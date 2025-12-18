Кому в РПЛ пора на повышение в топ-клуб. Главным поставщиком талантов будет «Балтика»?

Завершилась первая часть сезона РПЛ, и главной темой для обсуждения становятся трансферы топ-клубов нашего чемпионата. Кого купят в зимнее окно традиционные фавориты – «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», московское «Динамо» и «Краснодар»? Одна из опций для усиления состава – подписание игроков из других российских команд. Правда, иногда это более дорогое удовольствие, чем приобретение новичка из Европы или Южной Америки. Но так или иначе достойные кандидаты точно есть.
Мы отобрали для рейтинга 11 футболистов, которые, на наш взгляд, заслуживают переход в топ-клуб РПЛ. Примите участие в голосовании и помогите выбрать самый ценный лот на рынке. Пишите в комментариях, чей трансфер вы ждёте больше всего и почему.
Мирлинд Даку, «Рубин»
Албанец ещё летом был близок к трансферу. У Даку в последний момент сорвался переход в «Зенит», кроме того, им интересовались в Италии. В итоге Мирлинд продлил контракт с «Рубином», получив очень солидный для Казани контракт. Но если поступит щедрое предложение, клуб, вполне возможно, отпустит нападающего. Кажется, Даку засиделся на одном месте и теряет мотивацию. Он в топ-3 бомбардиров РПЛ – забил девять мячей в 17 матчах, вот только после закрытия летнего окна в сентябре у форварда лишь один гол. Впрочем, в «Рубине» Даку всё равно лидер по ударам, второй по выигранным единоборствам, заработанным на себе фолам и обводкам, третий по пасам под удар.
Хуан Боселли, «Пари НН»
У «Пари НН» есть своя звезда в атаке – 26-летний Боселли. В 16 матчах нынешнего чемпионата уругваец забил семь мячей. Ещё дважды попал в штангу или перекладину. Хуан – лучший в составе нижегородцев и по целому ряду других статистических показателей: по ударам (51, больше всех в РПЛ) и попаданиям в створ, точным передачам на чужой трети, обводкам и заработанным на себе фолам. Он второй по выигранным единоборствам и пасам под удар. Контракт Боселли с «Пари НН» завершается летом 2026 года, так что клубу стоит задуматься о трансфере уругвайца, чтобы не потерять его бесплатно. Продлить договор до сих пор не вышло.
Максим Бориско, «Балтика»
«На мой взгляд, Бориско – лучший игрок чемпионата». Это мнение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. С ним можно не согласиться, но невозможно не признать, что голкипер калининградской команды добился сумасшедшего прогресса. Цифры не врут. Максим 12 из 18 матчей сыграл «на ноль». Пропустил всего семь мячей. А главное – Бориско – лидер РПЛ по доле отбитых ударов (87%). Он совершил 50 сейвов, благодаря которым «Балтика» взлетела в топ-5. У вратаря калининградцев наверняка будет немало предложений в зимнее окно.
Владислав Саусь, «Балтика»
22-летний Саусь, проводящий свой первый сезон в РПЛ (если не брать в расчёт один матч за «Зенит» в 2023 году), стал настоящим открытием чемпионата. Атакующий прежде игрок прекрасно раскрылся на позиции правого латераля и хорош как в обороне, так и у чужих ворот. По данным Sofascore, Владислав – лучший в составе «Балтики» по количеству созданных голевых моментов, отборов и заблокированных передач соперников, входит в тройку по выигранным единоборствам, перехватам и точным пасам на чужой трети. В 17 матчах оформил 1+2, причём забил «Спартаку». Слухи с рынка уже связывают Сауся то с одним топ-клубом, то с другим.
Дмитрий Пестяков, «Акрон»
Если брать молодых футболистов, то Пестряков, вероятно, самая ценная фигура из тех, кого пока не забронировали ведущие клубы России. 19-летний игрок «Акрона» забил пять мячей и сделал две голевые передачи в 17 матчах. Ещё в его пользу – универсализм. Иногда штатный вингер закрывает позицию флангового защитника и делает это неплохо. Дмитрий – второй в «Акроне» по обводкам, заблокированным пасам и попаданиям в створ, третий по передачам под удар и общему количеству ударов. Поскольку в двери стучится новый лимит, клуб из Тольятти должен заработать на продаже Пестрякова очень серьёзные деньги.
Максим Петров, «Балтика»
Максим Петров – лучший ассистент «Балтики» и второй в списке самых результативных игроков команды. У атакующего полузащитника четыре гола и три голевые передачи в 14 матчах. Возможно, его статистика была бы ещё более впечатляющей, если бы 24-летний игрок не выбыл в начале ноября из-за травмы. Даже при этом Петров – лучший в составе «Балтики» по количеству обводок и передач под удар в РПЛ, второй после Хиля по ударам и попаданиям в створ. Учитывая будущее ужесточение лимита на легионеров, спрос на Максима должен быть большой.
Брайан Хиль, «Балтика»
Хиль – не хил. Ещё недавно нападающий сборной Сальвадора, родившийся в Колумбии, был абсолютным ноунеймом в России. Но тренер «Балтики» Талалаев вылепил из 24-летнего легионера игрока, о котором говорят. Кто-то назвал Брайана «Кордобой для бедных». Довольно оригинальная параллель. Сейчас Хиль – второй бомбардир РПЛ с 10 голами в 18 матчах. Разумеется, он лучший в «Балтике» по ударам и попаданиям в створ. А по обводкам – второй после Максима Петрова. Если в «Балтике» поставят цель продать форварда на пике, то могут отпустить его уже зимой или будущим летом.
Другой игрок должен перейти в топ-клуб РПЛ
Если вы убеждены, что есть более достойный кандидат, помимо предложенных нами, для перехода в топовую команду РПЛ, то голосуйте за эту опцию. Безусловно, список можно расширить. Например, внести в него Кирилла Щетинина и Егора Голенкова из «Ростова», Ивана Олейникова и Владимира Игнатенко из «Крыльев Советов», Кевина Андраде из «Балтики», Угочукву Иву из «Рубина», Мохаммада Джавада Хоссейннежада из махачкалинского «Динамо» и Хорди Томпсона из «Оренбурга». Это мы ещё не берём в расчёт арендованных у топ-клубов РПЛ футболистов, например, раскрывшегося в Самаре железнодорожника Вадима Ракова. А кого из игроков забыли?
Лечи Садулаев, «Ахмат»
На первый взгляд, Садулаев выглядит в этом сезоне не столь ярко, как прежде. У вингера «Ахмата» нет голов и только три голевые передачи в 18 матчах. На самом деле, став уделять больше внимания обороне, Лечи остаётся очень важной фигурой для южан. По статистике он лучший в «Ахмате» сразу по нескольким важным показателям – пасам под удар, обводкам и заработанным на себе фолам. Второй по ударам, третий по отборам и передачам на чужой трети. Летом за Садулаевым приходил ЦСКА. Однако оказалось слишком дорого. А если забыть о ценнике, то звезда «Ахмата» готов к топ-клубу.
Илья Вахания, «Ростов»
Не секрет, что Ваханию хотел видеть в московском «Динамо» Валерий Карпин. Возможно, со сменой главного тренера у бело-голубых поменяются и трансферные приоритеты, но крайний защитник сборной России, способный закрыть оба фланга и выделяющийся умением бросать ауты, наверняка останется в фокусе внимания топ-клубов. Илья – лучший в «Ростове» по нескольким статистическим показателям: проценту выигранных единоборств, заработанным на себе фолам и заблокированным передачам соперников. Второй по отборам. Вахания сыграл во всех 18 матчах, забил один гол и сделал один голевой пас.
Эгаш Касинтура, «Ахмат»
Касинтура только летом сменил клуб, уйдя из махачкалинского «Динамо», и многие удивляются, почему анголец не оказался в команде из топ-6. В «Ахмате» полузащитник быстро превратился в одного из ведущих игроков. Эгаш входит в десятку лучших бомбардиров РПЛ – забил шесть голов в 16 матчах и добавил к ним три голевых паса. Он лидер «Ахмата» по ударам в створ и заблокированным передачам соперников, второй по заработанным на себе фолам, третий по обводкам и выигранным единоборствам. В общем, «Ахмат» для Касинтуры, который собирался получать паспорт РФ, может стать трамплином в большой клуб.
Илья Рожков, «Рубин»
Защитник молодёжной сборной России, которого Рашид Рахимов использует как тройке центральных, так и на позиции левого латераля, уже третий сезон стабильно держит уровень в РПЛ. Бывают у Рожкова более успешные отрезки, бывают – менее удачные, но 20-летний игрок однозначно готов к следующему шагу, если казанский клуб его отпустит. Илья был интересен московским командам, по словам Рахимова, за парнем также наблюдают и в Испании. В нынешнем сезоне у Рожкова 17 матчей и две голевые передачи. Он второй в «Рубине» по заблокированным ударам и пасам соперников, входит в тройку по отборам и точным передачам на чужой трети.