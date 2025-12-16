Приз Дембеле — худшее, что могла сделать ФИФА

В прошлом году мы увидели идеальную конкуренцию премий. «Золотой мяч» вручили Родри, а приз The Best от ФИФА получил Винисиус. Хайп был неимоверный! Изначально он возник вокруг «ЗМ», потому что его вручали раньше. Сперва многие медиа писали, что приз заберёт Вини. А накануне церемонии резко посыпались инсайды: «Мяч» вручат Родри!

Торжественное мероприятие в Париже «Реал» фактически проигнорировал. Родри, который незадолго до того порвал «кресты», вышел на сцену на костылях и получил приз. В плане резонанса получилось просто супер!

И идея отдать премию The Best Винисиусу тоже была супер. Дуализм кандидатов и дуализм премий — это же отлично. Это рождает дискуссию, привлекает интерес. Так и должно быть. Вручение премии The Best не прошло как фоновый шум. Напротив, борьбу Вини и Родри и то, как между ними разделили призы, очень долго обсуждали.

Тем печальнее, что в этом году ФИФА приняла самое идиотское решение из возможных в плане привлечения внимания к своей награде. Усман Дембеле провёл выдающийся сезон. Он заслужил получить приз лучшему игроку мира. Но разве только он заслужил? А Витинья? А Рафинья? А Педри? А Мохамед Салах?

Если в конце прошлого года явных кандидатов было двое, то сейчас — ещё больше. Простор для хайпа — широчайший! Всё, что нужно было сделать ФИФА, — выбрать НЕ Дембеле. Не потому, что он не заслужил. А потому, что, выбирая его, ФИФА душит интерес к своей премии в зародыше.

Усман Дембеле Фото: FIFA via Getty Images

Вы только представьте, как кипели бы обсуждения, если бы приз The Best получил не Дембеле. Кто угодно — Витинья, Рафинья, Салах, Педри. Или из менее очевидных — Ламин Ямаль, Гарри Кейн, Килиан Мбаппе. Можно было бы и Скотта Мактоминея добавить, но он не попал в расширенный список номинантов на The Best.

Те, кто был против вручения «ЗМ» Дембеле, говорили бы о торжестве справедливости и хвалили бы ФИФА и её приз. Фанаты Усмана, напротив, предались бы праведному гневу. И это тоже хорошо! В случае с премиями, с медийкой любая реакция хороша. Хуже всего — когда нет никакой реакции. И именно этого добилась ФИФА, наградив Дембеле. Они просто повторили выбор France Football — что тут обсуждать? Разве что их PR-несостоятельность.

Если же посмотреть на номинации The Best чисто по-футбольному, в первую очередь выделяется символическая сборная. Без Рафиньи, без Салаха — как это можно объяснить? Откуда Коул Палмер? Он блестящий игрок, никто с этим не спорит. Но почему он есть в символической сборной, а Рафиньи и/или Салаха — нет? Непонятно…

В 2020 году на фоне ковида France Football почему-то решил не вручать «Золотой мяч». Роберт Левандовски его полностью заслужил, однако не получил. Зато подсуетилась ФИФА, и поляку вручили The Best. По статусу, конечно, не замена «ЗМ». Но в любом случае заслуженный индивидуальный приз Левандовски получил. И его вручила ФИФА. France Football этого не сделал и заработал большую порцию критики.

Роберт Левандовски Фото: Pool via Getty Images

«Золотой мяч» в 2022-м получил Карим Бензема. Его вручили в октябре — до чемпионата мира. А The Best за 2022-й вручили в начале 2023-го — то есть уже с учётом ЧМ. И приз получил Лео Месси. Тут не было холивара. Просто отметили двух футболистов, которые заслужили. Один — по состоянию до чемпионата мира. Второй — уже с учётом результатов ЧМ.

В 2023-м, правда, вновь победил Месси — причём в обеих премиях! И тут бо́льшая часть аудитории, помимо персофанов Лео, обрушилась с критикой — и на ФИФА, и на «Золотой мяч». Дуализма не вышло. Обтекать пришлось и тем, и другим.

Дальше — 2024-й с бешеной рубкой Винисиуса и Родри. Абсолютно разные игроки, абсолютно разные люди, абсолютно разный вайб — и разные итоги премий. Супер! То, что нужно! И был шанс устроить что-то похожее в этом году. Сделать то, для чего в первую очередь и существуют индивидуальные призы в командном виде спорта, — дать пищу для спора. А ФИФА этого не сделала. И таким образом лишила свою премию внимания, которое так просто было заполучить.