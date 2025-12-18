Главный провал в топ-5 лигах! Недавно играли в финалах еврокубков, а теперь вылетают

0 побед за 15 туров, увольнение тренера с гигантской неустойкой, близость увольнения тренера, который пришёл на замену, скандалы внутри команды, конфликты с болельщиками и реальная перспектива вылететь впервые более чем за 20 лет – вот такой получается первая часть сезона для «Фиорентины». Это главный негативный шок футбольной Европы.

Два очка за 16 туров у «Вулверхэмптона» в Англии, конечно, тоже шокируют. Но всё же в последние сезоны «волки» не играли в финалах еврокубков и не добирались до финала Кубка своей страны. Для «Вулверхэмптона» перед каждым сезоном главная задача – не вылететь.

«Фиорентина» о такой задаче не могла и подумать. В последние годы это стабильный участник еврокубков. Начиная с сезона-2022/2023, «Фио» дважды играла в финале Лиги конференций и один раз дошла до финала Кубка Италии. Это команда с крепким составом. Там ярко себя показывали новые интересные тренеры – Винченцо Итальяно и Раффаэле Палладино. Ничто не предвещало катастрофы.

А катастрофа случилась и происходит прямо сейчас. Серьёзные проблемы начались ещё летом. После хорошего сезона (шестое место в Серии А и полуфинал Лиги конференций) команду внезапно покинул Палладино. Причиной стал конфликт со спортивным директором Даниэле Праде. Были разговоры, что Палладино уходит не в никуда – якобы его ждали в «Аталанте» или в «Ювентусе». Однако в итоге летом он не оказался ни там, ни там.

«Аталанту» Палладино принял уже по ходу сезона – после того как уволили Ивана Юрича. И пока всё указывает на то, что Раффаэле угадал с командой, а команда угадала с ним. После бесконечной бестолковой беготни, которая была при Юриче, «Аталанта» заиграла! Шарль Де Кетеларе, Адемола Лукман, Эдерсон, Джанлука Скамакка и другие незаурядные таланты наконец задышали!

Раффаэле Палладино Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Да, в чемпионате «Аталанта» пока идёт лишь 12-й. Но очень много очков было потеряно при Юриче. В любом случае позитивные подвижки после прихода Палладино очевидны. Так что нет сомнений, что бергамаски пойдут по таблице вверх. Ну а в Лиге чемпионов у них и сейчас всё в порядке – они идут в топ-8.

Однако вернёмся к «Фиорентине». Палладино ушёл, и на его место назначили аксакала Стефано Пиоли, который освободился из «Аль-Насра». Пиоли – отличный тренер. Его работа в «Милане» – топ! Совершенно точно не имея лучших ресурсов в Серии А, он выиграл чемпионат. Он вернул «Милан» в Лигу чемпионов и однажды даже дошёл до полуфинала. Пиоли отлично развивал игроков, грамотно прикрывал их слабые стороны и максимизировал сильные. Плюс он не чужой человек для «Фиорентины». Он и играл за этот клуб, и тренировал его.

На бумаге назначение Пиоли выглядело грамотным. Душок после расставания с Палладино оставался. Но назначить вместо Палладино, который только начинает тренерский путь, проверенного Пиоли – казалось, это точно не ослабление. А, скорее всего, даже усиление.

Серьёзных потерь среди футболистов «Фиорентина» летом не понесла. Ушли в основном те, кто и в сезоне-2024/2025 не играл за команду: Нико Гонсалеса выкупил «Ювентус», Микаеля Кайоде – «Брентфорд», а Софьян Амрабат, который на правах аренды выступал за «Фенербахче», поехал в «Бетис». Безусловно, все трое наверняка пригодились бы Пиоли. Однако речь о том, что и в сезоне, который предшествовал приходу Стефано, этих игроков во Флоренции уже не было. Так что нельзя сказать, что у прежнего тренера они играли, а Пиоли их не получил.

Что касается трансферов на вход, выкупили Альберта Гудмундссона, Николо Фаджоли и Робина Госенса, которые были в аренде. Плюс подписали нападающего Роберто Пикколи из «Кальяри», полузащитника Симона Зома из «Пармы» и флангового защитника Тарика Лампти из «Брайтона». Причём на Пикколи и Зома суммарно потратили € 40 млн. Трансфер Пикколи (€ 25 млн) – вообще на втором месте в списке самых дорогих покупок «Фиорентины» за всю историю.

Да, у флорентийцев были деньги с продаж. Но очень большой вопрос, стоило ли тратить такую сумму на нападающего Пикколи, который в 134 матчах Серии А забил всего 23 мяча и почти всё время играл в командах из второй части таблицы («Кальяри», «Лечче», «Специя», «Эмполи»).

Роберто Пикколи и Эдин Джеко Фото: Massimo Paolone/Zuma/ТАСС

Помимо Пикколи, приехал ещё один форвард – Эдин Джеко. Ему уже 39 лет, у него совсем не маленький контракт. Однако его подписали бесплатно. Плюс за два предыдущих сезона в «Фенербахче» он забил почти 50 голов. По всему видно, что, несмотря на возраст, он в хорошей форме. Так что этот трансфер, в отличие от Пикколи, выглядел адекватно. Взять в обойму опытного Джеко, который отлично знает Серию А, – почему бы и нет.

По состоянию на декабрь, правда, разочаровывают оба – и Джеко, и Пикколи. У боснийца два гола в Лиге конференций, у итальянца – по голу в Серии А, Кубке Италии и той же Лиге конференций. Разочаровывает и Мойзе Кин. Прошлый сезон получился для него лучшим в карьере. Он забил 25 мячей. В нынешнем сезоне – всего три (два в чемпионате и один – в ЛК).

Помимо футболистов, болельщиков и руководителей «Фиорентины» страшно разочаровал и Стефано Пиоли. В 10 встречах Серии А под его руководством команда набрала всего четыре очка и не одержала ни одной победы. Да, прошли квалификацию и пробились в общий этап Лиги конференций. Но это сущая мелочь на фоне провала в чемпионате. К отставке Пиоли начали призывать быстро – и болельщики, и пресса. Однако боссы «Фиорентины» терпели и ждали.

После домашнего поражения от «Лечче» их терпение лопнуло. Вероятно, они надеялись, что Пиоли сам подаст в отставку. Но тренер не стал этого делать. Он чётко дал понять: если не хотите меня видеть, увольняйте. И тут же вылезла проблема с неустойкой. Летом Пиоли подписал трёхлетний контракт с зарплатой € 3 млн за сезон. И в случае увольнения ему полагались все деньги до конца контракта.

Боссы «Фиорентины» пытались уболтать Стефано на дисконт – предлагали ему деньги за один год (€ 3 млн). При том что отработал он всего три с половиной месяца. А Пиоли, если верить итальянским СМИ, отказался! И продолжил продавливать свои условия.

Стефано Пиоли Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

В итоге его всё-таки уволили. Сколько ему заплатили, точно неизвестно. Но, очевидно, для «Фиорентины» эта сделка не получилась выгодной. Спортивный директор Праде, который заключил с Пиоли такой контракт, был уволен вскоре после Стефано. А болельщики возненавидели тренера, которого считали в доску своим и очень сильно любили.

Главным кандидатом на замену Пиоли называли Роберто Д’Аверсу. Это опытный тренер, команды которого («Парма», «Сампдория», «Лечче», «Эмполи») никогда не играли ярко и всё время обитали рядом с зоной вылета. Когда-то проваливались, когда-то – нет.

В Италии писали, что игроки «Фиорентины», узнав о переговорах с Д’Аверсой, пришли к руководству и попросили не назначать этого тренера. Мол, футбол у него такой, что за процессом высыхания краски наблюдать веселее. А нас-то вроде как не с улицы набрали, мы играть умеем. Хотя результаты на старте сезона явно говорили об обратном…

И тем не менее руководство прислушалось к футболистам и назначило другого тренера – Паоло Ваноли. В прошлом сезоне он занял 11-е место с «Торино». До вершин не добрался, однако и совсем плох не был. Абсолютно стандартный для «Торино» результат – не хуже и не лучше обычного.

Правда, отношения с руководителями клуба у Ваноли всю дорогу были непростыми. К примеру, болельщики «Торино» активно выступали против президента Урбано Каиро – и Ваноли де-факто их поддержал! Причём случилось это буквально через пару месяцев после его назначения. Он сказал примерно следующее: болельщики для клуба важнее всего, так что, конечно, я с ними! Плюс тогда «Торино» здорово шёл по дистанции, и Ваноли мгновенно стал для фанатов героем. Ну а боссы во главе с Каиро наверняка это запомнили и по итогам сезона, когда результаты опустились на средний уровень, расстались с Паоло.

Сезон в «Торино» был у Ваноли единственным в Серии А. До этого главным тренером взрослых команд он работал только в «Венеции» и в «Спартаке». И там и там были успехи: со «Спартаком» выиграл Кубок России, «Венецию» на второй сезон вывел в высший дивизион. Резюме неплохое, но короткое. Нельзя назвать Ваноли уж очень опытным главным тренером, тем более на уровне Серии А. И тем не менее «Фиорентина» его назначила. Ситуацию нужно было как-то спасать.

Паоло Ваноли Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Как вы могли понять из самого первого абзаца, спасти ситуацию не удалось. Побеждать в Серии А с Ваноли «Фиорентина» так и не начала. И теперь СМИ пишут, что следующие два матча – с «Лозанной» в Лиге конференций и с «Удинезе» в чемпионате – станут для Паоло решающими. Если его уволят, одним из наиболее вероятных кандидатов на замену называют главного амбассадора бейсболок в итальянском футболе – Джузеппе Якини.

Якини – из той категории тренеров, которые не включают телефон раньше декабря. Как только сезон доходит до экватора и отдельные команды начинают искать тренера в попытке избежать вылета, вот тогда Якини выходит из тени! В «Фиорентину» он так уже приходил, причём дважды. Возможно, скоро состоится третий камбэк.

Пока же в «Фиорентине» остаётся Ваноли. Начало при нём получилось оптимистичным: в гостях сыграли вничью с прямым конкурентом – «Дженоа», плюс дома побились с «Ювентусом» – 1:1. Потом был домашний матч с АЕКом в Лиге конференций и поражение 0:1. А после этого – три подряд поражения в чемпионате. И все три – максимально болезненные.

Уступили в гостях «Аталанте», которую возглавил Палладино. Раффаэле скандально ушёл из Флоренции, и у него всё в порядке. А у «Фиорентины» после его ухода дела – хуже не придумаешь. Ещё проиграли дома прямому конкуренту в борьбе за выживание – «Вероне». Причём решающий гол пропустили на 90+3-й минуте. Да ещё в ситуации, когда с 35-й минуты «Верона» играла без главного атакующего футболиста – Жиоване. Он получил травму и был заменён.

Самая большая дичь случилась во встрече с «Сассуоло». Уже в начале «Фиорентина» заработала пенальти. Бить должен был Альберт Гудмундссон. В этом сезоне он реализовал два из двух. Однако исландец почему-то оставил мяч, и за него принялись биться Мойзе Кин и Роландо Мандрагора. В итоге вмешался капитан Лука Раньери, и пенальти забрал Мандрагора. И даже реализовал. Однако «Фиорентина» всё равно проиграла – 1:3.

Пенальти в исполнении «Фиорентины» Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

После матча Ваноли публично наехал на Гудмундссона. Как же, мол, так – команда в таком трудном положении, а главный пенальтист отказывается бить?! Гудмундссон через свою страницу в соцсети ответил, что бить не отказывался. И добавил: «Я не из тех людей, кто будет ругаться с партнёрами по команде на глазах у целого стадиона». Позднее исландец удалил пост, но его слова успели разойтись по медиа.

Внутри команды – ад! И снаружи не лучше. Буквально после каждого матча болельщики поливают игроков, подходящих к трибуне, последними словами. Уже дошло до угроз семьям футболистов. К примеру, жена защитника Додо публиковала в соцсетях ужасы, которые ей пишут.

С учётом всего этого было принято решение усилить охрану базы «Фиорентины». Команду там заперли на «бессрочный тренировочный сбор» после поражения от «Вероны» – в качестве наказания. И привезли игроков на базу не всех вместе на клубном автобусе, а по отдельности, да ещё на тонированных машинах. Настолько накалена обстановка во Флоренции!

Последний раз «Фиорентина» вылетала из Серии А в 2002 году. Президент Чекки Гори оставил наследство в виде долгов, и клуб с этим не справился. По спортивному принципу «Фиорентина» вылетела в Серию В, однако из-за финансовых проблем её опустили ещё ниже – в четвёртый дивизион.

В 2004 году «Фио» вернулась. С тех пор бывало всякое, но сейчас – абсолютно беспрецедентный случай. До спасительного 17-го места – целых восемь очков! И уже непонятно, что будет бо́льшим шоком: если «Фиорентина» вылетит или если спасётся?