Главная Футбол Статьи

Лучший игрок 2025 года: премия The Best – Дембеле, Ямаль, Кейн, Мбаппе, Рафинья, Педри, Салах, Палмер, рейтинг, голосование

Дембеле уже не главный претендент? Выбираем лучшего футболиста года перед премией ФИФА
Анатолий Романов
Кто должен выиграть премию ФИФА The Best 2025?
Среди 11 номинантов на The Best есть явные фавориты.

Сегодня, 16 декабря, в Дохе состоится церемония вручения премии The Best – лучшему игроку 2025 года по версии ФИФА. На ценнейшую индивидуальную награду номинированы 11 звёзд мирового футбола. Кто из них заслуживает этот приз больше остальных? Предлагаем вам выбрать самого достойного в нашем рейтинге. Принимайте участие в голосовании и делитесь своим мнением в комментариях!

Дембеле — лучший в мире! А как распределились остальные места и кто взял другие награды?
Дембеле — лучший в мире! А как распределились остальные места и кто взял другие награды?

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали в этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто должен выиграть премию ФИФА The Best 2025?
Фото: Eric Alonso/Getty Images
1 место

Рафинья

Возраст: 29
Клуб: «Барселона»
Страна: Бразилия

Бразильский атакующий полузащитник выдал прекрасный год – добился потрясающего прогресса. Рафинья завоевал с «Барселоной» чемпионский титул, Кубок Испании и Суперкубок. В 45 матчах всех турниров у него 23+19 по системе «гол+пас». Многие ждали, что именно он выиграет в сентябре «Золотой мяч». Однако по итогам голосования Рафинья оказался лишь на пятом месте. Теперь у него второй шанс получить вполне заслуженный приз герою 2025-го.

Фото: Maja Hitij/Getty Images
2 место

Гарри Кейн

Возраст: 32
Клуб: «Бавария»
Страна: Англия

Нападающий сборной Англии разрывает в «Баварии». Кейн сыграл за год 55 матчей в Бундеслиге, КЧМ, кубковых турнирах и еврокубках, забив 50 голов и отдав 12 голевых передач. Стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии с 26 мячами. В новом сезоне Гарри тоже первый в Бундеслиге с 18 голами. Он наконец-то выиграл свои первые трофеи – чемпионский титул и Суперкубок страны. Тем не менее в опросе на «Золотой мяч» Кейна поставили лишь на 13-е место.

Фото: David Ramos/Getty Images
3 место

Килиан Мбаппе

Возраст: 26
Клуб: «Реал»
Страна: Франция

Форвард «Реала» выдал феноменальный по результативности год. В 57 матчах чемпионата, КЧМ, кубковых турниров и еврокубков у Мбаппе 56 голов и восемь голевых передач. Килиан стал лучшим бомбардиром испанской Примеры в прошлом сезоне, наколотив 31 мяч. Да и сейчас возглавляет гонку снайперов лиги с 17 голами. Не сложилось у француза только с командными трофеями, что снижает его шансы на победу. В борьбе за «Золотой мяч» он финишировал только седьмым.

Фото: Alex Caparros/Getty Images
4 место

Педри

Возраст: 23
Клуб: «Барселона»
Страна: Испания

Плеймейкер «Барселоны» вправе гордиться прошедшим сезоном, в котором его команда вернула чемпионский титул, выиграла Кубок и Суперкубок Испании. Сам Педри в 52 матчах за год оформил 4+11 по системе «гол+пас». Его влияние на игру каталонской команды очень велико. Хотя иногда складывается впечатление, что Педри не получает того признания, которого заслуживает. В голосовании за «Золотой мяч» он финишировал на 11-м месте.

Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images
5 место

Ламин Ямаль

Возраст: 18
Клуб: «Барселона»
Страна: Испания

Ямаль мечтал выиграть «Золотой мяч» уже в 18 лет и был действительно близок к этому. Финишировал на втором месте по итогам голосования. Душевную ранку Ламину может залечить премия The Best. В номинации на эту награду вингер «Барселоны» тоже среди фаворитов. В 52 матчах за год во всех турнирах на клубном уровне у Ямаля 20+24 по системе «гол+пас». Он выиграл с каталонцами чемпионский титул, Кубок Испании и Суперкубок.

Фото: David Ramos/Getty Images
6 место

Ашраф Хакими

Возраст: 27
Клуб: «ПСЖ»
Страна: Марокко

Для номинального флангового защитника у Хакими запредельная результативность. В 48 матчах во всех турнирах года у марокканца 10 голов и 11 голевых передач. Но с учётом того, как играет «ПСЖ», кажется, что Ашраф проводит в чужой штрафной больше времени, чем в собственной. Он настоящий энерджайзер. Поскольку парижане стали победителями каждого турнира, в котором участвовали (исключение – КЧМ-2025), Хакими с полным правом претендует на премию The Best. Он и в голосовании за «Золотой мяч» занял высокое шестое место.

Фото: Lars Baron/Getty Images
7 место

Витинья

Возраст: 25
Клуб: «ПСЖ»
Страна: Португалия

Португалец – один из тех китов, на которых держится «ПСЖ» Луиса Энрике. Витинья вместе со своей командой провёл выдающийся прошлый сезон. Выиграл всё, кроме клубного ЧМ. Всего за год полузащитник принял участие в 61 матче чемпионата, КЧМ, Кубка Франции и еврокубков, забив 10 мячей и отдав 13 голевых передач. Впрочем, результативность не совсем отражает гигантский вклад Витиньи. А вот третье место в опросе на «Золотой мяч» – да.

Фото: Carl Recine/Getty Images
8 место

Мохамед Салах

Возраст: 33
Клуб: «Ливерпуль»
Страна: Египет

На фоне той ситуации, в который сейчас находится Салах в «Ливерпуле», номинация на приз лучшему игроку 2025-го выглядит как ирония. Но всё же не стоит забывать, что египтянин – лучший бомбардир АПЛ в прошедшем сезоне. Фланговый форвард внёс очень весомый вклад в завоевание «Ливерпулем» чемпионского титула. Стал четвёртым в опросе за «Золотой мяч». А за весь год в чемпионате Англии, кубковых турнирах и еврокубках у Мохамеда 19+10 в 46 матчах.

Фото: Luke Hales/Getty Images
9 место

Коул Палмер

Возраст: 23
Клуб: «Челси»
Страна: Англия

В пользу Палмера победы с «Челси» в двух международных турнирах – в Лиге конференций и на клубном чемпионате мира. Хотя в целом у Коула получился не слишком удачный год с точки зрения результативности. В 2025-м в 38 матчах АПЛ, КЧМ, Кубка Англии и еврокубков он забил девять мячей и отдал восемь голевых передач. Однако атакующий полузащитник в любом случае остаётся звездой «Челси». В опросе на «Золотой мяч» Коул стал восьмым.

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images
10 место

Усман Дембеле

Возраст: 28
Клуб: «ПСЖ»
Страна: Франция

Вероятно, главный претендент на премию The Best. Хотя бы по той причине, что именно Дембеле стал в 2025 году обладателем «Золотого мяча». Впрочем, возможно, организаторы этой премии не очень хотят, чтобы их награда досталась тому, кто уже взял приз от France Football. Так или иначе, Усман – один из самых достойных кандидатов. В 45 матчах во всех турнирах на клубном уровне он забил 30 мячей и отдал 12 голевых передач. Универсальный атакующий полузащитник выиграл с «ПСЖ» и все возможные трофеи, кроме клубного ЧМ.

Фото: Franco Arland/Getty Images
11 место

Нуну Мендеш

Возраст: 23
Клуб: «ПСЖ»
Страна: Португалия

За последний год Мендеш превратился из очень хорошего флангового защитника в топового. В финале Лиги наций «съел» Ламина Ямаля и взял трофей со сборной Португалии. С «ПСЖ» выиграл вообще все турниры, за исключением клубного чемпионата мира. В 54 матчах за год в составе парижан у него 8+8 по системе «гол+пас». Нуну в силу его амплуа и раскрученности вряд ли дадут самую ценную индивидуальную награду в футболе. Но он где-то рядом с ней – в голосовании за «Золотой мяч» попал в топ-10.

