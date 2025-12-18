«Он должен решить, хочет ли «Золотой мяч». Как Гринвуд стал суперзвездой во Франции

Мэйсон Гринвуд превратился из одного из самых захейченных футболистов мира в суперзвезду чемпионата Франции. 24-летний англичанин – лучший бомбардир и самый результативный игрок (по системе «гол+пас») этого сезона Лиги 1. У атакующего полузащитника 11+4 в 15 матчах. Именно Гринвуд решил в 16-м туре исход принципиальной битвы «Марселя» с «Монако» – забил победный мяч в концовке. Когда Мэйсон переходил в провансальский клуб, фанаты «Марселя» запустили хештег #ГринвудуЗдесьНеРады, но теперь ещё как рады!

Для карьеры любого другого игрока пропуск 20 месяцев мог бы стать приговором, по крайней мере на высоком уровне. Пока шло расследование той неприглядной истории с обвинениями в адрес Гринвуда в избиении и изнасиловании фотомодели Харриет Робсон (как писала The Sun, родившей Мэйсону в феврале этого года вторую дочь), воспитанник «Манчестер Юнайтед» был отстранён родным клубом. С февраля 2022-го по сентябрь 2023-го он не сыграл ни минуты. Целых 603 дня без практики – мучительно долгий отрезок, особенно на фоне психологического давления с разных сторон. И всё же англичанин не просто вернулся туда, где находился, как футболист, однако, кажется, стал даже лучше.

За перезапуск карьеры Гринвуд, конечно, должен благодарить Испанию. А конкретно – «Хетафе». Сезон-2023/2024, в котором он набрал 10+6 в 36 встречах, помог ему сбросить лишний эмоциональный груз вдали от Великобритании и снова поверить в себя как игрока топ-класса. Сомнения в таких обстоятельствах были бы у любого. Летом 2024-го за Мэйсоном пришёл «Марсель» и выкупил его, несмотря на протесты своих сторонников. Причём не только болельщиков. Даже мэр Марселя Бенуа Пайян публично призывал клуб отказаться от подписания англичанина с запятнанной репутацией. Фанаты же после трансфера пообещали жертвовать € 5 в фонд поддержки женщин за каждый гол Гринвуда в «Марселе». Уже, кстати, накопилась немаленькая сумма – € 180. Представьте, если бы каждый поклонник провансальцев отдавал по «пятёрке»…

«Решение приняли внутри клуба, – признавался президент «Марселя» Пабло Лонгория. – Существовали определённые разногласия, но мы были объективны. Потратили ещё немного времени на расследование, хотя мы и не судьи. Однако мы использовали всю информацию, чтобы принять наилучшее решение, и я считаю, что нам это удалось. В первую очередь поговорили с главным тренером Роберто Де Дзерби. Понятно, он знал Мэйсона раньше, поэтому разговор был очень коротким».

Мэйсон Гринвуд Фото: Angel Martinez/Getty Images

Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «Манчестер Юнайтед» продал Гринвуда «Марселю» за € 26 млн плюс € 5 млн бонусами. Кроме того, французский клуб должен отдать манкунианцам половину суммы с дохода от будущей перепродажи игрока. По информации The Telegraph, «Манчестер Юнайтед» включил в договор и пункт о возможности обратного выкупа Мэйсона, но активация его маловероятна. А уже в октябре 2024-го Give me Sport поделился собственным инсайдом: боссы «МЮ» сожалеют о заключённой с «Марселем» сделке, так как клуб, скорее всего, заработал бы больше, если бы сохранил права на атакующего полузащитника.

В это охотно верится. Летом 2025-го Marca опубликовала информацию, что «Аль-Наср» готов подписать Гринвуда по совету Криштиану Роналду. «Марсель» не желал продавать англичанина – трансфер не случился. А несколько дней назад Footmercato сообщил о новом сумасшедшем предложении по Мэйсону из Саудовской Аравии. «Неом» якобы даёт € 100 млн. От таких денег отказаться невероятно трудно.

Де Дзерби действительно знал, как выжать максимум из Гринвуда. Бывший талант «МЮ» стал зажигать в Марселе с первого матча. В прошлом сезоне он набрал 22+6 в 36 встречах Лиги 1 и Кубка Франции. Выиграл гонку бомбардиров чемпионата вместе с Усманом Дембеле из «ПСЖ». Пошли разговоры о возможном возвращении Мэйсона и в АПЛ. Сайт TEAMTalk писал об интересе к атакующему полузащитнику со стороны «Тоттенхэма» и «Вест Хэма», кроме того, среди претендентов на приобретение Гринвуда назывались испанские топы – «Барселона» с «Атлетико».

Марсель с его мощной энергетикой способен вернуть к жизни любого. Главное, чтобы была мотивация у самого игрока. Ну и определённый уровень, конечно. В летнее окно Мэйсон никуда не ушёл, и правильно сделал. Клуб «Марсель» возвратил парня и в Лигу чемпионов спустя четыре года. В нынешнем розыгрыше ЛЧ у англичанина 3+1 в шести матчах. Он оформил дубль в ворота «Юниона», забил «Аяксу» и отдал голевую передачу в игре с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».

Впрочем, нельзя утверждать, что в Марселе у Гринвуда – только мёд. Были и перепады формы, вероятно, связанные с ментальным состоянием. В марте RMC Sport выдал инсайд на тему того, что у клуба появилось недовольство отношением к делу со стороны англичанина. В «Марселе» решили – парень недостаточно выкладывается, слишком беззаботно относится ко всему и по своему потенциалу может давать больше на футбольном поле. Хотя статистика Мэйсона никак не подтверждала это.

Вот и сегодня, когда Гринвуд – самый результативный в чемпионате Франции, Де Дзерби говорит, что ему ещё есть куда расти. Берёт совсем уж высоко. По мнению итальянского тренера, Мэйсону по силам выиграть «Золотой мяч».

Роберто Де Дзерби главный тренер «Марселя» «Я вижу Мэйсона каждый день. У него огромный потенциал. Не вижу других футболистов такого же уровня в Европе. У него есть качества, чтобы выиграть «Золотой мяч». И ему самому решать, хочет ли он сделать всё возможное для борьбы за него или нет. Я хочу, чтобы он играл более стабильно».

В нынешнем сезоне Лиги 1 Гринвуд лучший в составе «Марселя» по целому ряду статистических показателей – ударам (55), попаданиям в створ ворот (24), пасам под удар (32), созданным «большим моментам» (8), успешным обводкам (24) и заработанным на себе фолам (16). Второй по точным передачам на чужой трети поля (255). Более того, ни один игрок чемпионата Франции не бьёт столько, сколько Мэйсон. Англичанин чувствует себя лидером, тем человеком, который обязан «делать разницу». Эти цифры показывают, как сильно игра «Марселя» в атаке зависит от Гринвуда, которого, между прочим, признали лучшим футболистом октября в Лиге 1.

Однако Де Дзерби просит, чтобы Мэйсон больше давал команде при обороне. Интенсивнее прессинговал, лучше сохранял мяч, когда провансальцам тяжело и требуется пауза для защитников. Иногда звезда «Марселя» допускает слишком простые потери.

В профайле Гринвуда по-прежнему один матч за первую сборную Англии. С Исландией в Лиге наций в сентябре 2020-го. Тогда Мэйсон вышел на замену в Рейкьявике и провёл на поле в футболке национальной команды четверть часа. В сентябре 2024-го, когда воспитанник «МЮ» расцвёл в «Марселе», временного тренера английской сборной Ли Карсли спросили о возможном возвращении Гринвуда. Тот сказал как отрезал – не рассматриваем.

Дело, конечно, не в уровне чемпионата Франции по сравнению с АПЛ, ведь вызывался же, например, из «Лилля» нынешний полузащитник «Марселя» Эйнджел Гомес. Когда назначили Томаса Тухеля, британские СМИ рассказывали, что Мэйсон намерен встретиться с новым тренером и обсудить свои перспективы. Но и немец после своего прихода повторяет слова Карсли – Гринвуд не кандидат в сборную Англии.

Мэйсон, имеющий ямайские корни, занялся сменой спортивного гражданства. Очевидно, его целью было выступление за сборную этой страны на ЧМ-2026. Пока официально переход не подтверждён. Ямайка проиграла борьбу за прямую путёвку Кюрасао Дика Адвоката, поэтому в марте должна пробиваться через стыки с Новой Каледонией и (в случае победы) с ДР Конго. И Гринвуд ждёт.