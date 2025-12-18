«Легендарная игра Сафонова. Она перезапускает всё». Мировые СМИ восхищаются вратарём «ПСЖ»

Пишут, что россиянину позавидовал бы даже инспектор Гаджет. И снова рассуждают о конкуренции с Шевалье.

Матвей Сафонов – на первых полосах. Вратарь затащил серию пенальти в матче за Межконтинентальный кубок, в котором сошлись победители Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес. За 120 минут «ПСЖ» и «Фламенго» забили по одному мячу, а затем наш голкипер отразил четыре пенальти подряд.

После такого главное спортивное издание Франции L'Équipe поместило на обложку командное фото «ПСЖ», на котором Сафонов находился по центру с трофеем в руках. И крупными буквами: L'ANNEE DE TOUS LES BONHEURS, что можно перевести как «ГОД ВСЕХ РАДОСТЕЙ» или «ГОД, ПОЛНЫЙ СЧАСТЬЯ».

Передовица L'Équipe Фото: L'Équipe

Особенно привлекает внимание статья L'Équipe с длинным заголовком: «Предпочтение не в пользу Люка Шевалье – решающий фактор в победе в Межконтинентальном кубке: Матвей Сафонов вновь разжигает споры о вратаре «ПСЖ». Ниже отрывок из этого материала.

«Российский вратарь продемонстрировал легендарное выступление в серии пенальти, отразив четыре удара. Его игра перезапускает всё. В том моменте было что-то совершенно сюрреалистичное. Словно Матвей Сафонов, человек в зелёном, внезапно вырос до 3 метров в высоту и обрёл такие руки, что Инспектор Гаджет ему бы позавидовал. Следующие несколько ночей для нападающих «Фламенго» будут непростыми. Они, несомненно, навсегда запомнят, как однажды в течение 10 минут противостояли человеку, превратившемуся в стену. Российский футболист, со своей стороны, сможет рассказать внукам, что однажды вечером в декабре 2025 года во время финала перехитрил бразильцев и отразил четыре пенальти».

Le Figaro Sport Фото: Le Figaro Sport

А это уже обложка другого французского издания Le Figaro Sport. Конечно же, и тут упомянут Сафонов. Выделена фраза: «Межконтинентальный кубок: стена Сафонова обеспечила «ПСЖ» шестой трофей в 2025 году». В статье также идёт речь о конкуренции вратарей за место в основе: «Он ждал своего момента, он показал мастерство: Сафонов/Шевалье, на этот раз в «ПСЖ» разгорелись дебаты».

«Вы действительно думаете, что сейчас самое время об этом говорить?» – резко возразил Луис Энрике после победы «ПСЖ» в матче с «Фламенго». Вопрос касался Матфея Сафонова и конкуренции за место основного вратаря. «Сейчас самое время отпраздновать этот трофей и поздравить всех тех, кто играл, и тех, кто не играл», – отмахнулся испанец. Однако да, к большому огорчению Энрике, сейчас самое время об этом поговорить. Дискуссия на эту тему как никогда актуальна», – пишет журналист Le Figaro Sport.

В Бразилии теперь тоже знают о Сафонове. После поражения «Фламенго» главное спортивное издание страны Globo Esporte вышло со статьёй: «Кто такой Сафонов? Знакомимся с вратарём «ПСЖ», который стал героем матча». В материале во многом перечислена базовая информация о футболисте – рост, возраст и карьерный путь. Среди прочего говорится, что Сафонов был лучшим вратарём РПЛ сезона-2023/2024. Другое бразильское издание Estadão отмечает, что российский вратарь раньше не отбивал пенальти в «ПСЖ», а теперь отбил четыре подряд. Журналист газеты особенно выделяет четвёртый отбитый удар. Хотя на самом деле у Сафонова уже был успешный опыт за «ПСЖ» в серии пенальти.

А вот ещё несколько цитат из мировых СМИ: