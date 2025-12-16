Скидки
Премия FIFA The Best — 2025: прямая онлайн-трансляция, когда начало, дата и время, список номинантов, Дембеле, Ямаль, 16 декабря

ФИФА вручает свой «Золотой мяч»! Кого признают лучшим в 2025-м? LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
ФИФА вручает свой «Золотой мяч»! LIVE
Снова Дембеле? Ямаль? Или кто-то ещё? Следим вместе!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! ФИФА, в отличие от France Football, любит сюрпризы, поэтому сообщает о дате проведения церемонии FIFA The Best не особо заранее. О том, что награду вручат 16 декабря, стало известно на днях. Впрочем, мы не дадим вам пропустить такое событие. Будем следить за церемонией вместе!

Год назад у награды ФИФА и «Золотого мяча» разошлись лауреаты. Приз от France Football получил Родри, а вот декабрьский трофей забрал Винисиус. Посмотрим, продолжится ли тенденция в этом году.

Если ещё не забыли, «Золотой мяч» в 2025-м забрал Усман Дембеле из «ПСЖ». Его главным конкурентом оказался Ламин Ямаль из «Барселоны». Разумеется, оба номинированы и на The Best. А вместе с ними и такие футболисты: Коул Палмер («Челси»), Педри, Рафинья (оба — «Барселона»), Витинья, Нуну Мендеш, Ашраф Хакими (все — «ПСЖ»), Гарри Кейн («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Килиан Мбаппе («Реал»).

Кто же получит приз от ФИФА? Узнаем во время церемонии, которая стартует в 20:00 мск. Оставайтесь с нами!

