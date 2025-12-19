Кто лучший российский дебютант сезона в РПЛ?

Нынешний сезон стал первым в РПЛ уже для 29 российских футболистов. Правда, только семеро из них появлялись на поле более-менее стабильно – сыграли не менее чем в половине матчей чемпионата (то есть хотя бы в 9 из 18). Кто из дебютантов элиты – лучший?
Принимайте участие в голосовании и формировании рейтинга. Помимо шести полевых игроков, проведших больше всего времени, мы включили в рейтинг и лидера по минутам среди российских новичков-вратарей. Впрочем, можно проголосовать и за другого кандидата. Делитесь своим мнением в комментариях!
Ещё раз подчеркнём: в этом списке только абсолютные дебютанты РПЛ, поэтому в него не включён, например, Владислав Саусь из «Балтики», проведший один матч за «Зенит» в 2023 году.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Илья Петров, 17 матчей за «Балтику»
Почти уникальный случай – Петров дебютировал в РПЛ только в 30 лет! Экс-полузащитник молодёжной сборной России очень долго ждал своего шанса в элите. Зато сейчас играет на невероятном эмоциональном подъёме. Провёл 17 матчей, забил «Сочи» и ассистировал во встречах с «Оренбургом» и «Акроном». Петров лидер «Балтики» по точным передачам на чужой трети поля (154), входит в тройку по ударам (22, в створ – восемь) и пасам под удар (16). Его пример показывает, что в любом возрасте можно прыгнуть «выше головы».
Владимир Игнатенко, 14 матчей за «Крылья Советов»
Когда в РПЛ появляется молодой российский нападающий, умеющий забивать, это всегда большое событие. 19-летний Игнатенко заставил говорить о себе. У Владимира сумасшедшая скорострельность в элите – гол в среднем каждые 80 минут. Это лучший результат в чемпионате. Игнатенко из проведённых 14 матчей только три начинал в стартовом составе. Тем не менее забил «Ахмату», «Сочи», «Спартаку» и «Оренбургу». В результате стал игроком сборной, правда, пока только молодёжной.
Лучший российский дебютант РПЛ – другой игрок
Возможно, из российских дебютантов РПЛ вам больше запомнился кто-то другой, сыгравший менее чем в половине матчей первой части сезона. Например, 19-летний полузащитник «Балтики» Иван Беликов, который стал автором голевых передач в матчах с «Краснодаром» и «Спартаком». Он поучаствовал в восьми играх. Ещё один кандидат – Никита Лобов из «Рубина». Летний новичок «Рубина» выходил в нескольких турах в тройке центрбеков. 20-летний защитник провёл пять встреч, неплохо вписался в оборону казанцев. Можно выделить и Вадима Шилова из «Зенита». До того как получить тяжёлую травму, вингер в свои 17 лет сыграл в трёх матчах РПЛ. Впрочем, у Шилова было мало времени, чтобы проявить себя так, как в Кубке России, где он забил два гола.
Сергей Варатынов, 18 матчей за «Балтику»
22-летний уроженец Москвы и воспитанник «Торпедо» и «Локомотива» – один из тех, кого раскрывает в «Балтике» Андрей Талалаев. В своём первом сезоне в элите Варатынов сыграл во всех 18 матчах, очень уверенно смотрится в тройке центральных защитников. По данным Sofascore, Сергей – лучший в «Балтике» среди полевых игроков по точным длинным передачам (91), второй – по выносам (83), заблокированным передачам (21) и ударам (11) соперников, третий — по отборам (37). Пока у него нет только результативных действий. Но для игрока его амплуа это точно не главное.
Курбан Расулов, 4 матча за «Динамо» Москва
Из российских вратарей в нынешнем сезоне РПЛ дебютировал Расулов. Голкипер московского «Динамо» провёл всего четыре матча, но запомнился уверенной игрой. Особенно во встрече с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Курбан пропустил шесть мячей, выдал первый «сухарь» в элите – с «Рубином» в Казани. Совершил 14 сейвов после 20 ударов по своим воротам, отбив 70% мячей. Очень приличная статистика, тем более для 19-летнего юноши. Среди динамовских киперов – лучшая.
Захар Фёдоров, 12 матчей за «Сочи»
После хорошего сезона в Первой лиге, где Фёдоров играл на правах аренды за «Шинник», 20-летний нападающий вернулся в «Сочи» и дебютировал в РПЛ. Захар поучаствовал в 12 матчах, пять раз выходил в основе. Но форварду, неуловимо напоминающему Дарвина Нуньеса, не везло с реализацией, как и уругвайцу в прошлом сезоне. Пока у сочинского таланта нет ни голов, ни голевых передач. Больше удачи у Фёдорова было в Кубке России, где он забил московскому «Динамо» и ассистировал в игре с «Краснодаром».
Евгений Болотов, 15 матчей за «Оренбург»
Болотов оказался в РПЛ благодаря стечению обстоятельств, но не потерялся. Летом «Оренбург» вернул своего воспитанника из «Ротора». После исключения «Торпедо» команда сохранила место в элите и начала сезон теми, кого подписывала под выступление в Первой лиге. Евгений воспользовался шансом. Закрепился в обойме, поучаствовал в 15 матчах и забил «Балтике» в Калининграде. Запомнился 24-летний центральный полузащитник также исполнением стандартов.
Юрий Коледин, 9 матчей за «Пари НН»
Защитник молодёжной сборной России долго искал новый клуб в межсезонье. Переход в хорватскую «Риеку» сорвался, с трансфером в ЦСКА тоже не сложилось. В итоге в сентябре Коледин поехал в Нижний Новгород – и не ошибся. 21-летний воспитанник «Зенита» заиграл в «Пари НН». Дебютировал в РПЛ, провёл девять матчей (семь – в стартовом составе). Хотя сыграл Юрий не так много из-за того, что присоединился к команде по ходу чемпионата, он входит в топ-3 у нижегородцев по количеству отборов (25).
Руслан Барт, 9 матчей за «Сочи»
20-летний воспитанник «Акрон – Академии Коноплёва» стал игроком элиты не в клубе из Тольятти, а в «Сочи», где проводит второй сезон. В предыдущем был достаточно результативен для своего возраста в Первой лиге. А вот адаптация к РПЛ идёт у Барта трудно. Вингер сыграл девять матчей (два – в основе) без результативных действий. Получше Руслан выглядел в Кубке России, где сделал две голевые передачи во встречах с «Краснодаром» и «Крыльями Советов».