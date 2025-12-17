«ПСЖ» — в финале Межконтинентального кубка. Что за турнир и чем отличается от клубного ЧМ?

В среду, 17 декабря, российский голкипер Матвей Сафонов может завоевать очередной трофей с «ПСЖ» – Межконтинентальный кубок. Многие из вас, вероятно, удивятся тому, что этот турнир вообще существует, ведь есть ещё и клубный чемпионат мира. Казалось бы, одно соревнование пришло на смену другому. Тем более КЧМ-2025 явно стал главным событием уходящего года для ФИФА – был раздут до 32 участников. В июне-июле в США лучшие команды разных континентов и определили сильнейшего – «ПСЖ» проиграл в финале «Челси». Почему же в декабре проводится Межконтинентальный кубок? Разбираемся в вопросе.

Первым родился Межконтинентальный кубок. Он был создан в 1960-м и проводился ежегодно в формате двухматчевого противостояния (иногда даже трёхматчевого) с участием лучших команд Европы и Южной Америки. Как правило, победитель Кубка европейских чемпионов выходил на битву с обладателем Кубка Либертадорес, хотя случались и исключения из-за отказов клубов. В 1970-е Межконтинентальный кубок дважды отменили.

Тем не менее турнир прижился. В 1980 году вместе с новым спонсором – крупнейшей японской автомобильной компанией – получил и новый формат. С того времени финал Межконтинентального кубка состоял из одной встречи и проводился сначала в Токио, а затем – в Йокогаме. Чаще всего его победителями становились «Реал», «Милан», аргентинский «Бока Хуниорс» и уругвайские «Пеньяроль» и «Насьональ» – по три раза. В 2004-м «Порту» уже без покинувших клуб Жозе Моуринью и Дмитрия Аленичева (под руководством испанца Виктора Фернандеса) одолел в серии пенальти колумбийский «Онсе Кальдас», и на этом история Межконтинентального кубка должна была закончиться.

Клубный чемпионат мира заменил старый турнир. Вообще-то ФИФА организовала первый КЧМ ещё в январе 2000-го – с участием восьми команд из Европы, Южной Америки, Азии, Африки, КОНКАКАФ и Океании. Его выиграл бразильский «Коринтианс». Но в ноябре того года состоялся и Межконтинентальный кубок. В обоих соревнованиях безуспешно поучаствовал «Реал». Затем о клубном чемпионате мира забыли на пять лет. Только в 2005-м КЧМ окончательно вытеснил Межконтинентальный кубок.

Однако 20 лет спустя Межконтинентальный кубок внезапно вернули к жизни. Причиной этого стало изменение формата клубного чемпионата мира. Теперь КЧМ хотят проводить с 32 участниками и раз в четыре года, как чемпионаты мира для сборных. Следующий запланирован на 2029-й.

Тем не менее в погоне за гигантскими доходами ФИФА не отказалась от идеи определять сильнейшую клубную команду мира и каждый сезон. Тот КЧМ, который мы помним до 2023 года, просто получил хорошо знакомое название Межконтинентальный кубок. В декабре 2024-го его (по сути, в четвёртый раз в своей истории) выиграл «Реал». В финале в Катаре команда Карло Анчелотти разгромила мексиканскую «Пачуку» – 3:0. Возможно, кто-то решил, что это был последний крик старого турнира, который остался в тени будущего КЧМ-2025. На самом деле – премьера нового Межконтинентального кубка ФИФА.

«Реал» Мадрид Фото: Naushad/Imago/ТАСС

При всей масштабности клубного чемпионата мира соревнование в прежнем формате с участием действующих чемпионов различных конфедераций как-то ближе сердцу. Впрочем, у каждого своё мнение. В этом сезоне за Межконтинентальный кубок боролись шесть команд – «ПСЖ», бразильский «Фламенго», мексиканский «Крус Асуль», саудовский «Аль-Ахли», египетский «Пирамидс» и новозеландский «Окленд Сити».

«Фламенго» – победитель Кубка Либертадорес и будущий соперник «ПСЖ» по финалу Межконтинентального кубка. Чуть более двух недель назад команда из Рио-де-Жанейро взяла этот трофей, переиграв в решающей встрече «Палмейрас» со счётом 1:0. В составе «Фламенго» были бывшие легионеры РПЛ – Хорхе Карраскаль (экс-игрок ЦСКА и московского «Динамо») и Гильермо Варела («Динамо» Москва) вышли в основе, а Айртон Лукас («Спартак») остался в запасе. Теперь их ждёт матч с победителем Лиги чемпионов. Кстати, финал снова отдали Катару.

Луис Энрике главный тренер «ПСЖ» «Знаем сильные стороны «Фламенго», ведь мы видели их игру этим летом на клубном чемпионате мира. Будет очень сложно — они показывают очень хороший футбол, и у них есть опыт. В прошлогоднем финале преимущество одной из команд оказалось огромным. На этот раз всё получится по-другому: мы сыграем с одной из лучших команд мира. Будет непросто, но это мотивирует, потому что это шанс для «ПСЖ».

«Крус Асуль» – победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ, «Окленд Сити» – Лиги чемпионов Океании, «Аль-Ахли» – азиатской ЛЧ, а «Пирамидс» – африканской ЛЧ. «Окленд Сити», как и «Фламенго», участвовал летом на клубном чемпионате мира. Но если бразильская команда дошла до 1/8 финала, то для новозеландской успехом стала ничья с «Бока Хуниорс» после двух разгромов от «Баварии» и «Бенфики» с общим счётом 0:16.

В нынешнем розыгрыше Межконтинентального кубка «Окленд Сити» и «Пирамидс» стартовали ещё в сентябре очной встречей в Каире. Египтяне крупно победили – 3:0, прошли дальше. В том же месяце «Пирамидс» переиграл во втором раунде «Аль-Ахли» (3:1) в Джидде. А главные встречи плей-офф отдали в декабре катарскому Эр-Райяну. 10-го числа «Фламенго» выбил «Крус Асуль» (2:1) благодаря дублю Хиорхьяна де Арраскаеты. Ещё через три дня чемпион Бразилии одержал победу над «Пирамидс» – 2:0. Путёвку в финал команде Филипе Луиса принесли голы защитников Лео Перейры и Данило.

«ПСЖ» стартует в Межконтинентальном кубке сразу с финала. В заявку парижан на встречу с «Фламенго» включены и российский голкипер Сафонов, и его конкурент Люка Шевалье, пропустивший последние матчи из-за повреждения. По информации Paris No Limit, в финале Луис Энрике сделает ставку на Шевалье. Согласно источнику, в предыдущей игре чемпионата Франции с «Метцем» (3:2) Люка остался в запасе только по той причине, что главный тренер не хотел форсировать его возвращение на поле. Теперь Шевалье снова будет первым номером, а Сафонов – дублёром.