Какие зимние трансферы состоялись ещё до открытия окна?

Зимнее окно откроется только в январе, так что главные новости с рынка ещё впереди. Тем не менее несколько сделок уже состоялось. Пока их мало, а с участием заметных футболистов – минимум. Трансферы всегда вызывают особый интерес, поэтому, предвкушая громкие переходы в новом году, расскажем об уже подтверждённых. Кстати, среди тех, кто сменил клуб, есть даже бывший игрок РПЛ.

Родриго Де Пауль, «Интер Майами» (выкуп после аренды)

Родриго Де Пауль Фото: Rich Storry/Getty Images

Чемпион мира в составе сборной Аргентины окончательно стал игроком «Интер Майами». Де Пауль перешёл из мадридского «Атлетико» в клуб МЛС на правах аренды ещё летом, чтобы вместе со своим другом Лионелем Месси добыть первый в истории молодого клуба Дэвида Бекхэма чемпионский титул. Именно Родриго стал автором «золотого» гола в финале плей-офф с «Ванкувер Уайткэпс». Несколько дней назад «Интер Майами» объявил о полноценном выкупе 31-летнего полузащитника. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 15 млн. Контракт – до 2029 года.

Де Пауль сыграл за «Интер Майами» 23 матча, в которых набрал 2+7.

«Хочу помогать Месси выигрывать титулы. Он величайший. Мне повезло играть с Лео в сборной и завоёвывать трофеи. Для меня большая честь играть с ним в одном клубе. Хочу написать самые важные страницы в истории «Интер Майами». Мне всегда нравились сложные задачи, поэтому я очень счастлив», – признавался Де Пауль.

Забавный факт: все трофеи в своей карьере Родриго действительно выиграл в командах Месси – в сборной Аргентины и «Интер Майами».

Также в «Интере» теперь будет играть экс-защитник «Тоттенхэма» и « МЮ» Серхио Регилон. Но это не трансфер – подписали свободного агента.

Антон Салетрос, «Чикаго Файр»

Антон Салетрос Фото: Michael Campanella/Getty Images

Помните шведского полузащитника, поигравшего в РПЛ? Салетрос принадлежал «Ростову» с июля 2018-го по октябрь 2020-го. Возможно, вы забыли о нём, так как в России Антон не задержался. Провёл всего девять матчей за команду Валерия Карпина в сезоне-2018/2019: шесть – в чемпионате и три – в Кубке страны. Отметился только голом в ворота «Сызрани-2003» в кубковом турнире, проиграл конкуренцию. Потом Салетрос вернулся в АИК на правах аренды (из этого шведского клуба хавбека и покупали за € 600 тыс.) и был продан в норвежский «Сарпсборг» за € 350 тыс.

После Норвегии Антон заскочил на полгода во Францию, где поиграл за «Кан», а летом 2023-го снова вернулся в АИК. До последнего времени был капитаном команды, вызывался в сборную Швеции. В сезоне-2025 провёл 30 матчей и набрал 4+2. Теперь 29-летний Салетрос опять едет за границу – «Чикаго Файр» из МЛС выкупил его за € 2,7 млн. Это самый дорогой трансфер за всю карьеру экс-ростовчанина. Контракт подписан на три года.

Лове Аррхов, «Айнтрахт»

Лове Аррхов Фото: eintracht.de

Есть первые трансферы и в европейских топ-лигах. В одном из них тоже задействован швед. «Айнтрахт» умеет раскрывать молодые таланты, особенно атакующих игроков. Возможно, немецкий клуб нашёл новую будущую звезду в лице 17-летнего Аррхова, написание имени которого совпадает с английским словом «любовь» (Love).

Болельщики «Айнтрахта» наверняка полюбят этого атакующего полузащитника. В Швеции он считается невероятно одарённым футболистом. В свои 17 Лове провёл уже 24 матча за «Броммапойкарну», забил три мяча и сделал две голевые передачи. Немецкий клуб не пожалел € 4,6 млн, чтобы заполучить Аррхова. Писали, что за юношей внимательно следил даже «Манчестер Сити». Однако «Айнтрахт» договорился о трансфере ещё летом и по завершении сезона в Швеции забрал игрока.

«Аррхов очень талантлив, – соглашался спортивный директор «Айнтрахта» Тиммо Хардунг. – Он уже играет с высокой для своего возраста интенсивностью, обладает особыми навыками владения мячом. Мы очень рады, что он выбрал наш клуб для развития своей карьеры».

Исса Траоре, «Байер»

Исса Траоре Фото: Marco Bader/IMAGO/ТАСС

К ещё одному немецкому клубу «Байеру» присоединится другой юный талант – 18-летний Траоре. «Леверкузен» договорился о трансфере центрального защитника из малийской команды «Джолиба» ещё год назад, но требовалось дождаться, пока парень достигнет совершеннолетия. Это случилось в ноябре. Так что в зимнее окно Исса получит возможность отправиться в Германию. Детали сделки неизвестны.

Траоре заставил о себе говорить после юношеского чемпионата мира U17, где он, будучи младше большинства игроков, стал основным в сборной Мали. Команда взяла бронзу, пропустив всего четыре гола – по одному от Испании и Канады, два в полуфинале от Франции. Позже центральный защитник дебютировал и за сборную Мали U23. По мнению экспертов, Исса напоминает центрбека «Баварии» Деотшанкюля Юпамекано. За Траоре охотился также «ПСЖ», но африканец выбрал Германию.

«Этот клуб даёт шансы молодёжи. Можно перейти напрямую из «Байера» U19 в первую команду. Знаю, что в Леверкузене на меня рассчитывают, и надеюсь оправдать доверие», – признался Траоре.

Дейвер Мачадо, «Нант»

Дейвер Мачадо Фото: ZUMA/ТАСС

Сенсационный лидер чемпионата Франции «Ланс» уже потерял одного игрока. Впрочем, пока не звезду. И даже не основного. Левый защитник Мачадо перешёл в борющийся за выживание «Нант». Сумма трансфера 32-летнего колумбийца составила всего € 500 тыс. Между тем выкупали его «кроваво-золотые» четыре с половиной года назад у «Тулузы» за € 1,8 млн.

В нынешнем сезоне Мачадо поучаствовал всего в пяти матчах «Ланса» в Лиге 1. Четыре раза попал в основу, однажды вышел на замену. В остальном либо сидел на скамейке, либо лечился – травмировал колено, затем получил мышечное повреждение. В общем, вклад Дейвера в прорыв «Ланса» минимальный. А «Нант» дал ему контракт на два с половиной года.

Между прочим, Мачадо стал новичком «канареек» ещё 8 декабря. А 12-го уже дебютировал в основе «Нанта» во встрече с «Анже» (1:2). Как это стало возможным? Дело в том, что во Франции существует правило «джокера». Оно позволяет каждому клубу заявить одного свободного агента или игрока из другой французской команды вне окна. «Нант» воспользовался им в декабре, оформив, по сути, зимний трансфер.

Родриго Нестор, «Баия» (выкуп после аренды)

Родриго Нестор Фото: Alexandre Oliveira/Getty Images

Нестор был героем российских лент новостей в течение нескольких трансферных окон. И год, и два назад бразильские СМИ писали, что этот центральный полузащитник вот-вот перейдёт в «Зениту». Даже агент игрока Андре Кюри подтверждал – сделка близка к завершению. Трансфер оценивался в € 10-15 млн. В своё время Родриго был на виду в юношеской сборной Бразилии, сыграл на ЧМ U17 и потом раскрылся в родном «Сан-Паулу», так что переезд в Россию стал бы логичным шагом для развития карьеры.

Однако в прошлом сезоне Нестор потерял место в основе «Сан-Паулу», и в 2025-м его арендовала бразильская «Баия». По данным Transfermarkt, это стоило клубу из Салвадора € 1,5 млн. Выступая за «Баию», 25-летний полузащитник выдал лучший отрезок в карьере с точки зрения результативности – забил шесть голов в 32 матчах чемпионата, Кубка Бразилии и Кубка Либертадорес. С 1 января Родриго становится полноценным игроком этого клуба. За выкуп прав «Баия» заплатит ещё € 3,8 млн. Значит, РПЛ пока подождёт.

Бонус из РПЛ. «Краснодар» выкупит Валентина Пальцева

Валентин Пальцев Фото: fckrasnodar.ru

В сентябре 2025-го защитник сборной России Валентин Пальцев перешёл из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар». По информации Transfermarkt, сделка была оформлена как аренда до 23 января с обязательством выкупа за € 3,2 млн. Таким образом, в зимнее окно чемпион должен будет полностью выкупить права на 24-летнего игрока. Очевидно, клуб Сергея Галицкого мог сделать это и осенью, но пошёл навстречу продавцу.

«Почему оформили трансфер Пальцева как аренду с выкупом? Это была наша просьба для «Краснодара». Они её приняли. Это было по ряду причин. Большое им спасибо, что они приняли эту просьбу», – объяснил в комментарии для «Чемпионата» гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.