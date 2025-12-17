«ПСЖ» — в финале Межконтинентального кубка. Что за турнир и чем отличается от клубного ЧМ?

В среду, 17 декабря, российский голкипер Матвей Сафонов может завоевать очередной трофей с «ПСЖ» – Межконтинентальный кубок. Многие из вас, вероятно, удивятся тому, что этот турнир вообще существует, ведь есть ещё и клубный чемпионат мира. Казалось бы, одно соревнование пришло на смену другому. Тем более КЧМ-2025 явно стал главным событием уходящего года для ФИФА – был раздут до 32 участников. В июне-июле в США лучшие команды разных континентов и определили сильнейшего – «ПСЖ» проиграл в финале «Челси». Почему же в декабре проводится Межконтинентальный кубок? Разбираемся в вопросе.
Первым родился Межконтинентальный кубок. Он был создан в 1960-м и проводился ежегодно в формате двухматчевого противостояния (иногда даже трёхматчевого) с участием лучших команд Европы и Южной Америки. Как правило, победитель Кубка европейских чемпионов выходил на битву с обладателем Кубка Либертадорес, хотя случались и исключения из-за отказов клубов. В 1970-е Межконтинентальный кубок дважды отменили.
Тем не менее турнир прижился. В 1980 году вместе с новым спонсором – крупнейшей японской автомобильной компанией – получил и новый формат. С того времени финал Межконтинентального кубка состоял из одной встречи и проводился сначала в Токио, а затем – в Йокогаме. Чаще всего его победителями становились «Реал», «Милан», аргентинский «Бока Хуниорс» и уругвайские «Пеньяроль» и «Насьональ» – по три раза. В 2004-м «Порту» уже без покинувших клуб Жозе Моуринью и Дмитрия Аленичева (под руководством испанца Виктора Фернандеса) одолел в серии пенальти колумбийский «Онсе Кальдас», и на этом история Межконтинентального кубка должна была закончиться.
Клубный чемпионат мира заменил старый турнир. Вообще-то ФИФА организовала первый КЧМ ещё в январе 2000-го – с участием восьми команд из Европы, Южной Америки, Азии, Африки, КОНКАКАФ и Океании. Его выиграл бразильский «Коринтианс». Но в ноябре того года состоялся и Межконтинентальный кубок. В обоих соревнованиях безуспешно поучаствовал «Реал». Затем о клубном чемпионате мира забыли на пять лет. Только в 2005-м КЧМ окончательно вытеснил Межконтинентальный кубок.
Однако 20 лет спустя Межконтинентальный кубок внезапно вернули к жизни. Причиной этого стало изменение формата клубного чемпионата мира. Теперь КЧМ хотят проводить с 32 участниками и раз в четыре года, как чемпионаты мира для сборных. Следующий запланирован на 2029-й.
Тем не менее в погоне за гигантскими доходами ФИФА не отказалась от идеи определять сильнейшую клубную команду мира и каждый сезон. Тот КЧМ, который мы помним до 2023 года, просто получил хорошо знакомое название Межконтинентальный кубок. В декабре 2024-го его (по сути, в четвёртый раз в своей истории) выиграл «Реал». В финале в Катаре команда Карло Анчелотти разгромила мексиканскую «Пачуку» – 3:0. Возможно, кто-то решил, что это был последний крик старого турнира, который остался в тени будущего КЧМ-2025. На самом деле – премьера нового Межконтинентального кубка ФИФА.
«Реал» Мадрид
Фото: Naushad/Imago/ТАСС
При всей масштабности клубного чемпионата мира соревнование в прежнем формате с участием действующих чемпионов различных конфедераций как-то ближе сердцу. Впрочем, у каждого своё мнение. В этом сезоне за Межконтинентальный кубок боролись шесть команд – «ПСЖ», бразильский «Фламенго», мексиканский «Крус Асуль», саудовский «Аль-Ахли», египетский «Пирамидс» и новозеландский «Окленд Сити».
«Фламенго» – победитель Кубка Либертадорес и будущий соперник «ПСЖ» по финалу Межконтинентального кубка. Чуть более двух недель назад команда из Рио-де-Жанейро взяла этот трофей, переиграв в решающей встрече «Палмейрас» со счётом 1:0. В составе «Фламенго» были бывшие легионеры РПЛ – Хорхе Карраскаль (экс-игрок ЦСКА и московского «Динамо») и Гильермо Варела («Динамо» Москва) вышли в основе, а Айртон Лукас («Спартак») остался в запасе. Теперь их ждёт матч с победителем Лиги чемпионов. Кстати, финал снова отдали Катару.
«Знаем сильные стороны «Фламенго», ведь мы видели их игру этим летом на клубном чемпионате мира. Будет очень сложно — они показывают очень хороший футбол, и у них есть опыт. В прошлогоднем финале преимущество одной из команд оказалось огромным. На этот раз всё получится по-другому: мы сыграем с одной из лучших команд мира. Будет непросто, но это мотивирует, потому что это шанс для «ПСЖ».
«Крус Асуль» – победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ, «Окленд Сити» – Лиги чемпионов Океании, «Аль-Ахли» – азиатской ЛЧ, а «Пирамидс» – африканской ЛЧ. «Окленд Сити», как и «Фламенго», участвовал летом на клубном чемпионате мира. Но если бразильская команда дошла до 1/8 финала, то для новозеландской успехом стала ничья с «Бока Хуниорс» после двух разгромов от «Баварии» и «Бенфики» с общим счётом 0:16.
В нынешнем розыгрыше Межконтинентального кубка «Окленд Сити» и «Пирамидс» стартовали ещё в сентябре очной встречей в Каире. Египтяне крупно победили – 3:0, прошли дальше. В том же месяце «Пирамидс» переиграл во втором раунде «Аль-Ахли» (3:1) в Джидде. А главные встречи плей-офф отдали в декабре катарскому Эр-Райяну. 10-го числа «Фламенго» выбил «Крус Асуль» (2:1) благодаря дублю Хиорхьяна де Арраскаеты. Ещё через три дня чемпион Бразилии одержал победу над «Пирамидс» – 2:0. Путёвку в финал команде Филипе Луиса принесли голы защитников Лео Перейры и Данило.
«ПСЖ» стартует в Межконтинентальном кубке сразу с финала. В заявку парижан на встречу с «Фламенго» включены и российский голкипер Сафонов, и его конкурент Люка Шевалье, пропустивший последние матчи из-за повреждения. По информации Paris No Limit, в финале Луис Энрике сделает ставку на Шевалье. Согласно источнику, в предыдущей игре чемпионата Франции с «Метцем» (3:2) Люка остался в запасе только по той причине, что главный тренер не хотел форсировать его возвращение на поле. Теперь Шевалье снова будет первым номером, а Сафонов – дублёром.