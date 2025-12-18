Внезапная концовка «Реала» в игре с аутсайдером третьей лиги! Таких нервов Алонсо не ждал

Во время жеребьёвки 1/16 финала Кубка Испании игроки «Талаверы» радовались так сильно, будто победили в ЛЧ. Просто аутсайдерам третьей по силе лиги выпал в соперники «Реал» – те уже мысленно представляли, как просят футболки у Мбаппе и других звёзд. Сам же матч интриги ожидаемо не подвозил. До, внезапно, концовки, в которой «Талавера» едва всё не перевернула!

Хаби Алонсо приберёг Куртуа с Винисиусом, Родриго, Тчуамени и Беллингемом (последние трое поднялись в лавки во втором тайме). Но не Мбаппе, которому нужно было оформить хет-трик, чтобы повторить рекорд Криштиану по голам за календарный год в «Реале» (59). Ещё в старте появился Эндрик, и как раз он на первых минутах тривелой вывел Килиана один на один с вратарём Гонсалесом. Француз ту дуэль проиграл. Самого же бразильца чуть позже остановил шикарным подкатом сзади Куэнка. Нападающий просил пенальти, да VAR на местном стадионе не предусмотрен.

Два два кряду удара Эндрика заблокировал Фаррандо. Постоянно по углам летал Гонсалес. «Талавера» о контригре практически не думала, тем не менее однажды Донсен опередил Хёйсена и заставил Лунина потрудиться. Простите, капитана Лунина.

За 40 минут «Реал» пробил в сторону чужих ворот 15 раз, в створ попал пять. Подал шесть угловых, наработал на 73% владения. И всё же забить никак не получалось. Пока Морено не сыграл в собственной штрафной рукой, а Мбаппе не был точен с 11-метрового. В конце первого тайма Килиан ещё и выступил ассистентом. Правда, сопернику. Однако какая разница, если Фаррандо замкнул прострел француза после прохода по лицевой?

Вторая половина вроде как становилась чистейшей формальностью. Разве что актуальным оставался вопрос, сколько забьёт Мбаппе. Килиан чуть-чуть не попал в дальний угол с проникающей передачи Эндрика. Гонсалес не дал французу поразить ближнюю девятку, а Гюлеру – реализовать штрафной классной перекидкой стенки.

Новый гол был вопросом времени и случился на 80-й минуте. В ворота «Реала»! Фаррандо прострелил с правого фланга, мяч проскочил всю штрафную и дошёл до Арройо, который устроил расстрел в касание. «Талавера» даже помчалась за ничьей, но перед финалом основного времени Гонсалес после шести спасений всё-таки ошибся, не потащив удар Мбаппе практически по центру – 1:3.

Всё? Нет! Исайя закрутил со стандарта в перекладину, и ди Ренсо воспользовался отскоком! А на последней добавленной минуте Лунин в падении потащил выстрел головой того же Исайи! Так 1:3 едва не превратились в 3:3.

«Талавера» Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Финальный штурм не принёс аутсайдеру нужного результата, однако он и так вправе гордиться минимальным поражением – до героической ничьей не хватило самую малость. Ну а Мбаппе, чтобы сравняться с Роналду по голам за год, нужно забить «Севилье» 20 декабря в рамках Ла Лиги.