Главная Футбол Статьи

Самые часто используемые футболисты в карьере Жозе Моуринью, Пепа Гвардиолы, Алекса Фергюсона, Карло Анчелотти

Кто главные любимчики Симеоне, Пепа и других топ-тренеров? Мы всё посчитали!
Иван Бровар
Серхио Бускетс и Луис Энрике
Отвечает статистика.

Даже самым тактически гениальным футбольным тренерам нужны те, на кого всегда можно положиться. Верно говорят, что игроки – проводники тренерских идей. Поэтому в карьере каждого специалиста существуют люди, которым они доверяют больше остальных. Следовательно, увеличивается и игровое время данных футболистов.

Например, Райан Гиггз практически всю карьеру провёл под руководством великого сэра Алекса Фергюсона. Неудивительно, что Ферги оказывал валлийцу огромное доверие. Однако в «Атлетико», «Арсенале», «Манчестер Сити», «Милане» и многих европейских грандах есть свои любимчики. Как обстоят дела с «фаворитами» у Диего Симеоне, Жозе Моуринью, Пепа Гвардиолы и других специалистов?

Ответ смотрите в нашей подборке.

