Топ-события среды: Межконтинентальный кубок по футболу, Капризов против Овечкина и бокс

Лучший спорт 17 декабря: матчи «Ман Сити» и «Реала», «Зенит» — «Локо» и «Уралмаш» — ЦСКА — в Единой лиге, бой Тима Цзю и волейбол!

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как справятся «Рейнджерс» без Шестёркина?

Встречи бэк-ту-бэк в НХЛ обычно сопровождаются тем, что у обоих голкиперов есть большие шансы провести по матчу. В игре с «Анахаймом» ворота защищал Игорь Шестёркин, значит, на льду во встрече с «Ванкувером» может появиться Куик. Артемий Панарин в двух встречах набирает очки, продлит ли Хлебушек серию?

🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 декабря 2025, среда. 04:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон

Интрига: Овечкин прервёт серию без голов?

К тому, что Александр Овечкин играет сериями в НХЛ, все привыкли. Российский снайпер может какое-то время отмалчиваться, однако затем будет забивать пачками, как прежде. Сейчас у Ови четыре матча без голов, а у «Вашингтона» – две встречи без побед. Обе серии прервутся или «Миннесота», которая выиграла у «столичных» борьбу за Хьюза, оставит команду Карбери ни с чем?

🥊 14:00*: Тим Цзю — Энтони Веласкес, рейтинговый бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли сын Кости выбраться из кризиса?

В Австралии состоится вечер профессионального бокса. В главном карде турнира в ринг вернётся старший сын Кости Цзю – Тим Цзю, которому предстоит поединок против непобеждённого американца Энтони Веласкеса. Тим подходит к поединку в статусе фаворита. Смена тренера и окружающей обстановки благоприятно повлияла на Цзю в ментальном плане, и он уверен в успехе в предстоящем бою. От предстоящего поединка будет очень многое зависеть. Поражение может окончательно поставить крест на титульных притязаниях Феникса. А вот победа – вновь приблизить Тима к возвращению в топы.

🏀 17:30: «Уралмаш» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 17 декабря 2025, среда. 17:30 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался ЦСКА Москва

Интрига: ещё одна победа армейцев или чудо от уральцев?

ЦСКА проигрывает по большим праздникам, но уступил в двух матчах этого сезона именно на выезде. «Уралмаш» не выглядит стабильно, при этом занимая далёкое от желаемого седьмое место в Единой лиге. Удастся ли уральцам на домашнем паркете удивить лидера чемпионата?

🏐 19:00: «Белогорье» — «Динамо» Москва, мужская Суперлига, 15-й тур

Интрига: Ярослав Подлесных против бывшего клуба

Команды проходят первую часть сезона не без проблем, однако держатся в лидирующей группе. Белгородцы делают это на фоне серьёзных пертурбаций — уход тренера, расторжение контракта с китайцем Чжаном, травма диагонального Мохамеда Аль Хачдади. Решить проблемы призван Ярослав Подлесных, перешедший как раз из «Динамо» буквально неделю назад. Доигровщик пытается перезагрузить карьеру. Он уже успел дебютировать в новом клубе, картины не испортил, но и не блеснул. Может быть, получится огорчить бывших? Тем более что стиль игры «Белогорья» очень неудобен для москвичей — классная общая игра с хорошей защитой.

🏀 19:00: «Зенит» — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: сине-бело-голубые одержат первую победу над топ-клубом?

В этом сезоне Единой лиги ВТБ «Зенит» проиграл четыре матча, когда в противниках были представители топ-клубов — ЦСКА, УНИКС или «Локомотив-Кубань». На этот раз питерцы подходят к противостоянию с краснодарцами в наилучшей форме. Готовы ли подопечные Секулича к следующему шагу?

🏒 19:30: «Сочи» — «Металлург», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 декабря 2025, среда. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Металлург Мг Магнитогорск

Интрига: у «Сочи» нет шансов?

Первая команда Востока встречается с последним клубом Запада. Казалось бы, какие шансы есть у «Сочи»? Однако южане в последнее время начали исправно набирать очки и уже не кажутся такими беспросветными аутсайдерами. Очень помогает им в этом Илья Самсонов, который вытащил несколько матчей для команды. «Металлург» наверняка будет много бросать по воротам, сколько сейвов сделает Самсонов? Больше 40?

Андрей Разин поедет на Матч звёзд: Официально Андрей Разин и Николай Заварухин будут тренерами KHL Ural Stars на Матче звёзд 2026 года

🏆⚽️ 20:00: «ПСЖ» — «Фламенго», Межконтинентальный кубок, финал

Интрига: кто победит в битве лучших клубов Европы и Южной Америки?

Лучший клуб Европы и лучшая команда Южной Америки сыграют друг с другом в финале Межконтинентального кубка. Их встреча состоится в Катаре. Для «ПСЖ» это будет первый и единственный матч в турнире. А вот «Фламенго» уже обыграл двух соперников. Сначала бразильский клуб справился с мексиканским «Крус Асулем» (2:1), а затем одолел египетскую команду «Пирамидс» (2:0).

Французский клуб по итогам прошлого сезона стал победителем не только Лиги чемпионов, но и всех внутренних турниров. А минувшим летом команда Луиса Энрике ещё и завоевала Суперкубок УЕФА. «Фламенго», помимо победы в Кубке Либертадорес, добился успеха в чемпионате страны, Суперкубке Бразилии, а также стал первым в чемпионате штата Рио-де-Жанейро.

Неприятная новость для французского клуба: Суд обязал «ПСЖ» выплатить Килиану Мбаппе € 61 млн — RMC Sport

⚽️ 22:30: «Манчестер Сити» — «Брентфорд», Кубок английской лиги, 1/4 финала

Интрига: «Сити» приблизится к трофею?

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне остался без трофеев. Но теперь команда Пепа Гвардиолы намерена исправить ситуацию. «Сити» уже дошёл до четвертьфинала Кубка лиги, где сыграет с «Брентфордом». Встреча состоится на «Этихаде» — бонус для хозяев. Теперь нужно воспользоваться этим и пробраться в полуфинал Кубка лиги.

⚽️ 23:00: «Талавера-де-ла-Рейна» — «Реал» Мадрид, Кубок Испании, 1-й тур

Интрига: возникнут ли проблемы у «Реала»?

Мадридский «Реал» продолжает борьбу за Хаби Алонсо. Тренеру дали три матча, чтобы сохранить работу. Первую встречу с «Алавесом» в Примере мадридцы выиграли. Теперь — битва в Кубке с «Талаверой». Клуб из низших дивизионов проведёт один из важнейших матчей в своей истории дома. Получится огорчить гранда и лишить Алонсо работы?