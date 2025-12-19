Вирц до сих пор без голов и ассистов в АПЛ. Но некоторые звёзды стартовали гораздо хуже

Летом 2025 года трансфер Флориана Вирца из «Байера» в «Ливерпуль» стал самым дорогим в истории АПЛ (до сделки по Александеру Исаку). Чемпион Англии купил полузащитника за космические € 125 млн. От немца ждали ярких голов и ассистов. Однако за 15 туров АПЛ у Вирца «0» по обоим показателям! Opta сообщает, что Флориан создал больше всего голевых моментов среди футболистов, не набравших ни одного результативного балла. Вряд ли игроку от этого легче.

В чемпионате у Вирца уже мог быть гол: в матче 14-го тура с «Сандерлендом» он нанёс точный удар на 81-й минуте. Правда, мяч в итоге записали на Норди Мукиэле как автогол. Обидно. По влиянию на игру «Ливерпуля» к Флориану нет больших претензий. Но пропорция «сумма трансфера — результативные действия» давит на немца.

В истории АПЛ уже были прецеденты, когда звёздные новички стартовали с сухой серии. Вспоминаем эти примеры.

Фернандо Торрес («Челси», сезон-2010/2011)

Матчей без результативных действий в АПЛ: 9

Фернандо Торрес Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Один из самых громких трансферов в истории АПЛ. Торрес был лидером «Ливерпуля», исправно забивал за команду и за три года стал любимчиком «Энфилда». Однако в сезоне-2010/2011 мерсисайдцы показывали слабые результаты. Команда находилась вдали от чемпионской гонки, а Торрес хотел бороться за золото. Прошлые же заходы «Ливерпуля» за титулом не увенчались успехом. Поэтому Фернандо решил, что предложение от «Челси» — тот самый момент, когда пора изменить свою жизнь.

Впрочем, тот сезон не очень успешно складывался для испанца индивидуально. В течение всего 2010-го Торрес мучился от проблем с коленом. Из-за этого, например, Фернандо провёл слабый для себя чемпионат мира, хоть Испания и выиграла турнир. А до трансфера в «Челси» форвард забил всего девять мячей в 23 турах АПЛ. Неплохой показатель, но не уровень праймового Торреса.

«Челси» не побоялся заплатить за футболиста на тот момент рекордные для АПЛ € 58,5 млн. Тогда сделка выглядела как большая победа владельца клуба Романа Абрамовича: в пару к Дидье Дрогба добавился ещё один топ-форвард, «золотая» гонка с «Манчестер Юнайтед» обрела новую интригу. Однако проблемы Торреса перекинулись с «Ливерпуля» на «Челси». Забавно, что дебютировал испанец в матче с бывшей командой, которая обыграла лондонцев в гостях (1:0).

Фернандо Торрес Фото: Scott Heavey/Getty Images

Фернандо забил первый мяч в АПЛ за «Челси» только спустя девять встреч — в 34-м туре выдал 1+1 против «Вест Хэма». Затем он ассистировал в 37-м туре с «Ньюкаслом» — и всё. В следующем сезоне лучше не стало: всего шесть мячей и четыре ассиста в 32 играх. Зато гол Фернандо в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» вывел «Челси» в финал, который лондонцы впоследствии выиграли.

До победы в АПЛ Торрес так и не добрался. Да и статистика в «Ливерпуле» у него была круче: 81+19 в 142 встречах против 45+30 в 172 играх за «Челси». Зато в Лондоне испанец выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии. «Ливерпуль» же за этот отрезок взял только Кубок лиги. Для «Челси» трансфер вряд ли стал успешным, но и большим провалом его не назовёшь.

Фернандо Торрес экс-форвард «Челси» «Ливерпуль» был тем клубом, где я показал свой лучший футбол, а «Атлетико» — местом, где я чувствовал себя как дома. Но «Челси» дал мне то, чего на самом деле не мог дать мне ни один другой клуб… И это были трофеи».

Марио Балотелли («Ливерпуль», сезон-2014/2015)

Матчей без результативных действий в АПЛ: 12

Марио Балотелли Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Про Марио Балотелли уже сказано всё. Если брать аналогию с компьютерной FIFA, природа выкрутила ему все скиллы на 99. Однако из-за характера итальянец не воспользовался бешеным потенциалом. Балотелли постоянно влипал в неприятности, а в футболе сиял только эпизодически.

Одну из последних попыток перезапустить карьеру Марио предпринял «Ливерпуль». В 2014 году мерсисайдцы купили форварда у «Милана» за € 20 млн. До этого Балотелли провёл неплохой английский период в «Манчестер Сити» (стал с клубом чемпионом), да и в Италии исправно забивал. Даже несмотря на постоянные выходки.

Получилось ли у Марио на «Энфилде»? Нет. Легендарный скриншот с тройкой нападения Балотелли — Фабио Борини — Рики Ламберт в итоге стал классикой мемов для болельщиков.

Тройка нападения Балотелли — Фабио Борини — Рики Ламберт Фото: Sky Sports

Марио же не забивал в 12 встречах АПЛ подряд. А единственный гол в сезоне в чемпионате он положил «Тоттенхэму» в 25-м туре. Забавно, что за весь год у Балотелли набралось больше жёлтых карточек (7), чем забитых мячей (4).

Летом 2015 года «Ливерпуль» поспешил скорее избавиться от гения. Следующий сезон Балотелли провёл на правах аренды в «Милане», а в 2016-м в статусе свободного агента отправился в «Ниццу». Больше ни один топ-клуб уже не звал дикого итальянца.

Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед», сезон-2023/2024)

Матчей без результативных действий в АПЛ: 14

Расмус Хойлунд Фото: Michael Regan/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» уже без иронии называют «кладбищем талантов». Действительно, один и тот же футболист может стать изгоем в Манчестере, но раскрыться в другом клубе. История Расмуса Хойлунда попадает под это описание. Датчанин здорово выступал за «Аталанту». После трансфера из австрийского «Штурма» в сезоне-2022/2023 он забил 10 мячей в 34 турах, однако выделялся даже не статистикой, а умной игрой.

«Манчестер Юнайтед» как раз искал нового центрфорварда после расставания с Криштиану Роналду зимой 2022-го. Выбор пал на юного Хойлунда. Манкунианцы отвалили «Аталанте» за таланта € 77,8 млн и ждали чудес. Только у Расмуса сразу начались проблемы. В августе 2023 года он пропустил три тура на старте АПЛ из-за травмы спины. А затем не забивал в чемпионате 14 матчей подряд.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг верил в датчанина и постоянно выпускал его на поле. Но никак не шло. Хотя в Лиге чемпионов Хойлунд был одним из немногих игроков команды, кто показывал хороший футбол: по дублю «Галатасараю» и «Копенгагену» плюс гол «Баварии». Однако «МЮ» даже не вышел из группы.

Эрик тен Хаг и Расмус Хойлунд Фото: Maja Hitij/Getty Images

Расмус впервые отличился в АПЛ только 26 декабря 2023 года во встрече с «Астон Виллой». Затем его прорвало! По 1+1 с «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном», голы «Вест Хэму» и снова «Астон Вилле» плюс дубль в ворота «Лутона». К несчастью, форвард снова получил мышечную травму и пропустил три игры. До конца сезона за 10 туров АПЛ он отличился трижды.

Следующий сезон получился ещё хуже. За 32 встречи в АПЛ Расмус забил всего четыре мяча, хотя в Лиге Европы набрал 6+3 и дошёл с «МЮ» до финала. Летом 2025-го в Манчестере приняли решение отправить Хойлунда обратно в Италию. «Наполи» арендовал датчанина с правом выкупа за € 44 млн, которое может стать обязательным при выполнении определённых условий.

В Неаполе статистика Расмуса пока также не поражает: шесть голов и два ассиста в 17 встречах. Однако важно, что с датчанина спал большой психологический груз, на поле он действует намного легче. Антонио Конте постепенно воскрешает захандрившего футболиста.

Александр Сёрлот («Кристал Пэлас», сезоны-2017/2018 и 2018/2019)

Матчей без результативных действий в АПЛ: 16

Александр Сёрлот Фото: Catherine Ivill/Getty Images

К 2018 году Сёрлот ещё не был большой европейской звездой. Но уже тогда Александр считался перспективным форвардом. Норвежец начал карьеру в родном «Русенборге», а затем поиграл за «Будё-Глимт», «Гронинген» и «Мидтьюлланн». А в 2018-м за ним пришёл «Кристал Пэлас» и заплатил датчанам € 16 млн.

Это тот случай, когда сделку на 100% можно назвать провалом. За 20 матчей в «Кристал Пэлас» Сёрлот забил всего один мяч (в Кубке лиги «Суонси») и оформил один ассист (также в Кубке лиги с «Вест Бромвичем»). В АПЛ же 195-сантиметровый норвежец за 16 встреч так и не отметился результативными действиями.

В 2019-м лондонцы отправили Александра в аренду в «Гент», а чуть позже — в «Трабзонспор». Финальное расставание случилось в 2020 году: «РБ Лейпциг» рискнул заплатить за нападающего аж € 20 млн. Получается, «Кристал Пэлас» даже ушёл в плюс с провального трансфера! Но в Германии у Сёрлота также не пошло. Зато с 2021 года он успешно выступает в Примере: Александр стабильно забивал за «Реал Сосьедад» и «Вильярреал», а теперь он важный элемент «Атлетико».

Диего Форлан («Манчестер Юнайтед», сезоны-2001/2002 и 2002/2003)

Матчей без результативных действий в АПЛ: 23

Диего Форлан Фото: Alex Livesey/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» — первый европейский клуб в карьере Форлана. Англичане нашли форварда в аргентинском «Индепендьенте» и купили за € 11 млн. Если учитывать результативность Диего в других клубах и сборной, в «МЮ» уругваец не показал и четверти потенциала.

Форлан переехал в Манчестер в январе 2002 года. Но первый мяч в АПЛ забил только в октябре! Сухая серия в чемпионате продлилась сумасшедшие 23 матча. Важно отметить, что в 70% игр за этот период Диего проводил на поле менее 20 минут. Сэр Алекс Фергюсон изначально несильно доверял юному уругвайцу. Первое результативное действие за «МЮ» нападающий сделал в сентябре 2002-го, забив «Маккаби» из Хайфы в Лиге чемпионов (5:2). В АПЛ же он впервые отличился во встрече 11-го тура с «Астон Виллой», сравняв счёт на 77-й минуте.

Стать основным форвардом для «Манчестер Юнайтед» у Форлана не получилось. За 98 встреч в клубе он забил всего 17 мячей и в 2004 году укатил в «Вильярреал», а позже — в «Атлетико». Уже в Испании Диего превратился в настоящего форварда-киллера.

Позже уругваец вспоминал, что в Англии у него не получилось завоевать доверие сэра Алекса Фергюсона: «У каждого тренера есть любимые футболисты. Возможно, я не был таким у сэра Алекса, что вполне объяснимо. Он тренирует и делает свой выбор. И всё же годы шли, а я так и не получал шанса. Я хорошо работал на тренировках, а потом наступала суббота или воскресенье, и я не попадал в состав. Я выходил на поле, забивал и потом снова оказывался на скамейке запасных. Иногда не попадал даже в запас и видел, что теряю поддержку».