзные деньги.

Фото: РИА Новости
6 место

Максим Петров, «Балтика»

Максим Петров – лучший ассистент «Балтики» и второй в списке самых результативных игроков команды. У атакующего полузащитника четыре гола и три голевые передачи в 14 матчах. Возможно, его статистика была бы ещё более впечатляющей, если бы 24-летний игрок не выбыл в начале ноября из-за травмы. Даже при этом Петров – лучший в составе «Балтики» по количеству обводок и передач под удар в РПЛ, второй после Хиля по ударам и попаданиям в створ. Учитывая будущее ужесточение лимита на легионеров, спрос на Максима должен быть большой.

Фото: РИА Новости
7 место

Брайан Хиль, «Балтика»

Хиль – не хил. Ещё недавно нападающий сборной Сальвадора, родившийся в Колумбии, был абсолютным ноунеймом в России. Но тренер «Балтики» Талалаев вылепил из 24-летнего легионера игрока, о котором говорят. Кто-то назвал Брайана «Кордобой для бедных». Довольно оригинальная параллель. Сейчас Хиль – второй бомбардир РПЛ с 10 голами в 18 матчах. Разумеется, он лучший в «Балтике» по ударам и попаданиям в створ. А по обводкам – второй после Максима Петрова. Если в «Балтике» поставят цель продать форварда на пике, то могут отпустить его уже зимой или будущим летом.

Фото: «Чемпионат»
8 место

Другой игрок должен перейти в топ-клуб РПЛ

Если вы убеждены, что есть более достойный кандидат, помимо предложенных нами, для перехода в топовую команду РПЛ, то голосуйте за эту опцию. Безусловно, список можно расширить. Например, внести в него Кирилла Щетинина и Егора Голенкова из «Ростова», Ивана Олейникова и Владимира Игнатенко из «Крыльев Советов», Кевина Андраде из «Балтики», Угочукву Иву из «Рубина», Мохаммада Джавада Хоссейннежада из махачкалинского «Динамо» и Хорди Томпсона из «Оренбурга». Это мы ещё не берём в расчёт арендованных у топ-клубов РПЛ футболистов, например, раскрывшегося в Самаре железнодорожника Вадима Ракова. А кого из игроков забыли?

Фото: ФК «Ахмат»
9 место

Лечи Садулаев, «Ахмат»

На первый взгляд, Садулаев выглядит в этом сезоне не столь ярко, как прежде. У вингера «Ахмата» нет голов и только три голевые передачи в 18 матчах. На самом деле, став уделять больше внимания обороне, Лечи остаётся очень важной фигурой для южан. По статистике он лучший в «Ахмате» сразу по нескольким важным показателям – пасам под удар, обводкам и заработанным на себе фолам. Второй по ударам, третий по отборам и передачам на чужой трети. Летом за Садулаевым приходил ЦСКА. Однако оказалось слишком дорого. А если забыть о ценнике, то звезда «Ахмата» готов к топ-клубу.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
10 место

Илья Вахания, «Ростов»

Не секрет, что Ваханию хотел видеть в московском «Динамо» Валерий Карпин. Возможно, со сменой главного тренера у бело-голубых поменяются и трансферные приоритеты, но крайний защитник сборной России, способный закрыть оба фланга и выделяющийся умением бросать ауты, наверняка останется в фокусе внимания топ-клубов. Илья – лучший в «Ростове» по нескольким статистическим показателям: проценту выигранных единоборств, заработанным на себе фолам и заблокированным передачам соперников. Второй по отборам. Вахания сыграл во всех 18 матчах, забил один гол и сделал один голевой пас.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
11 место

Эгаш Касинтура, «Ахмат»

Касинтура только летом сменил клуб, уйдя из махачкалинского «Динамо», и многие удивляются, почему анголец не оказался в команде из топ-6. В «Ахмате» полузащитник быстро превратился в одного из ведущих игроков. Эгаш входит в десятку лучших бомбардиров РПЛ – забил шесть голов в 16 матчах и добавил к ним три голевых паса. Он лидер «Ахмата» по ударам в створ и заблокированным передачам соперников, второй по заработанным на себе фолам, третий по обводкам и выигранным единоборствам. В общем, «Ахмат» для Касинтуры, который собирался получать паспорт РФ, может стать трамплином в большой клуб.

Фото: РИА Новости
12 место

Илья Рожков, «Рубин»

Защитник молодёжной сборной России, которого Рашид Рахимов использует как тройке центральных, так и на позиции левого латераля, уже третий сезон стабильно держит уровень в РПЛ. Бывают у Рожкова более успешные отрезки, бывают – менее удачные, но 20-летний игрок однозначно готов к следующему шагу, если казанский клуб его отпустит. Илья был интересен московским командам, по словам Рахимова, за парнем также наблюдают и в Испании. В нынешнем сезоне у Рожкова 17 матчей и две голевые передачи. Он второй в «Рубине» по заблокированным ударам и пасам соперников, входит в тройку по отборам и точным передачам на чужой трети.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android