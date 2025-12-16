Скидки
Расписание спортивных матчей 17 декабря 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: Межконтинентальный кубок по футболу, Капризов против Овечкина и бокс
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 17 декабря 2025 года
Лучший спорт 17 декабря: матчи «Ман Сити» и «Реала», «Зенит» — «Локо» и «Уралмаш» — ЦСКА — в Единой лиге, бой Тима Цзю и волейбол!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 17 декабря в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как справятся «Рейнджерс» без Шестёркина?

Встречи бэк-ту-бэк в НХЛ обычно сопровождаются тем, что у обоих голкиперов есть большие шансы провести по матчу. В игре с «Анахаймом» ворота защищал Игорь Шестёркин, значит, на льду во встрече с «Ванкувером» может появиться Куик. Артемий Панарин в двух встречах набирает очки, продлит ли Хлебушек серию?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Неудача «Рейнджерс» в матче с «Анахаймом»:
Шестёркина довели! Игорь расколотил клюшку и с психами покинул лёд
Видео
Шестёркина довели! Игорь расколотил клюшку и с психами покинул лёд

🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Овечкин прервёт серию без голов?

К тому, что Александр Овечкин играет сериями в НХЛ, все привыкли. Российский снайпер может какое-то время отмалчиваться, однако затем будет забивать пачками, как прежде. Сейчас у Ови четыре матча без голов, а у «Вашингтона» – две встречи без побед. Обе серии прервутся или «Миннесота», которая выиграла у «столичных» борьбу за Хьюза, оставит команду Карбери ни с чем?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
«Вашингтон» упустил Хьюза:
«Вашингтон» упустил топ-звезду НХЛ! Овечкин мог получить достойное подкрепление
«Вашингтон» упустил топ-звезду НХЛ! Овечкин мог получить достойное подкрепление

🥊 14:00*: Тим Цзю — Энтони Веласкес, рейтинговый бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Тим Цзю — Энтони Веласкес
17 декабря 2025, среда. 14:00 МСК
Тим Цзю
Не началось
Энтони Веласкес

Интрига: сможет ли сын Кости выбраться из кризиса?

В Австралии состоится вечер профессионального бокса. В главном карде турнира в ринг вернётся старший сын Кости Цзю – Тим Цзю, которому предстоит поединок против непобеждённого американца Энтони Веласкеса. Тим подходит к поединку в статусе фаворита. Смена тренера и окружающей обстановки благоприятно повлияла на Цзю в ментальном плане, и он уверен в успехе в предстоящем бою. От предстоящего поединка будет очень многое зависеть. Поражение может окончательно поставить крест на титульных притязаниях Феникса. А вот победа – вновь приблизить Тима к возвращению в топы.

Поможет ли смена команды вернуться на вершину?
Перезагрузка Тима Цзю. Старший сын Кости встретится с американским нокаутёром
Перезагрузка Тима Цзю. Старший сын Кости встретится с американским нокаутёром

🏀 17:30: «Уралмаш» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ещё одна победа армейцев или чудо от уральцев?

ЦСКА проигрывает по большим праздникам, но уступил в двух матчах этого сезона именно на выезде. «Уралмаш» не выглядит стабильно, при этом занимая далёкое от желаемого седьмое место в Единой лиге. Удастся ли уральцам на домашнем паркете удивить лидера чемпионата?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Выбирайте лучшего:
Россияне заметно прибавили, а Тримбл — тащит. Кто был лучшим на 10-й неделе в Единой лиге?
Рейтинг
Россияне заметно прибавили, а Тримбл — тащит. Кто был лучшим на 10-й неделе в Единой лиге?

🏐 19:00: «Белогорье» — «Динамо» Москва, мужская Суперлига, 15-й тур

Суперлига — предварительный этап (м) . 15-й тур
17 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Ярослав Подлесных против бывшего клуба

Команды проходят первую часть сезона не без проблем, однако держатся в лидирующей группе. Белгородцы делают это на фоне серьёзных пертурбаций — уход тренера, расторжение контракта с китайцем Чжаном, травма диагонального Мохамеда Аль Хачдади. Решить проблемы призван Ярослав Подлесных, перешедший как раз из «Динамо» буквально неделю назад. Доигровщик пытается перезагрузить карьеру. Он уже успел дебютировать в новом клубе, картины не испортил, но и не блеснул. Может быть, получится огорчить бывших? Тем более что стиль игры «Белогорья» очень неудобен для москвичей — классная общая игра с хорошей защитой.

Турнирная таблица мужской Суперлиги
Белгородцы проиграли в Сосновом Бору в прошедшем туре Суперлиги:
«Противно смотреть на вас». Поражение петербургского «Зенита» и другие итоги 13-го тура
«Противно смотреть на вас». Поражение петербургского «Зенита» и другие итоги 13-го тура

🏀 19:00: «Зенит» — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сине-бело-голубые одержат первую победу над топ-клубом?

В этом сезоне Единой лиги ВТБ «Зенит» проиграл четыре матча, когда в противниках были представители топ-клубов — ЦСКА, УНИКС или «Локомотив-Кубань». На этот раз питерцы подходят к противостоянию с краснодарцами в наилучшей форме. Готовы ли подопечные Секулича к следующему шагу?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Анонс предстоящего матча:
«Зенит» созрел для первой победы над топом. Впрочем, «Локо» просто так не сдастся
«Зенит» созрел для первой победы над топом. Впрочем, «Локо» просто так не сдастся

🏒 19:30: «Сочи» — «Металлург», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: у «Сочи» нет шансов?

Первая команда Востока встречается с последним клубом Запада. Казалось бы, какие шансы есть у «Сочи»? Однако южане в последнее время начали исправно набирать очки и уже не кажутся такими беспросветными аутсайдерами. Очень помогает им в этом Илья Самсонов, который вытащил несколько матчей для команды. «Металлург» наверняка будет много бросать по воротам, сколько сейвов сделает Самсонов? Больше 40?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Андрей Разин поедет на Матч звёзд:
Официально
Андрей Разин и Николай Заварухин будут тренерами KHL Ural Stars на Матче звёзд 2026 года

🏆⚽️ 20:00: «ПСЖ» — «Фламенго», Межконтинентальный кубок, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в битве лучших клубов Европы и Южной Америки?

Лучший клуб Европы и лучшая команда Южной Америки сыграют друг с другом в финале Межконтинентального кубка. Их встреча состоится в Катаре. Для «ПСЖ» это будет первый и единственный матч в турнире. А вот «Фламенго» уже обыграл двух соперников. Сначала бразильский клуб справился с мексиканским «Крус Асулем» (2:1), а затем одолел египетскую команду «Пирамидс» (2:0).

Французский клуб по итогам прошлого сезона стал победителем не только Лиги чемпионов, но и всех внутренних турниров. А минувшим летом команда Луиса Энрике ещё и завоевала Суперкубок УЕФА. «Фламенго», помимо победы в Кубке Либертадорес, добился успеха в чемпионате страны, Суперкубке Бразилии, а также стал первым в чемпионате штата Рио-де-Жанейро.

Неприятная новость для французского клуба:
Суд обязал «ПСЖ» выплатить Килиану Мбаппе € 61 млн — RMC Sport

⚽️ 22:30: «Манчестер Сити» — «Брентфорд», Кубок английской лиги, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
17 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» приблизится к трофею?

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне остался без трофеев. Но теперь команда Пепа Гвардиолы намерена исправить ситуацию. «Сити» уже дошёл до четвертьфинала Кубка лиги, где сыграет с «Брентфордом». Встреча состоится на «Этихаде» — бонус для хозяев. Теперь нужно воспользоваться этим и пробраться в полуфинал Кубка лиги.

Статистика Кубка Английской лиги
«Сити» разгромил «Кристал Пэлас», хотя соперник был неплох:
Аномальный матч «Сити». Счёт тяжело объяснить, а у Холанда снова инопланетная статистика
Аномальный матч «Сити». Счёт тяжело объяснить, а у Холанда снова инопланетная статистика

⚽️ 23:00: «Талавера-де-ла-Рейна» — «Реал» Мадрид, Кубок Испании, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
17 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Талавера-де-ла-Рейна
Талавера-де-ла-Рейна
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возникнут ли проблемы у «Реала»?

Мадридский «Реал» продолжает борьбу за Хаби Алонсо. Тренеру дали три матча, чтобы сохранить работу. Первую встречу с «Алавесом» в Примере мадридцы выиграли. Теперь — битва в Кубке с «Талаверой». Клуб из низших дивизионов проведёт один из важнейших матчей в своей истории дома. Получится огорчить гранда и лишить Алонсо работы?

Статистика Кубка Испании
Последний матч в Примере получился тяжёлым:
На Алонсо было тяжело смотреть. Но «Реал» продлил ему жизнь в тяжелейшем матче!
На Алонсо было тяжело смотреть. Но «Реал» продлил ему жизнь в тяжелейшем матче!
