Дембеле уже не главный претендент? Выбираем лучшего футболиста года перед премией ФИФА

Сегодня, 16 декабря, в Дохе состоится церемония вручения премии The Best – лучшему игроку 2025 года по версии ФИФА. На ценнейшую индивидуальную награду номинированы 11 звёзд мирового футбола. Кто из них заслуживает этот приз больше остальных? Предлагаем вам выбрать самого достойного в нашем рейтинге. Принимайте участие в голосовании и делитесь своим мнением в комментариях!
Рафинья
Возраст: 29
Клуб: «Барселона»
Страна: Бразилия
Бразильский атакующий полузащитник выдал прекрасный год – добился потрясающего прогресса. Рафинья завоевал с «Барселоной» чемпионский титул, Кубок Испании и Суперкубок. В 45 матчах всех турниров у него 23+19 по системе «гол+пас». Многие ждали, что именно он выиграет в сентябре «Золотой мяч». Однако по итогам голосования Рафинья оказался лишь на пятом месте. Теперь у него второй шанс получить вполне заслуженный приз герою 2025-го.
Гарри Кейн
Возраст: 32
Клуб: «Бавария»
Страна: Англия
Нападающий сборной Англии разрывает в «Баварии». Кейн сыграл за год 55 матчей в Бундеслиге, КЧМ, кубковых турнирах и еврокубках, забив 50 голов и отдав 12 голевых передач. Стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии с 26 мячами. В новом сезоне Гарри тоже первый в Бундеслиге с 18 голами. Он наконец-то выиграл свои первые трофеи – чемпионский титул и Суперкубок страны. Тем не менее в опросе на «Золотой мяч» Кейна поставили лишь на 13-е место.
Килиан Мбаппе
Возраст: 26
Клуб: «Реал»
Страна: Франция
Форвард «Реала» выдал феноменальный по результативности год. В 57 матчах чемпионата, КЧМ, кубковых турниров и еврокубков у Мбаппе 56 голов и восемь голевых передач. Килиан стал лучшим бомбардиром испанской Примеры в прошлом сезоне, наколотив 31 мяч. Да и сейчас возглавляет гонку снайперов лиги с 17 голами. Не сложилось у француза только с командными трофеями, что снижает его шансы на победу. В борьбе за «Золотой мяч» он финишировал только седьмым.
Педри
Возраст: 23
Клуб: «Барселона»
Страна: Испания
Плеймейкер «Барселоны» вправе гордиться прошедшим сезоном, в котором его команда вернула чемпионский титул, выиграла Кубок и Суперкубок Испании. Сам Педри в 52 матчах за год оформил 4+11 по системе «гол+пас». Его влияние на игру каталонской команды очень велико. Хотя иногда складывается впечатление, что Педри не получает того признания, которого заслуживает. В голосовании за «Золотой мяч» он финишировал на 11-м месте.
Ламин Ямаль
Возраст: 18
Клуб: «Барселона»
Страна: Испания
Ямаль мечтал выиграть «Золотой мяч» уже в 18 лет и был действительно близок к этому. Финишировал на втором месте по итогам голосования. Душевную ранку Ламину может залечить премия The Best. В номинации на эту награду вингер «Барселоны» тоже среди фаворитов. В 52 матчах за год во всех турнирах на клубном уровне у Ямаля 20+24 по системе «гол+пас». Он выиграл с каталонцами чемпионский титул, Кубок Испании и Суперкубок.
Ашраф Хакими
Возраст: 27
Клуб: «ПСЖ»
Страна: Марокко
Для номинального флангового защитника у Хакими запредельная результативность. В 48 матчах во всех турнирах года у марокканца 10 голов и 11 голевых передач. Но с учётом того, как играет «ПСЖ», кажется, что Ашраф проводит в чужой штрафной больше времени, чем в собственной. Он настоящий энерджайзер. Поскольку парижане стали победителями каждого турнира, в котором участвовали (исключение – КЧМ-2025), Хакими с полным правом претендует на премию The Best. Он и в голосовании за «Золотой мяч» занял высокое шестое место.
Витинья
Возраст: 25
Клуб: «ПСЖ»
Страна: Португалия
Португалец – один из тех китов, на которых держится «ПСЖ» Луиса Энрике. Витинья вместе со своей командой провёл выдающийся прошлый сезон. Выиграл всё, кроме клубного ЧМ. Всего за год полузащитник принял участие в 61 матче чемпионата, КЧМ, Кубка Франции и еврокубков, забив 10 мячей и отдав 13 голевых передач. Впрочем, результативность не совсем отражает гигантский вклад Витиньи. А вот третье место в опросе на «Золотой мяч» – да.
Мохамед Салах
Возраст: 33
Клуб: «Ливерпуль»
Страна: Египет
На фоне той ситуации, в который сейчас находится Салах в «Ливерпуле», номинация на приз лучшему игроку 2025-го выглядит как ирония. Но всё же не стоит забывать, что египтянин – лучший бомбардир АПЛ в прошедшем сезоне. Фланговый форвард внёс очень весомый вклад в завоевание «Ливерпулем» чемпионского титула. Стал четвёртым в опросе за «Золотой мяч». А за весь год в чемпионате Англии, кубковых турнирах и еврокубках у Мохамеда 19+10 в 46 матчах.
Коул Палмер
Возраст: 23
Клуб: «Челси»
Страна: Англия
В пользу Палмера победы с «Челси» в двух международных турнирах – в Лиге конференций и на клубном чемпионате мира. Хотя в целом у Коула получился не слишком удачный год с точки зрения результативности. В 2025-м в 38 матчах АПЛ, КЧМ, Кубка Англии и еврокубков он забил девять мячей и отдал восемь голевых передач. Однако атакующий полузащитник в любом случае остаётся звездой «Челси». В опросе на «Золотой мяч» Коул стал восьмым.
Усман Дембеле
Возраст: 28
Клуб: «ПСЖ»
Страна: Франция
Вероятно, главный претендент на премию The Best. Хотя бы по той причине, что именно Дембеле стал в 2025 году обладателем «Золотого мяча». Впрочем, возможно, организаторы этой премии не очень хотят, чтобы их награда досталась тому, кто уже взял приз от France Football. Так или иначе, Усман – один из самых достойных кандидатов. В 45 матчах во всех турнирах на клубном уровне он забил 30 мячей и отдал 12 голевых передач. Универсальный атакующий полузащитник выиграл с «ПСЖ» и все возможные трофеи, кроме клубного ЧМ.
Нуну Мендеш
Возраст: 23
Клуб: «ПСЖ»
Страна: Португалия
За последний год Мендеш превратился из очень хорошего флангового защитника в топового. В финале Лиги наций «съел» Ламина Ямаля и взял трофей со сборной Португалии. С «ПСЖ» выиграл вообще все турниры, за исключением клубного чемпионата мира. В 54 матчах за год в составе парижан у него 8+8 по системе «гол+пас». Нуну в силу его амплуа и раскрученности вряд ли дадут самую ценную индивидуальную награду в футболе. Но он где-то рядом с ней – в голосовании за «Золотой мяч» попал в топ-10.