Из топ-лиг Европы «смыло» 136 игроков! Какие чемпионаты пострадали из-за Кубка Африки

Турецкая Суперлига тоже потеряла много футболистов. А самые серьёзные проблемы – у двух французских клубов.

Кубок Африки традиционно превращается в проблему для европейских клубов и целых лиг. Ведь этот турнир проводится по ходу сезона. Команды теряют ценных игроков, чемпионаты – привлекающих болельщиков и телезрителей звёзд. Не станет исключением и стартующий 21 декабря в Марокко Кубок Африки – 2025. Рассказываем, какие лиги Европы делегировали на него наибольшее число футболистов, да и о клубах не забудем.

Чемпионат Франции – 51 игрок из Лиги 1

Нетрудно догадаться, что самым пострадавшим из-за Кубка Африки стал чемпионат Франции. Клубы Лиги 1 и низших дивизионов продолжают находить талантливых игроков в бывших колониях страны, а тех манят Эйфелева башня и «длинный евро». Африканцы хорошо приживаются во французском футболе, но обратная сторона этой истории – массовый отток рабочей силы во время континентального турнира.

В заявки 24 сборных, участвующих в Кубке Африки, включён 51 (!) игрок из Лиги 1. Частично пострадала и Лига 2 – восемь человек из второго по силе дивизиона тоже отправились в Марокко. Самый дорогой, по версии Transfermarkt, представитель чемпионата Франции на турнире – защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими. Лидер марокканской сборной вообще оценивается выше любого другого участника Кубка Африки – в € 80 млн. В топ-5 по стоимости входят ещё три малийца – Ламин Камара из «Монако» (€ 30 млн), Ибрагим Мбайе из «ПСЖ» и Мамаду Сарр из «Страсбурга» (по € 25 млн), а также марокканец Найеф Агер из «Марселя» (€ 22 млн).

Ламин Камара Фото: Ed Sykes/Getty Images

Самые крупные пробоины в составе получили ФК «Париж» и «Лорьян». Оба клуба Лиги 1 потеряли по пять человек. Парижане лишились защитников Самира Шерги (Алжир) и Амари Траоре (Мали), вингеров Илана Кеббаля (Алжир) и Мозеса Саймона (Нигерия) и нападающего Жан-Филиппа Крассо (Кот-д’Ивуар). Между прочим, Кеббаль, Саймон и Крассо – три самых результативных игрока команды по «гол+пас». «Лорьян» недосчитался защитников Монтассара Тальби (Тунис), Арсена Куасси (Буркина-Фасо), Дарлина Йонгва (Камерун), полузащитника Артура Эбонга (Камерун) и нападающего Айегуна Тосина (Бенин). Все пятеро входят в топ-11 по сыгранному времени в чемпионате Франции.

Ещё несколько клубов Лиги 1 остались без четырёх футболистов – «Лилль», «Ницца», «Анже», «Метц» и «Гавр». А вот «ПСЖ» ограничился двумя потерями, как и «Монако» Александра Головина (помимо Камара, в сборную Мали вызван Крепен Диатта).

Чемпионат Англии – 33 игрока из АПЛ

Из сильнейшей лиги мира Кубок Африки выдернул более трёх десятков игроков. Помимо того, 11 футболистов временно «исчезли» из Чемпионшипа. И даже в Лиге 1 (третьем по уровню дивизионе) есть четыре потери.

С точки зрения имени главная фигура – лучший бомбардир прошлого сезона АПЛ форвард сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах. Самые дорогие игроки, по версии Transfermarkt, камерунец Брайан Мбемо из «Манчестер Юнайтед» (€ 75 млн), египтянин Омар Мармуш из «Манчестер Сити» (€ 65 млн), ещё один камерунец Карлос Балеба из «Брайтона» (€ 60 млн) и ивуариец Амад Диалло из того же «Манчестер Юнайтед» (€ 50 млн).

Омар Мармуш Фото: Matt McNulty/Getty Images

Самая пострадавшая от Кубка Африки команда Англии – «Сандерленд», отправивший на турнир шестерых футболистов. Также в АПЛ заметно сузился состав у «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэма», которые остались без трёх человек. Манкунианцы, помимо вингеров Мбемо (лучшего бомбардира команды с шестью голами) и Диалло, отправили в Африку марокканского защитника Нуссайра Мазрауи. «Фулхэм» лишился трёх нигерийцев – защитника Кэлвина Бейсси, вингеров Алекса Айуоби и Саму Чуквезе. Последние двое находятся в тройке лидеров команды по результативным действиям.

Чемпионат Турции – 21 игрок из Суперлиги

Как ни удивительно, но в топ-3 европейских чемпионатов по числу игроков на Кубке Африки оказался турецкий. Команды местной Суперлиги не могут рассчитывать на 21 игрока. Да и второй дивизион Турции добавил в этот список шестерых футболистов.

Самый дорогой игрок, конечно же, звезда «Галатасарая» и сборной Нигерии Виктор Осимхен. Нападающий оценивается в € 75 млн. Есть и ещё несколько футболистов с хорошим ценником: марокканец Юссеф Эн-Несири (€ 24 млн) и малиец Доржелес Нене (€ 17 млн) из «Фенербахче», другой малиец Эль Билал Туре (€ 15 млн) и нигериец Вильфред Ндиди (€ 12 млн) из «Бешикташа».

Виктор Осимхен Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Вообще, Кубок Африки сильнее всего ударил по «Галатасараю» и «Аланьяспору». По три игрока из этих двух клубов уехали на турнир. Чемпион Турции, помимо Осимхена, не сможет использовать сенегальского защитника Исмаила Якобса и габонского полузащитника Марио Лемина. «Аланьяспор» остался без полузащитника Маэстру (Ангола), нападающих Мешака Элиа (ДР Конго) и Стива Мунье (Бенин). Впрочем, много играет только Маэстру, остальные – поигрывают.

Чемпионат Италии – 19 игроков из Серии А

На четвёртом месте в этом списке – чемпионат Италии, у которого почти такой же показатель потерь, как у турецкой Суперлиги. Из Серии А улетели в Марокко 19 футболистов. Ещё четверых добавила Серия В.

По стоимости вне конкуренции – Адемола Лукман из «Аталанты» и сборной Нигерии (€ 40 млн). На второй строчке ивуариец Эван Н’Дика из «Ромы» (€ 30 млн). В топ-5 входят также другой ивуариец Одилон Коссуну из «Аталанты» (€ 25 млн), марокканец Нейл Эль-Айнауи из «Ромы» (€ 20 млн) и сенегалец Булайе Диа из «Лацио» (€ 15 млн).

Адемола Лукман Фото: Alex Grimm/Getty Images

Что касается проблем отдельных клубов, то самая серьёзная – у «Лечче». Тренерский штаб этой команды вынужден думать о том, как компенсировать отъезд сразу троих игроков – защитника Киалонды Гаспара (Ангола), полузащитника Лассана Кулибали (Мали) и вингера Ламека Банды (Замбия). Последнего мы помним по выступлениям за тульский «Арсенал». Каждый из них – ценная фигура для «Лечче».

Чемпионат Германии – 17 игроков из Бундеслиги

Пятая европейская лига по числу уехавших на турнир игроков – Бундеслига. Зов Кубка Африки привлёк 17 футболистов из высшего дивизиона чемпионата Германии. Пара человек покинула и Вторую Бундеслигу.

Первый по стоимости – нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Николас Джексон (€ 50 млн). Достаточно дорого оцениваются ещё защитник «Байера» и сборной Буркина-Фасо Эдмон Тапсоба (€ 35 млн) и форвард «Вольфсбурга» и сборной Алжира Мохамед Амура (€ 32 млн). Замыкают пятёрку два марокканца – Элисс Бен-Сегир из «Байера» и Билал Эль-Ханнус из «Штутгарта» (оба – по € 28 млн).

Николас Джексон Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Можно посочувствовать тренерскому штабу «Байера». Команда из Леверкузена осталась без квартета уехавших на Кубок Африки. Ни один другой клуб Германии не лишился такого числа футболистов. Кроме защитника Тапсоба и вингера Бен-Сегира, «Байер» временно покинули алжирский полузащитник Ибрахим Маза и камерунский нападающий Кристиан Кофане. Тоже не последние игроки, пусть и молодые.

Чемпионат Испании – 16 игроков из Примеры

Если брать топ-лиги Европы, то наименьший ущерб от Кубка Африки получила Примера. Но и высший дивизион чемпионата Испании недосчитался 16 футболистов. Вдобавок четверых послала на турнир Сегунда.

Самый дорогой – Браим Диас, который с 2024 года решил выступать за сборную Марокко. Атакующий полузащитник «Реала» оценивается в € 35 млн. Ещё четверо стоят по € 20 млн – это Абде Эззалзули (Марокко и «Бетис»), Флавьен Бойомо (Камерун и «Осасуна»), Карл Этта Эйонг (Камерун и «Леванте») и Пап Гейе (Сенегал и «Вильярреал»).

Браим Диас Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Из испанских клубов в худшей ситуации находится «Бетис». У севильцев три представителя на Кубке Африки. Вместе с вингером Абде команду покинули марокканский полузащитник Софьян Амрабат и форвард сборной ДР Конго Седрик Бакамбу.

У остальных европейских чемпионатов Кубок Африки забрал не так много футболистов. Португальская Примейра осталась без 14 человек, другие лиги потеряли ещё меньше. Из клубов заметно пострадал кипрский «Арис». Четыре одноклубника Александра Кокорина поборются за трофей – защитники Жедеон Калулу (ДР Конго), Стив Яго (Буркина-Фасо), Алекс Мукету-Муссунда (Габон) и полузащитник Ясин Буран (Коморские острова). Неприятная ситуация для претендующего на чемпионский титул «Ариса», учитывая, что и сам Кокорин не играет из-за травмы с августа.