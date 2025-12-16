Такого сюжета в этом сезоне АПЛ ещё не было! «МЮ» забил четыре, но всё равно не выиграл

«Манчестер Юнайтед» проводит очередной нестабильный сезон. Впрочем, большая группа конкурентов по АПЛ также испытывает проблемы. Поэтому в таблице всё очень плотно. И по итогам матча с «Борнмутом» команда Рубена Аморима могла догнать топ-4! Тем более гости в последних шести турах набрали всего два очка. Однако ситуация для «МЮ» пошла явно не по плану.

Встреча с «Борнмутом» — последняя для «Манчестер Юнайтед» с расстановкой 3-4-3. Английские СМИ сообщают, что из-за отъезда Амада Диалло, Брайана Мбемо и Нуссайра Мазрауи на Кубок Африки Рубен Аморим изменит схему на 4-3-3. Но в прошедшей встрече португалец ещё не внёс глобальных корректировок. Зато в третий раз в сезоне в старте у «МЮ» появился 19-летний защитник Эйден Хевен. Новая надежда?

В первом тайме «Манчестер Юнайтед» заслужил комплименты. Команда играла не без ошибок, однако постоянно создавала моменты и радовала болельщиков атакующим футболом. А для «Борнмута» старт встречи получился плохим: уже на пятой минуте гости из-за травмы потеряли Тайлера Адамса. Американец — один из ключевых футболистов в системе Андони Ираолы. План «Борнмута» на игру сразу претерпел серьёзные изменения.

Возможно, именно этим и воспользовался «МЮ». Стартовое давление хозяев завершилось логичным голом на 13-й минуте. Диогу Дало с правого фланга навесил во вратарскую, Матеус Кунья не смог нанести нормальный удар головой, но смутил голкипера «Борнмута» Джорде Петровича. Серб отразил мяч перед собой, а на отскоке первым оказался Амад Диалло — 1:0. Гол проверяли на возможный офсайд, однако всё было исполнено чисто.

Амад Диалло Фото: Carl Recine/Getty Images

«МЮ» не отошёл назад после полученного преимущества. Команда продолжила оказывать давление. Аморим понимал, что во встрече с «Борнмутом» лучше добыть комфортное преимущество. Иначе команда Ираолы — даже в кризисе — способна наказать. Классный момент упустил Кунья: бразилец получил пас от Бруну Фернандеша, но зарядил мимо створа. А позже Диалло шёл на дубль, однако его проход не привёл к успеху.

На 28-й минуте для «МЮ» прозвучал первый тревожный звонок — голкипер Сенне Ламменс среагировал на удар Маркуса Таверньера головой. Но в концовке тайма вратарь манкунианцев оказался бессилен. Люк Шоу проиграл борьбу на фланге на 40-й минуте, после чего «Борнмут» перехватил мяч, молниеносно вывел на ударную позицию Антуана Семеньо. И ганец не простил хозяев — 1:1.

«Манчестеру» было бы очень обидно уйти на перерыв при таком счёте. Команда за 45 минут умудрилась выбить 2,49 xG (ожидаемые голы)! К счастью для манкунианцев, восстановить справедливость «помог» голкипер «Борнмута» Джордже Петрович. Серб отчасти виноват и в первом голе, однако второй пропущенный — явная ошибка. На 45+4-й минуте «МЮ» исполнил угловой: Фернандеш навесил на Каземиро, а тот нехитро пробил головой. Но Петрович не справился с ударом — мяч от его рук залетел в створ.

Либо этот гол расслабил «МЮ», либо дал двойную мотивацию «Борнмуту». Сложно объяснить, что произошло с командой Аморима на старте второго тайма. Уже в первой атаке после перерыва гости сравняли счёт. После перехвата в центре поля Таверньер отдал пас вразрез на Эванилсона, который выскочил к воротам Ламменса и пробил в дальний угол.

Во второй раз болельщики на «Олд Траффорд» испытали шок уже через шесть минут. Каземиро остановил опасную контратаку «Борнмута» с фолом. Исполнить штрафной взялся Маркус Таверньер — и пробил точно в левый нижний угол! Ожидал ли кто-то такого поворота сюжета?

Важно, что «Манчестер Юнайтед» не раскис после двух пропущенных мячей. Манкунианцы атаковали не очень остро, однако давление на штрафную «Борнмута» только нарастало. И достигло пика на 77-й минуте. Мяч попал в руку защитнику гостей Маркосу Сенеси, и судья Саймон Хупер назначил штрафной. Стандарт исполнил Бруну Фернандеш. Если бы сегодня прошёл конкурс на самый красивый удар, то его выиграл бы именно португалец. Что за штрафной получился у Бруну! Полузащитник «МЮ» пальнул прямо в дальнюю девятку и сравнял счёт.

Бруну Фернандеш Фото: Carl Recine/Getty Images

А продолжил сумасшествие Матеус Кунья. Уже через две минуты бразилец вывел манкунианцев вперёд! «МЮ» умчался в быструю атаку по левому флангу, Беньямин Шешко отдал пас в штрафную, а Кунья подобрал мяч, по которому не сумел сыграть защитник «Борнмута» Адриен Трюффер. Матеус оказался абсолютно один перед Петровичем и переиграл его. 4:3!

«Манчестер Юнайтед» не был бы настолько печально-весёлым клубом для болельщиков, если бы спокойно довёл дело до победы. На 84-й минуте «Борнмут» реализовал не самый острый момент. Алехандро Хименес получил пас в левом полуфланге, отдал мяч в сторону штрафной, где его принял Эли Крупи. 19-летний форвард уже вторым касанием пробил впритирку с левой штангой. 4:4! Безумие на «Олд Траффорд»! Где-то в тот момент началась икота у Георгия Черданцева.

«Борнмут» Фото: Stu Forster/Getty Images

Удивительно, но за оставшееся время и даже восемь добавленных минут команды не забили ни одного мяча. Хотя в концовке обменялись опасными подходами. «МЮ» и «Борнмут» выдали одну из самых безумных встреч нынешнего сезона в Европе. Нейтральные болельщики наверняка получили кайф. Однако для Аморима и Ираолы прошедший матч — боль. Их команды допустили много простейших ошибок. «Манчестер Юнайтед» ещё и упустил отличный шанс войти в топ-5 и догнать по очкам «Челси».