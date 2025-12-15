За чем следить 16 декабря: Захарян в Кубке Испании, «Ак Барс» — «Салават Юлаев», Кучеров против Бобровского в НХЛ и матчи лидеров в НБА!

Топ-события вторника: игры «Барсы» и «Челси», дерби «Динамо» — «Спартак» в КХЛ и баскетбол

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 16 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли Василевский после травмы?

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский не играл с начала декабря из-за травмы. «Молниям» его сильно не хватает, за это время они потерпели четыре поражения в шести матчах, но Андрей уже приступил к тренировкам и может вернуться в состав уже на дерби с «Флоридой».

Ждём дуэли Василевский — Бобровский: Вратарь «Тампы» Андрей Василевский провёл тренировку на льду после травмы

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Анахайм Дакс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: смогут ли «Рейнджерс» выиграть два матча подряд дома?

«Рейнджерс» добились волевой победы над «Монреалем» в «Мэдисон Сквер Гарден», отыгравшись с 2:4, а значит, теперь им представился шанс сделать то, что ещё не удавалось в этом сезоне – взять хотя бы две домашние встречи подряд.

🏀 3:00: «Бостон Селтикс» — «Детройт Пистонс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 16 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Детройт Пистонс Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чем закончится битва лидеров Востока?

«Детройт» возглавляет Восточную конференцию и находится на серии из трёх побед в чемпионате. «Бостон» начал сезон плохо, однако сейчас забрался на третье место, недавно победив пять раз кряду. Команды в шикарных кондициях, но кто готов проявить себя?

🏀 5:30: «Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 16 декабря 2025, вторник. 05:30 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Денвер» закрепится на второй строчке?

Встреча между «Денвером» и «Хьюстоном» примечательна тем, что команды борются за вторую строчку в Западной конференции. Уже всем понятно, что на первом месте будет «Оклахома», но вот кто окажется вторым после лидера — интересный вопрос. Клубы на ходу, Йокич и Дюрант в отменной форме — кому достанется победа?

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Хмелевски «Салавату» в третий раз?

Звезда «Салавата» Александр Хмелевски был обменян в «Ак Барс» в начале октября, и первый же его гол за казанцев пришёлся именно на матч в Уфе. Нападающий забил и во втором «зелёном дерби» сезона, ставим на то, что отличится вновь? Счёт по личным встречам у «Салавата» и «Ак Барса» сейчас равный – 1-1.

🏒 19:30: СКА — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как «Шанхай» и СКА покажут себя после паузы?

СКА пережил двухнедельный выезд и справился с ним неплохо, одержав пять побед в семи матчах. Однако не обошлось и без потерь – вылетели Сапего, Локтионов и Зыков, так что пауза в чемпионате оказалась для армейцев очень кстати. Было время перегруппироваться у «Шанхая», чей спад сильно затянулся – увидим, насколько хорошо команды поработали над собой в предыдущую неделю.

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: остановит ли «Спартак» победное шествие «Динамо»?

Московское «Динамо» одержало шесть побед подряд и ушло на перерыв на Кубок Первого канала в качестве самой горячей команды лиги на данный момент. «Спартак», наоборот, проиграл два последних матча, пропустив в них в сумме 11 шайб. Но дерби – это дерби, тут настрой должен быть бешеным что у тех, что у других.

🏀🎦 20:45: «Фенербахче» — «Панатинаикос», Евролига, 16-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: греки найдут ресурсы, чтобы остановить турок?

«Фенербахче» плохо начал сезон, но с каждым новым матчем смотрелся всё лучше. Сейчас серия турок насчитывает шесть побед. Подопечные Ясикявичюса блистают и дома, и на выезде. «Панатинаикос» погряз в травмах лидеров, правда, в любом случае старается. Все мы знаем, что банда Атамана всегда может удивить. Может быть, это тот самый раз?

⚽️ 23:00: «Кардифф Сити» — «Челси», Кубок английской лиги, 1/4 финала

Интрига: пройдёт ли «Челси» в следующий раунд Кубка лиги?

В минувший уикенд «Челси» одолел «Эвертон» (2:0) и прервал серию из четырёх встреч без побед во всех турнирах. Сейчас команда Энцо Марески находится на четвёртой строчке в таблице АПЛ. «Кардифф» представляет Лигу 1 — третий по силе дивизион английского футбола. Пока он находится там на первом месте с отрывом от ближайшего преследователя в четыре очка. Соперники не играли друг с другом с 2019 года, когда «Челси» справился с валлийским клубом на выезде (2:1). Фаворит в этом матче понятен, но оправдает ли «Челси» этот статус?

⚽️ 23:00: «Гвадалахара» — «Барселона», Кубок Испании, 1/16 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» спокойно раскатает уступающего в классе соперника?

«Барселона» в последнее время обыгрывает каждого соперника. Серия побед команды Ханс-Дитера Флика насчитывает пять встреч во всех турнирах. Сине-гранатовые поднялись на первое место в таблице РПЛ, а «Реал» отстаёт от них на четыре очка. Для «Барселоны» предстоящий матч в Кубке станет первым. Соперник выступает в одном из низших дивизионов. Кстати, предыдущую встречу «Гвадалахара» провела со второй командой мадридского «Реала» и уступила (1:3). Главный вопрос: насколько уверенной окажется победа гостей?

⚽️ 23:00: «Эльденсе» — «Реал Сосьедад», Кубок Испании, 1/16 финала

Интрига: что покажет Захарян в кубковом матче?

«Реал Сосьедад» в этом сезоне редко радует своих болельщиков. Команда трижды проиграла четыре предыдущих матча во всех турнирах и уже попрощалась с главным тренером. Сейчас клуб из Сан-Себастьяна находится в нижней части таблицы Примеры. Правда, он уже преодолел два раунда Кубка страны и не пропустил в этих встречах ни одного мяча. Новый соперник выступает в одном из низших дивизионов испанского футбола. В прошлом раунде Кубка «Эльденсе» переиграл на своём поле «Альмерию» (2:1). Победа хозяев оказалась волевой. Россиянин Арсен Захарян наверняка получит достаточно игрового времени в кубковой встрече. Насколько качественно он воспользуется им?