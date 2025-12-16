Первый переход зимы в РПЛ! «Локо» подбирает игрока, который кинул клуб

«Локомотив» первым из топ-клубов Мир РПЛ вышел на рынок. Нет, остальные уже тоже наверняка ведут активную работу. Однако московский клуб, похоже, опередит всех в вопросе первого подписания. По информации «Чемпионата», «Локо» близок к заключению контракта с Лукасом Верой. Сейчас 28-летний аргентинец находится в статусе свободного агента, так что трансфер будет бесплатным. По данным «СЭ», соглашение будет действовать 2,5 года. А по нашей информации, зарплата игрока составит 5 млн рублей в месяц.

Подождите, так летом же Вера кинул «Локомотив»?

Всё так. Или почти так. Ведь у каждой стороны – свои версии. Но давайте по порядку. В мае «Химки» закончили существование, а игроки стали свободными агентами. Естественно, Вера был одним из самых ценных лотов в команде, особенно для клубов РПЛ. Ведь к тому моменту он выступал в лиге уже несколько лет и набрал 80 матчей. Последний сезон и вовсе вышел суперским: Лукас играл без пропусков и набрал семь голов плюс четыре результативные передачи в 30 встречах.

Лукас Вера Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Уже в конце мая «Чемпионат» сообщил, что «Локо» договорился с футболистом о подписании контракта. Зарплата была та же, что и сейчас — 5 млн рублей в месяц. Но потом начались странности: футболист улетел в отпуск, а его фамилия стала активно появляться в медиа в контексте интереса других клубов, в том числе «Рубина». Однако в конце июня всё вроде бы утряслось. Мы точно знаем, что футболист вылетел из Аргентины на подписание контракта и уже даже выбрал себе игровой номер.

Но до Москвы он не добрался. Говорят, что решение Лукас изменил во время пересадки в Стамбуле, где поступил официальный оффер из ОАЭ. И он отправился туда. А через пару дней стало известно о подписании с «Аль-Вахдой». Михаил Галактионов публично раскритиковал футболиста за несдержанное слово. Однако у Веры оказались свои аргументы. Он заявил «Чемпионату», что дело не в нём.

Лукас Вера бывший полузащитник «Аль-Вахды» «Я очень хотел оказаться в «Локомотиве» и надеялся, что клуб поверит в меня. Но были люди, которые сказали, что сделка сорвалась. Все разговоры о «Рубине» — просто слухи, ничего больше. Только «Аль-Вахда» быстро и чётко проявила серьёзную заинтересованность во мне. Для меня очень важно и ценно такое отношение клуба».

Однако в новом клубе не пошло. «Аль-Вахду» в межсезонье возглавил другой тренер, который не был заинтересован в Лукасе. А его, похоже, всё устраивало. Пару матчей он просидел в запасе, потом сыграл за фарм-клуб, но всё это время отказывался от трансфера или разрыва контракта. Так закрылось трансферное окно, а «Аль-Вахде» ничего не оставалось, кроме как в одностороннем порядке прервать соглашение с игроком.

Прошло несколько месяцев, и он всё-таки доедет до «Локомотива». Если опять не случатся форс-мажоры.

Так в какой форме Вера? И вместо кого он будет играть?

Последний официальный матч Лукас провёл в мае, выступая за «Химки». И вряд ли тренировки с «Аль-Вахдой» позволяли поддерживать форму на нужном уровне. Но это не должно стать проблемой, если учитывать, что он сможет пройти полноценные сборы с командой. Так что время набрать потерянное у него точно будет.

Другой момент — где Вера будет играть. Здесь тоже есть опции, в том числе в качестве замены Дмитрию Баринову, который может уйти. Вообще, аргентинец на протяжении карьеры действовал в трёх ролях — в качестве опорника, плеймейкера и в центре поля. Едва ли его берут для конкуренции с Алексеем Батраковым — эту роль у Алексея никто не отнимет. Однако легко предположить, что он может играть ниже — среди тройки полузащитников. Там кандидаты на замену — Данил Пруцев, Артём Карпукас и как раз Баринов. Мы понимаем, что в «Локомотиве» не уверены относительно будущего двух игроков из этого списка. Капитан может уйти уже зимой. Не факт, что останется и Пруцев, который находится в аренде.

Дмитрий Баринов и Данил Пруцев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Так что подписание Веры — страховка на случай возможных потерь. Но даже если все останутся, в праймовом состоянии полузащитник точно может добавить неординарных решений в середину поля. Главное, чтобы была соответствующая мотивация, а история со срывом перехода как можно быстрее забылась.