Кого топ-клубы РПЛ зря отпустили в летнее окно? «Зениту» и «Динамо» есть о ком пожалеть

День за днём приближаемся к зимнему окну, которое откроется в январе. Главное внимание – на новичков топ-команд РПЛ. Однако и трансферы «на выход» у ведущих российских клубов обязательно будут. Перед финишным отрезком чемпионата очень важно не ошибиться – не взять того, кто на самом деле не нужен, и не избавиться от игроков, которые ещё способны приносить пользу. Иногда такое случается. Давайте вспомним, кого отпустили топы РПЛ в летнее окно (за исключением отданных в аренду футболистов). Стоит ли жалеть сейчас о чьём-либо уходе?

«Краснодар»

Кто ушёл летом: Кайо («Ботафого», Бразилия), Михайло Баньяц («Крылья Советов»), Юрий Дюпин («Сочи»), Александр Эктов («Пари НН»), Фёдор Смолов («БроукБойз»), Юрий Газинский (завершил карьеру).

Чемпиону как будто бы не о ком жалеть. Кайо закрепился в основе «Ботафого», но получил две подряд травмы колена и с октября не появлялся на поле. Баньяц не выигрывает конкуренцию даже в «Крыльях Советов» – только восемь матчей в стартовом составе и столько же выходов на замену. Выкупленный «Пари НН» после аренды Эктов сломался в межсезонье и пропустил всю первую часть сезона. Дюпин поначалу сидел на скамейке в «Сочи», потом воспользовался шансом, однако перед зимней паузой снова угодил в запас. В девяти матчах в РПЛ пропустил 18 мячей и отбил лишь 63% ударов – далеко не самый высокий показатель среди голкиперов лиги.

Кайо Фото: Lucas Figueiredo/Getty Images

Газинский завершил карьеру. Да и Смолов, судя по всему, близок к этому. Фёдор поиграл только за медийный «БроукБойз» в кубковом турнире и забил пару голов.

«Зенит»

Кто ушёл летом: Дмитрий Чистяков («Ростов»), Алексей Сутормин («Крылья Советов»), Зелимхан Бакаев («Локомотив»), Саша Зделар (без клуба), Огнен Мимович (завершение аренды из «Фенербахче», Турция).

Тренерский штаб «Зенита» может пожалеть о том, что отпустил Бакаева, по крайней мере, как усиление со скамейки Зелимхан бы пригодился. Вингер выдал хорошую первую часть сезона в «Локомотиве». В 14 матчах совершил шесть результативных действий – забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Джонатан Альба и Дмитрий Чистяков Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Чистяков – основной защитник в «Ростове». Провёл 11 матчей в РПЛ и пять – в Кубке России, забил один мяч. Пропустил несколько туров только из-за повреждения и дисквалификации. Впрочем, в «Зените» его воспитанник вряд ли играл бы. У Сутормина непонятный статус в «Крыльях Советов». Экс-хавбек сборной России поучаствовал в 16 матчах РПЛ, но в стартовый состав попал лишь семь раз. Зделар, с которым расторгли контракт, до сих пор без клуба. Мимович выходит на поле лишь в чемпионате Кипра (0+0 в 10 матчах) – в заявке «Пафоса» на Лигу чемпионов его нет. При этом Огнен неожиданно сыграл за сборную Сербии с Англией (0:2) в отборе ЧМ-2026, тем не менее и на «Уэмбли» не убедил, что «Зениту» стоило его выкупать.

«Локомотив»

Кто ушёл летом: Наир Тикнизян («Црвена Звезда», Сербия), Марко Раконьяц (ОФИ, Греция), Илья Самошников («Спартак»), Тимур Сулейманов («Ростов»), Николай Титков («Балтика»), Константин Марадишвили («Акрон»), Эдгар Севикян (завершение аренды из «Ференцвароша», Венгрия).

Из покинувших «Локомотив» футболистов наиболее заметен Тикнизян. Левый защитник – основной в «Црвене Звезде», играет в Лиге Европы. У Наира 25 матчей и две голевые передачи в нынешнем сезоне. А вот серб Раконьяц, ушедший после нескольких аренд в греческий ОФИ, потерялся и в новой команде. У нападающего нет голов в 12 матчах, свой единственный мяч он забил в Кубке Греции.

Наир Тикнизян Фото: Getty Images

Из тех, кто остался в РПЛ, свой класс подтверждает Сулейманов. Тимур – лучший бомбардир «Ростова» с четырьмя голами в 16 матчах. Другое дело, что и «Локо» от рокировки Сулейманов – Комличенко не проиграл. Хорош в «Балтике» выкупленный после аренды Титков. Полузащитник входит в топ-3 у калининградцев по результативности (2+2 в 17 играх). В такой форме Николай пригодился бы и железнодорожникам.

Зато игрок сборной России Самошников растворился в «Спартаке». Отчасти из-за травм, но не только. За красно-белых универсал сыграл всего пять матчей, забил «Пари НН» в кубковом турнире. Марадишвили и Севикян пока не запомнились чем-либо особенным в «Акроне». Константин начинал в основе, но осенью присел на скамейку (0+0 в восьми матчах РПЛ), Эдгар играл побольше (10 матчей, шесть – в основе), однако в его активе лишь один заработанный пенальти.

ЦСКА

Кто ушёл летом: Аббосбек Файзуллаев («Истанбул Башакшехир», Турция), Келлвен («Палмейрас», Бразилия), Виллиан Роша («Аль-Джазира», ОАЭ), Секу Койта («Генчлербирлиги», Турция), Рифат Жемалетдинов («Ахмат»), Кристиян Бистрович («Акрон»), Миралем Пьянич (завершил карьеру), Сауль Гуарирапа (завершение аренды из «Сочи»).

Для ЦСКА, конечно, главной потерей стал уход Виллиана Роши – о таком игроке невозможно не жалеть. Однако «Аль-Джазира» воспользовалась опцией выкупа защитника, так что армейцы мало что могли сделать в этих обстоятельствах. В новой команде у бразильца 11 матчей без результативных действий – все в стартовом составе. В Эмиратах оказался и нападающий Гуарирапа, которого ЦСКА не выкупил после аренды из «Сочи». Венесуэлец играет с сентября на правах аренды за «Шарджу». Хотя «играет» – это громко сказано: 0+0 в четырёх матчах.

Виллиан Роша Фото: jc.ae

Другой бразилец Келлвен прижился в «Палмейрасе», с которым дошёл до финала Кубка Либертадорес. В решающей игре вышел в основе, выглядел неплохо, однако не спас от поражения – 0:1. У правого защитника 19 матчей и два голевых паса. Месяц Келлвен пропустил из-за травмы. Сейчас он кажется более серьёзным конкурентом для Милана Гаича, чем купленный на его место Рамиро Ди Лусиано.

Файзуллаев и Койта поехали играть за лиры – последнего отправили в Турцию с обязательной опцией выкупа после аренды, так что тоже, по сути, продали. Аббосбек не феерит в «Истанбул Башакшехир». У узбекского хавбека 10 матчей (четыре – в основе) и 1+0. Секу примерно на том же уровне в «Генчлербирлиги». Забил всего один гол в 13 матчах, успел схватить удаление.

Пьянич решил завязать с футболом. Жемалетдинов и Бистрович не выделяются в РПЛ. У Рифата в чемпионате один выход в основе и семь – на замену. Забил он только в Кубке России «Рубину». У Кристияна в «Акроне» 1+1 в девяти матчах РПЛ. Но и он не всегда попадал в основу (семь раз).

«Спартак»

Кто ушёл летом: Алексис Дуарте («Сантос», Бразилия), Рикарду Мангаш («Спортинг», Португалия), Миэнти Абена («Газиантеп», Турция), Хесус Медина («Дамак», Саудовская Аравия), Михаил Игнатов («Сочи»), Павел Маслов («Чайка»).

У руководства «Спартака» нет поводов расстраиваться из-за потерь футболистов, глядя на то, как играют ушедшие. Дуарте провёл только пять матчей за «Сантос». В остальных играх чемпионата Бразилии либо был запасным, либо оказывался вне заявки. Мангаш шикарно начал в «Спортинге» – с двух голов «Ароке», но затем потерял место в основе. У Рикарду 11 матчей и 2+0. Абена был твёрдым игроком стартового состава «Газиантепа», однако в ноябре-декабре стал и на скамейке иногда оказываться (1+0 в 12 матчах). У Медины такая же результативность в Саудовской Аравии. Забил только один гол и не делал голевых передач, но в восьми играх местного чемпионата.

Рикарду Мангаш Фото: Maciej Rogowski/Getty Images

Бывшие российские игроки «Спартака» Игнатов и Маслов без особого блеска выступают за аутсайдеров РПЛ и Первой лиги – соответственно, «Сочи» и «Чайку». Михаил, действуя зачастую на позиции форварда, набрал 2+1 в 14 матчах благодаря дублю «Ахмату». Павел вышел на поле 10 раз – команда пропустила в играх с его участием 21 гол.

«Динамо» Москва

Кто ушёл летом: Хорхе Карраскаль («Фламенго», Бразилия), Фабиан Бальбуэна («Гремио», Бразилия), Эли Даса (НЕК, Нидерланды), Диего Лаксальт (без клуба), Даниил Лесовой («Пари НН»).

Московскому «Динамо», возможно, стоило сохранить в составе Карраскаля. Колумбиец заиграл во «Фламенго», стал обладателем Кубка Либертадорес и чемпионом Бразилии с командой из Рио-де-Жанейро. В 23 матчах забил три гола и сделал пять голевых передач.

Эли Даса Фото: Broer van den Boom/Getty Images

Но если на продаже Карраскаля бело-голубые прилично заработали (€ 12,5 млн), то Бальбуэну, Дасу и Лаксальта отпустили свободными агентами. Фабиан сыграл за «Гремио» три матча в августе и даже успел забить один гол «Атлетико Минейро», а потом получил травму колена и до сих пор восстанавливается. Даса нашёл себе новый клуб в Нидерландах. Израильтянин основной защитник НЕКа из Неймегена (10 матчей), а его команда сенсационно залетела в топ-4 Эредивизии. Возможно, и с Эли расстаться поспешили. А вот Лаксальт всё ещё безработный.

Лесового тоже спокойно отдали в «Пари НН» – с опцией обратного выкупа. В Нижнем Новгороде вингер – игрок стартового состава. Но недостаточно результативен: в 17 матчах РПЛ у него 1+1.