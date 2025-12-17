Сафонов — космос! Вытащил для «ПСЖ» трофей, взяв четыре удара в серии пенальти! Видео

Сафонов пропустил два от «Метца» в Лиге 1 (3:2), причём уже при здоровом Шевалье. Пусть вины в пропущенных голах Матвея не было, казалось, Луис Энрике, получив формальный повод, вернёт в основу вратаря-любимчика. Не-а! Россиянин провёл четвёртый матч кряду, причём в битве победителей ЛЧ и Кубка Либертадорес за Межконтинентальный кубок с «Фламенго».

Бразильский суперклуб во время летнего клубного ЧМ показал, что способен удивлять европейцев: 3:1 с будущим триумфатором «Челси», вполне боевые 2:4 — с «Баварией». Вот и «ПСЖ» пришлось непросто. Даже дошло до серии пенальти.

В основе «Фламенго» вышло множество старых знакомых по европейскому футболу: двое бывших динамовцев Варела и Карраскаль, Сандро (экс-«Ювентус»), Жоржиньо (легенда «Челси») и Пульгар (экс-«Болонья»). Как раз последний потревожил Сафонова дальним ударом низом на 17-й минуте — Матвей справился. Правда, прямо перед этим ошибся при выносе и, слегка промедлив с решением после передачи Пачо, попал под прессинг Платы. Повезло, что отскок получился в его пользу.

Ошибка Матвея Сафонова Фото: Кадр из трансляции

Тем не менее куда серьёзнее напортачил коллега Матвея Росси. На девятой минуте аргентинец пытался спасти команду от углового вслед за передачей назад и неловко выбил мяч, оставив без присмотра ворота. Руис воспользовался этим и забил, да «Фламенго» подфартило — VAR показал, что мяч вышел за пределы поля.

Ошибка Агустина Росси Фото: Кадр из трансляции

«ПСЖ» владел преимуществом, да моментов создавал мало. Ещё и на 35-й минуте лишился из-за повреждения Ли Кан Ина. Дембеле попал в заявку, однако корейца всё равно заменил Маюлу. А на 38-й парижане всё-таки забили уже легитимно! И вновь не обошлось без оплошности Росси. Если бы вратарь не коснулся мяча после сильного прострела Дуэ, Хвича до него не дотянулся бы. А он коснулся. И увидел, как 0:0 на табло сменились на 1:0.

Вторая ошибка Агустина Росси Фото: Кадр из трансляции

«Фламенго» вполне мог отыграться с углового, однако Пульгар на дальней штанге не попал по воротам. Да и Сафонов там всё контролировал.

А вот на 59-й минуте всё сложилось для бразильцев максимально удачно. Маркиньос в собственной штрафной ударил по ноге де Арраскаету, и Матвею выпало испытание пенальти. Пройти его не удалось: Жоржиньо с фирменным подпрыгиванием перехитрил россиянина.

Ортис вынес мяч из пустых ворот после попытки Невеша, и под финал основного времени спасать положение вышел-таки Дембеле. В итоге команды доигрались до овертайма. Хотя Маркиньос в последней атаке должен был заносить мяч в чужие ворота с прострела как раз Усмана — просто не подстроился под него. И во второй раз ненамеренно сыграл за «Фламенго».

Момент Маркиньоса Фото: Кадр из трансляции

«ПСЖ» нагнетал. Сафонов — скучал: в его створ пробили дважды за 120 минут. Тем не менее серии пенальти избежать не удалось. В прошлом сезоне Матвей уже выходил из неё победителем, потащив два 11-метровых от «Ланса» в 1/32 финала Кубка Франции. Стал он им и теперь, даже перевыполнив планку!

Россиянин не угадал направление удара де ла Круса, а вот выстрелы экс-игрока «Атлетико» Сауля, Абреу, Перейры и Араужо потащил! И даже неудачные подходы Дембеле с Баркола не помешали «ПСЖ» победить! Четыре спасения! Четыре! Невероятно! Матвея качали одноклубники — и совершенно по делу! Также именно Сафонов стал лучшим игроком встречи – кто бы сомневался.

Когда «ПСЖ» только прилетел в Катар, стоящего за спиной Хвичи Сафонова стёрли с командного фото — вроде как из-за шорт, чтобы не злить местных мусульманских болельщиков. С победными трофейными кадрами так уже едва ли сделают. Это уже шестой титул Матвея после побед в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, а также в ЛЧ и Суперкубке УЕФА. Ну и главное — четвёртый сыгранный матч кряду, что в Париже с ним случилось впервые. И поводов для обратной вратарской рокировки нет.