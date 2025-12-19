Скидки
Главная Футбол Статьи

Флориан Вирц в Ливерпуле, статистика, какие звёзды начинали в АПЛ хуже: Торрес, Балотелли, Форлан, Хойлунд, Сёрлот

Вирц до сих пор без голов и ассистов в АПЛ. Но некоторые звёзды стартовали гораздо хуже
Никита Паглазов
Какие звёзды начинали в АПЛ хуже Флориана Вирца
Будущий напарник Холанда так и уехал из Англии сухим, а лучший игрок ЧМ-2010 мучился в «МЮ».

Летом 2025 года трансфер Флориана Вирца из «Байера» в «Ливерпуль» стал самым дорогим в истории АПЛ (до сделки по Александеру Исаку). Чемпион Англии купил полузащитника за космические € 125 млн. От немца ждали ярких голов и ассистов. Однако за 15 туров АПЛ у Вирца «0» по обоим показателям! Opta сообщает, что Флориан создал больше всего голевых моментов среди футболистов, не набравших ни одного результативного балла. Вряд ли игроку от этого легче.

Флориан Вирц Подробнее

В чемпионате у Вирца уже мог быть гол: в матче 14-го тура с «Сандерлендом» он нанёс точный удар на 81-й минуте. Правда, мяч в итоге записали на Норди Мукиэле как автогол. Обидно. По влиянию на игру «Ливерпуля» к Флориану нет больших претензий. Но пропорция «сумма трансфера — результативные действия» давит на немца.

В истории АПЛ уже были прецеденты, когда звёздные новички стартовали с сухой серии. Вспоминаем эти примеры.

Фернандо Торрес («Челси», сезон-2010/2011)

Матчей без результативных действий в АПЛ: 9

Фернандо Торрес

Фернандо Торрес

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Один из самых громких трансферов в истории АПЛ. Торрес был лидером «Ливерпуля», исправно забивал за команду и за три года стал любимчиком «Энфилда». Однако в сезоне-2010/2011 мерсисайдцы показывали слабые результаты. Команда находилась вдали от чемпионской гонки, а Торрес хотел бороться за золото. Прошлые же заходы «Ливерпуля» за титулом не увенчались успехом. Поэтому Фернандо решил, что предложение от «Челси» — тот самый момент, когда пора изменить свою жизнь.

Впрочем, тот сезон не очень успешно складывался для испанца индивидуально. В течение всего 2010-го Торрес мучился от проблем с коленом. Из-за этого, например, Фернандо провёл слабый для себя чемпионат мира, хоть Испания и выиграла турнир. А до трансфера в «Челси» форвард забил всего девять мячей в 23 турах АПЛ. Неплохой показатель, но не уровень праймового Торреса.

«Челси» не побоялся заплатить за футболиста на тот момент рекордные для АПЛ € 58,5 млн. Тогда сделка выглядела как большая победа владельца клуба Романа Абрамовича: в пару к Дидье Дрогба добавился ещё один топ-форвард, «золотая» гонка с «Манчестер Юнайтед» обрела новую интригу. Однако проблемы Торреса перекинулись с «Ливерпуля» на «Челси». Забавно, что дебютировал испанец в матче с бывшей командой, которая обыграла лондонцев в гостях (1:0).

Фернандо Торрес

Фернандо Торрес

Фото: Scott Heavey/Getty Images

Фернандо забил первый мяч в АПЛ за «Челси» только спустя девять встреч — в 34-м туре выдал 1+1 против «Вест Хэма». Затем он ассистировал в 37-м туре с «Ньюкаслом» — и всё. В следующем сезоне лучше не стало: всего шесть мячей и четыре ассиста в 32 играх. Зато гол Фернандо в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» вывел «Челси» в финал, который лондонцы впоследствии выиграли.

До победы в АПЛ Торрес так и не добрался. Да и статистика в «Ливерпуле» у него была круче: 81+19 в 142 встречах против 45+30 в 172 играх за «Челси». Зато в Лондоне испанец выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии. «Ливерпуль» же за этот отрезок взял только Кубок лиги. Для «Челси» трансфер вряд ли стал успешным, но и большим провалом его не назовёшь.

Фернандо Торрес
Фернандо Торрес
экс-форвард «Челси»

«Ливерпуль» был тем клубом, где я показал свой лучший футбол, а «Атлетико» — местом, где я чувствовал себя как дома. Но «Челси» дал мне то, чего на самом деле не мог дать мне ни один другой клуб… И это были трофеи».

Марио Балотелли («Ливерпуль», сезон-2014/2015)

Матчей без результативных действий в АПЛ: 12

Марио Балотелли

Марио Балотелли

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Про Марио Балотелли уже сказано всё. Если брать аналогию с компьютерной FIFA, природа выкрутила ему все скиллы на 99. Однако из-за характера итальянец не воспользовался бешеным потенциалом. Балотелли постоянно влипал в неприятности, а в футболе сиял только эпизодически.

Одну из последних попыток перезапустить карьеру Марио предпринял «Ливерпуль». В 2014 году мерсисайдцы купили форварда у «Милана» за € 20 млн. До этого Балотелли провёл неплохой английский период в «Манчестер Сити» (стал с клубом чемпионом), да и в Италии исправно забивал. Даже несмотря на постоянные выходки.

Получилось ли у Марио на «Энфилде»? Нет. Легендарный скриншот с тройкой нападения Балотелли — Фабио Борини — Рики Ламберт в итоге стал классикой мемов для болельщиков.

Тройка нападения Балотелли — Фабио Борини — Рики Ламберт

Тройка нападения Балотелли — Фабио Борини — Рики Ламберт

Фото: Sky Sports

Марио же не забивал в 12 встречах АПЛ подряд. А единственный гол в сезоне в чемпионате он положил «Тоттенхэму» в 25-м туре. Забавно, что за весь год у Балотелли набралось больше жёлтых карточек (7), чем забитых мячей (4).

Летом 2015 года «Ливерпуль» поспешил скорее избавиться от гения. Следующий сезон Балотелли провёл на правах аренды в «Милане», а в 2016-м в статусе свободного агента отправился в «Ниццу». Больше ни один топ-клуб уже не звал дикого итальянца.

Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед», сезон-2023/2024)

Матчей без результативных действий в АПЛ: 14

Расмус Хойлунд

Расмус Хойлунд

Фото: Michael Regan/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» уже без иронии называют «кладбищем талантов». Действительно, один и тот же футболист может стать изгоем в Манчестере, но раскрыться в другом клубе. История Расмуса Хойлунда попадает под это описание. Датчанин здорово выступал за «Аталанту». После трансфера из австрийского «Штурма» в сезоне-2022/2023 он забил 10 мячей в 34 турах, однако выделялся даже не статистикой, а умной игрой.

«Манчестер Юнайтед» как раз искал нового центрфорварда после расставания с Криштиану Роналду зимой 2022-го. Выбор пал на юного Хойлунда. Манкунианцы отвалили «Аталанте» за таланта € 77,8 млн и ждали чудес. Только у Расмуса сразу начались проблемы. В августе 2023 года он пропустил три тура на старте АПЛ из-за травмы спины. А затем не забивал в чемпионате 14 матчей подряд.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг верил в датчанина и постоянно выпускал его на поле. Но никак не шло. Хотя в Лиге чемпионов Хойлунд был одним из немногих игроков команды, кто показывал хороший футбол: по дублю «Галатасараю» и «Копенгагену» плюс гол «Баварии». Однако «МЮ» даже не вышел из группы.

Эрик тен Хаг и Расмус Хойлунд

Эрик тен Хаг и Расмус Хойлунд

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Расмус впервые отличился в АПЛ только 26 декабря 2023 года во встрече с «Астон Виллой». Затем его прорвало! По 1+1 с «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном», голы «Вест Хэму» и снова «Астон Вилле» плюс дубль в ворота «Лутона». К несчастью, форвард снова получил мышечную травму и пропустил три игры. До конца сезона за 10 туров АПЛ он отличился трижды.

Следующий сезон получился ещё хуже. За 32 встречи в АПЛ Расмус забил всего четыре мяча, хотя в Лиге Европы набрал 6+3 и дошёл с «МЮ» до финала. Летом 2025-го в Манчестере приняли решение отправить Хойлунда обратно в Италию. «Наполи» арендовал датчанина с правом выкупа за € 44 млн, которое может стать обязательным при выполнении определённых условий.

В Неаполе статистика Расмуса пока также не поражает: шесть голов и два ассиста в 17 встречах. Однако важно, что с датчанина спал большой психологический груз, на поле он действует намного легче. Антонио Конте постепенно воскрешает захандрившего футболиста.

Расмус Хойлунд Подробнее

Александр Сёрлот («Кристал Пэлас», сезоны-2017/2018 и 2018/2019)

Матчей без результативных действий в АПЛ: 16

Александр Сёрлот

Александр Сёрлот

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

К 2018 году Сёрлот ещё не был большой европейской звездой. Но уже тогда Александр считался перспективным форвардом. Норвежец начал карьеру в родном «Русенборге», а затем поиграл за «Будё-Глимт», «Гронинген» и «Мидтьюлланн». А в 2018-м за ним пришёл «Кристал Пэлас» и заплатил датчанам € 16 млн.

Это тот случай, когда сделку на 100% можно назвать провалом. За 20 матчей в «Кристал Пэлас» Сёрлот забил всего один мяч (в Кубке лиги «Суонси») и оформил один ассист (также в Кубке лиги с «Вест Бромвичем»). В АПЛ же 195-сантиметровый норвежец за 16 встреч так и не отметился результативными действиями.

В 2019-м лондонцы отправили Александра в аренду в «Гент», а чуть позже — в «Трабзонспор». Финальное расставание случилось в 2020 году: «РБ Лейпциг» рискнул заплатить за нападающего аж € 20 млн. Получается, «Кристал Пэлас» даже ушёл в плюс с провального трансфера! Но в Германии у Сёрлота также не пошло. Зато с 2021 года он успешно выступает в Примере: Александр стабильно забивал за «Реал Сосьедад» и «Вильярреал», а теперь он важный элемент «Атлетико».

Диего Форлан («Манчестер Юнайтед», сезоны-2001/2002 и 2002/2003)

Матчей без результативных действий в АПЛ: 23

Диего Форлан

Диего Форлан

Фото: Alex Livesey/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» — первый европейский клуб в карьере Форлана. Англичане нашли форварда в аргентинском «Индепендьенте» и купили за € 11 млн. Если учитывать результативность Диего в других клубах и сборной, в «МЮ» уругваец не показал и четверти потенциала.

Форлан переехал в Манчестер в январе 2002 года. Но первый мяч в АПЛ забил только в октябре! Сухая серия в чемпионате продлилась сумасшедшие 23 матча. Важно отметить, что в 70% игр за этот период Диего проводил на поле менее 20 минут. Сэр Алекс Фергюсон изначально несильно доверял юному уругвайцу. Первое результативное действие за «МЮ» нападающий сделал в сентябре 2002-го, забив «Маккаби» из Хайфы в Лиге чемпионов (5:2). В АПЛ же он впервые отличился во встрече 11-го тура с «Астон Виллой», сравняв счёт на 77-й минуте.

Диего Форлан Подробнее

Стать основным форвардом для «Манчестер Юнайтед» у Форлана не получилось. За 98 встреч в клубе он забил всего 17 мячей и в 2004 году укатил в «Вильярреал», а позже — в «Атлетико». Уже в Испании Диего превратился в настоящего форварда-киллера.

Позже уругваец вспоминал, что в Англии у него не получилось завоевать доверие сэра Алекса Фергюсона: «У каждого тренера есть любимые футболисты. Возможно, я не был таким у сэра Алекса, что вполне объяснимо. Он тренирует и делает свой выбор. И всё же годы шли, а я так и не получал шанса. Я хорошо работал на тренировках, а потом наступала суббота или воскресенье, и я не попадал в состав. Я выходил на поле, забивал и потом снова оказывался на скамейке запасных. Иногда не попадал даже в запас и видел, что теряю поддержку».

