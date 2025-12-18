19-летний Пестряков — уже самый дорогой в «Акроне». Пора познакомиться с одним из открытий 2025 года в РПЛ поближе.

«В День ВДВ надевал отцовский берет». Что за юный талант раскрылся рядом с Дзюбой

Современный «Акрон» ассоциируется прежде всего с Артёмом Дзюбой. Однако рядом со звёздным ветераном в тольяттинском клубе всё громче заявляют о себе талантливые юниоры. Ярче всех себя в уходящем году проявил Дмитрий Пестряков. Лишнее подтверждение этому — удвоение рыночной стоимости на Transfermarkt: с € 1,5 млн до 3 млн. Дороже в «Акроне» не оценивается никто.

В интервью «Чемпионату» воспитанник знаменитой тольяттинской академии рассказал о сложностях адаптации во взрослом футболе, фирменных подколах Дзюбы и впервые прокомментировал слухи об интересе к нему российских топ-клубов.

Адаптация Пестрякова во взрослом футболе и влияние Дзюбы на «Акрон»

— Какие промежуточные итоги первой части сезона можно подвести?

— Сейчас мысль одна — хорошо отдохнуть и подготовиться к весенней части чемпионата, чтобы войти в неё максимально готовыми. Если подытожить прошедшую часть, то для нас она больше удачная, чем нет. Упустили много очков, где не должны были, но при этом добрали там, где немного повезло.

— А для себя лично?

— Конкретно собой не до конца доволен, но если оценивать в целом, то показал нормальный результат. В середине осеннего отрезка чуть дал сбой, потому что подустал – мне дали небольшую паузу.

— На финише года усталость не навалилась?

— Как раз нет. Заканчивал эту часть в лучшей своей форме за осенний промежуток.

— Ты проводишь первый полноценный сезон в качестве игрока основы. Полностью адаптировался к требованиям и уровню?

— Да, уже адаптировался.

Дмитрий Пестряков Фото: ФК «Акрон»

— Со сложностями приходилось сталкиваться?

— В физическом плане проблем не было. Когда пришёл в главную команду, сразу смог выбежать все тесты. Наверное, это в силу возраста и характера. Сложность была в психологическом плане. Когда переходишь из юношеского во взрослый футбол, ментально чуть проседаешь. На это нужно какое-то время. Чем раньше ментально освоишься, тем лучше для тебя и команды.

— Кто помогал с адаптацией?

— Можно сказать, что вся команда. Старшие ребята давали советы и помогали. Также ребята, которых можно отнести к сверстникам — это уже основной ряд людей, с которыми проводишь досуг. За счёт них тоже вливаешься в коллектив и чувствуешь себя более свободно. Тренерский штаб постоянно подсказывает. Всё это помогает влиться и почувствовать себя более спокойно.

— Как Тедеев работает с молодёжью?

— Он открыт ко всем. Старается максимально чётко донести, что от тебя требуется. Если будешь выполнять, шкала доверия будет только подниматься. В соответствии с этим будешь прибавлять и получать больше игровой практики. В этом плане выстроена хорошая вертикаль.

— Велика степень влияния Дзюбы на команду и твою адаптацию?

— Он повлиял на состояние всего коллектива. Понятное дело, что с ним наш коллектив стал намного сплочённее. Как мы знаем, своей речью и харизмой он смог сплотить сборную России на чемпионате мира — 2018. У него хорошо это получается, поэтому в «Акроне» он многое привнёс в коллектив.

— Фирменные приколы по-прежнему при нём?

— Конечно.

— Марадишвили рассказывал, как Артём встретил его в «Акроне» со словами: «Ждали усиление, а приехал Марадишвили».

— Было такое (смеётся).

— А как тебя подкалывал Дзюба?

— Меня за причёску, когда была чуть побольше, чем сейчас. Потом я всё состриг — сейчас уже в команде об этом не вспоминают.

— Удивляет, что Артём в 37 лет остаётся в порядке?

— Конечно. В России очень редкое явление, когда футболист после 33-34 лет показывает высокий уровень и в целом играет до такого возраста. Относительно российского футбола 37 лет — это уже «пенсия». Поэтому Артём удивляет, но хочется, чтобы было как можно больше таких футболистов.

Слухи об интересе ЦСКА и цель попробовать себя в Европе

— В родной Каменке ты уже стал самым популярным человеком?

— Думаю, да (смеётся). Приезжал домой на два дня — весь город на ушах.

— Ты рассказывал, что до футбола пробовал себя в карате, шахматах.

— Да, я был активным — надеюсь, и сейчас такой же. Ходил по кружкам и пробовал себя. Носило от шахмат до карате.

— Почему в карате не задержался?

— В моём представлении карате было какой-то дракой, а мы там начали отжиматься, качать пресс — мне это стало не очень интересно, и решил уйти.

— А с шахматами почему не сложилось?

— В шахматах нужно быть слишком усидчивым, а я не мог усидеть за доской дольше 20 минут.

— Ты рассказывал, что в детстве мечтал стать спецназовцем. Откуда это пошло?

— Связано с моим отцом. В некоторых источниках пишут, что он спецназовец, но это искажённое представление. Отец — десантник. С детства папа приучил к берету. В день ВДВ я ходил в нём. Мне нравилась эта история и в плане камуфляжной формы. Мне даже на заказ шили костюм. Было очень интересно, говорил отцу, что хочу стать спецназовцем. Со временем интересы поменялись.

— Как отец относился к твоему детскому порыву?

— Спокойно. Наверное, в душе он был рад. Мы даже задумывались, чтобы я поехал в Суворовское училище. Однако потом появился футбол — и всё это отошло на второй план.

— В академии хулиганил?

— Это не про меня. Да, выходили в город — по возможности могли сходить покушать, в кино, просто прогуляться. Максимум, что было — не пришёл вовремя на базу. На следующий день просто получил небольшой втык от тренера.

— По дому тосковал?

— Первое время скучал из-за смены обстановки. Однако родителям вообще не показывал, что тоскую по дому.

— Почему?

— Не хотел, чтобы они переживали. Когда общались по телефону, говорил: «Всё хорошо, тренируют. Главное — кормят и нахожусь в тепле».

Дмитрий Пестряков Фото: ФК «Акрон»

— А семья скучала?

— Да. Семья показывала, что скучает. Это было дополнительной причиной не показывать, что я тоскую по дому, чтобы они ещё больше не расстраивались. Если бы я так говорил, для родителей это было бы причиной для большего стресса.

— Чем в академии занимался в свободное от футбола время?

— В академии утром проходила тренировка, потом – школа, отдых, а вечером всё равно бежишь на поле. Не то что делать нечего, а тебя туда тянет. Можешь выйти на поле, чтобы просто подурачиться. В какие-то дни можешь взять фишки, побить по воротам, но есть время, когда хочешь выйти и просто поиграть в тот же теннисбол, посмеяться с ребятами, поднять эмоциональный фон.

— Вратарь «Динамо» Курбан Расулов рассказывал, что в академии мог иногда прогулять в школу и пойти играть в Counter-Strike. У тебя такого не было?

— Я не такой фанат Counter-Strike, чтобы куда-то ехать или идти. Понятно, что учиться я тоже не так люблю. Наверное, если выбирать между игрой и учёбой, то выберу Counter-Strike (смеётся). На информатике бывало, что мог зайти поиграть в Counter-Strike.

— А учителя как реагировали?

— Когда учитель подходит, вкладку быстро закрываешь и сидишь что-то печатаешь в Word. Но такого никому повторять не советую.

— Решение получать педагогическое образование сопряжено с тренерством?

— Да. Педагогическое образование с учётом тренерства, чтобы после карьеры было полегче продолжить свою работу в футболе.

— Удаётся совмещать футбол с образованием?

— Очень тяжело. Однако в университете понимают, чем я занимаюсь, насколько у меня забит график.

— После тепличных условий в академии были сложности в бытовом плане?

— Не скажу, что было тяжело. Наверное, родители воспитали так, что всё умел. Приготовить поесть, постирать могу. Никаких проблем не было.

— В уходящем году ощутил повышение внимания и ожиданий?

— Добавляется ответственность, когда выходишь на футбольное поле. Люди уже знают, на что ты способен — соответственно, ждут этого. Нужно каждую игру подтверждать, что ты один из лидеров команды, который может решить исход матча.

— Как справляться с этим давлением?

— Не думать об этом, быть собой и делать то, что умеешь.

— В последнее время о тебе много писали в контексте ЦСКА. Действительно от армейцев есть интерес?

— Я полностью сфокусирован на «Акроне» и своём развитии. Сам ни с кем не разговаривал, лично на меня никто не выходил. Для меня это тот же самый интерес, как и для всех журналистов и любителей футбола. Есть клубы и представители, которые при необходимости погрузятся в этот процесс.

— Но приятно осознавать, что ты уже на карандаше у больших клубов?

— Всегда приятно, когда тебя замечают и отмечают топ-клубы страны. Однако всё это второстепенно, потому что ты должен сосредоточиться на себе и команде, каких-то более важных вещах. Просто интерес — это не гарантия. Нужно продолжать работать и не снижать требования к себе.

Дмитрий Пестряков Фото: ФК «Акрон»

— В «Акроне» целый ряд экс-игроков ЦСКА. Марадишвили, Бистрович и Хосонов как-то комментировали эту новость?

— Они просто подстёгивают. Могут мимо проходить и вкинуть: «ЦСКА».

— В голосовании премии «Первая пятёрка» тебя включили в список Челестини, Слуцкий, Семак, Галактионов. Что для тебя это значит?

— Тоже приятно. Насколько я помню, занял четвёртое место. Для меня это причина не радоваться, а продолжать работать ещё.

— Тот факт, что тебя отмечают, добавляет мотивации?

— Мне хочется доказать, что могу показать себя ещё больше и быть не на четвёртом месте, а выше.

— Ты говорил, что есть цель однажды попробовать себя в Европе. Какие чемпионаты импонируют?

— Нравится чемпионат Германии, потому что там атакующий футбол. Нравится испанский чемпионат, но в сравнении с Бундеслигой там не такой атакующий футбол. Поэтому назову чемпионат Германии. Англия тоже интересна.

Интересы Пестрякова вне футбола и мысли о главной сборной России

— Что приносит удовольствие в жизни, помимо футбола?

— Провожу время со своей девушкой. Вместе выходим погулять: можем сходить покушать, поболтать — просто провести время.

— Кино, музыка не приносят такого удовольствия?

— Люблю музыку, в ду́ше иногда выдаю прилично.

— В каком жанре?

— В самых разных: могу и в русском народном, могу и в рэп уйти.

— Партнёры уже привыкли?

— Не все. Те, кто остаётся после тренировок на долгое время — да.

— Думаешь о попадании в главную сборную?

— Ещё когда давал интервью в молодёжной сборной, говорил, что у всех игроков молодёжки стоит цель попасть в главную команду нашей страны. Лично для меня это такая же цель. Она была и осталась. Хочется попробовать себя в составе главной сборной. Это зависит только от меня.

— Качество соперников сборной России не влияет на мотивацию?

— Нет. Если бы были официальные игры, отборочные матчи, было бы намного интереснее. Однако сейчас такое время, когда через товарищеские игры можно не бояться вызывать новые имена. Когда наступят официальные игры, будешь иметь оптимальный состав.

Дмитрий Пестряков (справа) Фото: ФК «Акрон»

— Возвращаться на международную арену мы будем с сильным поколением?

— Есть очень хорошая перспектива. Если мы все, молодые, не снизим к себе требования, а продолжим расти, это будет только на руку национальной команде.

— У тебя есть мечта посетить Испанию и Италию. В отпуске осуществишь?

— В отпуске я съездил домой, чуть провёл время с родными и близкими, поговорил с первым учителем в школе и первым тренером. Сейчас нахожусь в Москве, оттуда полечу немного погреться на пляже.

— Испания и Италия откладываются?

— Они откладываются в связи с тем, что я хотел бы поехать туда не зимой, а когда потеплее. Плюс там визовый режим, поэтому всё немного усложняется.

— Как должен завершиться сезон для «Акрона», чтобы ты был полностью доволен?

— Если брать турнирную составляющую, то седьмая строчка. Это достижимо. Думаю, мы можем побороться. Всё будет зависеть только от нас: как мы проведём зимние сборы и войдём в весеннюю часть чемпионата.

— А для тебя лично?

— Определённо набрать какое-то количество голевых действий.

— После 17 матчей в РПЛ у тебя 5+2.

— Если станет 10+5, я буду доволен. Для первого полноценного сезона в линии атаки я бы сказал, что это неплохо.

— Удивляет, что в середине таблице приходится конкурировать с «Динамо» и «Спартаком»?

— Я могу сказать про сезон в целом. Как будто у всех команд на старте сезона была перестройка. Взять тот же «Спартак» — у них была неопределённость. В «Динамо» многое поменялось: новый тренер, лица, схема. В этом случае немного повезло «Балтике», которая зашла с боевым коллективом. На этой почве они смогли отобрать очки у всех топов. То, что мы сейчас идём вровень с «Динамо» и «Спартаком» — это в том числе и наша заслуга, но на это есть ещё ряд причин. Мы можем бороться за места повыше относительно прошлого сезона.

— Год назад ты подписал первый большой и долгосрочный контракт. Какую весомую покупку уже успел сделать?

— Тут скорее покупка не моя, а родителей. Купили машины — себе и деду.

— Сам не водишь?

— Пока что нет. В процессе обучения.

— У тебя есть мечта?

— Чтобы здоровье было у родных, близких и у меня.