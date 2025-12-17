Мучительный проход «Барсы» в Кубке. 75 минут страдали с командой из третьего дивизиона!

«Барселона» стартовала в Кубке страны с 1/16 финала. На первом для себя этапе каталонцы встретились с «Гвадалахарой». Нет, чемпиону не пришлось лететь в Мексику, чтобы сыграть в футбол. Клуб с таким названием есть и в Испании, как и город – с населением около 100 тысяч человек (расположен в 60 км от Мадрида). Местная «Гвадалахара» выступает в третьем по уровню дивизионе и занимает в своей группе 17-е место. Ниже – только трое. В составе команды Пепе Марти отсутствуют легионеры и «сборники», да и хороший газон тренер хозяев не обещал.

«Должен признаться, состояние нашего поля далеко не идеальное. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы исправить ситуацию, но, откровенно говоря, это не «Камп Ноу» и не «Сантьяго Бернабеу». Нам как команде с определённым стилем футбола и подбором игроков очень важно иметь качественный газон», – сказал накануне встречи Марти, который, к слову, не мог руководить своими парнями со скамейки из-за дисквалификации.

Матч должен был стартовать в 23:00 мск, однако начало перенесли на полчаса – «по причинам безопасности». Испанские СМИ сообщили, что 2000 болельщиков не могли попасть на временную трибуну местного стадиона и у входа на арену возникли длинные очереди. Таким образом, на целых 30 минут было отложено первое выступление в этом сезоне тер Штегена. Появление немецкого голкипера стало, конечно, не единственным изменением в стартовом составе «Барсы» по сравнению с предыдущей игрой в чемпионате с «Осасуной». Ханси Флик сохранил в основе только троих – Эрика Гарсию, Рашфорда и Ямаля.

Хозяева начали кубковую встречу дерзко, как и случается нередко в матчах «маленьких» команд с топами. Заполненный до отказа восьмитысячный стадион гнал вперёд своих и изо всех сил освистывал «Барселону». Первый удар на пятой минуте нанесла «Гвадалахара». Полузащитник Рамирес зарядил издали – попал в створ. Серьёзно размял тер Штегена. Через минуту Гарсия из «Барселоны» фактически повторил трюк соперника. Пробил почти с середины поля, а молодой голкипер Висенте, прошедший через молодёжку мадридского «Реала», едва не уронил мяч за линию ворот.

Всё оказалось для команды Флика не так легко, как ожидалось. Возможно, причина в качестве поля, но при 85% владения мячом «Барселона» создавала мало остроты. Ямаль действовал в роли «десятки» – под Рашфордом – и был, по сути, свободным художником. А на флангах располагались Барджи (справа) и Фермин (слева). Игроки группы атаки, конечно, менялись местами по ситуации. Ямаль зарабатывал опасные штрафные. Несмотря на это, за весь первый тайм чемпион наиграл лишь на 0,37 по xG. Хотя дурака не валял. Хозяева круто бились за каждый мяч, закрывали все зоны.

«Гвадалахара» после активного дебюта затем защищалась, как правило, низким блоком. Тем не менее от контригры не отказалась. Команда Марти при любой возможности бежала вперёд. Однажды организовала быструю ответную атаку «два в два», но форварду Каньисо, завершавшему её ударом из-за штрафной, не хватило мастерства. А хавбек Рамирес решился на новый дальний выстрел – с центра поля! Быть может, Ману просто было лень делать мощный рывок. На сей раз он и в створ не попал.

Ламин Ямаль Фото: Irina R. Hipolito/Zuma/ТАСС

После перерыва Ямаль окончательно вернулся на правый фланг, а Барджи прописался в центре. И именно Руни уже в начале второго тайма вскрыл оборону «Гвадалахары» тончайшим проникающим пасом на Рашфорда. Маркус избежал офсайда, однако загубил чистый выход один на один – Висенте совершил яркий сейв. А ещё через пару минут голкипер хозяев и вовсе сотворил чудо, когда ногой отразил удар Рашфорда в упор.

Игроки «Гвадалахары» всё заметнее уставали – преимущество «Барселоны» стало подавляющим. Тренерский штаб хозяев добавил своей команде энергии тройной заменой. После часа матча у «Гвадалахары» снова появилась контригра. Опасно бил свежий Кальво, а в другом эпизоде Кристенсен снял мяч с ноги Каньисо перед воротами тер Штегена. Флик же, волнуясь за результат, выпускал основных – Кубарси, Бальде, Педри, Кунде…

Только на 76-й минуте «Барса» забила! Теперь Кристенсен показал себя у чужих ворот. Датчанин открылся под передачу на дальний угол вратарской, которую великолепно исполнил де Йонг. Андреас нанёс удар головой, и мяч, срикошетив от защитника, влетел в сетку. Тут даже Висенте был бессилен.

Интрига прожила до самого конца. Хозяева едва не отыгрались, когда мощный форвард Каропитше прорвался на ударную позицию и заставил тер Штегена сделать сейв. Только на 90-й минуте «Гвадалахара» сдалась «Барсе». Рашфорд наконец-то переиграл Висенте – забил второй гол. А ассистировал англичанину Ямаль, завершивший встречу с восемью обводками.